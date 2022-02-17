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Новини Війна
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Кулеба оголосив про створення нового формату співпраці України, Британії та Польщі

Кулеба оголосив про створення нового формату співпраці України, Британії та Польщі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно оголосив про створення тристороннього формату співпраці України з Польщею і Великобританією.

Про це він оголосив на спільній пресконференції із главою МЗС Великої Британії Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ.

"З радістю повідомляю, що Україна, Велика Британія і Польща розпочинають новий тристоронній формат співпраці. Нажаль, ми не можемо зробити це втрьох. Тут мав би бути Збіґнев Рау, але дистанційно він з нами. Ми оголошуємо саме про створення цього тристороннього українсько-польсько-британського альянсу", - зазначив він.

"Польща та Велика Британія допомагатимуть нам обороняти нашу державу...(Формат. - Ред.) передбачатиме поглиблення співпраці в економічній, торговельній, енергетичній співпраці та у боротьбі з дезінформацією. Окрема увага буде приділятися підтримці "Кримської платформи", - додав Кулеба.

За його словами, найближчим часом буде оприлюднено спільну заяву трьох країн. Зокрема, в ній ітиметься про те, що Велика Британія і Польща сприятимуть Україні в зусиллях щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ про союз України, Британії та Польщі: "Нагнітання міжнародного мілітаристського жаху"

Автор: 

Велика Британія (5565) Польща (8489) Рау Збіґнев (105) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+24
А вот тут начинается новая История и новая Европа в т.ч...
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17.02.2022 17:07
+21
УПА-бути...
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17.02.2022 17:06
+18
Нарешті! Гарна новина
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17.02.2022 17:08
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УПА-бути...
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17.02.2022 17:06 Відповісти
ідіоти, перестаньте використовувати "УПА", якщо хочете мати в союзі поляків !!!!

так вести себе може тільки провокатор, або людина яка не в темі: війну між УПА та Армією Крайовою ніхто не відміняв, так само як загиблитх мирних українців та поляків на Волині та операцію "Вісла".

Залишимо Провідника українського народу Степана Бандеру та УПА українцям, а
Маршала Пілсудського та Армію Крайову полякам.

у нас з поляками попереду страшні виклики і маємо бути певні в плечі товариша по зброї !
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17.02.2022 20:00 Відповісти
це ти до поляків звертаєшся?
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17.02.2022 20:16 Відповісти
А вот тут начинается новая История и новая Европа в т.ч...
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17.02.2022 17:07 Відповісти
Это возрождается киммерийско-венедский янтарный путь.
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17.02.2022 17:13 Відповісти
насчет пути не скажу,но у кацапов головняка на порядок больше будет..
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17.02.2022 17:15 Відповісти
Нарешті! Гарна новина
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17.02.2022 17:08 Відповісти
Ща у лаптей будут диваны гореть. )))
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17.02.2022 17:09 Відповісти
это мы только узнали, а московиты еще днем прознали и у них там в Киеве знатный прогрев пердаков был - аж белый дым с посольства валил

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17.02.2022 18:12 Відповісти
нечему радоваться когда жгут документы в посольстве врага:
это или провокация, или реальная подготовка к войне
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17.02.2022 20:06 Відповісти
Респект англосаксам , которые продолжают лидировать на земле, бо это и наши родственники, которые тоже произошли от киммерийцев.
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17.02.2022 17:11 Відповісти
Украина, Польша, Англия - УПА.
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17.02.2022 17:14 Відповісти
ідіоти, перестаньте використовувати "УПА", якщо хочете мати в союзі поляків !!!!
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17.02.2022 20:07 Відповісти
України. Польща..Британія...УПА
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17.02.2022 17:12 Відповісти
ідіоти, перестаньте використовувати "УПА", якщо хочете мати в союзі поляків !!!!
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17.02.2022 20:08 Відповісти
Надо пригласить страны Балтии и Чехию, Швецию и Данию.
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17.02.2022 17:13 Відповісти
автоматом подтянутся
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17.02.2022 17:15 Відповісти
Норвегія та Молдова. І модливо пізніше підтягнуться Болгарія, Хорватія, Грузія, Азербайджан. Бо ще Президент Кучма створив ГУАМ - Грузія, Україна, Азербайджан, Молдлва, що правда Ющенко той союз зруйнував, бо такий союз неподобався Кремлю.
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17.02.2022 19:29 Відповісти
🇺🇦🇵🇱🇬🇧 УПА 👊🏼
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17.02.2022 17:19 Відповісти
Да, это большое подспорье.
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17.02.2022 17:24 Відповісти
З часом приєднається Литва
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17.02.2022 17:33 Відповісти
"За його словами, найближчим часом буде оприлюднено спільну заяву трьох країн."

І толку від цих заяв, нам потрібні конкретні ДІЇ
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17.02.2022 17:33 Відповісти
А поставки озброєнь?
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17.02.2022 17:59 Відповісти
Страны Балтии, Грузия

тоже можна подключить.

Достаточно интересная ось получится, если проводить реальную работу, а не просто комитеты комитетствовать.
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17.02.2022 17:56 Відповісти
Рашисты роют сами себе яму
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17.02.2022 17:58 Відповісти
Нормально... Три немаленькі країни з сумарним населенням навіть трохи більше ніж в Рашці, а фінансові й технологічні ресурси досить значні. Можливо пізніше до цього союзу пристануть і наші друзі з невеликою територією та населенням, але з великим серцем - Естонія, Латвія та Литва. Можливо ще Молдова, Грузія, Чехія...
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17.02.2022 18:06 Відповісти
Мини-НАТО.
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17.02.2022 18:10 Відповісти
Поздравляю Украину! Это историческое событье! Мини НАТО! (пока мини)
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17.02.2022 18:10 Відповісти
Нужно расширять формат. Подтягивать страны Балтии, Румынию, Молдову ( как вариант страны Скандинавии, Турцию, Грузию, Азербайджан, Канаду, Чехию, Словакию и США).
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17.02.2022 18:19 Відповісти
Про румун і Молдову я промовчу!!!!!!!Не грає в нас з ними!!!!!!!!!
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17.02.2022 19:00 Відповісти
Ну уж о Венгрии, Болгарии и т.д. и вспоминать не приходится.
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17.02.2022 19:01 Відповісти
Факт!!!!!
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17.02.2022 19:38 Відповісти
Лиха беда начало! Срасибо англичанам и полякам!
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17.02.2022 18:21 Відповісти
Историческое событие господа!
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17.02.2022 18:51 Відповісти
***! Та про це ще Порошенко за своєї каденції домовився! 😜
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17.02.2022 19:45 Відповісти
 
 