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В Україні - найбільша з 2014 року підтримка вступу до ЄС та НАТО, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

В Україні - найбільша з 2014 року підтримка вступу до ЄС та НАТО, - опитування

68% українців підтримують вступ до Європейського союзу, 62% - вступ до НАТО.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 16-17 лютого 2022 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, 62% українців підтримують вступ України до НАТО, негативно ставляться до цієї ініціативи 30%. За історію спостережень з 2014 року це найвищий показник позитивного сприйняття інтеграції України до НАТО. При цьому ще наприкінці 2021 року вступ підтримували 55-58% опитаних.

Читайте: Не тільки Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО, - Зеленський

В Україні - найбільша з 2014 року підтримка вступу до ЄС та НАТО, - опитування Рейтингу 01

Вступ до Євросоюзу підтримують 68% респондентів, не підтримують – 24%. Як і щодо НАТО, рівень підтримки вступу до ЄС за останні два місяці зріс і досяг найвищого в історії досліджень показника з 2013 року.

Також читайте: Членство України в НАТО - це питання реформ, - Столтенберг

В Україні - найбільша з 2014 року підтримка вступу до ЄС та НАТО, - опитування Рейтингу 02

Ідея інтеграції України в західні структури має більшу підтримку серед респондентів заходу та центру країни, меншу – півдня. На сході кількість прихильників вступу до НАТО менша за кількість противників. Щодо ЄС у східних регіонах спостерігається паритет супротивників та прихильників.

В Україні - найбільша з 2014 року підтримка вступу до ЄС та НАТО, - опитування Рейтингу 03В Україні - найбільша з 2014 року підтримка вступу до ЄС та НАТО, - опитування Рейтингу 04

В електоральних сегментах відчутно переважає неприйняття вступу України до західних структур серед виборців партій "Опозиційна платформа – За життя" та партії Мураєва "Наші". Серед виборців інших політичних сил більшість позитивно висловлюються за вступ України як до ЄС, так і до НАТО.

У ході дослідження методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 1722 респонденти віком від 18 років у всіх підконтрольних українському уряду регіонах. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше 2,4%.

Автор: 

НАТО (6431) опитування (1930) членство в НАТО (1718) Євросоюз (13374)


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Топ коментарі
+15
навіть зараз, без лугандона та крима лише 62. Скільки ж насрано в головах ще
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17.02.2022 19:57
+14
У украинцев появляется мозг, только когда им плохо. А когда чуточку становится лучше то вместо того чтобы закрепить это улучшение они перестают думать головой.
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17.02.2022 19:59
+12
Украина, Польша и Британия создают новый альянс.

«Сегодня мы имеем честь и удовольствие сообщить о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества», - сообщил (https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/17/455100/) министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, в ближайшее время будут обнародовано совместное заявление глав МИД трех стран. В частности, в нем будет идти речь о том, что «Великобритания и Польша будут стоять бок о бок с украинским народом в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ».
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17.02.2022 19:54
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Гвардійці Північного ОТО взяли під охорону об'єкти критичної інфраструктури

Військовослужбовці Першої Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка спільно з працівниками Нацполіції взяли під посилену охорону Київську ГЕС.

https://ngu.gov.ua/gvardijczi-pivnichnogo-oto-vzyaly-pid-ohoronu-obyekty-krytychnoyi-infrastruktury/

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17.02.2022 19:53 Відповісти
Оперативное подразделение на охрану ? Кто руководит армией?
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17.02.2022 19:56 Відповісти
Опрос о вступлении в галактический союз со 2 планетой проксима центавра когда будет? Я бы поддержал.
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17.02.2022 19:54 Відповісти
Транссексуал ?
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17.02.2022 20:40 Відповісти
Сер Гей не дождётесь😁
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17.02.2022 20:56 Відповісти
Начебто Ксюша а в коменті пишеш що "Я бы поддержал." Чи на работу заступив і не глянув що на жіночій аккаунт 🙂
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17.02.2022 21:15 Відповісти
Украина, Польша и Британия создают новый альянс.

«Сегодня мы имеем честь и удовольствие сообщить о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества», - сообщил (https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/17/455100/) министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, в ближайшее время будут обнародовано совместное заявление глав МИД трех стран. В частности, в нем будет идти речь о том, что «Великобритания и Польша будут стоять бок о бок с украинским народом в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ».
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17.02.2022 19:54 Відповісти
Оз и восток... Восток-дело тонкое, да?
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17.02.2022 19:55 Відповісти
навіть зараз, без лугандона та крима лише 62. Скільки ж насрано в головах ще
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17.02.2022 19:57 Відповісти
.. довго ж доходить до залишків мізків посполитих...
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17.02.2022 20:24 Відповісти
Смерть цапам!
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17.02.2022 19:57 Відповісти
У украинцев появляется мозг, только когда им плохо. А когда чуточку становится лучше то вместо того чтобы закрепить это улучшение они перестают думать головой.
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17.02.2022 19:59 Відповісти
Остальные это любители "ученого№ Кивы и ему подобных...
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17.02.2022 20:01 Відповісти
остальные 38% обывателей - "ещё не определились" и "хайль путлер!"
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17.02.2022 20:08 Відповісти
Украина будет в НАТО,а рашка улетит в рай вместе с главным стерхом
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17.02.2022 20:05 Відповісти
Після того як ***** сказав що москалі попадуть в рай , рай подав заявку на ступ в НАТО )
Так що не попадуть .
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17.02.2022 20:42 Відповісти
А куда денется Украина , может поделитесь ?
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17.02.2022 20:19 Відповісти
Це просто жах, що є стільки дибілів що проти вступу до НАТО. Це притому що їхня кохана кацапня повністю готова до нападу на Україну. ТОРМОЗИ ОДУМАЙТЕСЬ або ******** ***** в росію.
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17.02.2022 20:04 Відповісти
Пізно сі всрали.
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17.02.2022 20:04 Відповісти
Мене быльше цікавлять прізвища тих 7% гндонів з прихильників ЄС які не підтримують вступ до НАТО))))
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17.02.2022 20:13 Відповісти
Мне вот интересто, кто эти люди которые за вступление в НАТО, но голосуют за ОПЗЖ?
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17.02.2022 20:13 Відповісти
Це малороси і звичайний люмпен , який за гречку і матір рідну продасть 😣
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17.02.2022 20:17 Відповісти
Україна була , Є і буде , і не потрібно нас лякати окупацією , так як ми вже налякані 😡
Битимимося до останнього кацапа на нашій землі , так як нам відступати нікуди 🙁
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17.02.2022 20:16 Відповісти
Той , хто каже , що мовляв 62% це мало й що українці "тупі" явно не дружить з мизиком .
Бо після того , як Україні стільки разів нахабно й відверто відмовили , після того , як усім стало очевидний факт , що українскі вояки в 10 разів більше підходять під стандарти НАТО ніж румуни , македонців , словений інші .
Я вже не кажу про реалістичність й тому актуальність данного запитання може й так визивати певну нервовість .

Простіше кажучи , якщо б я питав то сконстрував би так :
1. Чи хотіли би Ви , якщо це питання залежало виключно від волі більшості українців вступити в НАТО .

Або :
2. Чи вважаєте ви помилкою країн НАТО в 2006 їх відмову Україні й Грузії з точки зору сьогоднішньої беспеки .

Так ось впевенний , що пропорція б була така 85% проти 15% .

А зараз ... впевненний , що певна жіноча обережність теж є фактором .
Жодна мати не піде "на принцип" якщо побачить скаженного пса перед собою , а поза спиною будуть діти .

Я ось особисто ***** жодного разу з 2014 не називав би інакше , але якщо б від мого слова щось залежало , то на певний час би згадав , як його призвище . Бо у Київі живуть моя донька й унук , мої друзі .
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17.02.2022 20:28 Відповісти
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17.02.2022 20:30 Відповісти
опитування онлайн. хто б сумнівався в симпатіях онлайн. а всі неонлайн кому вони цікаві з їх симпатіями. отак і виграють олігархічні ставленики. отак і живем , можна сказати жеврієм.
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17.02.2022 20:35 Відповісти
 
 