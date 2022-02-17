"Слуга народу" Арахамія про ескалацію на Донбасі: Росія намагається створити ситуацію, коли на Україну тиснутимуть наші партнери
Головною метою обстрілів на Донбасі є створення умов, за яких Україна піде не геополітичні поступки.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах ВР глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Він запевнив, що Україна цього не робитиме.
"Ми напевно вже 100 разів казали, що ми не будемо цього робити. Вони (Росія. – Ред.) все одно намагаються створити таку ситуацію, коли на нас тиснутимуть наші партнери", - зазначив нардеп.
Говорячи про які саме поступки йдеться, голова фракції "СН" наголосив: "Вони кажуть: Україна має визначитись, якщо хочете повертати ці території, тоді сідайте і повертайте. Ось вам майданчик, конкретний протокол, який підписав Порошенко. Ідіть по ньому, там усе написано. А нашу позицію ви знаєте, ми кажемо: один, два, три, чотири, це не правильний порядок, треба один, три, а потім два. Тобто, якщо хочемо розглядати політичний компонент, то давайте спочатку забезпечувати повну безпеку на цих територіях. Тут у нас є такий "дедлок". Ми в цьому "дедлоці" знаходимся вже два роки і намагаємося з нього якось вийти".
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Честно, хочется провозгласить- тюрьма продаждным ****м урода!!! Всем- позжизненное за сдачу интересов страны агрессору. И за космическое воровство и уничтожение экономики страны в угоду олигархам и путлеру.
Що там речники влади говорили про те, що західні медіа зумисно напружують ситуацію?
via https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10220863444435386 Volodymyr Viatrovych
оспади...ну как??? как можно отэто слушать????
и оно было волонтером???????? ой не верю !!!!
Многие понимают волонтерство так, что это не свои деньги жертвовать, а собирать пожертвования и на этом пиариться.
как-то такое не попадалось лично мне...(хотя слышать - слышал)
Почему нельзя оставить её профессору Преображенскому?