РФ не уповільнює нарощування сил і не відводить війська, попри заяви, - Трасс

Незважаючи на заяви РФ, нарощування її військових сил не уповільнюється, і немає жодного відведення військ від кордонів України.

Про це повідомила державний секретар Великої Британії Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росія має подумати ще раз. Незважаючи на їхні заяви, військове нарощування Росії не уповільнюється. Наразі немає жодних доказів, що їхні війська відводяться. Росія повинна відступити від краю. Вони мають іти шляхом дипломатії", - сказала Трасс на пресконференції за результатами переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві в четвер.

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