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Новини Санкції проти Росії
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У разі вторгнення до України Росію чекатиме безпрецедентний пакет скоординованих санкцій, - Трасс

У разі вторгнення до України Росію чекатиме безпрецедентний пакет скоординованих санкцій, - Трасс

У разі агресії проти України її союзники запровадять пакет скоординованих санкцій стосовно РФ.

Про це повідомила сьогодні на спільній пресконференції із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня я передала Сергію Лаврову в Москві сильний сигнал. Я сказала йому прямо, що Росія повинна поважати суверенітет України й узяти участь у змістовних переговорах. Якщо вони не оберуть шлях, який ми окреслили, я ясно дала зрозуміти ціну, яку Росія заплатить. Ми готові з нашими союзниками застосувати серйозну ціну для Росії. Будуть серйозні економічні наслідки у вигляді безпрецедентного пакета скоординованих санкцій", - сказала Трасс.

Також читайте: Байден: В разі вторгнення РФ санкції будуть, а "Північний потік-2" - ні

Автор: 

армія рф (17277) Велика Британія (5565) вторгнення (380) росія (65010) санкції (11794) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+14
А обстрелы украинских городов - это не вторжение? А захват Крыма - это не вторжение? А боевые действия против Украины столько лет -это не вторжение? Странно все у них.
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17.02.2022 17:31
+9
Может заранее их введете ? Что, до вторжения никак ? Понятно.
Так может возьмете нас в нато спустя 8 лет ? Что, когда ни будь ?! Понятно, мы для вас полигон...
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17.02.2022 17:30
+8
это кацап под прокси, за ***** он голосовал
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17.02.2022 17:34
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Может заранее их введете ? Что, до вторжения никак ? Понятно.
Так может возьмете нас в нато спустя 8 лет ? Что, когда ни будь ?! Понятно, мы для вас полигон...
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17.02.2022 17:30 Відповісти
Лапоть, ты не полигон, ты- удобрение
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17.02.2022 17:35 Відповісти
Лучше не допускайте вторжения ! Ликвидируйте ,взбесившегося нелюдя , готового применитьЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ и убивать невинных детей , женщин стариков ! Усаму бен Ладена смогли и путлера сможете , было-бы желание
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17.02.2022 17:58 Відповісти
А обстрелы украинских городов - это не вторжение? А захват Крыма - это не вторжение? А боевые действия против Украины столько лет -это не вторжение? Странно все у них.
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17.02.2022 17:31 Відповісти
да плевать им на нас
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17.02.2022 17:31 Відповісти
А ти за кого голосував?
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17.02.2022 17:33 Відповісти
это кацап под прокси, за ***** он голосовал
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17.02.2022 17:34 Відповісти
Побольше полезных санкций
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17.02.2022 17:32 Відповісти
всё пойдёт по накатанной - ***** начнёт взрывать многоэтажки кармильцев.
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17.02.2022 17:33 Відповісти
вот только сша обьявят об этом всему миру за 3 минуты до взрыва
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17.02.2022 17:35 Відповісти
Мордор повинен бути знищений
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17.02.2022 17:35 Відповісти
Санкции должны начать работать уже сейчас,а в ответ на нападение на Украину на вонючую,путинскую засрашку должен обрушиться ядерный удар.
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17.02.2022 17:35 Відповісти
никто не хочет ************* рашку чтоб не растеклось140 лямов ссущих в подьездах беженцев по всему миру.
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17.02.2022 17:42 Відповісти
Мокши набрались сотен миллиардных долгов на Западе поэтому ни удара ни отключения свифта не будет.
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17.02.2022 17:48 Відповісти
У попа была собака....
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17.02.2022 17:43 Відповісти
Санкции надо вводить до а не после и принимать Украину в НАТО ,при чём СРОЧНО .
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17.02.2022 17:47 Відповісти
Если бы вы в 14-ом ввели этот "беспрецедентный пакет",вместо своих озабоченностей,то ничего этого сейчас бы и не было
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17.02.2022 17:48 Відповісти
Короткая память, фюрер третьего рейха не научил, что преступника надо останавливать сразу.
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17.02.2022 18:07 Відповісти
начните уже выдавать авансы санкций...
ибо первые обстрелы уже пошли - а санкций страшных пока нет никаких
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17.02.2022 17:49 Відповісти
********* мировые террористы.
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17.02.2022 18:10 Відповісти
И передайте *****, що в разі вторгнення його орди в Україну, на очах його дочок буде по-звірячому згвалтовано піаніно. (хоч якась користь від того пісюніаніста буде).
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17.02.2022 18:10 Відповісти
Та тысячу раз слышали про это. Сцат йухла. За ********* уже болтовней про эти санкции.
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17.02.2022 18:14 Відповісти
ПОТОМУ БУДЕТ ПОЗДНО!
КАК И С КРЫМОМ ДОНЕЦКОМ И ЛУГАНСКОМ!

ПОТОМ - ПОЗДНО
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17.02.2022 19:09 Відповісти
 
 