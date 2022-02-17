Україна, Польща та Велика Британія посилять роботу з питань оборони, безпеки та санкцій, - Трасс

Глава МЗС Великої Британії Елізабет Трас заявляє, що Лондон посилить спільну роботу з Польщею та Україною щодо оборони, безпеки, санкцій, енергетичної безпеки та протидії дезінформації.

Про це вона заявила під час брифінгу з міністром закордонних справ Дмитро Кулебою, інформує Цензор.НЕТ.

"Я також пишаюся, що разом із Дмитром ми запускаємо наше тристороннє партнерство з Польщею та Україною. Ми посилимо роботу з оборони та безпеки, санкцій, енергетичної безпеки та протидії дезінформації. Це демонструє, що Сполучене королівство хоче і готове стояти пліч-о-пліч з нашими союзниками у східній та центральній Європі", - зазначила вона.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно оголосив про створення тристороннього формату співпраці України з Польщею і Великобританією.

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