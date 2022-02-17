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Джонсон: Обстріл дитсадка на Луганщині покликаний створити привід для вторгнення РФ

Джонсон: Обстріл дитсадка на Луганщині покликаний створити привід для вторгнення РФ

Найближчими днями можливо ще більше подібних провокацій.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Mirror.

"Я хотів би повідомити всім кращі новини про це, але я повинен сказати вам, що картина продовжує бути дуже похмурою", - сказав він.

"Сьогодні, як я впевнений, ви вже зрозуміли, був обстріляний дитячий садок. Ми вважаємо, що це була "операція під чужим прапором", покликана дискредитувати українців, створена для того, щоб створити привід, провокація для дій Росії", - додав Джонсон.

"Ми дуже боїмося, що побачимо ще більше подібного протягом наступних кількох днів", - підкреслив він.

Читайте: Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу військами РФ дитячого садочка та школи на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

За словами Джонсона, уряд Великої Британії робить все для посилання пакету санкцій, які будуть застосовані в разі вторгнення РФ до України.

Джонсон додав: "Ми зміцнюємо східний кордон НАТО, і я поїду на конференцію з європейської безпеки в Мюнхені на вихідних, щоб поговорити про те, що ми збираємося зробити для об’єднання Заходу".

Він також зазначив, що настав час запровадити жорсткіші санкції проти російського режиму та великих російських компаній.

Також читайте: Окупанти свідомо збільшили кількість провокацій напередодні засідання Ради безпеки ООН, - Резніков

Автор: 

дитячий садок (361) обстріл (28339) росія (65010) Джонсон Борис (582) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+49
Вони вночі обстріляють ще не один дитячий садочок і не одну школу. В них вже є відоси, що це ніби роблять ВСУ і навіть свідки готові для ООН із секти "73%". Вову попереджали, що потрібно робити фінансування армії, а Воно будувало дороги для російської армії, щоб скоріше добралися до Києва, Одеси і Дніпра.
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17.02.2022 16:44
+37
касапи вперто шукають casus belli
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17.02.2022 16:43
+28
Самі обстріляли і самі вторглись. Все самі..
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17.02.2022 16:44
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Данилко не такой дурак как Зеленский - не повелся, не стал позорить страну.
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17.02.2022 21:20 Відповісти
Не не не, там ещё один стендапЁр из Збаража в очереди. Родственник одного региАнала-олигарха из Макеевки. Свояки они.
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17.02.2022 22:51 Відповісти
а почему нельзя ввести санкции до вторжения? чтобы они откатили к гребаной матери
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17.02.2022 17:07 Відповісти
Санкцій не буде, буде фінансова криза, створена глобалістами.
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17.02.2022 17:14 Відповісти
тому що в разi справжнього вторгнення вже не буде чим стримувати москальську рашистську орду.
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17.02.2022 19:21 Відповісти
Донбасс - Украина, силы пророссийские, нет никакой внешней агрессии. расходитесь, граждане, не мешайте в глаза заглядывать.
(с) https://ukraine.d3.ru/a-smolii-karta-obstriliv-za-sogodni-2256459/?sorting=rating вазелинский
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17.02.2022 17:12 Відповісти
Не для того путін орла різав, щоб відступити.
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17.02.2022 17:12 Відповісти
Они вполне могут устроить второй Гляйвиц!
Обстреляют градами Донецк со стороны Новотроицкого, где начинаются позиции ВСУ и заявят что это Украина!
Им же начхать, сколько аборигенов погибнет, главное результат.
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17.02.2022 17:13 Відповісти
***** не нужен не какой повод , он может орков отправить отжимать Марик или Авдеевку , с криками : Нас там нет , как всегда , а то что орки из Мордора , то уже детали.
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18.02.2022 00:17 Відповісти
почему западные "союзники" ничего не говорили в 2014м, когда таких обстрелов было куда больше?
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17.02.2022 17:19 Відповісти
Обама.
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17.02.2022 19:56 Відповісти
Ну, и у кого из мордорских чинуш вы уже конфисковали недвижимость за это?
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17.02.2022 17:28 Відповісти
та ну на.. Борис ти погнав гусей . Казус беллі має бути більш перконливим. З трупами, з кишками крупним планом і звичайно ж на їхньому боці а не на нашому. І поданий лохам так що однозначнобуло зрозуміло що це натворили прокляті бандерівці. А тут не фіга цього немає. Це рутинний обстріл житлового сектору. Хоча якщо під нашу отвєточку то вони можуть щось зварганити на своїй стороні , мовляв дивіться, укри відповіли зруйнувавши школу і вбивши 10 чи 20 руцкіх дєтєй..
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17.02.2022 17:36 Відповісти
Так це ж садочок на контрольованій території??? Чи я помиляюсь???
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17.02.2022 18:42 Відповісти
Тоді, можливо, тексти Джонсону готують в РФ?
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17.02.2022 18:52 Відповісти
ну так де ембарго на нафту, газ, зброю?
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17.02.2022 18:50 Відповісти

вОнюшки, кацапо-орда срана, гниди манкурти та колаборанти, щоб ви всi повиздихали !
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17.02.2022 19:17 Відповісти
пшла вон, кацапсинка вася.
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17.02.2022 20:13 Відповісти
Що ти мелеш? Ну будь-ласка дай своє бачення 😡
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17.02.2022 20:27 Відповісти
у моей тетки снаряд упал от дома метров 5, ни заборов, ни деревьев. Град
Все стекла целые.
Да, так бывает.
Что касается детсада - там взрывная волна вся пошла в комнату в саду. Это еще проще объяснить чем то, почему у моей тетки за все лето обстрелов Счастья, когда снаряды валились как градины, - ВСЕ СТЕКЛА ЦЕЛЫЕ.
Ну и она сама, славатегосподи и ВСУ.
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17.02.2022 21:08 Відповісти
Каждые сутки промедления будут стоить кацапам тысячу голов их молодняка отправленого на убой. Так что пусть топчутся.
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17.02.2022 22:42 Відповісти
Кацапи сцуть наступати по всьому фронту, тому як і завжди будуть косити під шахтарів Донбасу
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17.02.2022 23:23 Відповісти
Напрягает не то что ***** опять лезет , а то что благодаря 73% идиотов которые вместо войны хотели позор , мы получили и войну и позор да еще и под руководством идиота.
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18.02.2022 00:20 Відповісти
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