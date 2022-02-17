Станом на 19 годину зафіксовано 47 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, - пресцентр ОС

Станом на 19 годину поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 47 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, 38 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

НОВОТОШКІВСЬКЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

ВОДЯНЕ - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.

ТРУДІВСЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм.

СТАРОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

ПІВДЕННЕ й МАЙОРСЬК – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

ЛОБАЧЕВЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

НОВОСЕЛІВКУ ДРУГУ - з протитанкових ракетних комплексів.

ЛУГАНСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

МАР’ЇНКУ – з мінометів калібру 120 мм й 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

СВІТЛОДАРСЬК – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

ТРОЇЦЬКЕ – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ПОПАСНУ – зі станкових протитанкових гранатометів.

ЗАЙЦЕВЕ - з автоматичних станкових гранатометів.

НОВОЗВАНІВКУ – з артилерії калібру 152 мм.

СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ- з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.

ПІСКИ - з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів.

ГОЛЬМІВСЬКИЙ та МАЙОРСЬК - з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.

ХРЯЩІВКУ та СИЗЕ - з артилерії калібру 122 мм.

АВДІЇВКУ, ШУМИ, ТРАВНЕВЕ, НЕВЕЛЬСЬКЕ, ДОНЕЦЬКИЙ, ОПИТНЕ, ГРАНІТНЕ та СТАРИЙ АЙДАР - з мінометів калібру 120 мм.

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