Україна прагне мирного вирішення російсько-українського конфлікту, але у разі нападу захищатиме себе, - постпред України при ООН Кислиця

Україна віддана мирному вирішенню російсько-українського конфлікту, але в разі ескалації з боку Росії Україна захищатиме себе.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна залишається відданою мирному вирішенню російсько-українського конфлікту політичними дипломатичними засобами. Україна хоче миру, безпеки та стабільності не лише для себе, але також для всієї Європи. Водночас я повторюю, що в разі вибору Росією ескалації Україна захищатиме себе", - сказав Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН.

Постпред зазначив, що, вивчаючи уроки історії, Україна закликає Росію облишити її тривалу стратегію стосовно України, що базується на погрозах та використанні сили проти територіальної цілісності України.

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