Джонсон: Обстріл дитсадка на Луганщині покликаний створити привід для вторгнення РФ
Найближчими днями можливо ще більше подібних провокацій.
Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Mirror.
"Я хотів би повідомити всім кращі новини про це, але я повинен сказати вам, що картина продовжує бути дуже похмурою", - сказав він.
"Сьогодні, як я впевнений, ви вже зрозуміли, був обстріляний дитячий садок. Ми вважаємо, що це була "операція під чужим прапором", покликана дискредитувати українців, створена для того, щоб створити привід, провокація для дій Росії", - додав Джонсон.
"Ми дуже боїмося, що побачимо ще більше подібного протягом наступних кількох днів", - підкреслив він.
За словами Джонсона, уряд Великої Британії робить все для посилання пакету санкцій, які будуть застосовані в разі вторгнення РФ до України.
Джонсон додав: "Ми зміцнюємо східний кордон НАТО, і я поїду на конференцію з європейської безпеки в Мюнхені на вихідних, щоб поговорити про те, що ми збираємося зробити для об’єднання Заходу".
Він також зазначив, що настав час запровадити жорсткіші санкції проти російського режиму та великих російських компаній.
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(с) https://ukraine.d3.ru/a-smolii-karta-obstriliv-za-sogodni-2256459/?sorting=rating вазелинский
Обстреляют градами Донецк со стороны Новотроицкого, где начинаются позиции ВСУ и заявят что это Украина!
Им же начхать, сколько аборигенов погибнет, главное результат.
вОнюшки, кацапо-орда срана, гниди манкурти та колаборанти, щоб ви всi повиздихали !
Все стекла целые.
Да, так бывает.
Что касается детсада - там взрывная волна вся пошла в комнату в саду. Это еще проще объяснить чем то, почему у моей тетки за все лето обстрелов Счастья, когда снаряды валились как градины, - ВСЕ СТЕКЛА ЦЕЛЫЕ.
Ну и она сама, славатегосподи и ВСУ.