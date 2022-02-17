Заява партії "Слуга народу": відведення військ РФ - фейк, російські обстріли - тероризм

Політична партія "Слуга народу" підкреслює прихильність дипломатії, наголошує на необхідності оборони та закликає всі політсили до єдності у прагненні дати відсіч агресору.

Про це йдеться у офіційній даяві партії, опублікованій на її сайті, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На жаль, усі заяви російських посадовців про відсутність намірів атакувати Україну є не більше, ніж брехлива пропаганда. Тиражовані російськими ЗМІ кадри і повідомлення про відведення військ від кордону з Україною, за даними розвідки України і розвідок партнерських держав, є фейковими і імітацією", - сказано у заяві.

В "Слузі народу" нагадали, що Україна стала об’єктом кібератак, сліди яких ведуть до Росії, а також що РФ намагається блокувати українські порти.

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"З особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська, що на Луганщині. ...Також обстріляли школу у Врубівці, у якій у цей час також відбувалися заняття і перебували діти. ... Це відверті акти тероризму проти мирних мешканців, які здійснюються російською армією найманців. Армією, якою командують російські офіцери, яка озброєна та фінансується Росією", - наголосили "слуги народу".

Партійці підтвердили відданість пошуку дипломатичних шляїів врегулювання конфлікту.

"Також ми готові оборонятися та не дозволимо безкарно здійснювати збройні провокації проти цивільних громадян України та її інфраструктури. Закликаємо Збройні сили продовжувати виявляти пильність і стриманість, а в разі необхідності твердість у обороні життів українців та території нашої держави", - йдеться в заяві.

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Також "Слуга народу" закликає світ негайно посилити санкції проти Путіна та його оточення.

Все політичні сили України "слуги народу" закликали до єдності.

"Час закопати всі "сокири війни", відкинути політичні суперечки і протистояння, всі прагнення заробити додаткові "політичні дивіденди". Час працювати разом на захист України від ворога, на захист суверенітету і територіальної цілісності держави, на забезпечення майбутнього нації, країни та держави. Україна у нас одна на всіх незалежно від кольорів партійного прапора чи ідеологічних поглядів. Зберегти країну для нащадків – наше спільне завдання", - підсумували вони.