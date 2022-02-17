Кулеба оголосив про створення нового формату співпраці України, Британії та Польщі
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно оголосив про створення тристороннього формату співпраці України з Польщею і Великобританією.
Про це він оголосив на спільній пресконференції із главою МЗС Великої Британії Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ.
"З радістю повідомляю, що Україна, Велика Британія і Польща розпочинають новий тристоронній формат співпраці. Нажаль, ми не можемо зробити це втрьох. Тут мав би бути Збіґнев Рау, але дистанційно він з нами. Ми оголошуємо саме про створення цього тристороннього українсько-польсько-британського альянсу", - зазначив він.
"Польща та Велика Британія допомагатимуть нам обороняти нашу державу...(Формат. - Ред.) передбачатиме поглиблення співпраці в економічній, торговельній, енергетичній співпраці та у боротьбі з дезінформацією. Окрема увага буде приділятися підтримці "Кримської платформи", - додав Кулеба.
За його словами, найближчим часом буде оприлюднено спільну заяву трьох країн. Зокрема, в ній ітиметься про те, що Велика Британія і Польща сприятимуть Україні в зусиллях щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України.
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так вести себе може тільки провокатор, або людина яка не в темі: війну між УПА та Армією Крайовою ніхто не відміняв, так само як загиблитх мирних українців та поляків на Волині та операцію "Вісла".
Залишимо Провідника українського народу Степана Бандеру та УПА українцям, а
Маршала Пілсудського та Армію Крайову полякам.
у нас з поляками попереду страшні виклики і маємо бути певні в плечі товариша по зброї !
это или провокация, или реальная подготовка к войне
І толку від цих заяв, нам потрібні конкретні ДІЇ
тоже можна подключить.
Достаточно интересная ось получится, если проводить реальную работу, а не просто комитеты комитетствовать.