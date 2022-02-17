Росія планує створити привід для нападу на Україну - Блінкен в Радбезі ООН
Російська влада вже найближчим часом планує створити привід для нападу на Україну.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Росія планує створити привід для нападу. Це може бути насильницька подія в Україні або кричуще звинувачення українського уряду. Ми поки що не знаємо, що це буде. Це може бути сфабрикований, так би мовити, теракт у Росії або буде виявлено масові поховання. Це може бути постановочний удар БПЛА по цивільних або реальна атака з використанням хімічної зброї. Росія може назвати цю подію етнічною чисткою або геноцидом", - сказав Блінкен.
За словами дипломата, російські ЗМІ в останні кілька днів уже почали поширювати "деякі тривожні брехливі звинувачення" для виправдання початку війни.
"Сьогодні ця кампанія лише інтенсифікувалася в державних ЗМІ", - наголосив Блінкен.
Він зазначив, що у відповідь на таку провокацію Москва може провести засідання органів вищої державної влади, на яких лунатимуть заяви з закликами захищати російських громадян та етнічних росіян в Україні.
"Далі планується почати напад. Російські бомби й ракети полетять в Україну. Зв'язок буде порушений. Будуть заблоковані ключові українські установи. Після цього російські танки й солдати рушать до ключових об'єктів", - підсумував диплома
"Як сказав президент Байден, це буде війна за вибором. І якщо Росія зробить цей вибір, ми ясно заявили з нашими союзниками та партнерами: наша відповідь буде різка й рішуча", - додав очільник Держдепу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На заседании Совбеза ООН выступает лично Энтони Блинкен. Размазывает лаптей по лаптям, оставшимся там после Хрущёва.
Небольшая выдержка из выступления госсекретаря, личное присутствие которого на Совбезе придаёт словам официального Вашингтона дополнительный вес:
▪️Цели России включают столицу Украины Киев. Но игра идет за пределами Украины тоже.
▪️ Этот кризис влияет на весь мир. Основные принципы, поддерживающие безопасность, сейчас нарушаются.
▪️ Мы должны ответить на то, что делает Россия, которая не отводит силы и делает шаги в сторону войны.
▪️ Они собираются придумать предлог для своей атаки. Это может быть насильственное действие, сфабрикованный теракт, химическое оружие, этническая чистка, геноцид и т д. Россия уже начала распространять такие нарративы.
▪️ Мы предупреждали правительство Украины о приближении таких событий. Делаем это для того, чтобы Россия отступила, а не для того, чтобы посеять панику. И я здесь не для того, чтобы начать войну, а предотвратить её.
▪️ Предоставленная мной информация основана на том, что мы отчётливо знаем. Россия очень пожалеет, если решит реализовать свои планы в отношении Украины, но я вздохну с облегчением, если она не нападёт.
Олег Шарп, https://t.me/Sharpreview/7641 18:25
А нинішні наші посадовці переклали свої обов'язки перед українцями на американців та європейців.
вОнюшки, кацапо-орда срана, гниди манкурти та колаборанти, щоб ви всi повиздихали !
Им никакой повод не нужен.
Решат- сделают.
Время работает на них, нефть дорожает, деньги на войну плывут к ним рекой.
И никто ничего не сможет с ними поделать.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!