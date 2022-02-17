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Новини Націоналізація Приватбанку
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У справі ПриватБанку відпрацювали шість підозр щодо п'яти топменеджерів: чекаємо на результати міжнародних доручень, - Венедіктова

У справі ПриватБанку відпрацювали шість підозр щодо п'яти топменеджерів: чекаємо на результати міжнародних доручень, - Венедіктова

Офіс Генпрокурора відпрацював спільно з Національним антикорупційним бюро (НАБУ) шість підозр щодо п'яти менеджерів ПриватБанку (Київ) щодо розтрати коштів фінустанови.

Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми відпрацювали спільно з НАБУ – у нас шість підозр щодо п'яти топменеджерів банку з приводу розтрати коштів банку. За першим епізодом йдеться про 136 млн грн протиправного нарахування та виплати додаткової винагороди, а за другим епізодом – про 8,2 млрд грн фіктивного кредитування", - сказала вона.

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За її словами, зараз Офіс Генпрокурора чекає на результати міжнародних доручень, щоб передати справу ПриватБанку до Вищого антикорупційного суду.

Автор: 

Приватбанк (2432) Венедіктова Ірина (829)


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шо вытворяли гады за спиной Игорь Валерича. А он и не знал.
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17.02.2022 16:55 Відповісти
Каламойского коли закриєте? Народ вимагає.
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17.02.2022 16:58 Відповісти
Деточка, а шо там с бородатой бабушкой, которая моет кал?
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17.02.2022 16:59 Відповісти
Беня вже заявив, що Приват його.
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17.02.2022 17:06 Відповісти
За спиною у Коломойського виписували собі премії! Я думаю справедливість переможе і Бєня ще отримає з бюджету України трохи компенсації, щоб протриматись до остаточного повернення Приватбанку у чесні, нічим не заплямовані руки, які нічого не крали.
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17.02.2022 17:16 Відповісти
Ага. Усыпляем бдительность блеянием про "шесть топ-менеджепов" а при подаче в суд - ра-а-аз! и вынимаем из рукава обвинение Порошенко!
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17.02.2022 17:22 Відповісти
Всі прекрасно знають чиіх рук справа хто виводив в офшори кошти "Привату" але граются в дурника,в чотирьох краінах порушені кримінальні справи проти нього ,а ось краіну яку пограбував жодних справ ,до речі в інтерв'ю він за'явив що справи йдуть дуже добре ,а антиолігархічний закон його цілком влаштовує.
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17.02.2022 17:38 Відповісти
Венедіктова а ти не хочеш навести лад зі схемами поділу "Укрнафти". коломойшу на місце поставити нема бажання?
а краще до буцегарні запровторити, є ж защо... за той же приват!
Покажи нам що ти дійсно прокурор, а не прокурва кишенькова
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17.02.2022 18:17 Відповісти
 
 