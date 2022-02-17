Це огидне порушення мінських домовленостей , - посольство США про обстріл дитсадку в Станиці Луганській

Посольство США відреагувало на обстріл російськими окупантами Станиці Луганської, внаслідок чого снаряди потрапили в дитячий садочок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в твіттері посольства США.

"Під час обстрілу Росією Станиці Луганської на підконтрольній українській владі території на Донбасі пошкоджено дитячий садок, поранено двоє вчителів, вийшло з ладу енергопостачання. Ясно, хто є агресором на Донбасі – Росія", -відзначається у повідомленні.

В посольстві підкреслили: "Цей напад, як і багато інших, є огидним порушенням Росією Мінських угод і знову демонструє нехтування Росією українським цивільним населенням по обидва боки лінії зіткнення".

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