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Новини Війна
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Росія рухається до "неминучого вторгнення", Блінкен виступить на Радбезі ООН, - постпред США в ООН

Росія рухається до

Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що Держсекретар США Ентоні Блінкен раптово змінив свій графік та виступить на засіданні Ради Безпеки ООН, адже дані розвідки свідчать про те, що Росія "рухається до неминучого вторгнення".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

"Наша мета – передати всю серйозність ситуації. Докази на місці свідчать про те, що Росія рухається до неминучого вторгнення", – сказала Томас-Грінфілд.

За словами дипломата, США роблять "все можливе, щоб запобігти війні".

Промова Блінкена запланована на 17:00 за київським часом. Він виступить на зустрічі, присвяченій реалізації Мінських домовленостей. Та буде говорити про інтенсивну відданість США дипломатії та деескалації. Томас-Грінфілд зауважила, що вона попросила Блінкена виступити в Раді Безпеки ООН, тому що "це вирішальний момент".

Читайте: "Слуга народу" Арахамія про ескалацію на Донбасі: Росія намагається створити ситуацію, коли на Україну тиснутимуть наші партнери

Автор: 

росія (65010) США (22643) Радбез ООН (852) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+32
Расєя рухається до свого розпаду та взагалі зникнення...
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17.02.2022 15:49
+21
Зараз агрохімія почне верещати про те що Захід шкодить Україні своїми заявами.
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17.02.2022 15:51
+19
Арахамию на сцену! Он должен убедительно рассказать в очередной раз, что никаких обстрелов нет, это все CNN и Bloomberg нагнетают
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17.02.2022 15:54
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Расєя рухається до свого розпаду та взагалі зникнення...
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17.02.2022 15:49 Відповісти
На жаль, війна неминуча. Я про це знав ще з 2015 року. Не звертайте увагу на ватність цього математика, але перевірити його прогноз воєн на 21 століття нам всім незабаром доведеться перевірити. Ось висновок, кому почитати більше, то туди

Резюмируя:

Первую тяжелую войну в XXI столетии следует ожидать в период с 2018,12 года (февраль 2018) по 2022,02 год (январь 2022).

Вторую тяжелую войну в XXI столетии - в период с 2036,34 года (апрель 2037) по 2040,32 год (май 2040).

Статистическая точность прогнозов - ±3 года.

https://mm-v.livejournal.com/186229.html
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17.02.2022 16:32 Відповісти
архагмию лучше спросите, ему лучше знать про всю эту вашу геополитику
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17.02.2022 15:50 Відповісти
Зараз агрохімія почне верещати про те що Захід шкодить Україні своїми заявами.
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17.02.2022 15:51 Відповісти
Ахаха, вирішальний в них момент) та після 20 лютого ще більше 300 днів буде - "вирішальних моментів" можна буде клепати скільки завгодно)
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17.02.2022 15:53 Відповісти
Зачем смеешься над секретарем. К людям нужно помягше.
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17.02.2022 16:29 Відповісти
Арахамию на сцену! Он должен убедительно рассказать в очередной раз, что никаких обстрелов нет, это все CNN и Bloomberg нагнетают
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17.02.2022 15:54 Відповісти
цікаво, де наразі ховаєтся Найвеличніше Ледар ***********, обране 73% вумного нарріду?
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17.02.2022 15:55 Відповісти
Это антисемитизм!
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17.02.2022 16:04 Відповісти
так було сьгодні написано, що перебуває в зоні ООС, другий день в Маріуполі з Ахметовим домовляється.
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17.02.2022 16:08 Відповісти
Він не ховається, а знаходиться на передовій, там де і місце Верховному Головнокомандувачу.
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17.02.2022 16:48 Відповісти
потрібно ввести хочаб якусь частину санкций,аби кацапи зрозуміли що з ними не жартують а буде дуже боляче
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17.02.2022 15:55 Відповісти
Росія клянчить у НАТО про гарантиії власної безпеки, ... наплювавши при цьому на безпеку тих держав, куди вона безцаремонно і неодноразово влізла своїми військами... ?! І ні з ким, на кого росія напала вона не погоджується вести ніяких перемовин...

Тобто росія путіна поділила держави всього світу на кілька "кастових" категорій:
-На вершині цього поділу вона сама поставила себе, як країну, яка нікому не збирається гарантувати безпеку і присвоїла собі право злочинно та безкарно порушувати кордони інших держав.
-На другому місці від вершини - країни, які як васали -повинні надавати росії гарантії її безпеки.
-На третьому місці, які не мають права розкривати навіть рота на захист жертв росії
- І на четвертому - всі інші країни, які повинні агресію росії проти них, захват їх територій і ресурсів - сприйняти як "щастя" чи "божий дар"...
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17.02.2022 16:10 Відповісти
у ***** классическое ."влечение к смерти" (С). (но он то этого не знает) мир просто обязан помочь и ему, и параше вместе с ним, в этом стремлении ))
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17.02.2022 15:56 Відповісти
Наверно 20 февраля, а нет, 23, а может 1 марта )) терпеть не могу усатого таракана - Пескова, но где то он прав, это уже просто какая то беспомощная истерика со стороны запада ))
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17.02.2022 15:58 Відповісти
А що скажеш стосовно Ізраїля?
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17.02.2022 16:00 Відповісти
Прямо кацапские слова, один в один.
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17.02.2022 16:05 Відповісти
Это не истерика запада а истерика ***** которое уже не знает в какую дату нападать. Явный признак олимпийского психического маниакального синдрома.
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17.02.2022 16:07 Відповісти
Це вже серйозна гра на нервах: або США не витримає і вліпить раші, або раша не витримає і США їм вліплять.
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17.02.2022 16:14 Відповісти
в обоих случаях битье будет происходить на территории Украины, к сожалению...
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17.02.2022 16:23 Відповісти
США наруку заманить рашку в войну, длительную изнурительную, чтоб она завязла подольше.
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17.02.2022 16:24 Відповісти
Было бы желательно, чтобы она проходила у ************* и жабоедов....

А так поле битвы Украина...и вся тяжесть ляжет на нас...
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17.02.2022 17:35 Відповісти
Походу нападение неизбежно, если американцы так уверены. Теперь придется много лет жить под таким ярмом.
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17.02.2022 16:21 Відповісти
а зеля щас вылезет и скажет что это фейк, у нас от этого помидоры вянут, и большое крадивництво страдает
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17.02.2022 16:29 Відповісти
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17.02.2022 16:31 Відповісти
Непонятна политика стран,не поддерживающих агрессию России.Какие дипломатические ходы,о которых они заявляют? Это уже не дипломатия,а проседание.Давление на Украину растет,и после всех встречрешительно ничего,что бы остановило Путина.
Заявление что страны НАТО не будут воевать за Украину его только подстегивает.
А почему не ввести присутствие военного контингента в Украину,в страну,которой угрожают? Это ведь не будет войной против России,это будет мера обороны государства от разрушения ,защита Конституции,в которой прописано стремление Украины,но которое много лет сами страны НАТО игнорируют...
Может,стоит президенту Украины обнародовать обращение к НАТЩ с просьбой о присутствии? Вот и будет видно,кто есть кто...
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17.02.2022 16:35 Відповісти
лише ВРада має право запросити іноземні війська до України
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17.02.2022 17:24 Відповісти
Бадену потрібно
- Перекинути в Україну своїх інструкторів на основні аєродроми і обласні центри.
- ***** сказати, що США буде захищати всоїх громадян силою своєї армії всюди, де б вони не знаходились.
- Почати партрулювати українське небо винищувачами.
- Сказати, що якщо протягом місяця ***** не забере свої війська від України на 200 км та не забере з собою підарів з ордло, США визнають ордло терористами, підерацію - державою спонсором тероризму і почнуть міжнародну антитерористичну операцію.
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17.02.2022 18:27 Відповісти
верная превентивная заява.
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18.02.2022 01:36 Відповісти
згадується сцена із фільму 17 миттевостей .... коли профессор Плейшнер прийшов на конспіративну квартиру а її "!хазяїн" почав розпитувати як він дістався Швейцарії, а коли почув,що через Швецію випадково ляпнув, що шведи ведуть себе нагло. І навіть недоумкуватий Плейшнер зрозумів, що попав у засідку гестапо. А цим приколістам по хер, арахомія так розпоясався, ну просто жуть. Хочуть вс іх переконати, що удав згідний з пропозиціями кроликів про мирову. Непоперхнеться, йому мавпи в Африці на один зуб.
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18.02.2022 03:00 Відповісти
 
 