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Ми продовжимо викривати російські операції "під чужим прапором", кібератаки та їхні спроби підірвати Україну, - глава МЗС Великої БританіїТрасс

Ми продовжимо викривати російські операції

Західні союзники продовжать викривати російські операції "під чужим прапором", кібератаки та інши спроби РФ нашкодити Україні.

ПРо це заявила державний секретар Великої Британії Ліз Трасс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми попереджали про ймовірність операцій "під чужим прапором", і це те, що ми бачимо зараз. Ми чітко заявляємо, що агресором у цій ситуації є Росія. Ми продовжуватимемо викривати операції "під чужим прапором", їхні кібератаки та їхні спроби підірвати Україну, яка є демократичною, суверенною країною, яку Росія погодилася поважати в різних договорах, зокрема в Будапештському меморандумі 1994 року", - сказала Трасс на пресконференції за результатами переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві.

Вона додала, що в разі розгортання агресії "Росія підтвердить свій статус як міжнародної парії".

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Глава МЗС зазначила, що натомість вона ще раз закликає Кремль до деескалації та дипломатії.

Автор: 

Велика Британія (5565) Трасс Елізабет (172)


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Бритам-черговий респект...
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17.02.2022 18:27 Відповісти
Украина, Польша и Британия создают новый альянс.

«Сегодня мы имеем честь и удовольствие сообщить о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества», - сообщил (https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/17/455100/) министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, в ближайшее время будут обнародовано совместное заявление глав МИД трех стран. В частности, в нем будет идти речь о том, что «Великобритания и Польша будут стоять бок о бок с украинским народом в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ».
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17.02.2022 19:44 Відповісти
Пральна
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17.02.2022 18:28 Відповісти
Украина, Польша и Британия создали новый альянс.
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17.02.2022 18:31 Відповісти
Вскоре будут обнародовано совместное заявление трех стран, в которых Великобритания и Польша заявят о том, что будут содействовать Украине в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
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17.02.2022 18:32 Відповісти
Схоже саме ця пані опікується Україною на відміну від Шапітолію
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17.02.2022 18:50 Відповісти
 
 