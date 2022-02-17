Станом на 19 годину зафіксовано 47 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, - пресцентр ОС
Станом на 19 годину поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 47 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, 38 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
НОВОТОШКІВСЬКЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
ВОДЯНЕ - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.
ТРУДІВСЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм.
СТАРОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
ПІВДЕННЕ й МАЙОРСЬК – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
ЛОБАЧЕВЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
НОВОСЕЛІВКУ ДРУГУ - з протитанкових ракетних комплексів.
ЛУГАНСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
МАР’ЇНКУ – з мінометів калібру 120 мм й 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
СВІТЛОДАРСЬК – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.
ТРОЇЦЬКЕ – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
ПОПАСНУ – зі станкових протитанкових гранатометів.
ЗАЙЦЕВЕ - з автоматичних станкових гранатометів.
НОВОЗВАНІВКУ – з артилерії калібру 152 мм.
СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ- з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.
ПІСКИ - з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів.
ГОЛЬМІВСЬКИЙ та МАЙОРСЬК - з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.
ХРЯЩІВКУ та СИЗЕ - з артилерії калібру 122 мм.
АВДІЇВКУ, ШУМИ, ТРАВНЕВЕ, НЕВЕЛЬСЬКЕ, ДОНЕЦЬКИЙ, ОПИТНЕ, ГРАНІТНЕ та СТАРИЙ АЙДАР - з мінометів калібру 120 мм.
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