УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10872 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 226 58

"Слуга народу" Арахамія про ескалацію на Донбасі: Росія намагається створити ситуацію, коли на Україну тиснутимуть наші партнери

Головною метою обстрілів на Донбасі є створення умов, за яких Україна піде не геополітичні поступки.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах ВР глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він запевнив, що Україна цього не робитиме.

"Ми напевно вже 100 разів казали, що ми не будемо цього робити. Вони (Росія. – Ред.) все одно намагаються створити таку ситуацію, коли на нас тиснутимуть наші партнери", - зазначив нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон збирає дані стосовно загострення на Донбасі, - Остін

Говорячи про які саме поступки йдеться, голова фракції "СН" наголосив: "Вони кажуть: Україна має визначитись, якщо хочете повертати ці території, тоді сідайте і повертайте. Ось вам майданчик, конкретний протокол, який підписав Порошенко. Ідіть по ньому, там усе написано. А нашу позицію ви знаєте, ми кажемо: один, два, три, чотири, це не правильний порядок, треба один, три, а потім два. Тобто, якщо хочемо розглядати політичний компонент, то давайте спочатку забезпечувати повну безпеку на цих територіях. Тут у нас є такий "дедлок". Ми в цьому "дедлоці" знаходимся вже два роки і намагаємося з нього якось вийти".

Автор: 

обстріл (28339) росія (65010) Арахамія Давид (1103) найманці рф (2050)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+38
то есть теперь наши партнеры виноваты? Ну идиот, капец
показати весь коментар
17.02.2022 15:45
+37
Арахамія-тепер схоже слівной бачок в Україні...
показати весь коментар
17.02.2022 15:45
+36
Ця істота останнім часом хоча б раз відкривала свого рота, щоб при цьому не гавкнути на західних партнерів України?
показати весь коментар
17.02.2022 15:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Арахамія-тепер схоже слівной бачок в Україні...
показати весь коментар
17.02.2022 15:45 Відповісти
Эту хламидию надо срочно унять, задолбал, ****, своими высерами. Его как послушать- то у нас а границе американцы стоят и нам угрожают. Гребанная руцкая обезьяна. Из за таких зеленых продажных мразей мы останемся без союзников и помощи перед ******.
Честно, хочется провозгласить- тюрьма продаждным ****м урода!!! Всем- позжизненное за сдачу интересов страны агрессору. И за космическое воровство и уничтожение экономики страны в угоду олигархам и путлеру.
показати весь коментар
17.02.2022 16:10 Відповісти
на щастя амери та брити розуміють що вони захищають українських громадян та саму країну, а не оту усю дурну балакучу хрєнь...
показати весь коментар
17.02.2022 16:15 Відповісти
Согласен! но когда то терпение любого человека, даже святого- может лопнуть, особенно в критической ситуации , и тогда из-за таких хлимидий и зеленых глистов нас пошлют подальше, вместе с мудрым наридом
показати весь коментар
17.02.2022 20:08 Відповісти
Эта хламидия должна уже сидеть в изоляторе СБУ. Если не сидит, значит озвучивает позицию Зели.
показати весь коментар
17.02.2022 16:59 Відповісти
то есть теперь наши партнеры виноваты? Ну идиот, капец
показати весь коментар
17.02.2022 15:45 Відповісти
якщо його не заткнути в найближчий час, воно ще наробить справ не на користь Україні..
показати весь коментар
17.02.2022 17:16 Відповісти
Ця істота останнім часом хоча б раз відкривала свого рота, щоб при цьому не гавкнути на західних партнерів України?
показати весь коментар
17.02.2022 15:45 Відповісти
От Бени хорошие конверты (а может и чемоданчики) с деньгами идут, чтобы поссорить Украину с нашими западными союзниками и перейти под контроль РФ
показати весь коментар
17.02.2022 16:01 Відповісти
Беня в інтерв*ю УП сказав, що цей гамадріл є його комунікатором від зелених до травня. Бо потім *бенін закон про олігархів* не дозволить їм зустрічатися відкрито. А йому тоді вже це й нє надо буде .
показати весь коментар
17.02.2022 18:32 Відповісти
Невже нема нікого ,щоб відірвати голову набиту половою цій чебурашці?!!
показати весь коментар
17.02.2022 16:54 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/28005095.html Мапа обстрілів на Донбасі 17 лютого



Що там речники влади говорили про те, що західні медіа зумисно напружують ситуацію?

via https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10220863444435386 Volodymyr Viatrovych
показати весь коментар
17.02.2022 15:45 Відповісти
Состоялась одна из крупнейших миротворческих операций столетия, - Яценюк
показати весь коментар
17.02.2022 16:20 Відповісти
Тож бачать що ви такі нюні, тому вас і дотискають.
показати весь коментар
17.02.2022 15:45 Відповісти
Ця консерва скоро вибухне!
показати весь коментар
17.02.2022 15:47 Відповісти
Неужели в Раде некому начистить волченку табло?!
показати весь коментар
17.02.2022 15:48 Відповісти
еще один поганый только не собачий а обезьяний рот нарисовался
показати весь коментар
17.02.2022 15:48 Відповісти
****, закрийте хтось цьому чорно#опому нацмену пельку!
показати весь коментар
17.02.2022 15:48 Відповісти
А кто там говорил что война выгодна Порошенко? Или может это Порошенко был прав, когда говорил что главный наш враг он в Кремле и позитивные блогеры писали свои гневные высеры на эту тему, что это не так? Вот теперь у них есть два выхода - признать что они обосрались и Порошенко был прав или дальше продолжать во всем винить Порошенка.
показати весь коментар
17.02.2022 16:25 Відповісти
Пошліть цапів на хрін! Україна сама розбереться з зрадниками України.
показати весь коментар
17.02.2022 15:49 Відповісти
Коли ж він заткнеться...
показати весь коментар
17.02.2022 15:51 Відповісти
Закрий хлєбало, задовбав уже своїм словесним поносом😡
показати весь коментар
17.02.2022 15:52 Відповісти
Кто-нибудь заткнёт паршивую провокаторскую глотку этому слабоумному примату???
показати весь коментар
17.02.2022 15:54 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2022 15:57 Відповісти
..якщо побачу Арахніду живцем, передам привіт, гниді безродній, з Донбасу та з Кавказу..(
показати весь коментар
17.02.2022 15:58 Відповісти
Не могу понять логику этого человека... То есть россия не давит, а делает нечто, что заставит союзников давить на Украину... Он идиот....
показати весь коментар
17.02.2022 15:59 Відповісти
он просто получает бабло за закупки из Беларуси
показати весь коментар
17.02.2022 16:22 Відповісти
Не для себе ж , для бені. Абрахамія - то є беніна шістка.
показати весь коментар
17.02.2022 18:37 Відповісти
Не идиот - предатель!
показати весь коментар
17.02.2022 16:29 Відповісти
Вони (касаби) загострюють ситуацію, щоб такі як АраХАМтоЯ - обісрались... хоч вони були обісрані, ще до обрання....
показати весь коментар
17.02.2022 16:01 Відповісти
Арахамію негайно відправити в ООС рядовим
показати весь коментар
17.02.2022 16:02 Відповісти
Та ця тварина з обіззянніку всіх поздає за рублі від сєпарів!
показати весь коментар
17.02.2022 18:40 Відповісти
Арахамия ,ты кончай курить всякую дрянь ...
показати весь коментар
17.02.2022 16:16 Відповісти
в смысле давить партнеры??? оно про шо???
оспади...ну как??? как можно отэто слушать????
и оно было волонтером???????? ой не верю !!!!
показати весь коментар
17.02.2022 16:18 Відповісти
Та запросто.

Многие понимают волонтерство так, что это не свои деньги жертвовать, а собирать пожертвования и на этом пиариться.
показати весь коментар
17.02.2022 16:25 Відповісти
ну не знаю... не знаю...
как-то такое не попадалось лично мне...(хотя слышать - слышал)
показати весь коментар
17.02.2022 16:35 Відповісти
Арахімія намагається створити ситуацію, коли його будуть піз...ти ногами. Я правильно зрозумів його логіку? Він часом не ідіот?
показати весь коментар
17.02.2022 16:18 Відповісти
А Верещук что говорит по этому поводу?
показати весь коментар
17.02.2022 16:23 Відповісти
передайте этому дауну, чтобы завалил хлебало, он уже утомил своими комментариями
показати весь коментар
17.02.2022 16:25 Відповісти
Зачем журналисты подходят к арахламидии и провоцируют её вопросами?
Почему нельзя оставить её профессору Преображенскому?
показати весь коментар
17.02.2022 16:25 Відповісти
Снова Порошенко виноват!
показати весь коментар
17.02.2022 16:26 Відповісти
Этот примат явно на Рашку работает...
показати весь коментар
17.02.2022 16:27 Відповісти
Миколаївці - це ваше оце загубилося в Києві? Забирайте його назад, як вам не соромно?
показати весь коментар
17.02.2022 16:39 Відповісти
Воно хто ??????
показати весь коментар
17.02.2022 16:53 Відповісти
Або мавпа або гірський єврей.
показати весь коментар
17.02.2022 17:10 Відповісти
Арахамия об эскалации на Донбассе: Россия пытается создать ситуацию, когда на Украину будут давить наши партнеры ...Вот они во всём и виноваты... а никак не россия
показати весь коментар
17.02.2022 16:56 Відповісти
Почему эта мартышка еще не в следственном изоляторе СБУ? Или эта мартышка озвучивает позицию Зели?
показати весь коментар
17.02.2022 16:57 Відповісти
Зеля подпише капітуляцію, а скаже що на нього Нимеччина тиснула
показати весь коментар
17.02.2022 17:09 Відповісти
У агрохимии партнёры сидят на пальмах и едят кокосы и бананы. Простите меня обезьянки за такое сравнение.
показати весь коментар
17.02.2022 18:39 Відповісти
Як із таким хвостом йому громадянство України дали?
показати весь коментар
17.02.2022 20:02 Відповісти
****** зелена гнида що воно верзе?
показати весь коментар
17.02.2022 19:02 Відповісти
Борменталь, дайте ему селедку...
показати весь коментар
17.02.2022 20:57 Відповісти
ДОДИК , ТЫ КОГДА-НИБУДЬ ЗАТКНЁШЬ СВОЙ ДЕББИЛЬНО-НЕГОДЯЙСКИЙ РОТ?
показати весь коментар
17.02.2022 21:00 Відповісти
 
 