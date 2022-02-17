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Новини Війна
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РФ не уповільнює нарощування сил і не відводить війська, попри заяви, - Трасс

РФ не уповільнює нарощування сил і не відводить війська, попри заяви, - Трасс

Незважаючи на заяви РФ, нарощування її військових сил не уповільнюється, і немає жодного відведення військ від кордонів України.

Про це повідомила державний секретар Великої Британії Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росія має подумати ще раз. Незважаючи на їхні заяви, військове нарощування Росії не уповільнюється. Наразі немає жодних доказів, що їхні війська відводяться. Росія повинна відступити від краю. Вони мають іти шляхом дипломатії", - сказала Трасс на пресконференції за результатами переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві в четвер.

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Автор: 

армія рф (17277) росія (65010) Трасс Елізабет (172)


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Не думаю, что параша будет нападать именно со стороны своей границы. как обычно, чужими руками со стороны ордло, или со стороны белорусии, чтоб потом опять мычать что их там нет
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17.02.2022 17:49 Відповісти
як перейдуть кордон - запускайте бойових бджол !

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17.02.2022 18:30 Відповісти
Мы живём в историческое время самоликвидации мордора.
Путлер сам остановиться не может - у него кроме войны и убийств больше ничего нет.
Развернуться сейчас - это как признать перед своими слабость и бессмысленность всего совершённого.
Уступи запад сейчас хотелкам Путлера или попытайся его задобрить - получат мегапроблемы в будущем.
Провальная попытка откупиться от мордора привела лишь к тому, что мордор ещё больше вооружился, ещё больше стал убивать, ещё больше стал угрожать.
В общем звпад понимает, что уступи Путлеру сегодня - проблема вырастит в геометрической прогрессии уже очень и очень скоро.
Имеем патовую ситуацию. Ни запад, ни мордор не могут отступить.
Для Путлера Украина это объект устрашения запада для достижения своих идиотских целей.
Для запада Украина - это рубикон принятия волевых решений не в пользу мордора.
По сути если мордор сейчас не отступит - больше не будет мордора. Нет ни единного даже гипотетического шанса на экономическую выгоду для мордорв. Ужаса даже настоящего достаточно, чтобы капитал бежал из мордора во всех временных перспективах. Тем более, что ЕС будет с удесятерённой силой искать замену российским нефти и газа.
От репутации агрессора мордору придётся отмываться полвека даже после того как Крым будет возвращен законному владельцу.
У мордора вообще нет ни малейшего выходв на деньги. И это значит, что квазиимперия развалится с высоким коэффициентом вероятности.
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17.02.2022 17:49 Відповісти
Как я говорю всем на протяжении 2-3 месяцев - война будет, и тешьте себя иллюзиями - она неизбежна и нужно быть готовыми !!! ..(я не хочу войны, но выхода нет - все решают без нас .. и те кто был на войне больше всего не хотят этой войны как и я - потому что на войну можно прийти - но нельзя уже выйти с нее никогда !!!)
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17.02.2022 18:36 Відповісти
Интересно,почему опустели магазины по продаже официального оружия и боеприпасов?Почему они не могут нигде пополнить свой асортимент и сидят в пустых оружейных магазинах при том что в обычных продукты ламают прилавки?
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17.02.2022 18:57 Відповісти
Тоесть президент Брехло, так и говорите!
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17.02.2022 19:02 Відповісти
 
 