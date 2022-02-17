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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія стягує війська до кордонів України та поповнює запаси крові, - Пентагон

Росія стягує війська до кордонів України та поповнює запаси крові, - Пентагон

Росія поповнює запаси крові та наближує війська до українських кордонів.

Про це заявив міністр оборони США Остін Ллойд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я сам був солдатом не так давно. Я знаю не з чуток, що ви не робите подібних речей без причини", - наголосив він.

"Ми бачимо, як вони літають на більшій кількості бойових і допоміжних літаків. Ми бачимо, як вони посилюють свою готовність у Чорному морі. ... Ми навіть бачимо, як вони запасаються кров’ю", - додав глава Пентагону.

За його словами, США та їхні союзники будуть пильними.

Також читайте: Глава Пентагону Остін обговорив з європейськими колегами важливість єдності НАТО у контексті ситуації довкола України

Автор: 

армія рф (17277) росія (65010) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+54
"Я сам був солдатом не так давно. Я знаю не з чуток, що ви не робите подібних речей без причини", - наголосив він.

А Клован не был. И баканов не был.. И Резников не был. И в этом проблема
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17.02.2022 15:34
+46
Ну що зелений шмуль, чи не час вводити військовий стан, та оголошувати мобілізацію?
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17.02.2022 15:30
+27
Провокації на Донбасі неспроста...
Скоро московити скажуть, що прінуждать нада укров к міру...
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17.02.2022 15:30
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Ну що зелений шмуль, чи не час вводити військовий стан, та оголошувати мобілізацію?
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17.02.2022 15:30 Відповісти
Оно не умеет.
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17.02.2022 15:32 Відповісти
воно вміє тільки у латексі на каблуках своєю сракою вихляти, а зброя та війна то не про нього
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17.02.2022 16:20 Відповісти
Введе, перед виборами в 2024 році якщо не "піде тихенько в ліс" раніше.
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17.02.2022 15:33 Відповісти
на самом деле пора
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17.02.2022 15:33 Відповісти
И блейда пригласить, он всех вампиров рузких закошмарит
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17.02.2022 15:33 Відповісти
Ага
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17.02.2022 15:39 Відповісти
Какой смысл? Во что одевать, чем экипировать, за что кормить?? Бабки-то по карманцам растащены
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17.02.2022 15:35 Відповісти
Просто все мужики должны знать что во время Ч+2, например прибыть туда то и иметь то и то. Я вот не знаю что мне делать когда наступит и если наступит необходимость.
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17.02.2022 16:02 Відповісти
А собирать резерв нужно сейчас. хотя бы для понимания сколько нас. и чем нам нужно обеспечить
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17.02.2022 16:04 Відповісти
Резерв должен был быть отмобилизован еще в январе. С нашей бюрократией людей только обзванивать будут неделю:
- а им еще надо ПАЗиками/электричками доехать до сборных пунктов, получить шмотки, снарягу;
- пройти минимальный "экскурс в историю", потому как ЗЕленый п***дар похерил все бригадные сборы с момента прихода к власти;
- и только через неделю-другую это будет не "толпа" с корочками УБД, а более менее сработанный коллектив.
Только топлива сработаться им никто не даст. С топливом какая-то непонятная херня. Каски, жилеты? Закупки? Хз, ЗЕленая плесень говорить все супер.

ЗЕп***дар даже не понимает, что когда начнется реальный замес, его политическая карьера будет автоматически завершена. Он будет отвечать за все про***бы в организации как главком.
Он отвечать, а мы платить кровью.
Ничего, надеюсь не все погибнут, найдутся выжившие кто достанет соплю на Карибах годы спустя.
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17.02.2022 17:35 Відповісти
ВУС 037182Б в моем военном билете это как бы не хлеборез а специалист по ракетному вооружению. И с 1991 года дембеля я позабыл как хлеб резать))
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17.02.2022 17:50 Відповісти
Меньше комода по должности не мог, потом замком. Вы на камчатке, я в Польше, подальше от Вас. СГВ ВС СССР Нижняя Силезия, Свентошув, Польша. вч пп 31695. После этого бегал по Грозному с автоматом в 95м, как и все мои земляки потому как родился на северном кавказе. Но если Вы позволите, пойду к Вам хлеборезом)))
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17.02.2022 19:51 Відповісти
С Вашей манерой общения в первом же замесе Вы получили бы пулю в затылок от своих же коллег. Я очень сожалею что с Вами под одним флагом. Очень надеюсь что Вы будете полезны нашей стране, нам с вами.
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17.02.2022 20:25 Відповісти
Вы мне льстите. 112кг было до инсульта. совсем не дрыщ.
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17.02.2022 23:04 Відповісти
ну причем сдеся хлеборез ? Уймитесь. В армии все должности по нужности! Сегодня ты хлебопек а завтра с автоматом в бой. В вермахте интересно называли саперов - пионеры,т.е. первопроходцы. Кстати, в том же вермахте были такие структуры как скотобойная рота и музыкальный взвод
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17.02.2022 20:46 Відповісти
Вы правы. и я спокоен. Я умею сбивать самолеты. похер чем. стрела, игла, стингер, бук, куб, круг. что умеет наш друг? перднуть в лужу из 5,66?
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17.02.2022 23:01 Відповісти
З кров'ю кажуть взагалі катастрофа, а зебіли навіть не чухаються.
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17.02.2022 15:43 Відповісти
Як тільки буде ведений військовий стан сцицерон та монозпрод втіче.І не тільки тому що бояться.А головно тому що вони у владі для крадівництва та розпилів.Далі голова ВР коливан ну це то саме що і монозброд.Зараз має бути вольова мілітарна влада.
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17.02.2022 18:23 Відповісти
Провокації на Донбасі неспроста...
Скоро московити скажуть, що прінуждать нада укров к міру...
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17.02.2022 15:30 Відповісти
Міністр дезінформірований, там не запаси крові, а запаси шмурдяка.
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17.02.2022 15:30 Відповісти
На шмурдяк меняют дизайн топливо у местных )))) напиваются))) старо как ми
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17.02.2022 19:54 Відповісти
Хуже скабєєвой!

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17.02.2022 15:30 Відповісти
Кацапи недавно кров завозили, мабуть вже випили. Тепер свіжу везуть. Прокляті упирі.
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17.02.2022 15:30 Відповісти
> За його словами, США та їхні союзники будуть пильними

Спасибо! Это нам очень поможет...
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17.02.2022 15:31 Відповісти
Ні, рішуча позиція і смертельна стурбованість допоможуть сильніше.
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17.02.2022 15:42 Відповісти
Им что зекрысу убить теперь надо?нам бы это помогло,конечно,но они не будут...
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17.02.2022 15:57 Відповісти
не помогло бы. там целое кодло таких крыс.
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17.02.2022 16:25 Відповісти
Ніякі запаси крові лапатніків не врятують від смерті в Україні...
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17.02.2022 15:32 Відповісти
Пейте кровь у Беларусов
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17.02.2022 15:32 Відповісти
ана с крахмалом... пользительная ))))
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17.02.2022 16:00 Відповісти
Крові їм не треба вже, після джавеліна не буде кому вливати
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17.02.2022 15:33 Відповісти
Чому ж не треба, нею можна буде пожежу у танку тушити.
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17.02.2022 15:45 Відповісти
"Я сам був солдатом не так давно. Я знаю не з чуток, що ви не робите подібних речей без причини", - наголосив він.

А Клован не был. И баканов не был.. И Резников не был. И в этом проблема
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17.02.2022 15:34 Відповісти
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17.02.2022 15:36 Відповісти
Добрива..для землі.
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17.02.2022 15:34 Відповісти
Ми навіть бачимо, як вони запасаються кров'ю

Как он это увидел? Со спутника? Может Хламидия мает рацыю?
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17.02.2022 15:37 Відповісти
Це зебільні стратеги з ОП ситуацію в бінокль оцінюють, а у США є потужна розвідка.
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17.02.2022 15:47 Відповісти
запасы крови потому что по пьянке они сами себе расстрелы будут делать.... и штопаться..
нагнетают грозно громыхая по границе... понтоваться можно а вот реально начать наступление и войну ссыкотно как то уже было немало гробов с ОРЛДО и пленных.. когда тебя вместо медальки и бабок покладут в гробик цинковый то как то ты сразу находишь аргументы расхождения с генеральной линией Х..ла поверьте все хотят жить а нападать захватывать под надуманным предлогом спустя 8 лет вот посудите сами был военный конфликт противостояние Украина даже заявила об отводе линии и сил отвела запрещала стрелять в ответ и запрещает сегодня даже... для этого чтобы не сорваться на обстрелы сегодняшние-- нужно куда больше нервов и стойкости нежели просто пострелять.. этого и ждет Рашка и Путин чтобы мы дали им повод.... а пока выглядят подонками Россия и ее армия...и Х..ло.. нам надо продержаться естественно до допустимых пределов.. НО каждый выстрел факт фиксируют все собрание военных у границы каждый день практически фиксируют разведки США Британии НАТО.. спутники снимают фото и видео.. все это накапливается и выбивает у Путина хоть любой шанс на провокацию и агрессию плюс уже озвучен практически пакет санкций и он мягко говоря еще не известно что лучше война или санкции.. что скорее погубит Россию.. любая война требует ДЕНЕГ ОГРОМНЫХ а вот когда денег не будет а вместо холодильника с телевизором не будет света воды и денег и будут карточки на 200 граммов хлеба это так дает эффект выздоравливания.. после какой никакой а жития в достатке и карточки на хлеб многие не примут и не поймут...и выйдут на улицу... требуя просто хлеба...
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17.02.2022 15:39 Відповісти
Не фантазуйте. Загрядотряды никто не отменял.
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17.02.2022 15:42 Відповісти
какие какие отряды вы что припухли я говорю про то что миллионам россиян после жирной сытой жизни будет трудно пояснить почему хлеб 200 граммов и по карточкам а вы галиматью пишите... заградительные отряды это то же население страны пайка у них да но...у них в тылу будут родные которым и карточек на хлеб не выдадут...
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17.02.2022 15:45 Відповісти
Ви так пишете, наче у другу світову коли були ці загони, в тилу фуагру жерли.
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17.02.2022 16:25 Відповісти
НКВД-эшные , как вокруг Украины, в Голодомор, або с крупнокалиберными, вокруг Юхани, шобы не выезжали за пределы
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17.02.2022 16:25 Відповісти
- папа, говорят, водка подорожает. Это значит, ты теперь будешь меньше пить?
- нет, сынок. Теперь вы с мамой будете меньше есть.

Плевать им и на людей и что там они будут есть.
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17.02.2022 16:26 Відповісти
Це показують та росказують в першу чергу в британських смі, і в той же час в репортажах з Києва, Харкова - "life as normal", всі заклади працюють, звичайне життя. Пройшлись вчора з прапорами, проспівали пісень, а більшість навіть не знає, куди ховатися в разі обстрілу. Британцям це потрібно більше, ніж українцям?
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17.02.2022 15:40 Відповісти
не знаю, где живете ВЫ, а я в Киеве сегодня целый день наблюдаю мужчин с рюкзаками. И в форме и в гражданке.
Без лишних вещей..
Веселые, злые, на адреналине.
мы готовимся.
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17.02.2022 16:27 Відповісти
Це добре, а саме ви знаєте, які конкретні дії будете робити, якщо буде авіаналіт, арт-обстріл, зникне інтернет? Пункти збору, плани евакуації, шляхи оборони?
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18.02.2022 07:15 Відповісти
Може то "боярышник"?
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17.02.2022 15:46 Відповісти
Клован зайнятий дєрєбаном Укрнафти пошвидше, а то вдрг Путін нападе, з собою не утягнеш. І "онлайн голосуваннями" драпачими депутантками. Яким пенсіонерки скидувались по 50к $ на вілли закордоном три роки.
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17.02.2022 15:51 Відповісти
Уже новость про кровь была, про скопление у границы тоже, а новенького ничего нет ?
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17.02.2022 15:53 Відповісти
из новенького - с утра обстрелы по всей линии разграничения. Поврежден детсад и центр детского творчества.
Что тебе еще?
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17.02.2022 16:28 Відповісти
Хотим мы войны или нет...Но у нас все шансы выиграть с помощью США и НАТО. И тогда не нужно будет собирать ненужные ткг. Просто зайдем и наведем порядок. И расия уже никогда больше не рыпнется. Бо не будет ее.
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17.02.2022 15:55 Відповісти
А гробами вони запасаються чи целофанкою обійдуться?
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17.02.2022 15:56 Відповісти
Россия высылает заместителя посла США Барта Гормана - Sputnik

17 февраля 2022, 15:52

Россия выслала заместителя посла США Барта Гормана, сообщает Sputnik в четверг.
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17.02.2022 15:57 Відповісти
А шо нам скажет таблоид The Sun?
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17.02.2022 15:58 Відповісти
Бегом все в подвалы! Если Пентагон сказал, значит путлер уже за углом.
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17.02.2022 16:01 Відповісти
Слышите стук в дверь? Это ***** верхом на оленеводе лично к вам явилось. Спасайтесь через окно, пока не поздно.
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17.02.2022 16:06 Відповісти
Составы с железнодорожными цистернами,на каждой цистерне крупными красными буквами "КРОВЬ".
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17.02.2022 16:12 Відповісти
Слухайте, ну дайте нам во временное пользование субмарину USS Ohio в Чорне море?
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17.02.2022 16:21 Відповісти
И кого эта субмарина будет защищать,всех уже эвакуировали.
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17.02.2022 16:26 Відповісти
Хрюсское животное,ёрничать будешь на фсиновской швабре ,оно еще мову коверкает,падло...
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17.02.2022 18:12 Відповісти
Про кров доречно взагалі то, щось не чути у нас закликів здати кров .
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17.02.2022 16:22 Відповісти
пока рано. но если что - я знаю где госпиталь. Сам дорогу найду.
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17.02.2022 16:29 Відповісти
Зараз вискочить мавпа хламідія і заявить, що це все фейки, щоб дестабілізувати прекрасні відносини з братським народом
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17.02.2022 16:29 Відповісти
Повторяют свои действия в 2008 году в Ю.Осетии. Там тоже по грузинским населенным пунктам круглосуточно велся мирный осетинский артобстрел, а когда грузины ответили- ввели 58 армию, наносили удары с воздуха... Ждут, когда мы ответим...
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17.02.2022 16:51 Відповісти
понабегало кацапских тролей смотрю, обсирают украинскую власть. Неприятно наверное будет ******** получать от "зеленого". А получите по зубам очччень сильно.
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17.02.2022 17:09 Відповісти
Кацапских тролей много, это да. Но вот насчёт зелёной власти... она обсерается сама так, как это бы не смог сделать целый полк тролей.
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17.02.2022 18:46 Відповісти
России засчитали техническое поражение за неявку на войну с Украиной (с)
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17.02.2022 17:17 Відповісти
А у нас Резников ничего не видит, зато все знает. И нам рассказывает.
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17.02.2022 17:19 Відповісти
Верховная Рада Украины установила новые оклады и надбавки народным депутатам. Соответствующее решение было принято на заседании 17 февраля. Его поддержали 305 нардепов.
(Да не вопрос,убытки компенсированы).
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17.02.2022 17:59 Відповісти
Раша Донбасс хочет и Крым легализовать. Пугают чтобы Украина все отдала. Ну и чтоб про Нато не думала. Сливает дезу Штатам про нападение, Штаты всему миру. Ну и обстрелы Донбасса усилил
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17.02.2022 22:12 Відповісти
Донорскую кровь свозят перед нападением. Также это означает, что они настроены серьёзно и готовы к значительным потерям.
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17.02.2022 19:30 Відповісти
привезли, чтобы умываться
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17.02.2022 19:45 Відповісти
адвокаты диявола при деле! неспроста консерви витягують другі консерви. Консерви це і є пята колонна рейху. Для старика Кабаєва малувато. йому треба тисячі а тут шляється пару десятків, яких таки повісять на Подолі на ліхтарях або проковтне п......а (взад в прошлое)
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17.02.2022 20:56 Відповісти
 
 