Пентагон збирає дані стосовно загострення на Донбасі, - Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Пентагон стежить за загостренням ситуації на Донбасі та збирає дані про те, що відбувається.
Про це він заявив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми бачили повідомлення про обстріли (на Донбасі. - Ред.), і вони викликають занепокоєння. Ми все ще збираємо інформацію", - заявив Остін.
Він зазначив, що в США продовжать уважно стежити за ситуацією в районі кордону Росії та України, й нагадав, що, на думку Вашингтона, російська сторона може спробувати спровокувати кризові ситуації стосовно України.
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саша паламарчук
показати весь коментар17.02.2022 15:40 Відповісти Мені подобається 2
Andrii Pushkarchuk
показати весь коментар17.02.2022 15:45 Відповісти Мені подобається 0
віктор федорович #394174
показати весь коментар17.02.2022 15:48 Відповісти Мені подобається 0
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