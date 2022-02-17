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Заява партії "Слуга народу": відведення військ РФ - фейк, російські обстріли - тероризм

Заява партії

Політична партія "Слуга народу" підкреслює прихильність дипломатії, наголошує на необхідності оборони та закликає всі політсили до єдності у прагненні дати відсіч агресору.

Про це йдеться у офіційній даяві партії, опублікованій на її сайті, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На жаль, усі заяви російських посадовців про відсутність намірів атакувати Україну є не більше, ніж брехлива пропаганда. Тиражовані російськими ЗМІ кадри і повідомлення про відведення військ від кордону з Україною, за даними розвідки України і розвідок партнерських держав, є фейковими і імітацією", - сказано у заяві.

В "Слузі народу" нагадали, що Україна стала об’єктом кібератак, сліди яких ведуть до Росії, а також що РФ намагається блокувати українські порти.

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"З особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська, що на Луганщині. ...Також обстріляли школу у Врубівці, у якій у цей час також відбувалися заняття і перебували діти. ... Це відверті акти тероризму проти мирних мешканців, які здійснюються російською армією найманців. Армією, якою командують російські офіцери, яка озброєна та фінансується Росією", - наголосили "слуги народу".

Партійці підтвердили відданість пошуку дипломатичних шляїів врегулювання конфлікту.

"Також ми готові оборонятися та не дозволимо безкарно здійснювати збройні провокації проти цивільних громадян України та її інфраструктури. Закликаємо Збройні сили продовжувати виявляти пильність і стриманість, а в разі необхідності твердість у обороні життів українців та території нашої держави", - йдеться в заяві.

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Також "Слуга народу" закликає світ негайно посилити санкції проти Путіна та його оточення.

Все політичні сили України "слуги народу" закликали до єдності.

"Час закопати всі "сокири війни", відкинути політичні суперечки і протистояння, всі прагнення заробити додаткові "політичні дивіденди". Час працювати разом на захист України від ворога, на захист суверенітету і територіальної цілісності держави, на забезпечення майбутнього нації, країни та держави. Україна у нас одна на всіх незалежно від кольорів партійного прапора чи ідеологічних поглядів. Зберегти країну для нащадків – наше спільне завдання", - підсумували вони.

Автор: 

заява (219) Слуга народу (2811)


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Топ коментарі
+26
я так понимаю что это чистосердечное признание Зебилов и всей зрадошушеры, которые когда то проклинали Барыгу за торгивлю на крови та вбывство путрийотов. Ну выбрали вы Клоуна обнюханного, и шо? Помогло?
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17.02.2022 18:27
+18
позно зебилы позно
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17.02.2022 18:25
+17
До тебе ще не дійшло,що ***** пахріну,що зебіли,що порохоботи?
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17.02.2022 18:32
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позно зебилы позно
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17.02.2022 18:25 Відповісти
До тебе ще не дійшло,що ***** пахріну,що зебіли,що порохоботи?
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17.02.2022 18:32 Відповісти
ему и тебе может да,мне нет
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17.02.2022 18:36 Відповісти
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17.02.2022 18:58 Відповісти
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17.02.2022 19:07 Відповісти
Доя чого мені це згадувати? Я що про це писав? Я писав про ху@ла і українців.
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17.02.2022 19:14 Відповісти
Дурням потрібно пояснювати.
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17.02.2022 20:10 Відповісти
Про дурнів,це ти мені?
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17.02.2022 20:12 Відповісти
Дебілам важко щось доводити
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17.02.2022 18:43 Відповісти
"Питають "Слугу урода", в перерві між засіданнями:
- Слухайте, а чому ваш значок не прямокутний, у вигляді прапорця, чи якоїсь іншої форми - у вигляді зірки, наприклад, а круглий? Це якась "секретна символіка"?
Депутат з "Європейської солідарності", проходячи повз, кидає:
- Та все простіше... У кружка немає гострих кутів... Коли їм люди, на Майдані, ці кружки будуть у зад забивать, буде не так боляче...

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17.02.2022 18:37 Відповісти
но почему то оно рвется у зебилов,порохоботы спокойны
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17.02.2022 18:58 Відповісти
А слуги народу насправді не слуги народу....
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17.02.2022 18:25 Відповісти
Головне нині для ЗЕ-банди - "вчасно" підготувати хліб-сіль та квіти для зустрічі окупантів...
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17.02.2022 18:36 Відповісти
я здесь с декабря 13 года так что узбагойся на булочку ты заработал к 24.00 глядишь и на масло хватит
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17.02.2022 19:05 Відповісти
Зустрінемо московитів-окупантів ординських гіацинтами - це одні з тих квіточок , на які вони заслуговують
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17.02.2022 19:00 Відповісти
Підписати капітуляцию та звинуватити Німеччину та Францію що вони тиснуть приняти ДНР та ЛНР.
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17.02.2022 19:04 Відповісти
Ну так и копайте сокиры и идите домой.
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17.02.2022 18:26 Відповісти
я так понимаю что это чистосердечное признание Зебилов и всей зрадошушеры, которые когда то проклинали Барыгу за торгивлю на крови та вбывство путрийотов. Ну выбрали вы Клоуна обнюханного, и шо? Помогло?
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17.02.2022 18:27 Відповісти
Сьогодні в зелених день просвітлення. мордор почали називати агресором.
у бєні кошти закінчились, чи якісь інші на то причини?
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17.02.2022 18:28 Відповісти
Нет, Ара до сих пор кричит что американцы и бриты гонят волну на МЗЧ. МЗЧ злится и ножками топает
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17.02.2022 18:34 Відповісти
ну той попугай завжди був несповна розуму
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17.02.2022 19:02 Відповісти
Так задумано.... в кремлі...
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17.02.2022 18:37 Відповісти
сегодня зелень своему бене 9 млрд. кубов газа подарили. а заява правильная, но то слова..
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17.02.2022 18:39 Відповісти
Помните песенку Челентано "Parole, parole, parole.." слова, слова, слова ?
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17.02.2022 19:13 Відповісти
Нажаль ще не в вашій компетенції Зе слуг
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17.02.2022 18:29 Відповісти
*****, вухам своім не вірю: зелені шмарклі нарешті прокинулися!!!
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17.02.2022 18:30 Відповісти
правильно робите що не вірите!!!
"слуги наріду" це хто? конкретно хто ото написав? бо ара-хамія іншої думки...як і багато інших з того болота... (думаю половина і не знає, що від їх імені там шось виголошували)))
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17.02.2022 19:00 Відповісти
Смело мы в бой пойдём за власть ээ...
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17.02.2022 18:32 Відповісти
Овації, зєТВ марафон, відосьі, зє-шабаш))
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17.02.2022 19:27 Відповісти
Ну і що, шо вони прокинулись? Зараз побіжуть від загрози !
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17.02.2022 18:32 Відповісти
Падажити а как же заглянуть в шоколадній глаз и перестать стрелять ? Вы еще скажите армия мова вира ковер бенд ******
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17.02.2022 18:33 Відповісти
Вам сразу сказали, что никакого отвода войск нет. А вы праздники устраиваете и про плохой запад чушь несёте. Переможники тупые.
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17.02.2022 18:37 Відповісти
Та ви шо?! А хламидия говорит, что єто Байден нагнетает.
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17.02.2022 18:37 Відповісти
А партія ************ вже готує хліб-сіль на рушниках кольорів аквафрешу.
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17.02.2022 18:38 Відповісти
де вони. курви, були коли таран-хомчак розвалювали українську армію?
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17.02.2022 18:39 Відповісти
А агрохимия в курсе? Что-то партия слуг от рук отбилась... Нагнетает прям как западные СМИ.
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17.02.2022 18:39 Відповісти
Цікаво - а "Блазень" із "божевільною сухумською макакою" знають про подібні заяви власних "слугунів"? І друге - КУДИ ПОДІВСЯ Д"ЄРМАК?!!! Який день уже не "відсвічує"!
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17.02.2022 18:40 Відповісти
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17.02.2022 20:18 Відповісти
с трудом верится, что до них наконец то дошло на восьмом году войны, что Россия - агрессор. скорее всего, у "слуг народа" сработал инстинкт самосохранения, чтобы не попасть под горячую руку украинского общества.
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17.02.2022 18:41 Відповісти
А Арахамія знає за ці глупості , які вони напатякали?
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17.02.2022 18:42 Відповісти
"Но нинагнитайте апстанофку, ничево нипраисходит"...
Да?
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17.02.2022 18:45 Відповісти
То шепніть про це абрахамії, а то воно ще по старим методичкам
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17.02.2022 18:53 Відповісти
Так сообщите об этом зекрысе,а то ваше обращение подозрительно напоминает выступление Порошенко по риторике,но никак не зелупино ...
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17.02.2022 18:59 Відповісти
та наверное оттуда и передрали ...ибо шото совсем не в их арахамской манере...
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17.02.2022 19:02 Відповісти
Так а чего осел так уперто желает переговоров с террористами? Нетерпится сдаться?
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17.02.2022 19:11 Відповісти
Виродки, може щось перекинете з "великого_крадівництва" на Військо?
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17.02.2022 19:17 Відповісти
Так ви суки зелені вже апріделітесь ви будете торгувати Україною чи захищати її?
Ось же шо клоун ваш ізригает: "Україна готова до будь-якого формату перемовин з Росією задля встановлення миру Зеленський" Джерело:
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17.02.2022 19:24 Відповісти
Він хотів сказати "Я готовий...". Але його " Я" не звучить так твердо, об'ємно, і сильно... Тлму написав *Україна готова...."
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17.02.2022 19:57 Відповісти
Партия "СН" - вот это фейк, И состоит из стада гнид и подонков всех мастей и размеров
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17.02.2022 19:30 Відповісти
А що там абхаське чудо мовчить? Чому не коментує?
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17.02.2022 19:57 Відповісти
Добре, що мовчить. Бо знов щось ляпне
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17.02.2022 19:58 Відповісти
Противное слово С Л У Г И
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17.02.2022 20:43 Відповісти
"Слуга народа" призывает мир немедленно усилить санкции против ..."А САМИ? Где ВАШИ санкции? Торговля с рашкой увеличилась!
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17.02.2022 20:50 Відповісти
а Арахамія підписав, чи ходить і дальше сере
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17.02.2022 21:15 Відповісти
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17.02.2022 21:25 Відповісти
///
На фоне военного обострения... украинском парламенте проголосовали за правки в закон о статусе нардепов по части зарплат и надбавок.
Отмечается, что соответствующее решение поддержало 305 народных избранников.

Так заработная плата парламентария будет состоять из должностного оклада в размере 10 прожиточных минимумов (примерно 24 тысячи гривен) и надбавок
Примечательно, что в этом постановлении предусматривается и ряд "бонусов", включая:
- надбавку за интенсивность труда в размере до 100% от должностного оклада (+ до 24 000грн);
- премию за персональный вклад в общие результаты работы;
- помощь на оздоровление при предоставлении отпуска в размере среднемесячной зарплаты работника (+ 24 000 грн)
- доплата за выслугу и такое прочее...
Таким образом нардеп за месяц может получить до 50 тысяч гривен зарплаты плюс всевозможные премии и надбавки (столько же).

Кроме того, нардепам на месяц выделяется фонд на выплату зарплат помощникам и консультантам, который составляет 29,2 прожиточных минимума, или 72,4 тысячи гривен.
В пояснительной записке указано, что предыдущая схема начисления зарплат нардепам совсем не учитывала систему надбавок.
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17.02.2022 22:02 Відповісти
точно.
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18.02.2022 01:07 Відповісти
 
 