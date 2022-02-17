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Блінкен в ООН: Серед цілей РФ - Київ, ракети й бомби падатимуть по всій країні

Блінкен в ООН: Серед цілей РФ - Київ, ракети й бомби падатимуть по всій країні

Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів на засіданні Ради Безпеки ООН про плани російського вторгнення в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Блінкена, однією з цілей РФ в Україні є Київ.

"Ці цілі включають столицю України, Київ, місто з населенням 2,8 млн людей", - сказав держсекретар США.

За його словами, Сполучені Штати також мають інформацію, яка вказує, що Росія буде націлена на певні групи населення.

Читайте: Росія планує створити привід для нападу на Україну - Блінкен в Радбезі ООН

"Потім планується початок нападу. Російські ракети та бомби будуть падати по всій Україні. Зв'язок буде заблоковано, кібератаки виведуть з ладу ключові українські інституції. Після цього російські танки та солдати підуть у наступ на ключові цілі, які вже були визначені та намічені у детальних планах ", - розповів держсекретар.

Блінкен додав, що США попереджали про це український уряд.

Автор: 

росія (65010) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+80
У випадку війни наш уряд втіче з країни. Подяка за попередження
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17.02.2022 18:52
+60
"...Блинкен добавил, что США предупреждали об этом украинское правительство..."
В ответ Агрохамия прогугнел, что Запад нагнетает.
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17.02.2022 18:55
+48
Вполне правдоподобно, учитывая то, что они снесли Грозный и другие города Чечни. Но Украиной они подавятся. Проглотят, но в результате будут блевать кровью. И в конце концов посыпятся. А это, как ни странно, плохо. Но шо есть...
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17.02.2022 18:54
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Этого кремлевского подпевалу следует привлечь к ответственности за разжигание паники.
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18.02.2022 07:22 Відповісти
А ЕСЛИ НЕТ ТО ШО !?)
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18.02.2022 15:58 Відповісти
А це нічого що в Україні 15 атомних реакторів,та багато хімічних заводів .
Вторгнення в Україну створює ризик радіоактивної та хімічної катастрофи, яка негативно вплине не лише на Україну, а й на саму Росію і взагалі на весь світ. У разі помилкових ударів , а те що вони можуть бути сумнівів не має ,ці об'єкти можуть перетворитися на радіоактивні міни. Жодна війна не варта такого ризику !!!
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19.02.2022 08:07 Відповісти
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