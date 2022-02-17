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Новини Війна
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Пєсков відповів, чи планує Росія вторгнення до України 20 лютого: "Напевно, черговий фейк з'явився"

Пєсков відповів, чи планує Росія вторгнення до України 20 лютого:

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав черговим фейком дані газети Politico про нібито можливий напад РФ на Україну після 20 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Напевно, черговий фейк з'явився. Сподіваюся, що хоча б ми з вами вірити і довіряти таким фейкам не будемо", - сказав він у бесіді з журналістами.

Пєсков зазначив, що вже було "багато дат у значно більш конкретному виконанні".

"Все це виявилося вкидами, безвідповідальними фейками, ніхто навіть із авторів цих фейків потім не визнав своєї неправоти", - підсумував прессекретар.

За його словами, представники деяких західних держав та організацій останнім часом "виявляють відверту інформаційну агресію щодо Москви та реального стану справ навколо того, що відбувається в Україні".

Читайте: Пєсков про можливу зустріч Путіна та Зеленського: Яка мета? Про Донбас говоріть з "Л/ДНР". У вас є до нас запитання на інші теми?

Автор: 

Пєсков Дмитро (1610) росія (65010)


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Топ коментарі
+6
Ну они же ясно сказали,что не планируют нападать. Только если вынудят.
Например, Крым даже в мыслях не было желания оккупировать, но ведь вынудили...
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17.02.2022 16:05
+5
Брехуну піськову у відповідь-черговий фак...
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17.02.2022 15:51
+4
https://ibigdan.livejournal.com/28003078.html Для иллюстрации, как работает российская пропаганда

Фото https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-stanici-luganskiy-do-dityachogo-sadka-potrapiv-snaryad-okupantiv-novini-ukrajini-50217433.html обстрелянного россиянами детского сада в Станице Луганской прямо сейчас разгоняют по телеграм-каналам РФ и ЛДНР, уверяя, что детский сад находится в «ЛНР» и его обстреляли ВСУ. То есть, как обычно, просто приписали собственные военные преступления выдуманным «карателям».


Причём, информация проверяется достаточно легко. Обстрелян детский сад «Сказка», местоположение которого https://www.google.sk/maps/place/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0+%E2%84%9621+%22%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%22/@48.6525039,39.4270446,11z/data=!4m5!3m4!1s0x411fc734dbd80d93:0xf09b5e177811c06e!8m2!3d48.6737278!4d39.4511522?hl=ru известно .
Это подконтрольная территория Украины.


Но российские людоеды Соловьев, Песков и компания будут и дальше конструировать альтернативную реальность, не заморачиваясь деталями.

Вот этот пример российского вранья сейчас надо показывать во всем мире. Чтобы все понимали, чего стоят истории про карателей, фашистов и прочий «геноцид Донбасса»

https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/4923858444360295 Денис Казанский
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17.02.2022 16:04
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А кто про 20-е число говорил?
Речь вообще-то шла про 22-23 февраля.
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17.02.2022 15:50 Відповісти
АраХламидия твой сын? Писькофф?
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17.02.2022 15:51 Відповісти
Брехуну піськову у відповідь-черговий фак...
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17.02.2022 15:51 Відповісти
а стреляю на Донбассе марсиане против венерианцев..
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17.02.2022 16:27 Відповісти
Не довго залишилось переносити 28 кінець лютого.
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17.02.2022 15:55 Відповісти
Не дают напасть.. Оно не любит по чужому расписанию. Перестанут называть даты и оно нападет.
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17.02.2022 16:02 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/28003078.html Для иллюстрации, как работает российская пропаганда

Фото https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-stanici-luganskiy-do-dityachogo-sadka-potrapiv-snaryad-okupantiv-novini-ukrajini-50217433.html обстрелянного россиянами детского сада в Станице Луганской прямо сейчас разгоняют по телеграм-каналам РФ и ЛДНР, уверяя, что детский сад находится в «ЛНР» и его обстреляли ВСУ. То есть, как обычно, просто приписали собственные военные преступления выдуманным «карателям».


Причём, информация проверяется достаточно легко. Обстрелян детский сад «Сказка», местоположение которого https://www.google.sk/maps/place/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0+%E2%84%9621+%22%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%22/@48.6525039,39.4270446,11z/data=!4m5!3m4!1s0x411fc734dbd80d93:0xf09b5e177811c06e!8m2!3d48.6737278!4d39.4511522?hl=ru известно .
Это подконтрольная территория Украины.


Но российские людоеды Соловьев, Песков и компания будут и дальше конструировать альтернативную реальность, не заморачиваясь деталями.

Вот этот пример российского вранья сейчас надо показывать во всем мире. Чтобы все понимали, чего стоят истории про карателей, фашистов и прочий «геноцид Донбасса»

https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/4923858444360295 Денис Казанский
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17.02.2022 16:04 Відповісти
вот падлюки брехливі... так в оману всіх і вводять..... готуються ж це 100% ((( тягнуть все..
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17.02.2022 16:04 Відповісти
Ну они же ясно сказали,что не планируют нападать. Только если вынудят.
Например, Крым даже в мыслях не было желания оккупировать, но ведь вынудили...
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17.02.2022 16:05 Відповісти
Письков, ты сам не в курсе, что у обезьяны с гранатой на уме.
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17.02.2022 16:09 Відповісти
закрадываются подозрения - а может ***** у писькова такой же нарукавник как зеленский у коломойского?
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17.02.2022 16:34 Відповісти
А откуда письков может знать что в башке у психованого карлика
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17.02.2022 16:12 Відповісти
О с утра ему в рот заглядывает
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17.02.2022 16:26 Відповісти
ну да... а обстріл садика танком сьогодні - це просто фізична зарядка? і взагалі ні про що...
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17.02.2022 16:18 Відповісти
После сегодняшнего гибридного обстрела территории Украины российскими войсками, нужно вводить санкции, Россия открыто обстреляла территорию Украины..
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17.02.2022 16:27 Відповісти
Будапештський меморандум" вимагав від України позбутися ядерної зброї, а РФ, США та Великобританія брали на себе гарантії безпеки територіальної цілісності й суверенітету України. Україна виконала всі свої зобов'язання.
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17.02.2022 16:30 Відповісти
Турция потроллила Россию и включила 10 регионов РФ в «тюркский мир»

Речь о таких регионах, как Дагестан, Алтайский край, Якутия и Чувашия, Башкирия, Татарстан и другие.

Об этом написала турецкая газета Karar. Параллельно свой материал о «полунезависимых турецких государствах» опубликовало также издание *******.

В списке вышеназванных государств оказались регионы Российской Федерации - Кабардино-Балкария и Чувашия, Хакасия и Тива, Карачаево-Черкесия и Дагестан, Якутия и Алтайский край, а также Татарстан.

Интересно, что такие публикации в Турции не редкость. Так, немногим ранее в официальном Twitter Партии националистического движения (ПНД) Турции разместили «говорящее» фото под названием «Тюркский мир». Согласно карте, в зону тюркского влияния попадает не только Татарстан и Башкирия, но и юг России, часть Восточной Сибири, а также Азербайджан, Казахстан и другие суверенные государства.
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17.02.2022 16:31 Відповісти
странный он какой-то...
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17.02.2022 16:32 Відповісти
не менее странные чем остальные кацапы. У них постоянно, как видят чистое и новое - так аж горит как загадить хочется, изрисовать, а если нечем так по обезьяньи экскрементами будут.. либо на наскальные живописи тянет... в подьездах, лифтах, вагонах метро.. и конечно же патологическая, прямо до невмоготы тяга к задницам, жопам, и всем что с этим связано. тупиковая ветвь цивилизации...
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17.02.2022 16:39 Відповісти
Просто кубло кремлевско-воровское хочет чтоб им сделали персональное приглашение на вторжение. А они уже сами не знают писать или ....
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17.02.2022 16:35 Відповісти
 
 