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Байден: Загроза вторгнення РФ дуже висока, Москва готує провокацію й може напасти протягом кількох днів

Байден: Загроза вторгнення РФ дуже висока, Москва готує провокацію й може напасти протягом кількох днів

Росія готує "операцію під фальшивим прапором", що виправдала б вторгнення до України.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

За його словами, є "всі ознаки" того, що Росія планує вторгнутися в Україну, включаючи ознаки того, що Москва готує "операцію під фальшивим прапором", щоб виправдати свої дії.

Він також наголосив, що загроза російського вторгнення до України залишається "дуже високою".

Також читайте: Ключове – зафіксувати, що снаряди прилетіли з контрольованих РФ територій, - Кулеба про обстріли на Донбасі

Байден відрядив державного секретаря США Ентоні Блінкена виступити на засіданні Ради Безпеки ООН, де розглядатиметься питання реалізації Мінських домовленостей.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що обстріл дитячого садочка на Луганщині є провокацією РФ, що покликана виправдати російське вторгнення до України.

Автор: 

Байден Джо (2883) обстріл (28339) росія (65010) США (22643) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+20
Зараз арахамія виступить, і звинуватить Байдена у фейках. Так як він вже звинуватив СNN, Bloomberg....
От же мудрий нарід обрав лихо в 2019р😕
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17.02.2022 17:13
+15
снять видосик и закатать в асфальт еще пару миллиардов.
А не, єто не они.
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17.02.2022 17:12
+12
Где заканчиваются границы России?
Там, где можно огрести люлей...
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17.02.2022 17:11
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ДЖО-ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА...
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17.02.2022 17:10 Відповісти
Зараз головне, це розсередити по різних дрібних складах набої та техніку. Рашисти ракетними ударами планують знищити всю військову інфраструктуру. Наше завдання не дати цьому трапитись, зберегти ресурс для оборони, закріпитись в населених пунтах та вимусити кацапів застрягти в Україні НАДОВГО!!!

Закріплені в містах та містечках війська із зброєю мають потім мобілізуватись, обєднатись та атакувати вслід, тому кацапам прийдеться на кожне місто залишати велику кількість людей. Це їх буде затягувати. Якщо ціль в них Київ, то поки вони дійдуть до столиці, залишать по дорозі дуууже багато сил, але Київ їх теж буде "гостинно" чекати. І справа навіть не лише в Києві. Так само і інше велике місто. Треба використовувати переваги бетонних джунглів та затягнути кацапів на виснажливі та довгі військові дії, які вони не зможуть вести. Чим довше ми їх затримаємо, тим більше буде сипатись нам допомоги, а їм на голови прильотів від союзників. Шкода, що я не бачу, щоб зараз ми готувались до цього. Те, що старі пушки вивозять в поля та пуляють по цілях майже нічим не допоможе у майбутніх бойових діях.
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17.02.2022 17:48 Відповісти
Блазню та блазенятам знову будуть потрібні "докази.
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17.02.2022 17:10 Відповісти
Где заканчиваются границы России?
Там, где можно огрести люлей...
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17.02.2022 17:11 Відповісти
там, где можно получить П?ЗДЫ
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17.02.2022 18:56 Відповісти
И что, в связи с этим, планирует предпринять США? (за Европу молчу - с этими всё понятно)
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17.02.2022 17:11 Відповісти
снять видосик и закатать в асфальт еще пару миллиардов.
А не, єто не они.
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17.02.2022 17:12 Відповісти
Та нє, асфальт то вже застаріла і не модна інформація. Зараз починають закатувати в смартфони для *******. Зате теж на мільярди.
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17.02.2022 19:47 Відповісти
Більше цікавить, що робитиме Пасєрєдін.
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17.02.2022 17:14 Відповісти
А чому ж тоді припинилися прилети літаків зі зброєю для України зі США?
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17.02.2022 17:17 Відповісти
Ты впал в алкогольно -наркотическую кому на несколько дней, самолеты постоянно прилетают
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17.02.2022 20:32 Відповісти
Зеленський виступив проти іноземних військових в Україні.

"Ми одразу визнаємо: нам військові люди з чужими прапорами на нашій території не потрібні. Ми цього не просимо. Інакше дестабілізація буде у всьому світі. Ми не хочемо давати зайвий привід РФ говорити, що у нас тут бази і що їм треба себе "захищати", - зазначив Зеленський.

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/zelenskiy-vystupil-protiv-inostrannyh-*******-v-ukraine-17022022-451694
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17.02.2022 17:11 Відповісти
мдяс....
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17.02.2022 17:13 Відповісти
фейспалм
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17.02.2022 17:42 Відповісти
і що далі? ну висока що тепер пакувати валізи і бігти в

ЄС
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17.02.2022 17:12 Відповісти
до тебе досі не дійшло?
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17.02.2022 17:15 Відповісти
просвіти
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17.02.2022 17:16 Відповісти
если зе не хочет вести информационную войну против рф, значит США будут.
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17.02.2022 17:17 Відповісти
та він мабуть не дуже добре розуміє де чудова армія а де чужа
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17.02.2022 17:22 Відповісти
Зараз арахамія виступить, і звинуватить Байдена у фейках. Так як він вже звинуватив СNN, Bloomberg....
От же мудрий нарід обрав лихо в 2019р😕
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17.02.2022 17:13 Відповісти
а сколько было от них фейков всю осень и зиму ?! раз уже 15 нас уничтожали по их графику ! я бы уже давно прикрыл эти шараги !
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17.02.2022 17:15 Відповісти
дубков ми тебе впізнали. раніше такі як ти у друзях в люцифера значилися
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17.02.2022 17:19 Відповісти
пшол в жопу, петух, пишу как есть, давай пруфы что это не так !
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17.02.2022 17:24 Відповісти
питушара ватная, фейк - твой наномогз. усохли, чепушила опущенная на параше бурятами.

я доступно пояснил для любителя хрюсского мира на его языке?
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17.02.2022 17:38 Відповісти
Беспокойство крыс возрастает. И писк их невразумителен...
Мне интересно, Герман Геринг, Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Эрнст Кальтенбруннер и многие другие поддерживали идею Нюрнбергского трибунала или нет, кто как думает?
Oтвет: - Они самым решительным образом считали, что это контрпродуктивно... Милошевич тоже считал, что это несвоевременно. Чикатило знал, что суд преждевременен, что надо спросить мнение коллектива трудового, соседей..
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17.02.2022 17:14 Відповісти
А тим часом у говорільні ООН почалося засідання по Україні, куди представник москвабаду запросив не кого-небудь, а монтян. Трансляція йде на un.gov.
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17.02.2022 17:15 Відповісти
Дед, что собираешся по этому поводу предпринять, я так понял у тебя железные пруфы есть ? Ничего ? Понятно.
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17.02.2022 17:18 Відповісти
а це воно і було. вчасно хтось вумний помітив як всім відому станицю замінили на якусь там кандрашовку. маніпулятори і провокатори
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17.02.2022 17:21 Відповісти
15 лютого у Верховній Раді була відсутня майже половина членів фракції ОПЗЖ (18 із 44), які виїхали з України. Здавалося б, у них не повинно бути жодних причин боятися приходу до Києва російських окупантів.

Цікавою версією поділився політолог Сергій Таран: "Джерело з фракції ОПЗЖ повідомляє, що вони бояться російських спецслужб, які можуть здійснити над ними розправи від імені українських патріотів, а потім використати це як привід для війни. Проросійські політики просто не хочуть бути "розіп'ятими хлопчиками в трусиках", тому масово і залишили Україну напередодні передбачуваного вторгнення. У цій історії два в одному - тут вам і "високі відносини" в межах "русского мира", і глибоке знання опезежистами стилю своїх кремлівських кураторів".
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17.02.2022 17:24 Відповісти
ну, примерно так и будет - ***** метр за метром будет выдавливать Украину , пока "партнёры" будут сотрясать кулачками воздух мифическими санкциями и НЕ приёмом в НАТО всё той же Украины, Грузии, Молдовы...
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17.02.2022 17:24 Відповісти
хорошо бы, китайское посольство из киева в нью-йорк или в торецк переехало. пусть бы попробовали тогда вторгнуться или даже стрельнуть в их сторону.
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17.02.2022 17:35 Відповісти
Дорого прийдется платить потом...Штаты уже попадали...какие после этого произошли изменения в экономике китая надо искать...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96 Бомбардування китайського посольства в Белграді
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17.02.2022 17:51 Відповісти
"но есть один ньюанс"(С) штаты это одно, а вот параша, как китайский кнэхт, пусть попробует ))
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17.02.2022 18:01 Відповісти
В Белграде НАТО не испугались. Разнесли китайское посольство с послами в щепки.
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17.02.2022 17:55 Відповісти
- тітко, а чи правда, що ви побилися з невісткою?
- а чого вона бігає по селу і всім розповідає, що я голосувала за Зеленського
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17.02.2022 17:40 Відповісти
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17.02.2022 17:45 Відповісти
- Такие как Чарли незаменимы. А ты похож на Джо Байдена. Ты никто.(ц) Сверхъестественное.
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17.02.2022 17:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=p7YYpnk14VU
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17.02.2022 17:52 Відповісти
Чому "ЗЕ" не закликає міжнародну спільноту про ВВЕДЕННЯ МИРОТВОРЧОГО КОНТИНГЕНТУ ? Чи кеби бракує ?
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17.02.2022 18:17 Відповісти
 
 