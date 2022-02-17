РФ не уповільнює нарощування сил і не відводить війська, попри заяви, - Трасс
Незважаючи на заяви РФ, нарощування її військових сил не уповільнюється, і немає жодного відведення військ від кордонів України.
Про це повідомила державний секретар Великої Британії Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Росія має подумати ще раз. Незважаючи на їхні заяви, військове нарощування Росії не уповільнюється. Наразі немає жодних доказів, що їхні війська відводяться. Росія повинна відступити від краю. Вони мають іти шляхом дипломатії", - сказала Трасс на пресконференції за результатами переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві в четвер.
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Путлер сам остановиться не может - у него кроме войны и убийств больше ничего нет.
Развернуться сейчас - это как признать перед своими слабость и бессмысленность всего совершённого.
Уступи запад сейчас хотелкам Путлера или попытайся его задобрить - получат мегапроблемы в будущем.
Провальная попытка откупиться от мордора привела лишь к тому, что мордор ещё больше вооружился, ещё больше стал убивать, ещё больше стал угрожать.
В общем звпад понимает, что уступи Путлеру сегодня - проблема вырастит в геометрической прогрессии уже очень и очень скоро.
Имеем патовую ситуацию. Ни запад, ни мордор не могут отступить.
Для Путлера Украина это объект устрашения запада для достижения своих идиотских целей.
Для запада Украина - это рубикон принятия волевых решений не в пользу мордора.
По сути если мордор сейчас не отступит - больше не будет мордора. Нет ни единного даже гипотетического шанса на экономическую выгоду для мордорв. Ужаса даже настоящего достаточно, чтобы капитал бежал из мордора во всех временных перспективах. Тем более, что ЕС будет с удесятерённой силой искать замену российским нефти и газа.
От репутации агрессора мордору придётся отмываться полвека даже после того как Крым будет возвращен законному владельцу.
У мордора вообще нет ни малейшего выходв на деньги. И это значит, что квазиимперия развалится с высоким коэффициентом вероятности.