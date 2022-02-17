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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Це огидне порушення мінських домовленостей , - посольство США про обстріл дитсадку в Станиці Луганській

Посольство США відреагувало на обстріл російськими окупантами Станиці Луганської, внаслідок чого снаряди потрапили в дитячий садочок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в твіттері посольства США.

"Під час обстрілу Росією Станиці Луганської на підконтрольній українській владі території на Донбасі пошкоджено дитячий садок, поранено двоє вчителів, вийшло з ладу енергопостачання. Ясно, хто є агресором на Донбасі – Росія", -відзначається у повідомленні.

В посольстві підкреслили: "Цей напад, як і багато інших, є огидним порушенням Росією Мінських угод і знову демонструє нехтування Росією українським цивільним населенням по обидва боки лінії зіткнення".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ здійснили артобстріл Станиці Луганської: влучили в дитячий садок, дві співробітниці отримали контузії, - ООС (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

обстріл (28339) посольство (942) операція Об’єднаних сил (6725) Станиця Луганська (196)


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Топ коментарі
+7
_Это не "нарушение" (каких-то там минских соглашений), это - преступление против Украины, международного права и человечности. Далеко не первое.
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17.02.2022 18:47
+4
А чого ще чекати від огидних кацапських свиней-тільки усього огидного...
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17.02.2022 18:44
+3
Мокші взагалі огидні.
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17.02.2022 19:02
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А чого ще чекати від огидних кацапських свиней-тільки усього огидного...
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17.02.2022 18:44 Відповісти
Ну, так, ******* настоящими санкциями кацапам. Хватит только констатировать происшедшее.
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17.02.2022 18:45 Відповісти
А потом кацапня будет звиздеть о детях убитых проклятыми биндеровцами.
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17.02.2022 18:47 Відповісти
_Это не "нарушение" (каких-то там минских соглашений), это - преступление против Украины, международного права и человечности. Далеко не первое.
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17.02.2022 18:47 Відповісти
брилиантава зильоний мальчик все ж таки вкотре надеицца заглянути в "глазок" *****
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17.02.2022 18:53 Відповісти
Кстати а почему стекло пакеты не лопнули?
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17.02.2022 18:56 Відповісти
Если вы заметили, то стекло возле дыры лопнуло и потрескалось, а другие могли и не лопнуть. С пластиковыми окнами такое бывает. У моего дяди дом почти на линии обстрела, в селе. Так ему пару раз в огород прилетало. Пока были простые окна со стеклом в деревянной раме, то вышибало все к чертям. А когда поставили пластиковые с тремя стеклопакетами, то они только трескаются, одно правда выдавило. А так быстрее трещины в кладке стены.
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17.02.2022 19:05 Відповісти
Мокші взагалі огидні.
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17.02.2022 19:02 Відповісти
Заяви москви про виведення частини військ із прикордонних з Україною територій та про її готовність повернутися до дипломатичних методів виходу з кризи свідчать про те, що в Путіна вірять що Захід йому повірив!

Як доказ зросту довіри до Путіна - Захід вже відмоваляється від відключення росії від СВІФТ, то від блокади "північного потоку...", тому раптово і припинив інтенсивне постачання зброї Україні літаками... тобто - Захід ВЖЕ відмовляються від впровадження найстрашніших для Путіна варіантів санкцій...
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17.02.2022 19:03 Відповісти
Ненавиджу всю московітську мразоту , повбивав би 😠
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17.02.2022 19:04 Відповісти
Для того, щоб Зеленський почав на весь світ кричати про російську агресію, треба щоб російський снаряд влучив у Шефіра.
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17.02.2022 19:10 Відповісти
Харе зтурбовуватись.Херачте справжні санкції.Відрізайте ******** від благ цивілізації.
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17.02.2022 21:01 Відповісти
так цей снаряд по ходу не взірвався... болванками стріляють
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17.02.2022 22:54 Відповісти
Тварини.горitь в пеклi
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18.02.2022 07:12 Відповісти
 
 