Фракція "ЄС" у Київраді засуджує намагання Росії визнати "ЛДНР" та закликає міста-побратими підтримати Київ

"Європейська Солідарність" у Київраді вважає голосування в Держдумі РФ щодо визнання ОРДЛО "незалежними республіками" ще одним проявом агресії Росії щодо України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"Це ганебно з точки зору міжнародного права. Це тиск і відвертий шантаж як нашої держави, так і її міжнародних партнерів", – зазначила лідерка "ЄС" у столиці Марина Порошенко.

У таких умовах "ЄС" наголошує на важливості звернення Київради до дипломатичних місій та представництв міжнародних організацій.

"Ми звертаємось до керівництва європейських міст-побратимів Києва з проханням підтримати українську столицю і словом, і ділом! Оскільки Україна сьогодні перебуває на передовій європейського фронту, ми маємо усвідомити, що зараз ми протидіємо спільному ворогу. Тому повинні бути єдиними в боротьбі з ним. І дружнє плече дасть нам міць, впевненість і силу", – підкреслила Марина Порошенко.

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Разом із тим, вона закликала центральну владу максимально сприяти розбудові територіальної оборони. А жителів столиці – активно вступати до її лав.

"Ми переможемо, якщо будемо єдині, і якщо справно виконуватимемо свої функції. Тому закликаю усі політичні сили в міській раді приймати ті рішення, які впливатимуть на розвиток медичних, освітніх, соціальних закладів. Також сьогодні важливо розвивати систему територіальної оборони. Пам’ятаймо, що в єдності – наша сила!", – зауважила лідерка "ЄСі" у місті Київраді.

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