Ключове – зафіксувати, що снаряди прилетіли з контрольованих РФ територій, - Кулеба про обстріли на Донбасі
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив на важливості демонстрації для всього світу, що обстріли на Донбасі в четвер здійснювалися з контрольованих РФ окупованих територій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ключовим зараз є зафіксувати для всього світу, що ці снаряди прилетіли з тимчасово окупованих територій України, які контролює Росія", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з державним секретарем Великої Британії Елізабет Трасс.
Глава українського зовнішньополітичного відомства зазначив, що наразі російська пропаганда намагається спотворити цю інформацію.
"З 2014 року ми вже бачили все: провокації, безпідставні звинувачення, спотворення реальності, метою яких було покладання відповідальності за загострення на Україну, знайти виправдання для Росії та дати їй додаткові причини для ескалації", - додав міністр.
Кулеба наголосив, що Україна веде дуже чітку та швидку комунікацію зі світом, щоб спроби Росії спотворити інформацію були безуспішними.
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Кулебе простительно. Он же дипломат ...