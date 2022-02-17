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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Будь-яка нова агресія матиме величезні наслідки для РФ, - постпред Франції при ООН Рів'єр

Будь-яка нова агресія матиме величезні наслідки для РФ, - постпред Франції при ООН Рів'єр

Нові прояви агресії агресія матимуть серйозну ціну для РФ, заявив постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр.

"Значне нарощування військового потенціалу на кордоні сусіда є загрозливою поведінкою і неприпустимо. Це особливо важливо, тому що Росія вже порушувала суверенітет та територіальну цілісність України у минулому. Будь-яка нова агресія матиме величезні наслідки та серйозну ціну для Росії", - сказав де Рів'єр на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що європейці об'єднані та готові діяти в координації з усіма партнерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Франції Ле Дріан - Росії: Деескалація має бути підтверджена діями

Автор: 

ООН (3342) Франція (3052)


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Топ коментарі
+6
Бла бла бла. Нова агресія кожен день і де наслідки.
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17.02.2022 20:30
+1
Єманюель після приниження та згвалтування на лапатнє поумнєла?Нє?...
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17.02.2022 20:32
+1
"бала жаба гадюку !
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17.02.2022 20:32
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Бла бла бла. Нова агресія кожен день і де наслідки.
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17.02.2022 20:30 Відповісти
Країни Європейського Союзу, включаючи Німеччину, Францію та Італію, тиснуть на блок за зачиненими дверима, щоб знайти шляхи захисту своїх економік у випадку, якщо західний альянс запровадить щодо Росії санкції через агресію, пов'язану з Україною
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17.02.2022 21:22 Відповісти
Єманюель після приниження та згвалтування на лапатнє поумнєла?Нє?...
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17.02.2022 20:32 Відповісти
Это вряд ли!
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17.02.2022 20:32 Відповісти
"бала жаба гадюку !
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17.02.2022 20:32 Відповісти
"Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву"(с.) Михаил Кутузов, 1812
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17.02.2022 21:37 Відповісти
Славянска. Как тебе, Путин, спится? Что тебе, Вова, снится? Сочинский пляж или мама? А может Барак Обама? Как тебе естся, Путин? Сколько едят лилипуты? Или ты ешь очень много, Чтоб не досталось другому? ................................................... Ты видел одну картину: Гробы, что везут с Украины! Чтоб матери всей России Во всех твоих снах голосили, Тебя проклиная, урода, За смерть своего народа! Чтоб все девчонки России О смерти твоей просили За их нерожденных детишек От тех погибших мальчишек. И как же хочу я, Вова, Чтоб видел ты снова и снова Безруких, безногих ребят… Какой же ты, б..дь, старший брат?! ........................................................ Как крупно тебе повезло: Имеешь ты бренд свой - «Ху.ло»! Ты береги его, Вова, Точней не найти к тебе слова. Но мы соберем свои силы, И будешь лежать ты в могиле, А надпись: не он, а оно - Не «Путин», а просто «Ху.ло»!
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17.02.2022 20:39 Відповісти
Да, оно и видно. Особенно по нефти и газу. ***** аж дрожит от страха.
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17.02.2022 20:40 Відповісти
Против лома нєт прийома. Тим більше проти лома, у якого на умі шекель у новому світовому порядку.
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17.02.2022 21:24 Відповісти
жабоїди прониклися і піднялися проти макроно-хуйловської дружби? - не вірю.
незабаром - то було "частноє мненіє..."
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17.02.2022 21:30 Відповісти
еврозвездуны
так надоело ваше бла -бла-бла
введите хотя бы какое -нибудь эмбарго
на фуйловские товары или металлы, руды , газ , удобрения , нефть -опустите ...
хотя бы
какое нибудь
для начала
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17.02.2022 22:15 Відповісти
ООН перетворюється на клюб «Блакитна устриця».
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17.02.2022 22:52 Відповісти
 
 