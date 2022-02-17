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Росія стягує війська до кордонів України та поповнює запаси крові, - Пентагон
Росія поповнює запаси крові та наближує війська до українських кордонів.
Про це заявив міністр оборони США Остін Ллойд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Я сам був солдатом не так давно. Я знаю не з чуток, що ви не робите подібних речей без причини", - наголосив він.
"Ми бачимо, як вони літають на більшій кількості бойових і допоміжних літаків. Ми бачимо, як вони посилюють свою готовність у Чорному морі. ... Ми навіть бачимо, як вони запасаються кров’ю", - додав глава Пентагону.
За його словами, США та їхні союзники будуть пильними.
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+54 HartmannEri
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+46 Vlad Dre
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- а им еще надо ПАЗиками/электричками доехать до сборных пунктов, получить шмотки, снарягу;
- пройти минимальный "экскурс в историю", потому как ЗЕленый п***дар похерил все бригадные сборы с момента прихода к власти;
- и только через неделю-другую это будет не "толпа" с корочками УБД, а более менее сработанный коллектив.
Только топлива сработаться им никто не даст. С топливом какая-то непонятная херня. Каски, жилеты? Закупки? Хз, ЗЕленая плесень говорить все супер.
ЗЕп***дар даже не понимает, что когда начнется реальный замес, его политическая карьера будет автоматически завершена. Он будет отвечать за все про***бы в организации как главком.
Он отвечать, а мы платить кровью.
Ничего, надеюсь не все погибнут, найдутся выжившие кто достанет соплю на Карибах годы спустя.
Скоро московити скажуть, що прінуждать нада укров к міру...
Спасибо! Это нам очень поможет...
А Клован не был. И баканов не был.. И Резников не был. И в этом проблема
Как он это увидел? Со спутника? Может Хламидия мает рацыю?
нагнетают грозно громыхая по границе... понтоваться можно а вот реально начать наступление и войну ссыкотно как то уже было немало гробов с ОРЛДО и пленных.. когда тебя вместо медальки и бабок покладут в гробик цинковый то как то ты сразу находишь аргументы расхождения с генеральной линией Х..ла поверьте все хотят жить а нападать захватывать под надуманным предлогом спустя 8 лет вот посудите сами был военный конфликт противостояние Украина даже заявила об отводе линии и сил отвела запрещала стрелять в ответ и запрещает сегодня даже... для этого чтобы не сорваться на обстрелы сегодняшние-- нужно куда больше нервов и стойкости нежели просто пострелять.. этого и ждет Рашка и Путин чтобы мы дали им повод.... а пока выглядят подонками Россия и ее армия...и Х..ло.. нам надо продержаться естественно до допустимых пределов.. НО каждый выстрел факт фиксируют все собрание военных у границы каждый день практически фиксируют разведки США Британии НАТО.. спутники снимают фото и видео.. все это накапливается и выбивает у Путина хоть любой шанс на провокацию и агрессию плюс уже озвучен практически пакет санкций и он мягко говоря еще не известно что лучше война или санкции.. что скорее погубит Россию.. любая война требует ДЕНЕГ ОГРОМНЫХ а вот когда денег не будет а вместо холодильника с телевизором не будет света воды и денег и будут карточки на 200 граммов хлеба это так дает эффект выздоравливания.. после какой никакой а жития в достатке и карточки на хлеб многие не примут и не поймут...и выйдут на улицу... требуя просто хлеба...
- нет, сынок. Теперь вы с мамой будете меньше есть.
Плевать им и на людей и что там они будут есть.
Без лишних вещей..
Веселые, злые, на адреналине.
мы готовимся.
Что тебе еще?
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