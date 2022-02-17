Кулеба оголосив про створення нового формату співпраці України, Британії та Польщі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно оголосив про створення тристороннього формату співпраці України з Польщею і Великобританією.

Про це він оголосив на спільній пресконференції із главою МЗС Великої Британії Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ.

"З радістю повідомляю, що Україна, Велика Британія і Польща розпочинають новий тристоронній формат співпраці. Нажаль, ми не можемо зробити це втрьох. Тут мав би бути Збіґнев Рау, але дистанційно він з нами. Ми оголошуємо саме про створення цього тристороннього українсько-польсько-британського альянсу", - зазначив він.

"Польща та Велика Британія допомагатимуть нам обороняти нашу державу...(Формат. - Ред.) передбачатиме поглиблення співпраці в економічній, торговельній, енергетичній співпраці та у боротьбі з дезінформацією. Окрема увага буде приділятися підтримці "Кримської платформи", - додав Кулеба.

За його словами, найближчим часом буде оприлюднено спільну заяву трьох країн. Зокрема, в ній ітиметься про те, що Велика Британія і Польща сприятимуть Україні в зусиллях щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України.

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