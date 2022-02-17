Україна прагне мирного вирішення російсько-українського конфлікту, але у разі нападу захищатиме себе, - постпред України при ООН Кислиця
Україна віддана мирному вирішенню російсько-українського конфлікту, але в разі ескалації з боку Росії Україна захищатиме себе.
Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Україна залишається відданою мирному вирішенню російсько-українського конфлікту політичними дипломатичними засобами. Україна хоче миру, безпеки та стабільності не лише для себе, але також для всієї Європи. Водночас я повторюю, що в разі вибору Росією ескалації Україна захищатиме себе", - сказав Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН.
Постпред зазначив, що, вивчаючи уроки історії, Україна закликає Росію облишити її тривалу стратегію стосовно України, що базується на погрозах та використанні сили проти територіальної цілісності України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/P22067877/status/1494241204892012544 10 ч
Угрожали взять Киев за 24 часа, по итогу обстреляли садик.
Все, что нужно знать про русню
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/267740
/ru/ - шо це за херня в посиланні?
Досі не мав і не планую
Дурень! Это сайт города Николаев. Географию своей страны учи.
"Із радянської точки зору, фінляндизація була успішною, і тому зрозуміло, що Росія хоче повторити те, чого навчилася. Із російського боку ідеальною була б фінляндизація всієї Європи, а не лише України. Це намагання підкріплено численними інструментами впливу Росії за межами її кордонів. Методи, які відомі з часів фінляндизації: маніпуляції думкою та мовою, почергове використання пряника і батога, бажання двосторонніх відносин та неявні погрози насильством.
У Європі не завжди достатньо твердо ставляться до російських методів впливу, а варто би, зважаючи на те, як фінляндизована Європа або нордичні країни можуть виглядати. Якщо застосувати форму фінляндизації до цих регіонів, вимальовується сценарій, за яким основні цінності ЄС стануть жартом, а кишені осіб, які ухвалюють рішення, будуть відкриті Москві. Ми все одно їздили б на західних автомобілях і подорожували, куди нам заманеться, і це не позначилося би на наших стандартах життя. Проте ми не мали би більше свободи висловлювання, і медіа друкувати би російські пресрелізи такими, якими вони є. Через кілька поколінь наші нащадки насміхалися би з думки про злочини Росії проти людяности, а будь-які супротивники були би затавровані як параноїдальні порушники спокою. Опозиційний лідер Олексій Навальний запам'ятався би як терорист такого самого калібру, як Усама бен Ладен". - Софі Оксанен https://localhistory.org.ua/texts/statti/uiavit-finliandizovanu-ievropu/?fbclid=IwAR1RQ3Krbina4gEsF7D6ntZrBwM2xTAWtx6bGB2RuVw2MputDYQj6sL5Xps
це що до паніки, якої нема.
і пусті полиці магазинів зброї
це, що до того, як готова громада.
хай подумає,
ми будемо тікати, як наші алігархи
чи боронити до кінця, свою землю, будинок, родину
Говорити з гідністю мовою ультиматумів ти не в змозі? Навіщо ти нас ганьбиш і зраджуєш нашу Україну?
Кислиця ты теж у коленно-локтевій стойці готовий прийняти з будь якого боку?