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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Поява нових "дат вторгнення" Росії та паніка працюють проти України, - Зеленський

Поява нових

Президент Володимир Зеленський заявив, що поява нових "дат вторгнення" Росії та паніка працюють проти України і несуть їй втрати.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Про це можна довго говорити. Для нас це точно тільки втрати. Втрати по всіх фронтах. Навіть ось позиція з приводу значного підвищення зарплат. І мова не тільки про військових, а й про медиків, і вчителів, яким ми з осені хочемо підняти зарплати. Сподіваюся, нам це вдасться", - наголосив президент.

За словами Зеленського, з постійними панічними настроями в суспільстві це фізично буде зробити неможливо.

"Ну просто цього немає, ніхто нічого не надрукує, в кредит запозичень немає, ставки шалені. Тому всі ці "дати" і паніка – все це працює проти нашої країни. Навіть неважливо, хто суб'єкт поширення цієї інформації. Ми розуміємо, що по росіянах це теж сильно б'є", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідав передові позиції військових на Донеччині

Автор: 

Зеленський Володимир (23732)


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Топ коментарі
+103
проти Україна працюють зелені виродки.
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17.02.2022 17:19
+61
да заткнись ты, дебил!
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17.02.2022 17:20
+52
Дайте мне я его у"бу
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17.02.2022 17:20
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клинический идиот
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17.02.2022 19:21 Відповісти
Все ведущие страны мира собирают парламенты, их лидеры согласовывают свои действия по вопросу ситуации вокруг Украины а президенту Украины нечем заняться...

клиника...
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17.02.2022 19:23 Відповісти
Все ведущие страны мира собирают парламенты, их лидеры согласовывают свои действия по вопросу ситуации вокруг Украины а президенту Украины нечем заняться...

клиника...
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17.02.2022 19:23 Відповісти
..и Верховного Главного Командующего, если не на что не способен.
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17.02.2022 18:15 Відповісти
как только мы повернемся к России спиной, сразу же будем атакованы подлым врагом. рашисты на это и рассчитывают, чтобы мы утратили бдительность. но наши союзники держат нас в тонусе. лучше перебдеть, чем недобдеть, и легкая паника все таки лучше чем апатия обреченности.
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17.02.2022 17:40 Відповісти
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17.02.2022 17:42 Відповісти
Как оно уже уморило гундосить про - фейки, вАйны не будет, я встречусь и посмотрю в глаза моли.. и т.д. и т.п ........ Уморило до хрипоты , до икоты, до изморози *** !!! Недопрезидент куев !!
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17.02.2022 17:43 Відповісти
Ну по соцопросам 25% его пока что обожают.
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17.02.2022 17:47 Відповісти
25 человек!? - поверю..
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17.02.2022 17:55 Відповісти
Урод, тварь тупая!
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17.02.2022 17:44 Відповісти
Это вы наверное посмотрели в зеркало и воскликнули, да?
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17.02.2022 17:55 Відповісти
- Они заряжают пушку! Хммм - зачем?
""
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17.02.2022 17:46 Відповісти
Росія стягує війська до кордонів України та поповнює запаси крові, - Пентагон
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17.02.2022 18:39 Відповісти
Паніка ще нікому ніколи не допомагала.
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17.02.2022 17:46 Відповісти
Особливо дебілам важаючих що зарплата вчетелів буде мати великий сенс, якщо нас захоплять, через те що ми вимагали від зазідних партнерів заткнутися і не псувати нам економіку!

Ви що не зрозуміли, шо рашка саме того і добивається, що би всі притомолись від криків "Вовки вовки". А не кричати в нас немає вибору, тому що "вовки" таки є! І весь світ це бачить окрім зебілів!!!!
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17.02.2022 18:44 Відповісти
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17.02.2022 17:46 Відповісти
Боюсь тут есть доля истины. Помните недавний выпад Путина про "Нравится не нравится, терпи моя красавица", а ведь эта фраза предназначалась не Украине , а именно Зеленскому (его спич был именно про Зеленского). Возможно Путин, что то знает про корпоративчики Зеленского и какими местами ему там приходилось трудитья
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17.02.2022 18:48 Відповісти
На вторгнення в Україну Росії може знадобитися менш ніж 12 годин, йдеться в матеріалі військових експертів Forward Defense (FD), підрозділу Atlantic Council
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17.02.2022 18:49 Відповісти
Звісно що меньш! Всі війська вони давно привели в повну бойову готовність. Танки на старті, танкові команди на місцях, десантні війська, ракетні... всі також на старті. Польові шпиталі давно розгорнуті, паливо підвезено, снаряди також (на відміну від ВСУ яким не закупили палива, а снаряди відвезли на склади аби ті не дай боже не стріляли по мавпам з Лугандонії). Для повної координації та початку наступу їм ************ 2-3 години
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17.02.2022 18:57 Відповісти
Блінкен додав, що США попереджали про це український уряд.
Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів на засіданні Ради Безпеки ООН про плани російського вторгнення в Україну.
За словами Блінкена, однією з цілей РФ в Україні є Київ.
"Ці цілі включають столицю України, Київ, місто з населенням 2,8 млн людей", - сказав держсекретар США.
За його словами, Сполучені Штати також мають інформацію, яка вказує, що Росія буде націлена на певні групи населення.
"Потім планується початок нападу. Російські ракети та бомби будуть падати по всій Україні. Зв'язок буде заблоковано, кібератаки виведуть з ладу ключові українські інституції. Після цього російські танки та солдати підуть у наступ на ключові цілі, які вже були визначені та намічені у детальних планах ", - розповів держсекретар.
Блінкен додав, що США попереджали про це український уряд.
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17.02.2022 19:24 Відповісти
"Возможно Путин, что то знает про корпоративчики Зеленского и какими местами ему там приходилось трудитья"

Это было конкретно видно по перепуганному иплу комика когда на конференции с Макроном оно пыталось что то шутить а на морде был написан дичайший пэрэляк именно от этой фразы.

Видно действо совершали под эти слова...
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17.02.2022 19:50 Відповісти
о каких потерях он все время говорит... ему отсыпают бабло и вооружение миллиардами, а оно пиар на дорогах продолжает. если на то пошло, на время кризиса можно использовать резервы, и прекратить тратить бабло на популизм
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17.02.2022 17:47 Відповісти
Оно не умеет расставлять приоритеты. С такими "талантами" вообще непонятно, как он стал миллионером (видать Бене он действительно обязан до гробовой доски)
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17.02.2022 18:51 Відповісти
Оно псих. больное. Наркоман с идеями фикс
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17.02.2022 19:44 Відповісти
зЕлох, ты прям как нкаведист, что бы не было паники надо стрелять сзади в затылок! Писюнист, ты у ***** на гос обеспечении? На Ростов с беней собираетесь?
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17.02.2022 17:48 Відповісти
Забеспокоился сердешный о "россиянах". Неужели он не понимает, что это не паника, это реальность и напасть до зубов вооруженная орда у наших границ может в любой момент, чтобы убивать и грабить. Реальность еще состоит в том, что РФ хочет решить "украинский вопрос" именно в этом году любым путем, любыми средствами. На коленях у них уже ничего не выпросить кроме полной капитуляции.
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17.02.2022 17:48 Відповісти
Так делай же, гавнюк зеленый, что нибудь для усиления обороноспособности. Смарты по ******* это не в тему.
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17.02.2022 17:49 Відповісти
Та , дай Боже , щоб воно краще нічого не "робило"! Хоча б не хрюкало - вже б не так ригати хотілося б від зе та його шобли ! Меньше ніж за 3 роки дістали сильніше , ніж всі кравчуки , кучми та януковичі з йулями .
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17.02.2022 18:23 Відповісти
ему вроде давали кредитные гарантии, что он гонит
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17.02.2022 17:50 Відповісти
краще б подякував світу
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17.02.2022 17:51 Відповісти
Поява нових дат вторгнення і надання зброї для захисту найбільше викликають паніку у Зюзі і московських кротів, що їм не вдасться реалізувати план капітуляції України. Спочатку Янелох питав у Байдена, чого ми ще не в НАТО, потім почав сваритись із Заходом, що не допомагає, а паралельно х@йло стягувало війська до українського кордону. У їхніх планах було навести страх на українців і Зюзя у відосику розкаже, який поганий Байден і Захід, нас не захищають і у нас не має іншого виходу, та щоб не гинули люди, щоб врятувати Україну треба здатись на милість путіну. Але американська і британська розвідки поламали таємні домовленості, досягнуті в Омані.
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17.02.2022 17:52 Відповісти
а ты про проценты думал когда говорил мвф иди в сраку... а теперь ему кредитов не хватает. а недавно ещё говорили что мы и без кредитов обойдемся
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17.02.2022 17:52 Відповісти
Треба було незалежного антикорупційного прокурора призначати і працювати з МВФ при малих відсотках, а не дулі американцям крутити і брати у борг у спекулянтів під велетенські відсотки. Які при першій жеж небезпеці почали виводити капітал.
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17.02.2022 17:53 Відповісти
Зеленский всё правильно говорит. Свидетелям секты "дякувальныків" не понять.
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17.02.2022 17:54 Відповісти
правильно для ватників-зрадників
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17.02.2022 18:11 Відповісти
Путлер тоже теряет. Это осада и шантаж
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17.02.2022 17:57 Відповісти
Это Зе на Байдена "гонит"?
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17.02.2022 17:57 Відповісти
це зеля демонструє, як він може не прогинатися перед заходом і НАТО..

навіть затиснутий у кутку, без власних грошей і зброї, все одно щось бурчить, аби не здатися вдячним за фінансову і військову допомогу,
щоб ватники не були впевнені, щоб мали ще надію, що він їх не зрадив
остаточно
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17.02.2022 17:57 Відповісти
Вова тебе лучше на пианино играть чем говорить!
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17.02.2022 17:58 Відповісти
Там тоже опасно, за плагиат могут привлечь.
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17.02.2022 17:59 Відповісти
Прибейте уже кто нибудь этого дауна!!!!
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17.02.2022 17:58 Відповісти
А просто перестати красти на великому крадівництві? Не пробували? А раптом вийде...
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17.02.2022 17:59 Відповісти
Не выйдет. Это генетическое. Оно ж советское, поэтому, дорвавшись, не красть не может.
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17.02.2022 18:11 Відповісти
Шо там скумбрия, на чартере еще не умотала с ахметкой?
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17.02.2022 18:00 Відповісти
Изначально наиболее вероятной датой начала полномасштабной войны объявляли именно 20(21) февраля., конец Олимпиады... то что потом стали упоминать 15 -16( не известно по каким причинам). А вообще изначально говорили что наиболее опасным временем возможной эскалации и возможно вторжения будет период с 19 февраля по 10 марта. ( как самый опасный двадцатидневный отрезок времени) Так что еще далеко не все закончилось. А то некоторые СМИ и комментаторы уже заявили о " победе" над РФ в связи с тем что РФерия не начала наступления 15-16.. ( вероятно что на эти дни она его даже и не планировала) Не рановато ли. Как по количеству сегодняшних обстрелов и их направленности подготовка к началу только началась.Вчера посол РФ в Ирландии например заявил что " учения" и "возвращение войск на места своей постоянной дислокации "ВЕРОЯТНО ...МОГУТ... закончиться не раньше чем через ЧЕТЫРЕ НЕДЕЛИ !!! ( а могут и не закончиться.. как вариант) . Вот и считайте...
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17.02.2022 18:02 Відповісти
ну да,он же провел 16 корпоративпо всем тв каналам Украины,а тут снова война,обидно,дааа
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17.02.2022 18:03 Відповісти
слушайте Президента, попался первый порядочный за всю нашу историю
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17.02.2022 18:05 Відповісти
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17.02.2022 18:07 Відповісти
Перший хто грає на піаніно πιςюном.
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17.02.2022 18:08 Відповісти
Просто Цензор не стал постить сообщение Politico, где "по словам экспертов" перенесли вторжение с 16 на 20 число. За что спасибо редакторам.
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17.02.2022 18:06 Відповісти
треба бути готовими.. так ситуація напружена, але все прогнозовано, війна почалася і йде 8 років. Дехто в голові іі закінчив., але в реальності вона майже кожен день забирає одного за одним наших співвітчизників, захисників, які на варті нашого з вами спокою та мирного неба. Те що не луплять гармати - це лише стримання можливими і неможливими засобами та відтягування часу, щоб підготуватись до захисту... але ж у такий час будувати дороги та роздавати ******** телефони - то дурня. Навіть ковідну тисячу краще б було направити на протиракетний захист, на підтримку військовослужбовців ( я за свою придбав технічну літературу, яку потребували наші захисники та передав їм)
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17.02.2022 18:54 Відповісти
твое бездействие, уклонист, работает еще хуже
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17.02.2022 18:07 Відповісти
може він у всьому такий обізнаний що краще йому просто мовчати та не заважати спеціалістам своєї справи виконувати роботу. бо як відкриває рота - то відразу стає соромно....хоча за його і не голосував
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17.02.2022 18:57 Відповісти
ой да скоро вообще днем с огнем невозможно будет найти тех, кто за него голосовал

Все отрекутся
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19.02.2022 23:06 Відповісти
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17.02.2022 18:08 Відповісти
"Но ясновидцев - впрочем, как и очевидцев -
Во все века сжигали люди на кострах." - Владимир Высоцкий
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17.02.2022 18:10 Відповісти
Коли це буде 20 лютого то може Зеля зробе свято день єднання -20 лютого. Він чекав 16-го але помилився...
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17.02.2022 18:11 Відповісти
Поки гундосий пісіоніст, варнякає на чергування в небі України заступив Boeing RC-135W Rivet Joint, який відслідковує орків полінії Ковель-Житомир-Вінниця.
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17.02.2022 18:12 Відповісти
До речі вчора був такий самий борт штатівський, а сьогодні британський, прилітають з островів. ДИВНА РІЧ: позавчора такий самий чергував з прильтом з Німеччини. То що? Шольц також не хоче нервувати *****?
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17.02.2022 18:23 Відповісти
ну, ясный Х... тут мосты - дороги по бюджетам пилить (чтоб бурятов в танках не трясло), тут к шашлыкам на весну готовиться, если собак не всех изведем с такими ЦЕНАМИ на жратву, а эти лезут с ВОЙНОЙ. Весь спектакль ломают!
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17.02.2022 18:15 Відповісти
Закон про антисемітизм прийняли, а про колоборантів - ні! Зеленський, ви чий куме будете ? Хто не знає анектдот, то ось Зустрічаються два кума. Один другому каже:
- Слухай, куме, щоб ти зробив якби на тебе в лісі ведмідь напав?
- Я його із рушниці вбив би.
- А немає рушниці.
- Тоді я його ножем зарізав би.
- А немає ножа.
- Як немає? А де він?
- А ти його вдома забув.
- Не може бути.
- Може!
- Тоді я тікав би!
- А він доганяв.
- А я на дерево заліз би.
- А немає дерев.
- Слухай, що за ліс такий - немає дерев?
- От такий ліс, немає дерев.
- Слухай, ти кому кум, мені чи ведмедеві?
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17.02.2022 18:17 Відповісти
та придушите вже кто поближе мудака єтого чорноротого, шоб не варнякало
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17.02.2022 18:20 Відповісти
І Пристайку він не звільняє, отже вважає, що в НАТО нам не треба.
Наркот довбаний
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17.02.2022 18:26 Відповісти
Зе дерьмо уже себе отмазку по зарплатам придумало. Во всем виноваты америкосы!
Хламидия тоже металась, то из-за кораблей рашистских мы деньги теряем, потом по вине СМИ, а закатать в асфальт $400 мпрд грн., при нависающей военной угрозе, да еще и без "прозорро"... и ничего так, нормальнинько. У нас же денег куры не клюют, ни кредитов, ни нищеты, экономика развитая.
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17.02.2022 18:26 Відповісти
Мільярди в асфальт, авіакомпаніям, Коломойському знайшлися, а тут бачте про вчителів і військових згадали, зарплату підвищити за кредити не можуть. Я б сказав хто працює проти України, і не один.
Значить ЗЕплан оборони - не розізлити жодного Івана, зразу вийти і сказати що ми здаємося, щоб не було жертв, депутати з Швейцарії підтримають онлайн, Зе отримає нагороду від Путіна за мир, і улетить в теплі края. Війна закінчена.
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17.02.2022 18:29 Відповісти
Ну шо,прекратил войну ?40 обстрелов за день
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17.02.2022 18:30 Відповісти
Вава які проблеми організуєш ще одне свято зе-єдності ділов то
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17.02.2022 18:31 Відповісти
коли війдуть в Київ....
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17.02.2022 19:22 Відповісти
Сейчас больше всего вредит Украине - сепарская тварь зеленский!
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17.02.2022 18:33 Відповісти
Зелю- геть !
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17.02.2022 19:21 Відповісти
Хто панікує, ти чорт? Я таких не знаю. Панікуєш ти і твої друзі, які уже якщо не звалили, то на валізах з награбленим в українців сидять
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17.02.2022 18:34 Відповісти
Боротися з цим дуже просто, всі канали повинні постійно транслювати обстановку на фронті, постійно треба говорити що ми готові до всього і точно вистоїмо, ніхто нас не захопить, а дятел тільки мало того що з союзниками сперечаїться так ще й паніку сіє і ще більше підриває стабільність держави.
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17.02.2022 18:44 Відповісти
зєля ти вже не в грі))) грають дорослі дяді Україна поле бою цих дядь нажаль
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17.02.2022 18:48 Відповісти
Совсем не успокаивают заявления Зеленского. И уж тем более не успокаивают его действия.
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17.02.2022 19:10 Відповісти
не дають вам нові дати спокійно розкрадати на "великому_крадівництві". Псують вам ідилію...
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17.02.2022 19:19 Відповісти
Чого напали,галасуєте....звідки воно знає ,що треба робити....песиголовець бЄНя все розводить руками,а воно його слухає і покрикує на всесвіт....і не бачить ворога,і взагалі нічого не бачить.....та й не для цього воно "вибрано"......знаєте...ото як нелюбиме диття тільки дуже мстиве......то подивіться хто навкруг нього.....десь же таких назбирали....
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17.02.2022 19:37 Відповісти
Нічого, ось смартфони пороздаєш для ******* на мільярди і економіка відразу наладиться.
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17.02.2022 19:49 Відповісти
этого позорного гундоса только бабло интересует.
выдай беню штатам и прекрати крадивництво свое. будут бабки
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17.02.2022 20:32 Відповісти
Вот же брехун, денег из-за паники на зарплаты не хватает и кредитов не дают!
ВОРОВАТЬ по 40 миллиардов баксов в год --треть бюджета--ПЕРЕСТАНЬТЕ!
А то понравилось---три года сотнями миллиардов гривен каждый год печатают, столько же занимают под 10-12%---и ни на что полезное у них денег все равно ТРИ ГОДА НЕТ!
Уйди сам по-хорошему, не доводи страну до края, а людей до греха!
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17.02.2022 20:37 Відповісти
а обвал банків, дії і сайту зсу також тільки "паніка"? і передайте йому, що москалі вдерлись ВІСІМ РОКІВ НАЗАД! які йому ще дати треба?
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17.02.2022 20:55 Відповісти
Ах ты ж зелёная сцикливая и зажэрливая ****! Почему мы до сих пор терпим это ************* чмо? Где зелёная сопля видит панику? Среди своих слуг? Прикрываясь этой "паникой" ЗЕчмо так и норовит подписать капитуляцию
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17.02.2022 21:02 Відповісти
для ЗЕленой твари прокат его дыбильных сериалов в Московии важнее и дороже всей Украины и всех украинцев. Для него и его бородатой бабушки Украина это дойная корова, а не Родина ...
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17.02.2022 21:49 Відповісти
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