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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна прагне мирного вирішення російсько-українського конфлікту, але у разі нападу захищатиме себе, - постпред України при ООН Кислиця

Україна прагне мирного вирішення російсько-українського конфлікту, але у разі нападу захищатиме себе, - постпред України при ООН Кислиця

Україна віддана мирному вирішенню російсько-українського конфлікту, але в разі ескалації з боку Росії Україна захищатиме себе.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна залишається відданою мирному вирішенню російсько-українського конфлікту політичними дипломатичними засобами. Україна хоче миру, безпеки та стабільності не лише для себе, але також для всієї Європи. Водночас я повторюю, що в разі вибору Росією ескалації Україна захищатиме себе", - сказав Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН.

Постпред зазначив, що, вивчаючи уроки історії, Україна закликає Росію облишити її тривалу стратегію стосовно України, що базується на погрозах та використанні сили проти територіальної цілісності України.

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Автор: 

Радбез ООН (852) Кислиця Сергій (207)


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Топ коментарі
+18
Ванья,Пиз..уй домой,водки нет
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17.02.2022 20:41
+10
Мордор інакше не вміє. Він вміє продукувати лише війну.
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17.02.2022 20:43
+10
Смерть ворогам! Перемога буде за нами!
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17.02.2022 20:47
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Ванья,Пиз..уй домой,водки нет
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17.02.2022 20:41 Відповісти
Им бояры мало, поэтому летят на водку как пчелы на мед
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17.02.2022 20:47 Відповісти
Мордор інакше не вміє. Він вміє продукувати лише війну.
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17.02.2022 20:43 Відповісти
Колбаса по 2.20@P22067877

https://twitter.com/P22067877/status/1494241204892012544 10 ч



Угрожали взять Киев за 24 часа, по итогу обстреляли садик.
Все, что нужно знать про русню
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17.02.2022 21:25 Відповісти
Смерть ворогам! Перемога буде за нами!
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17.02.2022 20:47 Відповісти
Неужели??? А как надо еще на вас напасть?
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17.02.2022 20:49 Відповісти
Вот, почитайте, что хочет Пуйло от США.

https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/267740
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17.02.2022 20:52 Відповісти
кацапські порносайти не читаємо - в спам!!!!!!
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17.02.2022 22:13 Відповісти
Дурень! Это сайт города Николаев. Географию своей страны учи.
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18.02.2022 10:47 Відповісти
От дурака слышу
/ru/ - шо це за херня в посиланні?
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18.02.2022 10:51 Відповісти
Дурень, это означает текст сообщения на русском языке
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18.02.2022 10:54 Відповісти
Тебе смартфон нужен, чтобы колоть орехи и бить себя по макушке.
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18.02.2022 10:56 Відповісти
Неповіриш, досі живу без смартфона.
Досі не мав і не планую
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18.02.2022 11:07 Відповісти
Верю. Очень даже верю. Поэтому ты дураками и обзываешь.
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18.02.2022 11:13 Відповісти
Перепрошую пана, мої вибачення але не я перший почав



Дурень! Это сайт города Николаев. Географию своей страны учи.
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18.02.2022 11:47 Відповісти
Нет, извини, обознался - ты умник! Не в состоянии отличить новостной сайт от сайта с голыми письками - это может только недюжинно умная голова.
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18.02.2022 12:14 Відповісти
тут все розставлене по місцях

"Із радянської точки зору, фінляндизація була успішною, і тому зрозуміло, що Росія хоче повторити те, чого навчилася. Із російського боку ідеальною була б фінляндизація всієї Європи, а не лише України. Це намагання підкріплено численними інструментами впливу Росії за межами її кордонів. Методи, які відомі з часів фінляндизації: маніпуляції думкою та мовою, почергове використання пряника і батога, бажання двосторонніх відносин та неявні погрози насильством.

У Європі не завжди достатньо твердо ставляться до російських методів впливу, а варто би, зважаючи на те, як фінляндизована Європа або нордичні країни можуть виглядати. Якщо застосувати форму фінляндизації до цих регіонів, вимальовується сценарій, за яким основні цінності ЄС стануть жартом, а кишені осіб, які ухвалюють рішення, будуть відкриті Москві. Ми все одно їздили б на західних автомобілях і подорожували, куди нам заманеться, і це не позначилося би на наших стандартах життя. Проте ми не мали би більше свободи висловлювання, і медіа друкувати би російські пресрелізи такими, якими вони є. Через кілька поколінь наші нащадки насміхалися би з думки про злочини Росії проти людяности, а будь-які супротивники були би затавровані як параноїдальні порушники спокою. Опозиційний лідер Олексій Навальний запам'ятався би як терорист такого самого калібру, як Усама бен Ладен". - Софі Оксанен https://localhistory.org.ua/texts/statti/uiavit-finliandizovanu-ievropu/?fbclid=IwAR1RQ3Krbina4gEsF7D6ntZrBwM2xTAWtx6bGB2RuVw2MputDYQj6sL5Xps
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17.02.2022 20:52 Відповісти
Мирное решение это капитуляция
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17.02.2022 20:54 Відповісти
чим захищатиме... особливо при застосуванні ракет я вже мовчу про ЯЗ
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17.02.2022 20:57 Відповісти
После развала совка, когда ещё не потеряла блеск военная техника, которую драяли солдаты всего союза, вооруженная до зубов расейская армия, два года не могла покорить Чечню, где было миллион с небольшим населения. Никто из нас не желает, чтобы пришла к нам война, поэтому мы все за ВСУ, враг будет разбит. Если ЯО, то будет расплата в мацкве.
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17.02.2022 21:09 Відповісти
Скажіть їм хтось, що росія вже напала з 2014 року. А то вони ведуть себе як мазохісти.
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17.02.2022 21:02 Відповісти
путіну потрібно показати фото, відео повних полиць в продуктових магазинах
це що до паніки, якої нема.
і пусті полиці магазинів зброї
це, що до того, як готова громада.
хай подумає,
ми будемо тікати, як наші алігархи
чи боронити до кінця, свою землю, будинок, родину
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17.02.2022 21:20 Відповісти
Пане Постпред, Ви краще поясніть товариству, як так сталось, що на засіданні Радбезу ООН виступила придурковата сепарка Тетяна Монтян? Як це Ви допустили? Може треба було організувати виступ тих виховательок з дітсадка із Станиці Луганської, які підпали під артобстріл?
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17.02.2022 21:22 Відповісти
Бубнение про мирное решение не помогает и не поможет.
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17.02.2022 21:33 Відповісти
Кислиця ты что курва несешь: "Україна віддана мирному вирішенню російсько-українського конфлікту" ""Україна залишається відданою мирному вирішенню російсько-українського конфлікту політичними дипломатичними засобами."
Говорити з гідністю мовою ультиматумів ти не в змозі? Навіщо ти нас ганьбиш і зраджуєш нашу Україну?
Кислиця ты теж у коленно-локтевій стойці готовий прийняти з будь якого боку?
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17.02.2022 22:26 Відповісти
 
 