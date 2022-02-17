УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10978 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
16 636 182

Росія не згадується у тексті Мінських угод, - заступник глави МЗС РФ Вершинін на Радбезі ООН

Росія не згадується у тексті Мінських угод, - заступник глави МЗС РФ Вершинін на Радбезі ООН

Заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін виступаючі на засіданні Ради Безпеки ООН звинуватив керівництво України у небажанні виконувати Мінські угоди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"На жаль, через сім років у нас з'являється все більше підстав вважати, що реалізація Мінського комплексу заходів у плани наших українських сусідів, як і раніше, не входить. Вони вже говорять про це відкрито", - заявив Вершинін.

Російський дипломат наголосив, що українські політики "намагаються вкорінити на Заході думку про те, що Мінські угоди суперечать інтересам України".

"Інша поширена відмовка подібного роду - про те, що нібито деякі свої зобов'язання щодо Мінських угод не виконує Росія. При цьому очевидно, що така постановка питання не має жодних підстав, оскільки згадки Росії в тексті Мінських угод, немає", - додав заступник глави. МЗС РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Визнання "ЛДНР" не корелюється з мінськими угодами, - Пєсков

Автор: 

росія (65035) Радбез ООН (852) мінські угоди (2231)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+32
в Мінську-2 є чітка прив`язка виконання останніх пунктів після виконання перших - припинення вогню і виводу іноземних військ. За невиконання цих перших пунктів кацапам і насипали санкцій.
Тобто спочатку весілля а потім трахаться. Бубося ж в Нормандії погодилася спочатку трахаться а вісілля потім. І це трохи не те що підписували в 2015.
показати весь коментар
17.02.2022 21:49
+29
Зато подпись свинособаки там есть, как участника конфликта.
показати весь коментар
17.02.2022 21:38
+26
єта брехня.
показати весь коментар
17.02.2022 21:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Рашистське лайно ,ти не розумієш посилнафуй? Повторюю тобі ще 100 разів
показати весь коментар
17.02.2022 23:45 Відповісти
Не вважали, та наразі їхнїй світогляд змінюється, недоумку. Так це вони з якцапами воюють а не ми? Нещодавно гостював в мене англієць з Лондона і був просто вражений Києвом. Найбільше його вразила саме кількість БІЛИХ людей. З його слів "стільки БІЛИХ в одному місці і за один день він ще не бачив за все життя". Готовий вже переїздити сюди на пмп і вчити українську.
показати весь коментар
17.02.2022 23:46 Відповісти
Підпис Зурабова за для чого там???
показати весь коментар
17.02.2022 21:41 Відповісти
Гарантами там ті, які потім санкції ввели, проти тих, хто не виконує забов'язання…
показати весь коментар
18.02.2022 00:35 Відповісти
Ну по такой логике там и Украина не упоминается.
показати весь коментар
17.02.2022 21:44 Відповісти
Есть бумажка, которая НИЧЕГО по Международному праву не значит, и есть ФАКТЫ. Пусть бумажкой в первую очередь подотрется *****, у которого танки продаются в военторге, а потом все остальные, в первую очередь немцы.
"Після ВСЬОГО, що Йухло зробив з Міжнародним правом, міжнародними конвенціями, договорами і меморандумами, потоптавшись на них та наклавши купи ординського лайна, обговорювати якісь окремі документи, підписані і навіть ратифіковані думою-курултаєм Московітської орди, не тільки контрпродуктивно, а і до того ж це ознака поганого тону та меншовартості."
показати весь коментар
17.02.2022 21:44 Відповісти
це на чию територію повинні були відвести Смерчі, Урагани та точки У???

2. Відведення всього важкого озброєння обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" і тактичних ракетних систем "Точка" ("Точка У"):
показати весь коментар
17.02.2022 21:46 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2022 21:53 Відповісти
кроме подписи зурабова...
показати весь коментар
17.02.2022 21:50 Відповісти


ежели паРаша-рассея там не стояла, то какого хрена она настаивает на их выполнении?

ежели это внутриукраинское якобы дело, то какого хрена эрэфии все время их

проталкивает?


тогда энто вообще не ума ********* дело.
показати весь коментар
17.02.2022 21:53 Відповісти
паРаша врет всегда



.
показати весь коментар
17.02.2022 21:56 Відповісти
Ну так без проблем. Мы чуток наведем порядок на своей территории. Просьба эвакуировать своих граждан срочно. Ну а со своими это уже не ваша проблема ж. Да?
показати весь коментар
17.02.2022 21:54 Відповісти
А кто же тогда их подписывал?
показати весь коментар
17.02.2022 21:54 Відповісти
Тальявини подписала первой. Она во всем виновата.
показати весь коментар
17.02.2022 22:01 Відповісти
Так паРаша краще б взагалі не згадувалась у світі...
показати весь коментар
17.02.2022 21:55 Відповісти
Порохатой соевой гвардии поступил очередной универсал-методичка распинаться и гадить на людей, котрые отлично понимают гнусную опасность для Украины минских договорняков, текст которых написали Меркель, Гетьман Петя и Сурков-Дудаев.
показати весь коментар
17.02.2022 21:57 Відповісти
Васю, вгамуйтеся. Епрст...
показати весь коментар
17.02.2022 22:02 Відповісти
Брехня, поддєлка, хвотомонтаж?
показати весь коментар
17.02.2022 22:03 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2022 22:04 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2022 22:26 Відповісти
може кацап просто читати не вміє ?
показати весь коментар
17.02.2022 21:59 Відповісти
А Юля с бубой про парашу и не згадують. для них - это та сторона.
показати весь коментар
17.02.2022 22:01 Відповісти
є на світі такі люди-перевертні.... согодні вони тут завтра там - тому в таких людей світ ділиться не на біле та чорне, правду та брехню а він сірий - і щоб цих не образити і щоб там "харчєваться"
показати весь коментар
17.02.2022 22:28 Відповісти
кацап - кідається дурнем,
він про зурабова не чув ...
показати весь коментар
17.02.2022 22:03 Відповісти
Мінські угоди були єдино правильним рішенням для 2014-2015 років. Вони зупинили наступ росіян в умовах, коли від Волновахи до Києва ми не мали жодної боєздатної військової частини. Вони дали нам кілька років на відновлення і зміцнення армії. На них ґрунтується система санкцій проти РФ, які Росію послаблюють і яких вона так хоче позбутися. Разом із Францією та Німеччиною ми погодили дорожню карту з пріоритетом безпекових питань. Напрацювали план введення блакитних шоломів ООН.

Але Мінські домовленості це не Святе письмо, в якому люди нічого не мають права міняти. Якщо життя диктує необхідність інших рішень, їх треба приймати тим, хто взяв на себе відповідальність за країну.

Мінськ - це інструмент, яким або вмієш користатися, або ні. За часів нашої команди Мінські угоди були кувалдою, якою ми били Путіна. Після нас, особливо після згоди на формулу Штайнмаєра - перетворилася на молоток, яким цюкають по пальцях самих себе. Звідки ростуть руки, теж має значення.
https://www.facebook.com/100044276327179/posts/496304945188712/?d=n
показати весь коментар
17.02.2022 22:11 Відповісти
Стенограма РНБО від 28 лютого 2014 року

Турчинов: «Яка теоретична можливість, враховуючи небезпеку для країни, активних консультацій з НАТО щодо вступу хоча б асоційованим членом?»
Тимошенко: «Не можна говорити про термінове членство в НАТО, це викличе ще більшу агресію Росії.
***
Тому ми маємо сьогодні благати все міжнародне співтовариство стати на захист України. Це наша єдина надія. Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю. Бо це означатиме програш. Ніякого воєнного стану і активізації наших військ! Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру».

Турчинов: «Ви пропонуєте нічого не робити?»

https://www.radiosvoboda.org/a/29794488.html
показати весь коментар
17.02.2022 22:24 Відповісти
Вы манипулируете, вырывая слова из контекста. Вот что она говорила на самом деле.
Якби в нас був хоча б один шанс зі ста виграти в Путіна, я була б перша, хто б підтримав активні дії. Але подивіться, в якому стані зараз наша армія. Подивіться, чи можемо ми протистояти йому в Криму, де на порядок більше російських солдатів, ************ зброя та повноцінні російські військові бази? Я також розмовляла з нашими закордонними партнерами, і вони теж підтверджують - російські війська на кордонах, і просять не робити жодних рухів. Ми маємо їх послухати, бо без них ми абсолютно безсилі. Тому ми маємо сьогодні благати все міжнародне співтовариство стати на захист України. Це наша єдина надія. Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю. Бо це означатиме програш.
Ссылка ваша. https://www.radiosvoboda.org/a/29794488.html
А вот речь Порошенко, которую вы процитировали.
Мінські угоди були єдино правильним рішенням для 2014-2015 років. Вони зупинили наступ росіян в умовах, коли від Волновахи до Києва ми не мали жодної боєздатної військової частини. Не неходите ничего общего?
показати весь коментар
17.02.2022 22:48 Відповісти
Відповідь була на маніпуляцію щодо Мінських угод такого як ви. І щоб розвіяти ваші маніпуляції, я не вирвав слова з контексту, а навів цитату з виступу. Ідемо далі.

Тимошенко: Я також розмовляла з нашими закордонними партнерами, і вони теж підтверджують - російські війська на кордонах, і просять не робити жодних рухів. Ми маємо їх послухати, бо без них ми абсолютно безсилі.

Тому ми маємо сьогодні благати все міжнародне співтовариство стати на захист України. Це наша єдина надія. Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю. Бо це означатиме програш.

Ніякого воєнного стану і активізації наших військ!

Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру».

Поясніть, як це "стати на захист України", і при тому "Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю". Це так може тільки Юлія Тимошенко "захищати".


Турчинов: «Ви пропонуєте нічого не робити?»

Тимошенко: «Маємо придумати якісь нестандартні ходи. Наприклад, запросити лідерів європейських країн на якийсь мирний саміт до Києва чи до Криму. Провести конференцію з питань миру».
А тепер слова Порошенка:
Мінські угоди були єдино правильним рішенням для 2014-2015 років. Вони зупинили наступ росіян в умовах, коли від Волновахи до Києва ми не мали жодної боєздатної військової частини. Вони дали нам кілька років на відновлення і зміцнення армії. На них ґрунтується система санкцій проти РФ, які Росію послаблюють і яких вона так хоче позбутися. Разом із Францією та Німеччиною ми погодили дорожню карту з пріоритетом безпекових питань. Напрацювали план введення блакитних шоломів ООН.

Сподіваюсь ви розумієте різницю між конференцію з питань миру та відновленням і зміцненням армії та санкціях ЄС і США проти агресора.
Я так розумію, що ви ждали, що путін захопить і знищить Україну, тому так ненавидите Порошенка, що не дав путіну зробити свою чорну справу. І не знищить! Не діждеться ні він, ні ви.
Нехай щастить!
показати весь коментар
17.02.2022 23:29 Відповісти
я не вирвав слова з контексту, а навів цитату з виступу. Не просто цитату, а вторую полвину цитаты. А первая половина куда-то пропала, потому что не удобня для вас. Это и называется манипуляцией.
Поясніть, як це "стати на захист України", і при тому "Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю". Точно так же как "стати на захист України" и отводить войска от Дебальцево.
Сподіваюсь ви розумієте різницю між конференцію з питань миру та відновленням і зміцненням армії та санкціях ЄС і США проти агресора. Нет не понимаю, на войне все средста хороши, и конференции и санкции и укрепление армии. Р.С. особо "укрепило" армию потеря всех запасов 152мм снарядов.
показати весь коментар
18.02.2022 00:00 Відповісти
Якщо не розумієш, то сиди собі в Канаді, а швидше за все прикриваєшся канадським прапором, бо соромно признатись що в параші, і не сунь свого носа в українські справи. Самі розберемося і з московською зозулею, і з клоунами, і з кремлівськими кротами.
показати весь коментар
18.02.2022 03:30 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2022 22:27 Відповісти
Твой хозяин Лещенко тебе не заплатит за повторение комментария, плохо работаете таварищ!
показати весь коментар
17.02.2022 22:30 Відповісти
А за окупацию Украинского Крыма путинская шестёрка забыла сказать
показати весь коментар
17.02.2022 22:05 Відповісти
Жирна свинособака читає з луб'янських методичок "злочини фашистської хунти проти народу Бімбаси"... ****, жодного слова правди!
показати весь коментар
17.02.2022 22:05 Відповісти
Раисси нигде нет. Ни в Крыму, ни в ордло, ни даже на олимпиаде.
Тогда вопрос, что за кусок земли между Украиной и Китаем? Может его делить пора 🤷‍♂️
показати весь коментар
17.02.2022 22:07 Відповісти
Знаменитый гигантский/космический стол Путина (стоит 100 тысяч евро).
Его создал Ренато Полонья. Он же был поставщиком мебели для Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна.
Как говорил в таких случаях Жванецкий: Ну, это нам какая-то радость, и надежда.

Алексей Черемушкин


показати весь коментар
17.02.2022 22:07 Відповісти
Россия не упоминается?
ну так и идите лесом *****
показати весь коментар
17.02.2022 22:07 Відповісти
Заверните ЭТО в подписанный х@йлом "будапештский меморандум", скатайте в трубочку и затасуйте пуцину в его расшатанную жопу...
Можно ещё и свисток вставить, для помпезности...
показати весь коментар
17.02.2022 22:08 Відповісти
тоді якого півня лаптеногія приймала участь у тих перемовинах і яке їй діло до низ зараз?
показати весь коментар
17.02.2022 22:17 Відповісти
*них
показати весь коментар
17.02.2022 22:18 Відповісти
Трудности перевода для кацапов: Для тех, кто не в курсе: по-немецки Untermensch - это недочеловек. Сверхчеловек будет Übermensch.
показати весь коментар
17.02.2022 22:17 Відповісти
ета бальшая діпламатічєская пабєда расісі!
горіти їй за це у пеклі
показати весь коментар
17.02.2022 22:21 Відповісти
В установчих документах ООН також ніде не згадується країна Росія чи РФ.
показати весь коментар
17.02.2022 22:24 Відповісти
а почему этого лаптеногого в ответ не макнули мордой в Будапештский меморандум ?
показати весь коментар
17.02.2022 22:29 Відповісти
В Минских соглашениях её нет, но она очень переживает за исполнение соглашений. В Будапештском меморандуме россия есть, но ей насрать на его выполнение. 🤔
показати весь коментар
17.02.2022 22:30 Відповісти
А что их войска делают на нашей территории ?П@дары в вашу чушь путинскую никто не верит !
показати весь коментар
17.02.2022 22:33 Відповісти
Так это ж "сивочолый" эту гребаную россию специально в них забыл указать. Гнида шоколадная!!!
показати весь коментар
17.02.2022 22:37 Відповісти
Читайте угоди українською мовою і менше слухайте мокшів.
показати весь коментар
17.02.2022 22:41 Відповісти
Зебіл, у тебе в Гугл доступу не має. Почитай хто підписував ці угоди і перші рядки самої угоди. Ви всі включаючи МЗЧ мабуть мрієте стати південно західним регіоном РФ, тільки х.й ви вгадали.
показати весь коментар
17.02.2022 22:43 Відповісти
Ах ті ж тварь рашистская подлая и лживая,идешнах...
показати весь коментар
17.02.2022 23:38 Відповісти
забирайте свой металлолом, ванек, которых нагнали к границе, соих попочленцев с российскими паспортами, и идите в свои ибеня осваивать да репарации выплачивыать за десятки тысяч убитых Защитников Украины, сотни детей, рагражданских, разрушенные заводы разграбленные земли, полезные ископаемые .....
показати весь коментар
17.02.2022 22:39 Відповісти
расіся настільки нікчемне чмо, що вона навіть не згадується у мінських угодах
показати весь коментар
17.02.2022 22:41 Відповісти
Есть там пункт про вывод иностранных войск с территории ОРДЛО.Любому идиоту понятно что это войска рашки(с РСЗО Торнадо руснявые прокололись тогда знатно).
показати весь коментар
17.02.2022 22:42 Відповісти
России вааще НЕТ. От винта. Прицепились.
показати весь коментар
17.02.2022 22:49 Відповісти
Ватній рашистский длбб,ві можете сколько угодно повторять єту фуйню исключительно для себя, весь мир знает ,что ві- ******** , оккупанті и убийці
показати весь коментар
17.02.2022 23:42 Відповісти
Вы для начала хотя бы Хасавюртовские соглашения выполните, вероломные кацапские твари.
показати весь коментар
17.02.2022 23:01 Відповісти
Погорелый танковый бурят, которого недоброй памяти покойный Йося посещал в госпитале: "вы бурят ? как я рад !" - однозначно доказывает: кто является участником конфликта.
Другое дело: на войне всегда играет роль только право сильного. У Украины тогда просто не было сил сопротивляться, и Порошенко был вынужден согласиться на ультиматум, чтобы агрессор не пошёл дальше.
показати весь коментар
17.02.2022 23:03 Відповісти
Как и все подобные "мирные соглашения" в мировой истории были вынужденные для одной из сторон. Россия тоже "не проиграла" в своё время Японии официально, она просто подписала "мирный договор", согласно которому поделилась Сахалином, Камчаткой, морем и островами. А так да- "вынужденно согласилась на ультиматум". И сколько таких "мирных договоров" было в мировой истории? И все, что характерно, "вынужденные"- "Выбирая между позором и войной- получишь и позор, и войну"!
Что спорить, если очевидно что петя подписал абсолютно позорный минский договорняк? Причём, по всем направлениям. Причём, выход всё равно состоялся с боем и массовыми потерями. Причём, подписана была капитуляция так, чтобы дать время врагу добить украинцев, находящихся в котле. Т.е. зачем он подписал, если всё равно пришлось на собственных кишках вылазить из этой западни?
показати весь коментар
17.02.2022 23:31 Відповісти
Порошенко спас Украину от полномасштабной оккупации. Украина больше не могла сопротивляться. Это следует хотя бы из того факта что РФ могла просто войти в Мариуполь - его некому было защищать.
показати весь коментар
17.02.2022 23:45 Відповісти
Сейчас конечно сопротивляется. Та передышка позволила восстановить армию с полного нуля.
показати весь коментар
17.02.2022 23:51 Відповісти
Передышка для восстановления армии.
показати весь коментар
18.02.2022 00:03 Відповісти
именно благодаря тем соглашениям и выигранному времени, Украина и может защищаться столько лет, а не понимает это только дурак, бот или чел., который здесь не живет))))
показати весь коментар
17.02.2022 23:52 Відповісти
Или просто лахтинский пропагандист.
Для них самое страшное - если Порох вернётся к власти.
показати весь коментар
17.02.2022 23:56 Відповісти
Если порох вернётся к власти, для лахты это будет праздник. Они снова будут жать друг другу руки и обниматься. Массовое зомбирование народа Украины, с помощь медвечуковских, мураевских, шариёвских помоек тут же воскресят. Сколько их там, 5, 10 каналов "оружий", охотившихся на умы? Повторный приход пети к власти, в кремле отметят шампанским. Причем, бухать будут пару месяцев.
показати весь коментар
18.02.2022 00:05 Відповісти
Пустопорожний трёп.
показати весь коментар
18.02.2022 00:08 Відповісти
Он бот, в спам его---не кормите бота)))
показати весь коментар
18.02.2022 00:55 Відповісти
Зате є підпис представника росії Зурабова, поряд з підписами Тальйавіні та Кучми.
З фінальним текстом були також ознайомлені представники бантустанів, в чому вони розписалися на полях.
показати весь коментар
17.02.2022 23:34 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2022 23:40 Відповісти
Кстати, Азербайджан с Арменией , в свое время, 30 лет назад подписал свои минские соглашения. Вялотекущие переговоры длились в их ТКГ 30 лет, но за это время они подняли экономику, укрепили армию и нашли союзника, не ныли и не выбирали продажных зека или зеко! Собрались и освободили территорию за месяц.
И КТО ВСПОМНИЛ ИМ сейчас их Минские? НИКТО!
Но , схыльный до халявы и чудес наш мудрый нарид, ждать и ковать победу не хочет---он хочет чуда и халявы....
показати весь коментар
17.02.2022 23:50 Відповісти
Российский дипломат подчеркнул, что украинские политики "пытаются укоренить на Западе мнение о том, что Минские соглашения противоречат интересам Украины".
"==========
Пора уже открыто заявить, что соглашения , принятые под угрозой оружия в Минске, являются планом распада Украины.
показати весь коментар
18.02.2022 04:52 Відповісти
Але ж там чітко згадується виключно російське озброєння яке кацапи повинні відвести.
На цьому вони тоді в черговий раз спалилися.
показати весь коментар
18.02.2022 06:54 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 