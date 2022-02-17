У справі ПриватБанку відпрацювали шість підозр щодо п'яти топменеджерів: чекаємо на результати міжнародних доручень, - Венедіктова

Офіс Генпрокурора відпрацював спільно з Національним антикорупційним бюро (НАБУ) шість підозр щодо п'яти менеджерів ПриватБанку (Київ) щодо розтрати коштів фінустанови.

Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми відпрацювали спільно з НАБУ – у нас шість підозр щодо п'яти топменеджерів банку з приводу розтрати коштів банку. За першим епізодом йдеться про 136 млн грн протиправного нарахування та виплати додаткової винагороди, а за другим епізодом – про 8,2 млрд грн фіктивного кредитування", - сказала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У справі ПриватБанку є п'ять підозрюваних, інших фігурантів встановлюють, - Ситник

За її словами, зараз Офіс Генпрокурора чекає на результати міжнародних доручень, щоб передати справу ПриватБанку до Вищого антикорупційного суду.