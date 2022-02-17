Потрібен глобальний документ між провідними державами світу, де були б зафіксовані гарантії безпеки України, - Зеленський

Допоки Україна не є повноправним членом НАТО, потрібно укласти глобальний документ між провідними державами світу, у якому були б зафіксовані гарантії безпеки для нашої держави.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прессслужбу Глави держави, на цьому наголосив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Ми на шляху до Альянсу. НАТО – по суті, єдиний з наявних сьогодні союзів безпеки, до якого Україна могла б приєднатися. Для нас там є позиція "відкритих дверей". Але на цьому шляху велика відстань – роки й місяці, особливо якщо буде ескалація. Проходячи цей шлях, ми повинні отримати систему гарантій. І хоча б теоретично вона не повинна поступатися системі, яку пропонують країнам НАТО", – заявив Глава держави.

Як зазначив Володимир Зеленський, це питання обговорюється з усіма світовими лідерами, особливо з тими, які мають контакти з Російською Федерацією.

За словами Президента, це фактично єдина альтернатива у ситуації, коли Україна змушена захищати себе самотужки, утримувати потужну армію під час агресії, що триває, і при цьому забезпечувати життєдіяльність держави та впроваджувати реформи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміцнюючи українську армію міжнародні партнери допомагають і собі, - Зеленський

"Тому якщо ви, наші партнери, говорите, що це наші спільні цінності, то давайте й витрачати на них разом. І ні, це не альтруїзм, це про те, що завтра й на вас підуть. Підуть і далі, після чого виникне міграційна криза і так далі", – сказав він.

Глава держави запевнив, що така позиція отримала розуміння від країн-лідерів.

"Ми підняли це питання на рівень тих лідерів, які, як ми вважаємо, повинні бути за цим столом. Які дадуть нам гарантії, включно з пунктом про сильну, забезпечену, фінансовану, озброєну армію. Це все одно повинні бути країни, які потім, раптом щось трапиться, повинні нести відповідальність – сильні світу цього", – переконаний Володимир Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поява нових "дат вторгнення" Росії та паніка працюють проти України, - Зеленський

За словами Президента, йдеться насамперед про підтримку української армії – її фінансування, навчання, реабілітацію військових тощо.

Не менш важливим пунктом Глава держави назвав енергетичну безпеку, зокрема в контексті загроз від газопроводу "Північний потік – 2".

"Потрібен глобальний документ. Колективом Нормандського формату ми не відбудемося. Сильні світу цього, включно зі США й Росією, сядуть і підпишуть, що є такий ось шлях. Але там має бути три-чотири-п'ять пунктів про безпеку нашої країни. Тоді це розмова", – резюмував Володимир Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про можливу зустріч Путіна та Зеленського: Яка мета? Про Донбас говоріть з "Л/ДНР". У вас є до нас запитання на інші теми?