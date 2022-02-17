Від початку доби поранено 2 воїнів та 2 цивільних. Війська РФ 39 разів відкривали вогонь, використовуючи артилерію, - пресцентр ОС

Станом на 16 годину поточної доби районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 39 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, 30 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

НОВОТОШКІВСЬКОВСЬКЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

ВОДЯНЕ - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.

ТРУДІВСЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм.

СТАРОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

СТАРИЙ АЙДАР та МАР’ЇНКУ - з мінометів калібру 120 мм.

ПІВДЕННЕ й МАЙОРСЬК – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

ЛОБАЧЕВЕ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

НОВОСЕЛІВКУ ДРУГУ - з протитанкових ракетних комплексів.

ЛУГАНСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

МАР’ЇНКУ – з мінометів калібру 120 мм, 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

СВІТЛОДАРСЬК – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

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ТРОЇЦЬКЕ – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ПОПАСНУ – зі станкових протитанкових гранатометів.

ЗАЙЦЕВЕ - з автоматичних станкових гранатометів.

АВДІЇВКУ, ШУМИ, ТРАВНЕВЕ, НЕВЕЛЬСЬКЕ та ДОНЕЦЬКИЙ - з мінометів калібру 120 мм.

НОВОЗВАНІВКУ – з артилерії калібру 152 мм.

СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ- з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.

ПІСКИ - з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів.

ГОЛЬМІВСЬКИЙ - з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.

ХРЯЩІВКУ - з артилерії калібру 122 мм.

СИЗЕ - з артилерії калібру 122 мм.

ОПИТНЕ- з мінометів калібру 120 мм.

"Від дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один – бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця – середньої важкості, травмованого - задовільний", - йдеться у повідомлені.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.

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Також, сьогодні від ворожих обстрілів пошкоджено споруду дитячого садочку та лінії електропередач в Станиці Луганській. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії. Окрім цього, збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт ВРУБІВКА та пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи й газогін.

Зазначається, що українські воїни відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.