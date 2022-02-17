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18 012 223

Потрібен глобальний документ між провідними державами світу, де були б зафіксовані гарантії безпеки України, - Зеленський

Потрібен глобальний документ між провідними державами світу, де були б зафіксовані гарантії безпеки України, - Зеленський

Допоки Україна не є повноправним членом НАТО, потрібно укласти глобальний документ між провідними державами світу, у якому були б зафіксовані гарантії безпеки для нашої держави.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прессслужбу Глави держави, на цьому наголосив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Ми на шляху до Альянсу. НАТО – по суті, єдиний з наявних сьогодні союзів безпеки, до якого Україна могла б приєднатися. Для нас там є позиція "відкритих дверей". Але на цьому шляху велика відстань – роки й місяці, особливо якщо буде ескалація. Проходячи цей шлях, ми повинні отримати систему гарантій. І хоча б теоретично вона не повинна поступатися системі, яку пропонують країнам НАТО", – заявив Глава держави.

Як зазначив Володимир Зеленський, це питання обговорюється з усіма світовими лідерами, особливо з тими, які мають контакти з Російською Федерацією.

За словами Президента, це фактично єдина альтернатива у ситуації, коли Україна змушена захищати себе самотужки, утримувати потужну армію під час агресії, що триває, і при цьому забезпечувати життєдіяльність держави та впроваджувати реформи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміцнюючи українську армію міжнародні партнери допомагають і собі, - Зеленський

"Тому якщо ви, наші партнери, говорите, що це наші спільні цінності, то давайте й витрачати на них разом. І ні, це не альтруїзм, це про те, що завтра й на вас підуть. Підуть і далі, після чого виникне міграційна криза і так далі", – сказав він.

Глава держави запевнив, що така позиція отримала розуміння від країн-лідерів.

"Ми підняли це питання на рівень тих лідерів, які, як ми вважаємо, повинні бути за цим столом. Які дадуть нам гарантії, включно з пунктом про сильну, забезпечену, фінансовану, озброєну армію. Це все одно повинні бути країни, які потім, раптом щось трапиться, повинні нести відповідальність – сильні світу цього", – переконаний Володимир Зеленський.

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За словами Президента, йдеться насамперед про підтримку української армії – її фінансування, навчання, реабілітацію військових тощо.

Не менш важливим пунктом Глава держави назвав енергетичну безпеку, зокрема в контексті загроз від газопроводу "Північний потік – 2".

"Потрібен глобальний документ. Колективом Нормандського формату ми не відбудемося. Сильні світу цього, включно зі США й Росією, сядуть і підпишуть, що є такий ось шлях. Але там має бути три-чотири-п'ять пунктів про безпеку нашої країни. Тоді це розмова", – резюмував Володимир Зеленський.

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Автор: 

безпека (931) Зеленський Володимир (23754)


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Топ коментарі
+100
Потрібний розумний Президент, а не пародія з моносбродом...
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17.02.2022 20:07
+81
Ты *******. Уже был такой докумэнт. Ху***ло им жопу вытер. То ли наивный то ли полный дурак.
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17.02.2022 20:07
+60
можно и на обратной стороне Будапештского меморандума... чо уж бумагу лишний раз марать
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17.02.2022 20:09
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Такие документы уже есть, начиная с Хельсинских соглашений. Их просто нужно читать! А "глобальный" документ - это что-то из вечернего квартала...
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18.02.2022 09:08 Відповісти
Кого ж ви @#@#@## понаобирали?
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18.02.2022 09:11 Відповісти
Задаю этот вопрос 1000 раз, из 73% недоумков за 3года никто не ответил.
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23.02.2022 16:40 Відповісти
ВСЕ ВІРНО!
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18.02.2022 09:43 Відповісти
Як тут писали уже "на обратной стороне Будапештского миморандума"...🤣
А потім ,після підписання в Києві рашкотанки зустрічать....
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18.02.2022 09:46 Відповісти
Я думаю, что нужен глобальный документ между ведущими государствами мира, где были бы зафиксированы гарантии безопасности Украины, потому что я неуч...и искренне уверен что до меня в мире ничего не происходило.
И я тупо нихера не знаю ни про Мюнхеский документ 38-го года, ни про пакт молотова-риббентропа, ни про Хельсинский Документ, ни про Будапештский меморандум - глобальные документы, которыми "ведущие государства" подтёрлись.
И поэтому я (хоть за мной 40 миллионов людей ) изобретаю велосипеды с квадратными колёсами , чтоб весь мир надо мной поржал - Зеленский
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18.02.2022 09:47 Відповісти
Зе!леного как прорвало последнее время... так и фонтанирует.
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18.02.2022 10:15 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/28008114.html Друзі, а ще якісь покращення в нас передбачались?

Бо вони так стрімко прилітають, до наступних вже хотілось би й приготуватись.

З тарифами дуже добре вийшло, змінились рівно вдвічі, як обіцяно. З паливом також, низькі ціни надійно контрольовані презедентом. Як обкрадав зубожілий нарід Порошенко коли продукти були втричі дешевші - забути ті воплі складно, добре що прогнали баригу - тепер тиша.

Від пандемії наче ніхто й не вмер. А про втрати на фронті ви коли останнього разу чули? Режим тиші в ЗМІ працює!

ФОПи не можуть втримати в собі вдячність, на вулицю виходять радіти, вчителі нарешті зрозуміли абсолютно все, військовим зарплати підвищено вже другим указом, з дати першого ще й місяця не пройшло. ЗМІ нарешті недорогенькі в усіх сенсах цих слів. Навіть конкурси на євробачення прозорі та чесні, якщо добре придивитись.

Тепер от і наша Швейцарія - десь там повинен бути жовтий банер з зеленим написом на півсела.

То ж може хто пам'ятає, що там у нас далі в програмі?

https://www.facebook.com/Viktor.z10y.Ataev/posts/10227256705064024 Viktor Ataiev
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18.02.2022 09:49 Відповісти
Цікаве на фото те що безмозглі голови взули в тактичні шоломи тіх хто і уяви не мають для чого ті шоломи предназначені.Один ,,розумний,,серед ний тай тот надів кепку.
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18.02.2022 09:55 Відповісти
Потрібні власні ракети середньої дальності зрадіусом дії 1500-2000 км. Папірці до сраки... https://novynarnia.com/2022/02/18/sapsan-zaporuka/
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18.02.2022 09:59 Відповісти
Дурник, крім тупого мавпування очільника здичавілих про "тугамент", нічого не здатен запропонувати ? Як на мене, то потрібно переглянути статут, повноваження ООН з огляду на досвід конфліктів, ухвалити чіткі визначення подій.....
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18.02.2022 10:04 Відповісти
ООН не спрацює. РФ та Китай як постійні члени Радбезу ветуватимуть усі спроби переглянути Статут ООН. Тільки ракети, що долітають до красної площі.
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18.02.2022 10:32 Відповісти
Почитайте маю статтю на novynarnia.com (посилання вище), там все це викладено.
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18.02.2022 10:34 Відповісти
Самый главный документ ,и аргумент, для русни , это ракеты , флот, авиация . Все остальное это глупости ,. Марне витрачання грошей та часу
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18.02.2022 10:06 Відповісти
Все правильно. Украина отдала третий в мире ядерный потенциал в обмен на безопасность, а одна из сторон-подписантов оказалась оккупантом и захватчиком Украины. Эта же недострана и сегодня угрожает, заставляя выполнять "минские", вынужденно подписанные во время тяжелых боев, ей же развязанных.
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18.02.2022 10:09 Відповісти
не забывай, что еще "одна из сторон-подписантов" состояла из колхозных дегенератов, которые поехали покрасоваться, и скупиться за командировочные баксы$$$. и теперь, эту дичь прокукарекал не опытный политик, дипломат, государственник, а чмошник, клоун, наркоман! какую ответственность он понесет? никакую.
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18.02.2022 11:16 Відповісти
Мне нужна такая бумажка, что би всем бумагам бумажка!!!
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18.02.2022 10:11 Відповісти
Не, ну не может же он в армию вкладывать, ну что вы право... Вот и имитирует бурную деятельность
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18.02.2022 10:18 Відповісти
Та за Два месяце уже би зделали сапог что до Кремля достал би , если би ти денег дал. Чі ти тупий чі прикидаєшься
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18.02.2022 10:14 Відповісти
сев. бензоколонка в 1997 году подписала с Украиной .. большой договор о НЕРУШИМОСТИ границ . о вечной дружбе и сладкой жвачке .. а про будапештский меморандум где сев. рейх тоже подписался . жюлька тимошенко визжит из каждого утюга и микроволновки . но крым и даунбас поголовно получили паспорта с орлом мутантом . за редким исключением и им ..какаяразница.. а вове-квартальному мало этих ..документов.. или не понимает или чайником прикинулся что с ****** никакие договора не работают . вчера уроды по детскому садочку ******** снарядами . это такое ..перемирие.. с ****** на фронте . они грозный сравняли с землей бомбами . тоже после перемирия про какие договора вова мечтает непонятно
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18.02.2022 10:19 Відповісти
Опять бредятина всем насрать уже на договоры, конвенции, уставы ООН итд все это похерено в очередной раз. Только одна истина вечна: хочешь мира готовься к войне.
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18.02.2022 11:00 Відповісти
Бубочка всё делает для того чтобы потом сказать украинцам - вот видите нас не берут в НАТО поэтому мы туда не идём и будем нейтральны. Путлер страшно обрадуется и от нас отстанет… а я пойду на второй срок и получу Нобелевскую премию мира. Вава, а морда не треснет? Хорошо что в Украине есть патриоты
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18.02.2022 11:36 Відповісти
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