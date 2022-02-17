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Новини Війна
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Від початку доби поранено 2 воїнів та 2 цивільних. Війська РФ 39 разів відкривали вогонь, використовуючи артилерію, - пресцентр ОС

Від початку доби поранено 2 воїнів та 2 цивільних. Війська РФ 39 разів відкривали вогонь, використовуючи артилерію, - пресцентр ОС

Станом на 16 годину поточної доби районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 39 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, 30 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

НОВОТОШКІВСЬКОВСЬКЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

ВОДЯНЕ - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.

ТРУДІВСЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм.

СТАРОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

СТАРИЙ АЙДАР та МАР’ЇНКУ - з мінометів калібру 120 мм.

ПІВДЕННЕ й МАЙОРСЬК – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

ЛОБАЧЕВЕ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

НОВОСЕЛІВКУ ДРУГУ - з протитанкових ракетних комплексів.

ЛУГАНСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

МАР’ЇНКУ – з мінометів калібру 120 мм, 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

СВІТЛОДАРСЬК – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

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ТРОЇЦЬКЕ – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ПОПАСНУ – зі станкових протитанкових гранатометів.

ЗАЙЦЕВЕ - з автоматичних станкових гранатометів.

АВДІЇВКУ, ШУМИ, ТРАВНЕВЕ, НЕВЕЛЬСЬКЕ та ДОНЕЦЬКИЙ - з мінометів калібру 120 мм.

НОВОЗВАНІВКУ – з артилерії калібру 152 мм.

СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ- з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.

ПІСКИ - з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів.

ГОЛЬМІВСЬКИЙ - з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.

ХРЯЩІВКУ - з артилерії калібру 122 мм.

СИЗЕ - з артилерії калібру 122 мм.

ОПИТНЕ- з мінометів калібру 120 мм.

"Від дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один – бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця – середньої важкості, травмованого - задовільний", - йдеться у повідомлені.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.

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Також, сьогодні від ворожих обстрілів пошкоджено споруду дитячого садочку та лінії електропередач в Станиці Луганській. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії. Окрім цього, збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт ВРУБІВКА та пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи й газогін.

Зазначається, що українські воїни відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.

Автор: 

обстріл (28339) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+12
Ну вы уже поняли что только сильна армия и мощная ответка способна держать мир а не ваши переговоры с кремлевским безумцем?
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17.02.2022 17:52
+7
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17.02.2022 17:48
+7
Мені здається, що це дуже сильне фото. Навчання біля Харкова.
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17.02.2022 18:07
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А некоторые вот отлынивают. Солдат спит - служба идёт

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17.02.2022 17:48 Відповісти
в єтой Новасті прєкрастно фсьо!
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17.02.2022 18:13 Відповісти
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17.02.2022 20:08 Відповісти
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17.02.2022 17:48 Відповісти
Ну вы уже поняли что только сильна армия и мощная ответка способна держать мир а не ваши переговоры с кремлевским безумцем?
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17.02.2022 17:52 Відповісти
Какое резкое и повсеместное обострение на фронте. Ху принуждает Зе к миру капитуляции? Ответки не будет, гражданин Зе?
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17.02.2022 18:00 Відповісти
Воно залізло під диван і тремтить.
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17.02.2022 18:23 Відповісти
А де ж байрактари!?Один масований удар по всім задіяним в обстрілах позиціям,іначе це не закінчиться!
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17.02.2022 18:01 Відповісти
100%
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17.02.2022 18:22 Відповісти
зараз іде засідання радбезу ООН. Прикиньте, кацапи по скайпу туди включили якусь курву Мунтян. Воно несло таку ахінєю, що на голову не налазить хвилин 10. Після неї кацап взяв слово і продовжив свою лінію. Я просто фігєю, як таке може буде на радбезу ООН?...
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17.02.2022 18:01 Відповісти
Думаю хотели что бы всу начали лупить в ответ из всех стволов по донецку, что бы обвинить украину в эскалации.
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17.02.2022 18:03 Відповісти
зашибись режим тишины
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17.02.2022 18:04 Відповісти
Мені здається, що це дуже сильне фото. Навчання біля Харкова.
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17.02.2022 18:07 Відповісти
и сколько из этих 39 раз - козломордые получили в ответку ?
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17.02.2022 18:07 Відповісти
Це при Порошенку, згідно з мінськими домовленостями, від ВСУ були відповідалки та звільнялися окуповані території...
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17.02.2022 18:15 Відповісти
какая ответка, о чём вы? ***** посадит на свои ржавые танки женщин-детей - так до самого Львова будут доблесное ЗСУ катится...
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17.02.2022 18:19 Відповісти
ЧОМУ "ЗЕ" МОВЧИТЬ щодо введення МИРОТВОРЧОГО КОНТИНГЕНТУ ?! Кеби замало ???
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17.02.2022 18:10 Відповісти
А зачем? КакаяРазніца??
Без міротворцев же проще обьявіть Капітуляцію.
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17.02.2022 18:12 Відповісти
Никто из европейских пуцек не рискнет вводить миротворческий контингент на этом этапе.
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17.02.2022 18:14 Відповісти
фанати ЗЕ подтянулись!! А НУ ЖГИ!!
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17.02.2022 18:14 Відповісти
ідіота в дзеркалі побачив? Підгорає у ЗЕ!бабуїна чи що?
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17.02.2022 18:38 Відповісти
А четырежды уклонист рискнет об этом просить в ООН? Или тогда его говносериальчики на стране-помойке продаваться перестанут?
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17.02.2022 18:53 Відповісти
Цензор, шо ви нагнєтаєтє Агрохімію??? Ви вже як СNN ілі гдє?? Западноє СМІ??
в @ОПє і Слугі ЗЕ! счітают что ви тут усьо нагнетаєті паніку!! ПРІКРАТІТЕ!!!
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17.02.2022 18:11 Відповісти
А где шваль, которая устала от войны, где заявления, что надо просто перестать стрелять? Где вопросы, типа почему зеленый мародер продолжает зарабатывать на крови?
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17.02.2022 18:11 Відповісти
Хто збагачується на крові?
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17.02.2022 18:38 Відповісти
Сидит на Банковой,за обоссавшимся петухом без головы.
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17.02.2022 18:46 Відповісти
Дякую вам!

https://fr24.com/RRR7214/2ad98b52

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17.02.2022 18:14 Відповісти
А это вообще так бывает? 39(!) Обстрелов и только четверо раненных?
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17.02.2022 18:16 Відповісти
Тебе мЛядь мало?!!!
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17.02.2022 18:17 Відповісти
Я же этому не радуюсь, просто неправдоподобно как то
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17.02.2022 19:02 Відповісти
Прелюдия. Или попытка вызвать ответку, а самим при этом обстрелять жилые кварталы на территории ОРДЛО с жертвами ( разбери тогда и докажи куда ответка ВСУ прилетела) В общем идет прощупывание и поиск повода для войны. Понятно что они его если захотят и сами придумают вплоть до поджога Рейхстага , в смысле Кремля.. но нашим придется пока потерпеть ( с ответкой) что бы не помочь в создании "картинки" рашистким пропагандистам ( ученикам Геббельса). Они на ДНРоЛНРовских и московских новостных сайтах уже пишут о сегодняшних варварских обстрелах ВСУ "их территории"...так что все в процессе.
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17.02.2022 18:16 Відповісти
Россия вновь заявляет о том, что Украина совершила военные преступления на Донбассе в письме в ООН

17 февраля 2022, 17:36

В письме Генеральному секретарю ООН по украинскому кризису Россия повторила предыдущее заявление о том, что украинские вооруженные силы совершили военные преступления на востоке Украины. Геополитические аналитики считают, что заявления России о военных преступлениях украинцев против этнических русских на востоке Украины, а также заявления о геноциде против этих людей могут стать частью предлога для военной интервенции в регионе.
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17.02.2022 18:17 Відповісти
а як як їх вова назвало? ну отих що гатять?
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17.02.2022 18:18 Відповісти
Вроде бы "тамнашилюдиж" ))
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17.02.2022 18:44 Відповісти
"Та сторона" - цытата.
Если скажет агресор - "сватов" на расее запретят!
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17.02.2022 18:44 Відповісти
А рабсеян это военное преступление , зовется доблестью, а иногда и, смекалкой. Равно, как и обстрел Марьинки.Тут писали, что фсбшный ТАСС сразу же написал, что это ЗСУ совершили преступление.. После чего, быстренько убрали с ресурса. В этом-вся гнилостная и низкая сущность этих нелюдей.(с)
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17.02.2022 18:20 Відповісти
Не пора ли ввести санкции по самые гланды кацапам? За тероризм
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17.02.2022 18:26 Відповісти
Или ждем пока по Киеву будут е***ть ракетами от своей безнаказанности?
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17.02.2022 18:28 Відповісти
///
сегодня, 17 февраля, произошло серьезное обострение ситуации на фронте.
Солдата, который получил осколочное ранение, срочно эвакуировали в Днепр и уже готовят к операции. Известно, что возле военнослужащего разорвался снаряд, осколками которого мужчине повредило лицо и конечности. Также пострадали глаза.
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17.02.2022 18:28 Відповісти
Жалко чоловіка.... Дай Боже - щоби вижив.
А ***** Бубачка щоби на своїй шкурі це відчув разом з Ермаком!!
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17.02.2022 18:34 Відповісти
А где байрактары для упокоения обстреливающих?
Величайший шо,опять обоссался?
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17.02.2022 18:42 Відповісти
Главное, не стрелять по оккупантов. И тахда Путин не нападет. Ну или нападет. Тогда украинские хенералы-пацифисты и их верховные главнокомандующие должны застрелится. Их многолетние мантры про мир вылетят в унитаз.
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17.02.2022 19:30 Відповісти
 
 