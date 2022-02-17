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Новини Війна
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Станом на 19 годину зафіксовано 47 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, - пресцентр ОС

Станом на 19 годину зафіксовано 47 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, - пресцентр ОС

Станом на 19 годину поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 47 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, 38 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

НОВОТОШКІВСЬКЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

ВОДЯНЕ - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.

ТРУДІВСЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм.

СТАРОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

ПІВДЕННЕ й МАЙОРСЬК – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

ЛОБАЧЕВЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

НОВОСЕЛІВКУ ДРУГУ - з протитанкових ракетних комплексів.

ЛУГАНСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

МАР’ЇНКУ – з мінометів калібру 120 мм й 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

СВІТЛОДАРСЬК – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

ТРОЇЦЬКЕ – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ПОПАСНУ – зі станкових протитанкових гранатометів.

ЗАЙЦЕВЕ - з автоматичних станкових гранатометів.

НОВОЗВАНІВКУ – з артилерії калібру 152 мм.

СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ- з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.

ПІСКИ - з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів.

ГОЛЬМІВСЬКИЙ та МАЙОРСЬК - з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.

ХРЯЩІВКУ та СИЗЕ - з артилерії калібру 122 мм.

АВДІЇВКУ, ШУМИ, ТРАВНЕВЕ, НЕВЕЛЬСЬКЕ, ДОНЕЦЬКИЙ, ОПИТНЕ, ГРАНІТНЕ та СТАРИЙ АЙДАР - з мінометів калібру 120 мм.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби поранено 2 воїнів та 2 цивільних. Війська РФ 39 разів відкривали вогонь, використовуючи артилерію, - пресцентр ОС

Автор: 

обстріл (28357) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+31
А зеленая мразь тем временем кричит про нагнетание Западом и продолжает искать мир в глазах пуйла
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17.02.2022 20:00
+14
дебилы фиксаторы..ответка будет ?!!!
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17.02.2022 19:59
+14
Мордор буде зруйновано...
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17.02.2022 20:01
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дебилы фиксаторы..ответка будет ?!!!
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17.02.2022 19:59 Відповісти
где надо там и работаем 4 5 0
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17.02.2022 20:01 Відповісти
Так держать.
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17.02.2022 20:51 Відповісти
Верю и надеюсь
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17.02.2022 21:13 Відповісти
А как же олимпиада? Ведь в это время войны должны прекращаться? Или это к Рашке не относится
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17.02.2022 20:56 Відповісти
Иди давай на бутылку ватное чмо
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17.02.2022 20:10 Відповісти
А зеленая мразь тем временем кричит про нагнетание Западом и продолжает искать мир в глазах пуйла
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17.02.2022 20:00 Відповісти
Мордор буде зруйновано...
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17.02.2022 20:01 Відповісти
Це вже шашлики, чи ще ні?
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17.02.2022 20:01 Відповісти
по всей лбс нарываются
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17.02.2022 20:01 Відповісти
Наш Президент уже выступил по этому поводу?
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17.02.2022 20:03 Відповісти
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17.02.2022 20:05 Відповісти
Бубочка не пропускать же из за этого шашлычный пикник. Суббота будет солнечная. Бери Архама пару сосен и на природу.
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17.02.2022 20:06 Відповісти
Не называйте его бабочкой, это же бубонная чума
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17.02.2022 21:15 Відповісти
ну вот, и что теперь делать? ситуация конечно просто патовая
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17.02.2022 20:11 Відповісти
Если судить по высоте полета и скорости, это очередной бпла.

https://fr24.com/XCSGM/2ad9a688
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17.02.2022 20:12 Відповісти
Скорость прыгает... 260-950км/ч
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17.02.2022 21:23 Відповісти
Чекаємо орду 22.02.22. Кремлівський пацюк любить символізм.
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17.02.2022 20:14 Відповісти
100%
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17.02.2022 20:18 Відповісти
22 кола ему в зад
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17.02.2022 21:16 Відповісти
А это разведчик https://www.flightradar24.com/RRR7214/2ad98b52
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17.02.2022 20:17 Відповісти
Ну, що, зєлєбобікі...."ХОЧ ПОСМІЯЛИСЬ" (с) ? Главноє перестать стрєлять, увідєть мір в Глазах Путіна, Порошенко наживаєтся на войнє. Я правильно все процитував, нічого не забув, а....зелень?
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17.02.2022 20:20 Відповісти
ета другоє забыл
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17.02.2022 20:26 Відповісти
Где ответ с байрактаров? Так и будем терпеть? Учитесь у Эрдогана блет. У него ни один мокша границу не пересекает и по детским садам не стреляет потому что знают - сразу будет ответ. И что еще важнее, при этом мокши Эрдогана уважают. Сколько еще будем ждать а может успокоятся, не будем провоцировать, отведем вооружение?
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17.02.2022 20:28 Відповісти
Когда ждать тебя в АТО?
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17.02.2022 20:42 Відповісти
А тебя?
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17.02.2022 20:54 Відповісти
Я уже тут) Так когда, отвечающий вопросом на воппрос?
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17.02.2022 21:21 Відповісти
Я из Одессы, тут все так отвечают. Так что, байрактары нк подымать, под обстрелами норм? Можем потерпеть?
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17.02.2022 22:51 Відповісти
Нужно обозначить места выдачи боевого оружия в Киеве в случае начала боевых действий и документы, которые обязаны иметь при себе желающие!!
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17.02.2022 20:39 Відповісти
Всих цих обстрілів не було б ,якби ідіоти не вибрали кретина-наркомана в головнокомандувачі. Зебіли, всі наступні смерті на війні через вас. Я вас ненавиджу. Своїм вибором ви заслуговуєте не тільки злидні, а і смерть.
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17.02.2022 20:45 Відповісти
Всем пустившим шептуна, если бы пыня мог, уже бы сделал вторжение. Пока что отбиваемся.
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17.02.2022 20:52 Відповісти
Зеленский и его хенералы теперь и пукнуть в ответ боятся.
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17.02.2022 21:04 Відповісти
Будні всеохоплюючого перемир'я імені Найвеличнішого. Головне, що в нас все п плану. Решта то провокації!
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17.02.2022 21:23 Відповісти
 
 