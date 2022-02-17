Заява партії "Слуга народу": відведення військ РФ - фейк, російські обстріли - тероризм
Політична партія "Слуга народу" підкреслює прихильність дипломатії, наголошує на необхідності оборони та закликає всі політсили до єдності у прагненні дати відсіч агресору.
Про це йдеться у офіційній даяві партії, опублікованій на її сайті, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На жаль, усі заяви російських посадовців про відсутність намірів атакувати Україну є не більше, ніж брехлива пропаганда. Тиражовані російськими ЗМІ кадри і повідомлення про відведення військ від кордону з Україною, за даними розвідки України і розвідок партнерських держав, є фейковими і імітацією", - сказано у заяві.
В "Слузі народу" нагадали, що Україна стала об’єктом кібератак, сліди яких ведуть до Росії, а також що РФ намагається блокувати українські порти.
"З особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська, що на Луганщині. ...Також обстріляли школу у Врубівці, у якій у цей час також відбувалися заняття і перебували діти. ... Це відверті акти тероризму проти мирних мешканців, які здійснюються російською армією найманців. Армією, якою командують російські офіцери, яка озброєна та фінансується Росією", - наголосили "слуги народу".
Партійці підтвердили відданість пошуку дипломатичних шляїів врегулювання конфлікту.
"Також ми готові оборонятися та не дозволимо безкарно здійснювати збройні провокації проти цивільних громадян України та її інфраструктури. Закликаємо Збройні сили продовжувати виявляти пильність і стриманість, а в разі необхідності твердість у обороні життів українців та території нашої держави", - йдеться в заяві.
Також "Слуга народу" закликає світ негайно посилити санкції проти Путіна та його оточення.
Все політичні сили України "слуги народу" закликали до єдності.
"Час закопати всі "сокири війни", відкинути політичні суперечки і протистояння, всі прагнення заробити додаткові "політичні дивіденди". Час працювати разом на захист України від ворога, на захист суверенітету і територіальної цілісності держави, на забезпечення майбутнього нації, країни та держави. Україна у нас одна на всіх незалежно від кольорів партійного прапора чи ідеологічних поглядів. Зберегти країну для нащадків – наше спільне завдання", - підсумували вони.
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- Слухайте, а чому ваш значок не прямокутний, у вигляді прапорця, чи якоїсь іншої форми - у вигляді зірки, наприклад, а круглий? Це якась "секретна символіка"?
Депутат з "Європейської солідарності", проходячи повз, кидає:
- Та все простіше... У кружка немає гострих кутів... Коли їм люди, на Майдані, ці кружки будуть у зад забивать, буде не так боляче...
у бєні кошти закінчились, чи якісь інші на то причини?
"слуги наріду" це хто? конкретно хто ото написав? бо ара-хамія іншої думки...як і багато інших з того болота... (думаю половина і не знає, що від їх імені там шось виголошували)))
Да?
Ось же шо клоун ваш ізригает: "Україна готова до будь-якого формату перемовин з Росією задля встановлення миру Зеленський" Джерело:
На фоне военного обострения... украинском парламенте проголосовали за правки в закон о статусе нардепов по части зарплат и надбавок.
Отмечается, что соответствующее решение поддержало 305 народных избранников.
Так заработная плата парламентария будет состоять из должностного оклада в размере 10 прожиточных минимумов (примерно 24 тысячи гривен) и надбавок
Примечательно, что в этом постановлении предусматривается и ряд "бонусов", включая:
- надбавку за интенсивность труда в размере до 100% от должностного оклада (+ до 24 000грн);
- премию за персональный вклад в общие результаты работы;
- помощь на оздоровление при предоставлении отпуска в размере среднемесячной зарплаты работника (+ 24 000 грн)
- доплата за выслугу и такое прочее...
Таким образом нардеп за месяц может получить до 50 тысяч гривен зарплаты плюс всевозможные премии и надбавки (столько же).
Кроме того, нардепам на месяц выделяется фонд на выплату зарплат помощникам и консультантам, который составляет 29,2 прожиточных минимума, или 72,4 тысячи гривен.
В пояснительной записке указано, что предыдущая схема начисления зарплат нардепам совсем не учитывала систему надбавок.