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Ключове – зафіксувати, що снаряди прилетіли з контрольованих РФ територій, - Кулеба про обстріли на Донбасі

Ключове – зафіксувати, що снаряди прилетіли з контрольованих РФ територій, - Кулеба про обстріли на Донбасі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив на важливості демонстрації для всього світу, що обстріли на Донбасі в четвер здійснювалися з контрольованих РФ окупованих територій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ключовим зараз є зафіксувати для всього світу, що ці снаряди прилетіли з тимчасово окупованих територій України, які контролює Росія", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з державним секретарем Великої Британії Елізабет Трасс.

Глава українського зовнішньополітичного відомства зазначив, що наразі російська пропаганда намагається спотворити цю інформацію.

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"З 2014 року ми вже бачили все: провокації, безпідставні звинувачення, спотворення реальності, метою яких було покладання відповідальності за загострення на Україну, знайти виправдання для Росії та дати їй додаткові причини для ескалації", - додав міністр.

Кулеба наголосив, що Україна веде дуже чітку та швидку комунікацію зі світом, щоб спроби Росії спотворити інформацію були безуспішними.

Автор: 

обстріл (28339) Донбас (22354) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
Ну хорошо, уже фиксировали попадания снарядов с дыры по Краматорску, Мариуполю, Павлополю, селам вокруг Мариуполя, поселкам возле Донецка и тд и что??? Раше класть на эти фиксации, как и Европе. Куда все эти фиксации идут? Видимо никуда.
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17.02.2022 17:17
+3
Кулеба, ключове, аби діти не постраждали, фіксатор хренов.
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17.02.2022 17:06
+3
А толку? Москалям до лампочки, і так всі знають, як це робиться
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17.02.2022 17:08
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Шо, ещё одни, стотысячные по счету доказательства предоставить? А я думал "ключове" это ответочку дать такую, чтобы больше не хотелось обстреливать.
Кулебе простительно. Он же дипломат ...
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17.02.2022 17:03 Відповісти
Обострение по всей линии фронта , именно в рабочий день с утра оккупанты целились в детей , попали в лицей и в детский садик ! Про детский садик в Станице, в который прилетело от оккупантов, трубят все! А ведь ещё снаряды прилетели и во двор Врубовского лицея(Попаснянского района). На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 работников.(с)
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17.02.2022 17:40 Відповісти
Кулеба, ключове, аби діти не постраждали, фіксатор хренов.
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17.02.2022 17:06 Відповісти
ну так едь и фиксируй
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17.02.2022 17:06 Відповісти
ну и где же лейтенант баканов со всоими бакланами - как видео наших разрушений так быстро попало к рф-ским пропагандонам?
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17.02.2022 17:07 Відповісти
А толку? Москалям до лампочки, і так всі знають, як це робиться
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17.02.2022 17:08 Відповісти
Це не складно зробити...
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17.02.2022 17:08 Відповісти
так де відповідь? адекватна? головне що б Київ не почали обстрілювати, хоча набагато легше фіксувати буде... і кричати провокація
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17.02.2022 17:15 Відповісти
Ну хорошо, уже фиксировали попадания снарядов с дыры по Краматорску, Мариуполю, Павлополю, селам вокруг Мариуполя, поселкам возле Донецка и тд и что??? Раше класть на эти фиксации, как и Европе. Куда все эти фиксации идут? Видимо никуда.
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17.02.2022 17:17 Відповісти
Аллеппо і Станиця Луганська - міста-побратими"+?
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17.02.2022 17:18 Відповісти
А наші хоч мають право відповідати? Чи діє всеоохоплююче припинення вогню і режим тиші?(с)
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17.02.2022 17:35 Відповісти
Кулеба, где Нота протеста России? Вызови посла к себе.
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17.02.2022 18:21 Відповісти
Голёвнэ...Посмотрите на фото - в стене дыра, рядом стекла целы...Ума не хватает даже такую подставу сделать. Тытульня нация....
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19.02.2022 16:31 Відповісти
 
 