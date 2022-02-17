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Новини Війна
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Російські окупанти продовжують обстріли на Донбасі: б'ють із танків в районі села Троїцьке, - Бутусов

Російські окупанти продовжують обстріли на Донбасі: б'ють із танків в районі села Троїцьке, - Бутусов

На фронті на Донбасі російські окупанти продовжують обстріли. Російські танки б'ють в районі села Троїцьке.

Про це на свойї сторінці в фейсбуку повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Артилерійські обстріли сьогодні на фронті від Станиці-Луганської до Донецька. Російські війська демонструють, що загроза міжнародних санкцій не може зупинити бойові дії. Це тиск на керівництво України, на президента Зеленського, який учора прибув на Донбас", - розповів він.

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"Весь час, поки тривало розгортання російських військ вздовж кордонів з Україною, на Донбасі супротивник підкреслено не зосереджував додаткові сили. Але сьогодні Росія показує, що ескалація може початися будь-якої миті. Багато хто в нас каже, що Росія шукатиме приводу для вторгнення. А сьогодні ми бачимо, що приводи окупантам не потрібні. Вони взяли фотографії обстрілу російськими мінометами дитячого садка в Станиці-Луганській на контрольованій території і спокійно видали ці фото за обстріл садка на своїй території і розігнали свій фейк по всіх каналах. Так само раптово супротивник може розпочати локальні наступальні операції на Донбасі", - наголосив журналіст.

"Оборона та безпека України – це завдання не Байдена та не Джонсона, а керівництва України. Уважно спостерігатимемо, чи дадуть наші війська ефективну відсіч і чи будуть проведені акції відплати проти російських карателів", - резюмував Бутусов.

Автор: 

обстріл (28339) Бутусов Юрій (3584) найманці рф (2050) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+54
Меркель не хочет приехать на Донбасс и попробовать прикрыть детский сад от кацапского артобстрела немецкой каской? А что ж так?
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17.02.2022 15:23
+47
з танків? то джавеліни для чого передавали?
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17.02.2022 15:24
+26
Зеля навіть з рогатки заборонив відстрілюватись.
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17.02.2022 15:26
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Щурився він в https://duckduckgo.com/?q=kissinger+brezhnev&t=ffsb&iar=images&iax=images&ia=images пику . Щоб перещурить і тих і тих.
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17.02.2022 21:14 Відповісти
Ну и где птрк английские? Байрактары где?
Боятся спровоцировать пуйла?
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17.02.2022 17:28 Відповісти
ЧОМУ "ЗЕ" МОВЧИТЬ щодо введення МИРОТВОРЧОГО КОНТИНГЕНТУ ?! Кеби замало ???
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17.02.2022 18:09 Відповісти
Юрий! Ты как всегда прав! лптеногие с Нижней и Верхней Тунгуски переносят удар на ,Юга, там и Вагнер и Пригожин шатаются, как бы чего не случилось. не так. Две недели будут прощупывать оборону и ответки ждать,засекать. Траса на пороги в Запорожье таки сидит в серце, пепел Клааса (Чингиза) стучит в грудь разудалую. Все таки 800 лет прошло. Мощи выкопали, в "боевой бубен" вдарили . Хотят шататься до своего сабантуя (уборки урожая по восточному календарю). Но, тройчатка (Джевелин,Стингер ...) таки сработала ну и Грады будут выжигать. Остается только щипать и кусать
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17.02.2022 18:53 Відповісти
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