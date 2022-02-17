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Новини Війна
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МЗС РФ не виключає "заходів військово-технічного характеру" через позицію США щодо "гарантій безпеки"

МЗС РФ не виключає

Вашингтон нібито не дав конструктивної відповіді на базові пропозиції Росії щодо так званих "гарантій безпеки". Російська сторона попереджає, що "за відсутності готовності США домовлятися Москва може вдатися до заходів військово-технічного характеру".

Про це йдеться у письмовій відповіді Москви на реакцію США стосовно запропонованих у грудні Росією вимог щодо "гарантій безпеки", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Як зазначається, відповідь опублікувало російське зовнішньополітичне відомство. МЗС РФ запевняє, що письмова відповідь була передана 17 лютого послу США Джону Саллівану, якого для цього запросили на Смоленську площу. Джерело CNN у Держдепартаменті США підтвердило, що відповідь Москви отримана.

"За відсутності готовності американської сторони домовлятися про тверді, юридично зобов'язуючі гарантії забезпечення нашої безпеки з боку США та їхніх союзників, Росія буде змушена реагувати, у тому числі шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру", - йдеться у відповіді.

"Йдеться про відмову від подальшого розширення НАТО, про відкликання "бухарестської формули" про те, що "Україна та Грузія стануть членами НАТО", і про відмову від створення військових баз на території держав, які раніше входили до СРСР і не є членами Альянсу, включаючи використання їхньої інфраструктури для ведення будь-якої військової діяльності, а також повернення військових потенціалів, у тому числі ударних, та інфраструктури НАТО до стану на 1997 рік". "Ці положення мають для Російської Федерації принципове значення", - перераховує МЗС РФ базові вимоги Москви.

У відповіді також констатується, що "проігноровано пакетний характер російських пропозицій, з яких навмисно обрано "зручні" теми, які, у свою чергу, "перекручені" у бік створення переваг для США та їхніх союзників".

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"Такий підхід, як і супутня риторика американських офіційних осіб, підкріплює обґрунтовані сумніви в тому, що у Вашингтоні дійсно віддані виправленню ситуації в галузі євробезпеки", - наголошують російські дипломати.

Цензор.НЕТ публікує повний текст відповіді МЗС РФ США щодо "гарантій безпеки" мовою оригіналу: 

Общая характеристика

Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве "бухарестской формулы" о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО. Эти положения имеют для Российской Федерации принципиальное значение.

Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны "удобные" темы, которые, в свою очередь, "перекручены" в сторону создания преимуществ для США и их союзников. Такой подход, как и сопутствующая риторика американских официальных лиц, подкрепляет обоснованные сомнения в том, что в Вашингтоне действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности.

Вызывает тревогу нарастающая военная активность США и НАТО непосредственно у российских рубежей, тогда как наши "красные линии" и коренные интересы в области безопасности, а также суверенное право России на их защиту, по-прежнему игнорируются. Ультимативные требования вывести войска из определенных районов на российской территории, сопровождаемые угрозами ужесточения санкций, неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей.

В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников, Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера.

По Украине

Никакого "российского вторжения" в Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется, поэтому утверждения об "ответственности России за эскалацию" нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности.

Упоминание в данном контексте российских обязательств по Будапештскому меморандуму 1994 г. никакого отношения к внутриукраинскому конфликту не имеет и не распространяется на обстоятельства, ставшие следствием действия там внутренних факторов. Утрата украинским государством территориальной целостности - результат произошедших внутри него процессов.

Содержащиеся в американском ответе обвинения России, что она "оккупировала Крым", также не выдерживают никакой критики. В 2014 г. в Киеве произошел государственный переворот, инициаторы которого при поддержке США и их союзников взяли курс на создание националистического государства, ущемляющего права русского и русскоязычного населения, а также других "нетитульных" этносов. Неудивительно, что в такой ситуации крымчане проголосовали за воссоединение с Россией. Решение народа Крыма и Севастополя о возвращении в состав Российской Федерации было принято путем свободного волеизъявления в порядке реализации закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение. Сила или угроза силой не применялись. Вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой "вернуть" Крым, втянув США и их союзников, в соответствии со ст.5 Вашингтонского договора, в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями.

Повторяющийся в ответе США тезис, что Россия якобы "разожгла конфликт на Донбассе", несостоятелен. Его причины носят сугубо внутриукраинский характер. Урегулирование возможно только путем реализации Минских соглашений и "Комплекса мер", очередность и ответственность по реализации которых четко прописаны и единогласно подтверждены резолюцией Совета Безопасности ООН 2202, в том числе США, Францией и Великобританией. В п. 2 данной резолюции сторонами названы Киев, Донецк и Луганск. Ни в одном из этих документов не говорится об ответственности России за конфликт на Донбассе. Россия вместе с ОБСЕ играет роль посредника в главном переговорном формате - Контактной группе - и вместе с Берлином и Парижем - в "нормандском формате", который формулирует рекомендации сторонам конфликта и следит за их выполнением.

Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение следующих шагов. Это - принуждение Киева к выполнению "Комплекса мер", прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории.

В этой связи привлекаем внимание к тому, что президент России В.В.Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом Франции Э.Макроном 7 февраля 2022 г. подчеркнул, что мы открыты к диалогу и призываем "подумать о стабильных условиях безопасности для всех, равных для всех участников международной жизни".

Конфигурация сил

Отмечаем, что в своем ответе на российские предложения США настаивают на том, что прогресс в улучшении ситуации в области европейской безопасности "может быть достигнут только в условиях деэскалации применительно к угрожающим действиям России, направленным против Украины", что, как мы понимаем, подразумевает требование отвода российских войск от границ Украины. При этом США готовы вести речь лишь об "обоюдных обязательствах... воздерживаться от развертывания сил постоянного базирования с боевыми задачами на территории Украины" и "рассмотреть возможность обсуждения проблемы обычных вооруженных сил". В остальном же американская сторона обходит молчанием наши предложения, содержащиеся в абз.2 Статьи 4 и абз.1 Статьи 5 проекта двустороннего договора и заявляет, что "нынешняя конфигурация сил США и НАТО является ограниченной, пропорциональной и полностью соответствует обязательствам по Основополагающему акту Россия-НАТО".

Исходим из того, что размещение Вооруженных Сил Российской Федерации на своей территории не затрагивает и не может затрагивать фундаментальные интересы США. Хотели бы напомнить, что на территории Украины наших сил нет.

При этом США и их союзники продвигали на восток свою военную инфраструктуру, развертывали контингенты на территориях новых членов. Они обходили ограничения ДОВСЕ и весьма вольно трактовали положения Основополагающего акта Россия-НАТО об отказе от "дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил". Сложившаяся в результате этих действий ситуация неприемлема. Настаиваем на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в ЦВЕ, ЮВЕ и Прибалтике. Убеждены, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно. Готовы к обсуждению этой темы на основе статей 4 и 5 российского проекта договора.

Принцип неделимости безопасности

Не увидели в ответе США подтверждений тому, что американская сторона в полной мере привержена соблюдению непреложного принципа неделимости безопасности. Заявления общего плана об учете американской стороной данного постулата входят в прямое противоречие с неготовностью Вашингтона отказаться от контрпродуктивного и дестабилизирующего курса на создание преимуществ для себя и своих союзников за счет интересов безопасности России. Именно это происходит в результате безудержной реализации Североатлантическим альянсом при ведущей роли США политики ничем не ограниченного геостратегического и военного освоения постсоветского пространства, включая территорию Украины, что носит для нас особо чувствительный характер. Все это происходит непосредственно на российских рубежах. Таким образом, наши "красные линии" и коренные интересы в области безопасности игнорируются, а неотъемлемое право России их обеспечивать отвергается. Для нас это, разумеется, неприемлемо.

Дополнительно напоминаем, что данный принцип закреплен в преамбуле Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 2011 г., о продлении которого на 5 лет без каких-либо изъятий стороны согласились в феврале прошлого года, а также в целом ряде принятых на высшем уровне базовых документов ОБСЕ и Россия-НАТО: в преамбуле хельсинкского Заключительного акта 1975 г., в Парижской хартии для новой Европы 1990 г., Основополагающем акте Россия-НАТО 1997 г., стамбульской Хартии европейской безопасности ОБСЕ 1999 г., Римской декларации Россия-НАТО 2002 г. и Астанинской декларации саммита ОБСЕ 2010 г.

Отмечаем, что в полученном ответе упоминается приверженность Вашингтона концепции неделимости безопасности. Но она в тексте сводится к праву государств "свободно выбирать или менять способы обеспечения своей безопасности, включая союзные договоры". Эта свобода не абсолютна и является лишь половиной известной формулы, зафиксированной в Хартии европейской безопасности. Ее вторая часть требует при реализации этого права не "...укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств". Не можем считать полученное от НАТО письмо от 10 февраля с.г. в качестве ответа на направленное Министром иностранных дел России С.В.Лавровым 28 января 2022 г. послание Государственному секретарю США Э.Блинкену по данному вопросу. Мы просили дать ответ в национальном качестве.

Политика "открытых дверей" НАТО

США подтверждают "твердую поддержку" политике "открытых дверей НАТО". Но она противоречит базовым обязательствам, принятым в рамках СБСЕ/ОБСЕ, прежде всего обязательству "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других". Данная политика не согласуется с установками самого альянса, который по итогам заседания мининдел НАТО 6-7 июня 1991 г. в Копенгагене обязался "не извлекать односторонних преимуществ из изменившейся ситуации в Европе", "не угрожать легитимным интересам" других государств, не стремиться к их "изоляции" или "проведению новых разделительных линий на континенте".

Призываем США и НАТО вернуться к выполнению международных обязательств в сфере поддержания мира и безопасности. Ожидаем от членов альянса конкретных предложений о содержании и формах юридического закрепления отказа от дальнейшего расширения НАТО на Восток.

Пакетный характер предложений

Отмечаем готовность США предметно работать над отдельными мерами по контролю над вооружениями и снижению рисков. При этом отфиксировали, что в Вашингтоне, наконец, признали оправданность ряда российских предложений и инициатив на этих направлениях, выдвигавшихся в последние годы.

В то же время еще раз обращаем внимание американской стороны, что Россия в представленных нами документах по гарантиям безопасности предложила идти по пути комплексного долгосрочного урегулирования той неприемлемой ситуации, которая продолжает складываться в Евро-Атлантике. Речь, прежде всего, идет о создании устойчивого фундамента архитектуры безопасности в виде договоренности об отказе НАТО от дальнейших действий, наносящих ущерб безопасности России. Это остается для нас неизменным императивом. В отсутствие такой крепкой основы взаимосвязанные меры по контролю над вооружениями и снижению военных рисков, обеспечивающие сдержанность и предсказуемость военной деятельности на отдельных направлениях, даже если по ним удастся договориться, не будут устойчивыми на перспективу.

Таким образом российские предложения носят пакетный характер и должны рассматриваться в комплексе без выделения отдельных его составляющих.

В связи с этим хотели бы акцентировать внимание на отсутствии конструктивной реакции Вашингтона и Брюсселя на четко обозначенные нами важнейшие элементы российской инициативы. Что касается вопросов контроля над вооружениями, то рассматриваем их исключительно в общем контексте комплексного, пакетного подхода к урегулированию проблемы гарантий безопасности.

"Пост-ДСНВ" и "уравнение безопасности"

США предлагают "незамедлительно" заняться в рамках диалога по стратегической стабильности разработкой "мер в развитие ДСНВ". Однако при этом американская сторона пытается зафиксировать не согласованный с нами подход, предусматривающий фокусировку исключительно на ядерном оружии, причем безотносительно способности тех или иных средств нести прямую угрозу для национальной территории другой стороны. Подобный односторонний взгляд на вещи противоречит пониманиям, достигнутым на российско-американском саммите 16 июня 2021 г. в Женеве относительно комплексного характера стратдиалога, призванного заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.

Россия продолжает выступать за интегрированный подход к стратегической проблематике. Мы предлагаем заняться совместной выработкой нового "уравнения безопасности".

Набор элементов предлагаемой нами концепции, которая в полной мере сохраняет актуальность, до американской стороны доводился - в т.ч. в ходе встреч в рамках стратдиалога и в переданном нами 17 декабря 2021 г. рабочем документе по его наполнению.

Развертывание ядерного оружия вне национальной территории

В своем документе США не стали реагировать на такой элемент "пакета" предложенных нами мер, как вывод на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказ от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории, и ограничились упоминанием необходимости заняться на площадке стратегического диалога решением проблемы нестратегического ядерного оружия без учета особенностей его дислокации и иных факторов, влияющих на безопасность сторон.

Хотели бы пояснить, что в наших предложениях речь идет о решении проблемы наличия на территории некоторых неядерных государств НАТО - в нарушение ДНЯО - ядерного оружия США, которое способно поражать цели на территории России. Это включало бы и ликвидацию инфраструктуры для быстрого развертывания таких вооружений в Европе, а также прекращение натовской практики тренировок и учений по обращению с этим оружием, в которые вовлекаются неядерные государства-члены НАТО.

Без устранения этого раздражителя обсуждение тематики нестратегического ядерного оружия невозможно.

РСМД наземного базирования

Рассматриваем данную проблематику как одно из приоритетных направлений российско-американского диалога по стратегической стабильности. Считаем, что указанная категория вооружений является необходимым компонентом нового "уравнения безопасности", которое следует совместно выработать России и США.

Продолжаем исходить из актуальности российских инициатив в области "пост-ДРСМД", в основе которых лежит идея встречных проверяемых мораториев на развертывание наземных РСМД в Европе.

В принципиальном плане открыты к предметному рассмотрению путей ее практической реализации. При этом отмечаем сохраняющуюся неопределенность в подходах Вашингтона к основным параметрам потенциальных мер контроля над указанными вооружениями, прежде всего - к их охвату, который должен распространяться на все средства соответствующей дальности в ядерном и неядерном оснащении.

Отфиксировали, что США берут за основу российский подход, который предусматривает взаимное урегулирование встречных озабоченностей в контексте ранее действовавшего ДРСМД. Предложенный американской стороной вариант развития нашей идеи о взаимных мерах верификации применительно к комплексам "Иджис Эшор" в Румынии и Польше, а также некоторым объектам в европейской части территории России, может быть в дальнейшем взят в проработку.

Как было подчеркнуто в заявлении Президента России В.В.Путина от 26 октября 2020 г. и впоследствии неоднократно доводилось до американской стороны, потенциальные меры транспарентности в отношении подлежащих согласованию российских объектов могли бы включать контроль за отсутствием там российской ракеты 9М729. Напоминаем: этот шаг является проявлением доброй воли с учетом того, что характеристики ракеты 9М729 ни в чем не противоречат требованиям бывшего ДРСМД и что США так и не представили никаких доказательств, которые подтверждали бы обвинения в адрес России. При этом американская сторона проигнорировала организованное нами в период действия данного Договора 23 января 2019 г. добровольное мероприятие по демонстрации устройства и технических характеристик ракеты 9М729 и ее пусковой установки.

Тяжелые бомбардировщики и надводные боевые корабли

Отмечаем внимание американской стороны к российской идее о дополнительных мерах снижения рисков в отношении полетов тяжелых бомбардировщиков вблизи национальных границ сторон. Видим предмет для обсуждения и потенциал для взаимоприемлемых договоренностей. Напоминаем о не менее важном элементе нашего "пакетного" предложения, касающемся аналогичных походов боевых надводных кораблей, с которыми также связаны серьезные риски.

Военные учения и маневры

США не дали ответа на предложения, содержащиеся в абз.2 Статьи 4 российского проекта договора. Американская сторона, по-видимому, исходит из того, что снизить напряженность в военной области можно за счет повышения транспарентности и дополнительных мер по уменьшению опасности в русле предложений Запада по модернизации Венского документа.

Считаем такой подход нереалистичным и однобоким, направленным на "просвечивание" деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации. Меры укрепления доверия и безопасности в рамках Венского документа 2011 г. адекватны современной обстановке. Для начала обсуждения возможности их обновления должны быть созданы необходимые условия. А для этого США и их союзникам следует отказаться от политики "сдерживания" России и предпринять конкретные практические меры по деэскалации военно-политической обстановки, в том числе в русле абз.2 Статьи 4 нашего проекта договора.

Что касается предотвращения инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, то приветствуем готовность США к соответствующим консультациям. Однако эта работа не может подменить урегулирование ключевых проблем, поставленных Россией.

Автор: 

МЗС рф (959) перемовини (2863) росія (65010) США (22643)


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Топ коментарі
+57
вяликие понимают толькоо в трёх случаях :

1. Больно
2. Нет жрать
3. Нет водки
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17.02.2022 16:52
+55
Боже когда вы уже срать то всему миру прекратите?
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17.02.2022 16:50
+43
Американці, забийте на москалів, давайте Петріоти і Томагавки і будуть гарантії безпеки + добрива.
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17.02.2022 16:52
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17.02.2022 16:50 Відповісти
10000%
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17.02.2022 17:24 Відповісти
так.
Хоча тепер остаточно зрозуміло - кацапи хочуть "устроить маленькую атомную войну"..
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17.02.2022 17:31 Відповісти
нє, то даві іх, блд

Военный грузовик раздавил легковую Audi на белорусской трассе.

Читатель https://auto.onliner.by/2022/02/17/*******-gruzoviki-razdavili-audi Onlíner прислал видео, как он утверждает, с трассы М10 (Граница России - Гомель - Кобрин). Легковой автомобиль Audi оказался зажат между двумя военными грузовиками. На месте находится ВАИ - Военная автомобильная инспекция.

Повреждения у Audi весьма значительные: задняя часть раздавлена.

- Похоже, буквально только что случилось. Трасса М10, у моста через Случь, в двух-трех километрах от Микашевичей, в направлении Житковичей, - рассказал корреспонденту Onlíner автор видео. - Скорой не видно, вроде все живы, стояли за левым отбойником. Гражданских: человека два или три. Сотрудник ВАИ что-то им говорил. Наверное, сопровождали эту колонну, дальше на обочине стояла техника.
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17.02.2022 19:40 Відповісти
Занимать место в колонне нельзя по ПДД.
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17.02.2022 20:39 Відповісти
Боже когда вы уже срать то всему миру прекратите?
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17.02.2022 16:50 Відповісти
вяликие понимают толькоо в трёх случаях :

1. Больно
2. Нет жрать
3. Нет водки
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17.02.2022 16:52 Відповісти
4. постачати кориснi копалини Заходу.
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17.02.2022 16:57 Відповісти
5. Тю, чуть не забыл, чечня - это круто.
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17.02.2022 17:34 Відповісти
Нет водки - на первое место, а так да.
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17.02.2022 17:08 Відповісти
Пока "мир" позволяет им это делать - никогда.
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17.02.2022 16:58 Відповісти
Ванючіє лапатнікі-ідітє нахрєн...
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17.02.2022 16:50 Відповісти
Балалаешнікі.
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17.02.2022 20:31 Відповісти
Люто плюсую
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17.02.2022 20:42 Відповісти
Да давайте уже нападайте, у меня руки уже чешутся!
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17.02.2022 16:52 Відповісти
Непотрібна нам війна. Захід обрав тактику поступового економічного придушення. І, якби не окремі колаборанти у лавах Заходу, я маю на увазі Угорщину, Німеччину та Францію та деяких, що коливаються туди-сюди, то ця тактика б справно працювала.
Окрім цього "мудрий нарід" обрав всіляке лайно та паскуд з п'ятої колони. От і маємо бовтання хз скільки вже часу в ополонці.
А війна -- це смерті, кров, страждання, у ній нічого привабливого немає від слова зовсім.
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17.02.2022 17:28 Відповісти
Угроза в адрес США бесследно не пройдет.
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17.02.2022 16:52 Відповісти
Американці, забийте на москалів, давайте Петріоти і Томагавки і будуть гарантії безпеки + добрива.
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17.02.2022 16:52 Відповісти
Это дело.
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17.02.2022 16:55 Відповісти
Даю в аренду под Патриоты, за 1 гривну, чтобы впрок, свою дiлянку.
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17.02.2022 17:00 Відповісти
Пэтриоты даже туркам не доверяют сын мой... они же на 3-й день войны у русских окажутся.
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18.02.2022 04:00 Відповісти
московська 3ара3а
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17.02.2022 16:53 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/politics/rossiya-vernulos-v-tualet-s-dyirkoj-obyaviv-ego-hramom-duhovnosti.htm
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17.02.2022 16:53 Відповісти
там гуглпереклад правильно "россия вернулось в туалет с дыркой"
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17.02.2022 16:59 Відповісти
как интересно откуда дебильные в Кремлядске взяли термин военно технический характер как мера и основание и некое право для захвата Украины может в свете нового бреда военно технического характера УНИЧТОЖИТЬ РОССИЮ КАК ЯВЛЕНИЕ???!! эти придурки вместе с Х..лом потеряли ориентиры и реальность сами себе надают полномочия сами себе пишут какие то термины основания права на их применение а пенделя в ответ ублюдки не боятся получить.. е@нутым в кацапстане х..ляткам нет покояв своей стране ни в мире......
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17.02.2022 16:53 Відповісти
вони всі під солями,а під солями ще й не таке наверзеш
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17.02.2022 17:01 Відповісти
Нажаль гугл не може передати весь кайф від почутого.🙂
Люто підтримаю Вас.🙂
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17.02.2022 20:48 Відповісти
Налякали їжака голою сракою
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17.02.2022 16:54 Відповісти
Пітерські гопники-банальні,жадібні злодії.У них одна ідеологія-це гроші...Вони понтують проти Заходу і не більше.
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17.02.2022 16:55 Відповісти
Козломорді геть ******
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17.02.2022 16:55 Відповісти
Акции производителей сосновых досок в х@йлостане взлетели...
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17.02.2022 16:56 Відповісти
Та кто на них доски будет тратить? Будут в мусорных мешках прикапывать.
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17.02.2022 17:45 Відповісти
Та какие там пакеты...
Тушками собак бродячих прикроют на скотомогильниках и то ладно...
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17.02.2022 17:58 Відповісти
"Доски" это образно...))
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17.02.2022 17:59 Відповісти
можна,например, технично слится.
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17.02.2022 16:56 Відповісти
Є варіант, що вони хочуть створити бази в Венесуелі і на Кубі.
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17.02.2022 16:57 Відповісти
Не знаю как Венесуэла, А Куба должна их нах послать - нельзя же в одно говно вступать два раза.
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17.02.2022 17:00 Відповісти
Гроші все рішать. Це як визнання островом Науру незалежними державами Абхазії і Осетії. 50 лямів і всьо пучком)
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17.02.2022 17:11 Відповісти
от уж *********** вонючие, то они ничем не угрожают, то они военно-технические способы угрожают применить, то им Украина виновата и наращивает военный потенциал... *****, где тот Оруэл, чтобы книги с них писать!?
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17.02.2022 16:57 Відповісти
300 лет с болот как вылезли, так и канут быстро в небытие злобные кровожадные московиты. Зачем их увековечивать - предать забытию тупиковую ветвь цивилизации
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17.02.2022 17:59 Відповісти
От есть же твари -пока в рожу не дашь, -
не отъе*утся..
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17.02.2022 16:57 Відповісти
Вот теперь верю кацапам. А то блеяли что-то про отвод войск, завершение учений. Теперь они озвучивает свои истинные цели, без лицемерия.
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17.02.2022 16:58 Відповісти
Ага, типа задвиньтесь в 1997-й год, а мы тут будем свою "безопасность" строить за счет Украины и других.
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18.02.2022 02:10 Відповісти
Заходи військово-технічного характеру? Запросто -Лавров самоубивается гаечным ключом перед воротами кантемировской дивизии. Пойдет, кацапы? Есть ищо идеи, если шо.
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17.02.2022 16:58 Відповісти
Колективному Заходу ,після такої відповіді,настав час до дій реальних а не бла,бла,бла!
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17.02.2022 16:59 Відповісти
Мені здається що в цій ситуації лище українці не бояться кацапів.
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17.02.2022 16:59 Відповісти
ще китайці свиноcoбакам гострять за даманський
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17.02.2022 17:04 Відповісти
в ответ на эти писульки должны быть введены адские санкции и тогда парашкинцы не только забудут про "заходи військово-технічного характеру" но и залезут под шконку и отсвечивать не будут
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17.02.2022 17:01 Відповісти
и заходів військово-технічного характеру" против кого? против США? против НАТО? давайте, повоюйте.
предъявы предьявляют США и НАТО, а воевать будут с Украиной, ну не придурки?
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17.02.2022 17:02 Відповісти
Я так думаю - американці ВЖЕ вживають "заходи військово-технічного характеру" - фарширують країни НАТО у Східній Європі своїми військами А я-б наприклад "нафарширував" мул під трубами ПП-2 зарядами вибухівки з радіокеруванням Для бойових плавців подібне - "заіграшки"! І в потрібний момент натиснуть кнопку! Десяток розірваних труб і "вже ніхто нікуди не йде" - сумніваюся що вони зможуть провести ремонт! Тим більше - не піднімаючи трубу з води!
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17.02.2022 17:05 Відповісти
Наверно через берегов пролив атакуют Америку!
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17.02.2022 17:06 Відповісти
Лёша, Витус БерИНг
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17.02.2022 17:18 Відповісти
рашка таки нарветься на пиз...ну...що за народєц 1/7 частину суші займають і лізуть і лізуть
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17.02.2022 17:10 Відповісти
Договариваться? Ето обыкновенный шантаж а не договоры. Если США не пойдет на уступки то Рашка начнет бомбить школы и детские сады.
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17.02.2022 17:10 Відповісти
Да. Начнет расстрел заложников.
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17.02.2022 17:18 Відповісти
Не почне, а продовжить. Он вчора в Станиці по садку вгатили...
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18.02.2022 02:08 Відповісти
Это уже повод вводить новые санкции?!или ещё чего подождем
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17.02.2022 17:11 Відповісти
Так багато написано. Можна було коротше: Слиш ти, амбал! Мнє стрьомно с тобой драться, паетаму я буду звіздячіть тваєво сосєда-ботана.
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17.02.2022 17:19 Відповісти
Любопытно что на это Штаты ответят. Ведь кацапы явно быкуют.
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17.02.2022 17:20 Відповісти
Бидон пробздится пару раз и пошлет шлюху Салливана к своему московскому сутенеру.
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17.02.2022 23:45 Відповісти
Не быкуют... выводят на логическую цепочку свои запланированные действия в Латинской Америке... чтобы оставить США без аргументов. Очень хитрый подход, американцы это понимают и потому шустрят.
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18.02.2022 04:05 Відповісти
Воронежу приготовиться)
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17.02.2022 17:23 Відповісти
мифический посейдон возле западного побережья США, ответ известен давно.
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17.02.2022 17:24 Відповісти
Военно-технический характер - это когда в жопу пьяный кучер тянет на вожжах по красной площади глухую "срамату".
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17.02.2022 17:26 Відповісти
Как там Шольц? Попа не болит после московского вояжа?
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18.02.2022 04:07 Відповісти
Пора США начать говорить на языке кацапов.
Ультимативная форма, угроза за угрозой, никаких компромисов!
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17.02.2022 17:26 Відповісти
Потрібно Заходу прискорювати економічне придушення московії. Менше озиратися на "глибинне мордорське населення" та жорстко щимити олігархів та топ-паханів.
Захід хоче уникнути гарячої фази і він в змозі її уникнути економічними методами.
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17.02.2022 17:32 Відповісти
знищити росію дуже просто : знайти/підкупити/улестити/змусити члена імператорської російської родини щоб оголосив/ла про свої права на престол і назвав/ла путіна "нєнастоящім царьом" : там миттєво почнеться громадянська війна і розруха, бо такий хід б'є їхню самоідентифікацію прямо в тємєчко
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17.02.2022 17:36 Відповісти
А це ідея -Царя на трон московського царства!Золоте кільце -десь так....
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17.02.2022 21:22 Відповісти
Я ору с того как кацапы в своих бухих выблевах используют умные термины типа "формула" и "уравнение" - математики *****. Пора исключать эту раковую опухоль из уравнения по формуле умножения на ноль.
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17.02.2022 17:41 Відповісти
А при чем тут США ? НАТО расширяется,вот с НАТО и договаривайтесь.
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17.02.2022 17:44 Відповісти
Напад неминуче буде. Скоріш за все за декілька днів, або вже ближче до літа. Південні області під загрозою. Такі міста як Генічеськ, Маріуполь, Одеса, Мелітополь, Миколаїв, Бердянськ, Харків тощо зазнають нападу. Тому треба посилено готуватись до боїв в містах. Саме так, необхідно заводити особовий склад та техніку в міста та перетворити перелічені міста та менші местечка в неприступні фортеці для кацапів. Заздалегідь продумати міста для укриття, підготувати запаси амуніції, провізії, води. Треба надовго скувати просування рашистів, втягнути їх в довгу виснажливу війну. Шанси для оборони є лише в містах. Не можна повторити долю таках міст як Донецьк, Луганськ, Алчевськ (мовчу вже про Крим), які здали майже без пострілу. Шанси зупинити агресора лише в обороні міст. Ще це збільшить шанси на отримання допомоги від НАТО та ЄС, коли на екранах будуть кадри із зруйнованими будинками та сотнями жертв серед цивільних. Чому зараз не йде підготовка ????
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17.02.2022 17:50 Відповісти
тогода Россия подпишет себе гибель как государству (во всяком случае в нынешнем виде существования)..В Кремле,похоже,совсем потеряли реальность и перестали здраво оценивать свои реальные возможности и свою реальную значимость
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17.02.2022 17:52 Відповісти
Ну если они потеряли чувство реальности то боюсь кому-то точно будут кранты...
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18.02.2022 04:10 Відповісти
- Куме, Ви чули? Росія заявила, що вони не виключають заходів військово-технічного характеру через позицію США щодо гарантій безпеки. Що це означає?
- Це вони Машкє Захаровій новий електросамотик камуфляжного розфарбування куплять. А світлинами Машки з тим паскудством будуть намагатися залякувати США.
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17.02.2022 17:53 Відповісти
статью не читал но ссудя по заголовку рф решила напасть на сша
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17.02.2022 17:54 Відповісти
Я прочитал после заголовка. Судя по по изложеной информации - РФ придется отлэкать (орально обслужить) у США.
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17.02.2022 21:09 Відповісти
Да разбомбите вы уже Воронеж и оставьте всех в покое!😁
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17.02.2022 18:03 Відповісти
мне лично не под силу прочесть весь этот бред!!!
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17.02.2022 18:25 Відповісти
Дайте ***** револьвер (воєнно-тєхнічєскоє срєдство) - хай застрелиться!
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17.02.2022 18:59 Відповісти
похоже ******** в очередной раз забыл выпить таблетку и наступило обострение! но ето временно
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17.02.2022 19:26 Відповісти
На седьмой международной конференции в Гааге
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений,
Направленных на укрепление процесса интеграции в Европе.
Выступали главы делегаций и члены правительств.

Припев:
А я не поехал. Я купил мотыля и пошёл на реку.
Я люблю рыбалку.
Сядешь на берегу, закинешь удочку.
Клюёт!
Рыба-рыба, рыба-кит! (4 раза)
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17.02.2022 21:31 Відповісти
Позади их вояк загранотряды фсб. Так и будут пьяные штабелями ложиться. Бабы еще бурятов нарожают. Ужас. ХІІ век орда и ХХІ орда. Ничего не меняется
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17.02.2022 21:57 Відповісти
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17.02.2022 23:32 Відповісти
Наивные и тупые гермафродиты никогда в детстве не ставлкивались с агрессией и конфликтными ситуациями. Когда на них наезжает хулиган, они пердят, потируют потные ладошки об ляжеи, и думают как можно договориться. Ну ладно, я понимаю, ты не можешь драться. Но придушить же ты бандита можешь?
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17.02.2022 23:41 Відповісти
*****, как любителю частушек
https://youtu.be/Y6Q9zQRvZCw
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18.02.2022 01:41 Відповісти
"Народ Крима і Сєвастополя" - а народ Воронєжа вони там часом не хочуть нічого запитати? Чи може народ якогось села під своїм кордоном? "Государствєнний пєрєворот" - ну дибіли натуральні, який може бути переворот в парламентсько-президентській державі, якщо склад парламенту не змінився і він продовжував працювати увесь цей час?
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18.02.2022 02:04 Відповісти
Они подтерлись Будапештским меморандумом - поэтому посрать.
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18.02.2022 04:12 Відповісти
 
 