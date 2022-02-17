Будь-яка нова агресія матиме величезні наслідки для РФ, - постпред Франції при ООН Рів'єр
Нові прояви агресії агресія матимуть серйозну ціну для РФ, заявив постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр.
"Значне нарощування військового потенціалу на кордоні сусіда є загрозливою поведінкою і неприпустимо. Це особливо важливо, тому що Росія вже порушувала суверенітет та територіальну цілісність України у минулому. Будь-яка нова агресія матиме величезні наслідки та серйозну ціну для Росії", - сказав де Рів'єр на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він наголосив, що європейці об'єднані та готові діяти в координації з усіма партнерами.
Топ коментарі
+6 Александр Загирный
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+1 Александр Чуднивец #474549
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+1 AlexBrentano
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незабаром - то було "частноє мненіє..."
так надоело ваше бла -бла-бла
введите хотя бы какое -нибудь эмбарго
на фуйловские товары или металлы, руды , газ , удобрения , нефть -опустите ...
хотя бы
какое нибудь
для начала