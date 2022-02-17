Рішення Верховного Суду не призведе до припинення повноважень голови правління, - НАК "Нафтогаз України"

Законність призначення голови правління НАК "Нафтогаз України" може підтвердити суд, а нещодавно ухвалені судові рішення стосуються лише забезпечувальних заходів, які вже втратили свою актуальність. Тож усі повноваження голови правління компанії Юрія Вітренка залишаються чинними.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Оскільки Клер Споттісвуд звільнилася з наглядової ради ще у вересні, то цей припис давно втратив свою актуальність, і, відповідно втратили свою актуальність забезпечувальні заходи у вигляді зупинення дії припису. При цьому відповідно до ст. 26 Закону "Про запобігання корупції" у випадках порушення цієї статті НАЗК має звернутись до суду з позовом про припинення трудового договору, що НАЗК вже і зробило, але суд ще не розглядав цю справу по суті", - наголосили у "Нафтогазі".

За даними компанії, відповідно до ст. 36 Кодексу законів України про працю, в такому випадку особа підлягає звільненню виключно після отримання відповідного судового рішення, що набрало законної сили. Отже, прийняття рішення Верховним Судом стосовно рішення судів першої та апеляційної інстанції про зупинення дії припису голові наглядової ради Клер Споттісвуд до закінчення розгляду справи по суті, не означає автоматичне припинення трудового договору і не може призвести до автоматичного припинення трудового договору

"Верховний Суд у постанові від 02.02.22 по справі №640/18576/21 скасував лише рішення судів першої та апеляційної інстанції про зупинення дії припису голові наглядової ради Клер Споттісвуд до закінчення розгляду справи по суті", - йдеться у заяві компанії.