Поява нових "дат вторгнення" Росії та паніка працюють проти України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що поява нових "дат вторгнення" Росії та паніка працюють проти України і несуть їй втрати.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Про це можна довго говорити. Для нас це точно тільки втрати. Втрати по всіх фронтах. Навіть ось позиція з приводу значного підвищення зарплат. І мова не тільки про військових, а й про медиків, і вчителів, яким ми з осені хочемо підняти зарплати. Сподіваюся, нам це вдасться", - наголосив президент.

За словами Зеленського, з постійними панічними настроями в суспільстві це фізично буде зробити неможливо.

"Ну просто цього немає, ніхто нічого не надрукує, в кредит запозичень немає, ставки шалені. Тому всі ці "дати" і паніка – все це працює проти нашої країни. Навіть неважливо, хто суб'єкт поширення цієї інформації. Ми розуміємо, що по росіянах це теж сильно б'є", - додав він.

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