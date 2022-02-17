Блінкен в ООН: Серед цілей РФ - Київ, ракети й бомби падатимуть по всій країні
Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів на засіданні Ради Безпеки ООН про плани російського вторгнення в Україну.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За словами Блінкена, однією з цілей РФ в Україні є Київ.
"Ці цілі включають столицю України, Київ, місто з населенням 2,8 млн людей", - сказав держсекретар США.
За його словами, Сполучені Штати також мають інформацію, яка вказує, що Росія буде націлена на певні групи населення.
"Потім планується початок нападу. Російські ракети та бомби будуть падати по всій Україні. Зв'язок буде заблоковано, кібератаки виведуть з ладу ключові українські інституції. Після цього російські танки та солдати підуть у наступ на ключові цілі, які вже були визначені та намічені у детальних планах ", - розповів держсекретар.
Блінкен додав, що США попереджали про це український уряд.
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