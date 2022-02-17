УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10872 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 580 75

Порошенко про обстріли на Донбасі: Це ще один доказ злочинів Росії для Міжнародного суду ООН

Порошенко про обстріли на Донбасі: Це ще один доказ злочинів Росії для Міжнародного суду ООН

Петро Порошенко закликав українську владу та міжнародне співтовариство рішуче відреагувати на терористичні акти російських бойовиків на Донбасі і посилити санкції проти країни-агресора.

"Глибоко шокований сьогоднішніми обстрілами об’єктів цивільної інфраструктури на Донбасі з боку російських окупаційних сил, що несли реальну загрозу людським життям, у першу чергу дітям", – написав лідер партії "Європейська Солідарність" на своїй сторінці у мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Це не лише провокація! Закликаю українську владу та міжнародне співтовариство рішуче відреагувати на цей зухвалий терористичний акт з боку агресора, що вкотре підтверджує справжню злочинну сутність російської влади та її маріонеток", – наголошує п’ятий Президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У 2022 році Вашингтон говорить мовою Києва 2014 року, називаючи Путіна агресором, - Порошенко на CNN

"Вважаю, що цей злочин проти людства має отримати гідну відповідь у вигляді посилення санкцій проти Кремля та стати ще однією сторінкою доказової бази злочинів Росії на території України у рамках міжнародних судових інстанцій, у тому числі у Міжнародному суді ООН", – резюмує Петро Порошенко.

Автор: 

обстріл (28339) Порошенко Петро (15166) росія (65010) Донбас (22354) Міжнародний суд ООН (166) найманці рф (2050)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
Да конечно клован президент в такое время это полный пздц...
показати весь коментар
17.02.2022 15:49
+13
Європейська Солідарність@Euro_Solidarity·1 год

Про напад на Шефіра Зеленський розповідав з трибуни ООН,
а про обстріл бойовиками дитсадка та школи мовчить - Климпуш-Цинцадзе
показати весь коментар
17.02.2022 16:05
+12
Все правильно говорить. А де клоун обісцяний
показати весь коментар
17.02.2022 15:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да конечно клован президент в такое время это полный пздц...
показати весь коментар
17.02.2022 15:49 Відповісти
Таким був План Путіна...
показати весь коментар
17.02.2022 15:51 Відповісти
Да понятно, обидно просто за 73% баранов
показати весь коментар
17.02.2022 15:53 Відповісти
Росія клянчить у НАТО гарантії власної безпеки ( а фактично -індульгенцію для себе на безкарний розбій) , ... наплювавши при цьому на безпеку тих держав, куди вона безцеремонно і неодноразово влізла своїми військами... ?! І ні з ким, на кого росія напала вона не погоджується вести ніяких перемовин...

Тобто росія путіна поділила держави всього світу на кілька "кастових" категорій:
-На вершині цього поділу вона сама поставила себе, як країну, яка нікому не збирається гарантувати безпеку і присвоїла собі право злочинно та безкарно порушувати кордони інших держав.
-На другому місці від вершини - країни, які як васали -повинні надавати росії гарантії її безпеки.
-На третьому місці, які не мають права розкривати навіть рота на захист жертв росії
- І на четвертому - всі інші країни, які НЕ можуть мати навіть права на гарантії безпеки від розбою росії,... сприймати як "щастя" чи "божий дар"...
показати весь коментар
17.02.2022 16:22 Відповісти
Жми на здоровье. Только не переборщи с жим-жим, как Кива.
показати весь коментар
17.02.2022 16:10 Відповісти
ЗЕбіл?
показати весь коментар
17.02.2022 16:52 Відповісти
Петя ты за народ, или за эту зеленую власть. Почему ФОПов, которые митингуют, неподдерживаешь.
показати весь коментар
17.02.2022 15:53 Відповісти
Да і вабщє он какойта нєрусскій...
показати весь коментар
17.02.2022 15:55 Відповісти
Проблем больше нет??? Только ФОПы которые не хотят в белую работать???
показати весь коментар
17.02.2022 15:57 Відповісти
ФОПы как раз налоги платят, только этими новациями, от ганд..на Гетманцева, не дают нормально работать. Во многих городах большое количество ФОПов закрывается. Если дальше так буде, экономике придет полный пипец.
показати весь коментар
17.02.2022 16:01 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2022 16:13 Відповісти
Поцікавтесь у зебілів? Вам же більше нічим цікавитись?
показати весь коментар
17.02.2022 16:02 Відповісти
Все правильно говорить. А де клоун обісцяний
показати весь коментар
17.02.2022 15:59 Відповісти
Говорив, говорить и буде говорить.)) А клоун в Марьинке.
показати весь коментар
17.02.2022 16:01 Відповісти
А где твоё *****?
показати весь коментар
17.02.2022 17:29 Відповісти
В Марьинке? В какой Марьинке? главзебил сегодня покатушки на катерах устроил и без всяких обстрелов)))
показати весь коментар
17.02.2022 22:11 Відповісти
пишаюсь Гетьманом
показати весь коментар
17.02.2022 16:00 Відповісти
А я ещё больше люблю господина Пэжэ!))
показати весь коментар
17.02.2022 16:05 Відповісти
***** чтоль? Так оно же сопливое и вонючее))) скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты
показати весь коментар
17.02.2022 17:31 Відповісти
Карта обстрілу Кремлем української території сьогодні, 17 лютого 2022
показати весь коментар
17.02.2022 16:01 Відповісти
фашисти
показати весь коментар
17.02.2022 16:04 Відповісти
8 лет ...
Сколько ещё надо времени, что бы собрать достаточное кол-во доказательств для "международного суда ООН"?
показати весь коментар
17.02.2022 16:02 Відповісти
Пороха треба вибрать тільки за те, що його ненавидять путін та зеленський, ой обоє ненавидять, що за збіг?!
показати весь коментар
17.02.2022 16:03 Відповісти
Вже 75%. Схоже що у зебілів шиза прогресує.
На всяк випадок нагадую, зараз не 2019 , і поржать уже ні у кого немає бажання. Зараз 2022 рік.
показати весь коментар
17.02.2022 16:10 Відповісти
Почему вже? Всё ещё! Годы идут, а Петра всё так же недолюбливают.
показати весь коментар
17.02.2022 16:13 Відповісти
Схоже, що до вашого бункеру соціологія не доходить.
показати весь коментар
17.02.2022 16:18 Відповісти
Доходит. У меня даже Цензор ловит в бункере. Подрос рейтинг у Петра.
По некоторым данным под 20% уже. Получается 20% любят; 5% равнодушны; и 75% недолюбливают.
А до вашего бункера какая социология доходит? Делитесь, будьте любезны!
показати весь коментар
17.02.2022 16:24 Відповісти
І кого ж ******* 75%, у вашому рейтингу? Повідомте, будьте ласкаві.
показати весь коментар
17.02.2022 16:27 Відповісти
Ой, та там разные. Разве общая нелюбовь к кому-то одному обязательно должна означать общую любовь к другому кому-то одному?
показати весь коментар
17.02.2022 16:41 Відповісти
Не сміши з ненавистю путіна до порошенка. Якби той його ненавидів, то фабрику ліпецьку закрив би на другий день. А так скільки років Пеця армію рашки спонсирував?
показати весь коментар
17.02.2022 16:20 Відповісти
Європейська Солідарність@Euro_Solidarity·1 год

Про напад на Шефіра Зеленський розповідав з трибуни ООН,
а про обстріл бойовиками дитсадка та школи мовчить - Климпуш-Цинцадзе
показати весь коментар
17.02.2022 16:05 Відповісти
Російські окупаційні тварюки обстрілюють мирну інфрастуктуру в Станиці Луганській, Мар'їнці, Троїцькому, Кіндрашівці Новій та в інших прифронтових населених пунктах. Ще й нахабно брешуть, мовляв дитячий садок, який, мовляв, обстріляла "хунта" - на їхній території.
Наразі повідомляють про трьох дорослих, які отримали контузії при обстріді Станичнолуганського дитсадка. На щастя, діти не постраждали.
Виявляється, «челенджі», прапорці і «поїзд єдності» не спинили російські війська! Як і одноразове свято Зеленського.

Бо в час загрози країні потрібен той, хто може її захистити, а не тамада.

Наразі обстріли мирних міст, селищ та сіл на підконтрольній Києву території тривають.

https://t.me/zelenicholovichky/4345 t.me/zelenicholovichky/4345
показати весь коментар
17.02.2022 16:11 Відповісти
вот как должен реагировать нормальный президент страны против которой ведется война
показати весь коментар
17.02.2022 16:13 Відповісти
а в цей час покідьки народні депутати встановили собі та помічникам нові, збільшені оклади та надбавки....
показати весь коментар
17.02.2022 16:17 Відповісти
підтримую
показати весь коментар
17.02.2022 16:32 Відповісти
Приєднуюсь ))
показати весь коментар
17.02.2022 17:57 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2022 16:37 Відповісти
А недомерок что то проблеял про "большую провокацию "...прочему эта зелёная блоха так любит слово "большой",интересно)
показати весь коментар
17.02.2022 16:41 Відповісти
Ця подія з тієї ж опери, що й обстріл трамвайної зупинки 22.02.15, коли сєпари влаштували розбірки, обстріл КПВВ з автобусом на ньому, градами, обстріл Луганскої администрації НАРами (свої ж і вальнули бо приліт був зі сторони авіаційного музею, Ленінський район).
показати весь коментар
17.02.2022 16:53 Відповісти
Молодец Порошенко - собирает доказательства.
показати весь коментар
17.02.2022 17:00 Відповісти
Просвітіть, будьте ласкаві. Скільки доказів Рошенко зібрав за свою каденцію?
показати весь коментар
17.02.2022 18:00 Відповісти
Как ты гомосек не написало ИЛЛовайск)))) научили поди))
показати весь коментар
17.02.2022 17:33 Відповісти
Минские соглашения

Кто нибудь может объяснить

Зачем подписали такие Минские Соглашения, от которых до сих пор трясёт весь мир.
Кто их подписал и до сих пор не наказан (Кучма/Порошенко).
Как иностранные представители, тоже поставившие подписи не увидели такой ловушки? Неграмотные, новички в политике, или специально (Меркель)?
показати весь коментар
17.02.2022 17:52 Відповісти
правильно, все запротоколировать
показати весь коментар
17.02.2022 18:42 Відповісти
 
 