В Україні - найбільша з 2014 року підтримка вступу до ЄС та НАТО, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

68% українців підтримують вступ до Європейського союзу, 62% - вступ до НАТО.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 16-17 лютого 2022 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, 62% українців підтримують вступ України до НАТО, негативно ставляться до цієї ініціативи 30%. За історію спостережень з 2014 року це найвищий показник позитивного сприйняття інтеграції України до НАТО. При цьому ще наприкінці 2021 року вступ підтримували 55-58% опитаних.

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Вступ до Євросоюзу підтримують 68% респондентів, не підтримують – 24%. Як і щодо НАТО, рівень підтримки вступу до ЄС за останні два місяці зріс і досяг найвищого в історії досліджень показника з 2013 року.

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Ідея інтеграції України в західні структури має більшу підтримку серед респондентів заходу та центру країни, меншу – півдня. На сході кількість прихильників вступу до НАТО менша за кількість противників. Щодо ЄС у східних регіонах спостерігається паритет супротивників та прихильників.

В електоральних сегментах відчутно переважає неприйняття вступу України до західних структур серед виборців партій "Опозиційна платформа – За життя" та партії Мураєва "Наші". Серед виборців інших політичних сил більшість позитивно висловлюються за вступ України як до ЄС, так і до НАТО.

У ході дослідження методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 1722 респонденти віком від 18 років у всіх підконтрольних українському уряду регіонах. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше 2,4%.