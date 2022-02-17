Росія рухається до "неминучого вторгнення", Блінкен виступить на Радбезі ООН, - постпред США в ООН
Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що Держсекретар США Ентоні Блінкен раптово змінив свій графік та виступить на засіданні Ради Безпеки ООН, адже дані розвідки свідчать про те, що Росія "рухається до неминучого вторгнення".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.
"Наша мета – передати всю серйозність ситуації. Докази на місці свідчать про те, що Росія рухається до неминучого вторгнення", – сказала Томас-Грінфілд.
За словами дипломата, США роблять "все можливе, щоб запобігти війні".
Промова Блінкена запланована на 17:00 за київським часом. Він виступить на зустрічі, присвяченій реалізації Мінських домовленостей. Та буде говорити про інтенсивну відданість США дипломатії та деескалації. Томас-Грінфілд зауважила, що вона попросила Блінкена виступити в Раді Безпеки ООН, тому що "це вирішальний момент".
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Резюмируя:
Первую тяжелую войну в XXI столетии следует ожидать в период с 2018,12 года (февраль 2018) по 2022,02 год (январь 2022).
Вторую тяжелую войну в XXI столетии - в период с 2036,34 года (апрель 2037) по 2040,32 год (май 2040).
Статистическая точность прогнозов - ±3 года.
https://mm-v.livejournal.com/186229.html
Тобто росія путіна поділила держави всього світу на кілька "кастових" категорій:
-На вершині цього поділу вона сама поставила себе, як країну, яка нікому не збирається гарантувати безпеку і присвоїла собі право злочинно та безкарно порушувати кордони інших держав.
-На другому місці від вершини - країни, які як васали -повинні надавати росії гарантії її безпеки.
-На третьому місці, які не мають права розкривати навіть рота на захист жертв росії
- І на четвертому - всі інші країни, які повинні агресію росії проти них, захват їх територій і ресурсів - сприйняти як "щастя" чи "божий дар"...
А так поле битвы Украина...и вся тяжесть ляжет на нас...
Заявление что страны НАТО не будут воевать за Украину его только подстегивает.
А почему не ввести присутствие военного контингента в Украину,в страну,которой угрожают? Это ведь не будет войной против России,это будет мера обороны государства от разрушения ,защита Конституции,в которой прописано стремление Украины,но которое много лет сами страны НАТО игнорируют...
Может,стоит президенту Украины обнародовать обращение к НАТЩ с просьбой о присутствии? Вот и будет видно,кто есть кто...
- Перекинути в Україну своїх інструкторів на основні аєродроми і обласні центри.
- ***** сказати, що США буде захищати всоїх громадян силою своєї армії всюди, де б вони не знаходились.
- Почати партрулювати українське небо винищувачами.
- Сказати, що якщо протягом місяця ***** не забере свої війська від України на 200 км та не забере з собою підарів з ордло, США визнають ордло терористами, підерацію - державою спонсором тероризму і почнуть міжнародну антитерористичну операцію.