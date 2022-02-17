Ми продовжимо викривати російські операції "під чужим прапором", кібератаки та їхні спроби підірвати Україну, - глава МЗС Великої БританіїТрасс

Західні союзники продовжать викривати російські операції "під чужим прапором", кібератаки та інши спроби РФ нашкодити Україні.

ПРо це заявила державний секретар Великої Британії Ліз Трасс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми попереджали про ймовірність операцій "під чужим прапором", і це те, що ми бачимо зараз. Ми чітко заявляємо, що агресором у цій ситуації є Росія. Ми продовжуватимемо викривати операції "під чужим прапором", їхні кібератаки та їхні спроби підірвати Україну, яка є демократичною, суверенною країною, яку Росія погодилася поважати в різних договорах, зокрема в Будапештському меморандумі 1994 року", - сказала Трасс на пресконференції за результатами переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві.

Вона додала, що в разі розгортання агресії "Росія підтвердить свій статус як міжнародної парії".

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Глава МЗС зазначила, що натомість вона ще раз закликає Кремль до деескалації та дипломатії.