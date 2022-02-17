Блінкен в ООН: Серед цілей РФ - Київ, ракети й бомби падатимуть по всій країні

Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів на засіданні Ради Безпеки ООН про плани російського вторгнення в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Блінкена, однією з цілей РФ в Україні є Київ.

"Ці цілі включають столицю України, Київ, місто з населенням 2,8 млн людей", - сказав держсекретар США.

За його словами, Сполучені Штати також мають інформацію, яка вказує, що Росія буде націлена на певні групи населення.

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"Потім планується початок нападу. Російські ракети та бомби будуть падати по всій Україні. Зв'язок буде заблоковано, кібератаки виведуть з ладу ключові українські інституції. Після цього російські танки та солдати підуть у наступ на ключові цілі, які вже були визначені та намічені у детальних планах ", - розповів держсекретар.

Блінкен додав, що США попереджали про це український уряд.