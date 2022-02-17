У разі вторгнення до України Росію чекатиме безпрецедентний пакет скоординованих санкцій, - Трасс

У разі агресії проти України її союзники запровадять пакет скоординованих санкцій стосовно РФ.

Про це повідомила сьогодні на спільній пресконференції із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня я передала Сергію Лаврову в Москві сильний сигнал. Я сказала йому прямо, що Росія повинна поважати суверенітет України й узяти участь у змістовних переговорах. Якщо вони не оберуть шлях, який ми окреслили, я ясно дала зрозуміти ціну, яку Росія заплатить. Ми готові з нашими союзниками застосувати серйозну ціну для Росії. Будуть серйозні економічні наслідки у вигляді безпрецедентного пакета скоординованих санкцій", - сказала Трасс.

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