Потрібен глобальний документ між провідними державами світу, де були б зафіксовані гарантії безпеки України, - Зеленський
Допоки Україна не є повноправним членом НАТО, потрібно укласти глобальний документ між провідними державами світу, у якому були б зафіксовані гарантії безпеки для нашої держави.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прессслужбу Глави держави, на цьому наголосив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю "РБК-Україна".
"Ми на шляху до Альянсу. НАТО – по суті, єдиний з наявних сьогодні союзів безпеки, до якого Україна могла б приєднатися. Для нас там є позиція "відкритих дверей". Але на цьому шляху велика відстань – роки й місяці, особливо якщо буде ескалація. Проходячи цей шлях, ми повинні отримати систему гарантій. І хоча б теоретично вона не повинна поступатися системі, яку пропонують країнам НАТО", – заявив Глава держави.
Як зазначив Володимир Зеленський, це питання обговорюється з усіма світовими лідерами, особливо з тими, які мають контакти з Російською Федерацією.
За словами Президента, це фактично єдина альтернатива у ситуації, коли Україна змушена захищати себе самотужки, утримувати потужну армію під час агресії, що триває, і при цьому забезпечувати життєдіяльність держави та впроваджувати реформи.
"Тому якщо ви, наші партнери, говорите, що це наші спільні цінності, то давайте й витрачати на них разом. І ні, це не альтруїзм, це про те, що завтра й на вас підуть. Підуть і далі, після чого виникне міграційна криза і так далі", – сказав він.
Глава держави запевнив, що така позиція отримала розуміння від країн-лідерів.
"Ми підняли це питання на рівень тих лідерів, які, як ми вважаємо, повинні бути за цим столом. Які дадуть нам гарантії, включно з пунктом про сильну, забезпечену, фінансовану, озброєну армію. Це все одно повинні бути країни, які потім, раптом щось трапиться, повинні нести відповідальність – сильні світу цього", – переконаний Володимир Зеленський.
За словами Президента, йдеться насамперед про підтримку української армії – її фінансування, навчання, реабілітацію військових тощо.
Не менш важливим пунктом Глава держави назвав енергетичну безпеку, зокрема в контексті загроз від газопроводу "Північний потік – 2".
"Потрібен глобальний документ. Колективом Нормандського формату ми не відбудемося. Сильні світу цього, включно зі США й Росією, сядуть і підпишуть, що є такий ось шлях. Але там має бути три-чотири-п'ять пунктів про безпеку нашої країни. Тоді це розмова", – резюмував Володимир Зеленський.
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И я тупо нихера не знаю ни про Мюнхеский документ 38-го года, ни про пакт молотова-риббентропа, ни про Хельсинский Документ, ни про Будапештский меморандум - глобальные документы, которыми "ведущие государства" подтёрлись.
И поэтому я (хоть за мной 40 миллионов людей ) изобретаю велосипеды с квадратными колёсами , чтоб весь мир надо мной поржал - Зеленский
Бо вони так стрімко прилітають, до наступних вже хотілось би й приготуватись.
З тарифами дуже добре вийшло, змінились рівно вдвічі, як обіцяно. З паливом також, низькі ціни надійно контрольовані презедентом. Як обкрадав зубожілий нарід Порошенко коли продукти були втричі дешевші - забути ті воплі складно, добре що прогнали баригу - тепер тиша.
Від пандемії наче ніхто й не вмер. А про втрати на фронті ви коли останнього разу чули? Режим тиші в ЗМІ працює!
ФОПи не можуть втримати в собі вдячність, на вулицю виходять радіти, вчителі нарешті зрозуміли абсолютно все, військовим зарплати підвищено вже другим указом, з дати першого ще й місяця не пройшло. ЗМІ нарешті недорогенькі в усіх сенсах цих слів. Навіть конкурси на євробачення прозорі та чесні, якщо добре придивитись.
Тепер от і наша Швейцарія - десь там повинен бути жовтий банер з зеленим написом на півсела.
То ж може хто пам'ятає, що там у нас далі в програмі?
https://www.facebook.com/Viktor.z10y.Ataev/posts/10227256705064024 Viktor Ataiev