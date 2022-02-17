В Україні - найбільша з 2014 року підтримка вступу до ЄС та НАТО, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
68% українців підтримують вступ до Європейського союзу, 62% - вступ до НАТО.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 16-17 лютого 2022 року, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, 62% українців підтримують вступ України до НАТО, негативно ставляться до цієї ініціативи 30%. За історію спостережень з 2014 року це найвищий показник позитивного сприйняття інтеграції України до НАТО. При цьому ще наприкінці 2021 року вступ підтримували 55-58% опитаних.
Вступ до Євросоюзу підтримують 68% респондентів, не підтримують – 24%. Як і щодо НАТО, рівень підтримки вступу до ЄС за останні два місяці зріс і досяг найвищого в історії досліджень показника з 2013 року.
Ідея інтеграції України в західні структури має більшу підтримку серед респондентів заходу та центру країни, меншу – півдня. На сході кількість прихильників вступу до НАТО менша за кількість противників. Щодо ЄС у східних регіонах спостерігається паритет супротивників та прихильників.
В електоральних сегментах відчутно переважає неприйняття вступу України до західних структур серед виборців партій "Опозиційна платформа – За життя" та партії Мураєва "Наші". Серед виборців інших політичних сил більшість позитивно висловлюються за вступ України як до ЄС, так і до НАТО.
У ході дослідження методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 1722 респонденти віком від 18 років у всіх підконтрольних українському уряду регіонах. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше 2,4%.
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«Сегодня мы имеем честь и удовольствие сообщить о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества», - сообщил (https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/17/455100/) министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, в ближайшее время будут обнародовано совместное заявление глав МИД трех стран. В частности, в нем будет идти речь о том, что «Великобритания и Польша будут стоять бок о бок с украинским народом в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ».
Так що не попадуть .
Битимимося до останнього кацапа на нашій землі , так як нам відступати нікуди 🙁
Бо після того , як Україні стільки разів нахабно й відверто відмовили , після того , як усім стало очевидний факт , що українскі вояки в 10 разів більше підходять під стандарти НАТО ніж румуни , македонців , словений інші .
Я вже не кажу про реалістичність й тому актуальність данного запитання може й так визивати певну нервовість .
Простіше кажучи , якщо б я питав то сконстрував би так :
1. Чи хотіли би Ви , якщо це питання залежало виключно від волі більшості українців вступити в НАТО .
Або :
2. Чи вважаєте ви помилкою країн НАТО в 2006 їх відмову Україні й Грузії з точки зору сьогоднішньої беспеки .
Так ось впевенний , що пропорція б була така 85% проти 15% .
А зараз ... впевненний , що певна жіноча обережність теж є фактором .
Жодна мати не піде "на принцип" якщо побачить скаженного пса перед собою , а поза спиною будуть діти .
Я ось особисто ***** жодного разу з 2014 не називав би інакше , але якщо б від мого слова щось залежало , то на певний час би згадав , як його призвище . Бо у Київі живуть моя донька й унук , мої друзі .