Пєсков відповів, чи планує Росія вторгнення до України 20 лютого: "Напевно, черговий фейк з'явився"
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав черговим фейком дані газети Politico про нібито можливий напад РФ на Україну після 20 лютого.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Напевно, черговий фейк з'явився. Сподіваюся, що хоча б ми з вами вірити і довіряти таким фейкам не будемо", - сказав він у бесіді з журналістами.
Пєсков зазначив, що вже було "багато дат у значно більш конкретному виконанні".
"Все це виявилося вкидами, безвідповідальними фейками, ніхто навіть із авторів цих фейків потім не визнав своєї неправоти", - підсумував прессекретар.
За його словами, представники деяких західних держав та організацій останнім часом "виявляють відверту інформаційну агресію щодо Москви та реального стану справ навколо того, що відбувається в Україні".
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Речь вообще-то шла про 22-23 февраля.
Фото https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-stanici-luganskiy-do-dityachogo-sadka-potrapiv-snaryad-okupantiv-novini-ukrajini-50217433.html обстрелянного россиянами детского сада в Станице Луганской прямо сейчас разгоняют по телеграм-каналам РФ и ЛДНР, уверяя, что детский сад находится в «ЛНР» и его обстреляли ВСУ. То есть, как обычно, просто приписали собственные военные преступления выдуманным «карателям».
Причём, информация проверяется достаточно легко. Обстрелян детский сад «Сказка», местоположение которого https://www.google.sk/maps/place/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0+%E2%84%9621+%22%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%22/@48.6525039,39.4270446,11z/data=!4m5!3m4!1s0x411fc734dbd80d93:0xf09b5e177811c06e!8m2!3d48.6737278!4d39.4511522?hl=ru известно .
Это подконтрольная территория Украины.
Но российские людоеды Соловьев, Песков и компания будут и дальше конструировать альтернативную реальность, не заморачиваясь деталями.
Вот этот пример российского вранья сейчас надо показывать во всем мире. Чтобы все понимали, чего стоят истории про карателей, фашистов и прочий «геноцид Донбасса»
https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/4923858444360295 Денис Казанский
Например, Крым даже в мыслях не было желания оккупировать, но ведь вынудили...
Речь о таких регионах, как Дагестан, Алтайский край, Якутия и Чувашия, Башкирия, Татарстан и другие.
Об этом написала турецкая газета Karar. Параллельно свой материал о «полунезависимых турецких государствах» опубликовало также издание *******.
В списке вышеназванных государств оказались регионы Российской Федерации - Кабардино-Балкария и Чувашия, Хакасия и Тива, Карачаево-Черкесия и Дагестан, Якутия и Алтайский край, а также Татарстан.
Интересно, что такие публикации в Турции не редкость. Так, немногим ранее в официальном Twitter Партии националистического движения (ПНД) Турции разместили «говорящее» фото под названием «Тюркский мир». Согласно карте, в зону тюркского влияния попадает не только Татарстан и Башкирия, но и юг России, часть Восточной Сибири, а также Азербайджан, Казахстан и другие суверенные государства.