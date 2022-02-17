Росія не згадується у тексті Мінських угод, - заступник глави МЗС РФ Вершинін на Радбезі ООН
Заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін виступаючі на засіданні Ради Безпеки ООН звинуватив керівництво України у небажанні виконувати Мінські угоди.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"На жаль, через сім років у нас з'являється все більше підстав вважати, що реалізація Мінського комплексу заходів у плани наших українських сусідів, як і раніше, не входить. Вони вже говорять про це відкрито", - заявив Вершинін.
Російський дипломат наголосив, що українські політики "намагаються вкорінити на Заході думку про те, що Мінські угоди суперечать інтересам України".
"Інша поширена відмовка подібного роду - про те, що нібито деякі свої зобов'язання щодо Мінських угод не виконує Росія. При цьому очевидно, що така постановка питання не має жодних підстав, оскільки згадки Росії в тексті Мінських угод, немає", - додав заступник глави. МЗС РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Після ВСЬОГО, що Йухло зробив з Міжнародним правом, міжнародними конвенціями, договорами і меморандумами, потоптавшись на них та наклавши купи ординського лайна, обговорювати якісь окремі документи, підписані і навіть ратифіковані думою-курултаєм Московітської орди, не тільки контрпродуктивно, а і до того ж це ознака поганого тону та меншовартості."
2. Відведення всього важкого озброєння обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" і тактичних ракетних систем "Точка" ("Точка У"):
ежели паРаша-рассея там не стояла, то какого хрена она настаивает на их выполнении?
ежели это внутриукраинское якобы дело, то какого хрена эрэфии все время их
проталкивает?
тогда энто вообще не ума ********* дело.
.
він про зурабова не чув ...
Але Мінські домовленості це не Святе письмо, в якому люди нічого не мають права міняти. Якщо життя диктує необхідність інших рішень, їх треба приймати тим, хто взяв на себе відповідальність за країну.
Мінськ - це інструмент, яким або вмієш користатися, або ні. За часів нашої команди Мінські угоди були кувалдою, якою ми били Путіна. Після нас, особливо після згоди на формулу Штайнмаєра - перетворилася на молоток, яким цюкають по пальцях самих себе. Звідки ростуть руки, теж має значення.
https://www.facebook.com/100044276327179/posts/496304945188712/?d=n
Турчинов: «Яка теоретична можливість, враховуючи небезпеку для країни, активних консультацій з НАТО щодо вступу хоча б асоційованим членом?»
Тимошенко: «Не можна говорити про термінове членство в НАТО, це викличе ще більшу агресію Росії.
***
Тому ми маємо сьогодні благати все міжнародне співтовариство стати на захист України. Це наша єдина надія. Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю. Бо це означатиме програш. Ніякого воєнного стану і активізації наших військ! Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру».
Турчинов: «Ви пропонуєте нічого не робити?»
https://www.radiosvoboda.org/a/29794488.html
Якби в нас був хоча б один шанс зі ста виграти в Путіна, я була б перша, хто б підтримав активні дії. Але подивіться, в якому стані зараз наша армія. Подивіться, чи можемо ми протистояти йому в Криму, де на порядок більше російських солдатів, ************ зброя та повноцінні російські військові бази? Я також розмовляла з нашими закордонними партнерами, і вони теж підтверджують - російські війська на кордонах, і просять не робити жодних рухів. Ми маємо їх послухати, бо без них ми абсолютно безсилі. Тому ми маємо сьогодні благати все міжнародне співтовариство стати на захист України. Це наша єдина надія. Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю. Бо це означатиме програш.
Ссылка ваша. https://www.radiosvoboda.org/a/29794488.html
А вот речь Порошенко, которую вы процитировали.
Мінські угоди були єдино правильним рішенням для 2014-2015 років. Вони зупинили наступ росіян в умовах, коли від Волновахи до Києва ми не мали жодної боєздатної військової частини. Не неходите ничего общего?
Тимошенко: Я також розмовляла з нашими закордонними партнерами, і вони теж підтверджують - російські війська на кордонах, і просять не робити жодних рухів. Ми маємо їх послухати, бо без них ми абсолютно безсилі.
Тому ми маємо сьогодні благати все міжнародне співтовариство стати на захист України. Це наша єдина надія. Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю. Бо це означатиме програш.
Ніякого воєнного стану і активізації наших військ!
Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру».
Поясніть, як це "стати на захист України", і при тому "Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю". Це так може тільки Юлія Тимошенко "захищати".
Турчинов: «Ви пропонуєте нічого не робити?»
Тимошенко: «Маємо придумати якісь нестандартні ходи. Наприклад, запросити лідерів європейських країн на якийсь мирний саміт до Києва чи до Криму. Провести конференцію з питань миру».
А тепер слова Порошенка:
Мінські угоди були єдино правильним рішенням для 2014-2015 років. Вони зупинили наступ росіян в умовах, коли від Волновахи до Києва ми не мали жодної боєздатної військової частини. Вони дали нам кілька років на відновлення і зміцнення армії. На них ґрунтується система санкцій проти РФ, які Росію послаблюють і яких вона так хоче позбутися. Разом із Францією та Німеччиною ми погодили дорожню карту з пріоритетом безпекових питань. Напрацювали план введення блакитних шоломів ООН.
Сподіваюсь ви розумієте різницю між конференцію з питань миру та відновленням і зміцненням армії та санкціях ЄС і США проти агресора.
Я так розумію, що ви ждали, що путін захопить і знищить Україну, тому так ненавидите Порошенка, що не дав путіну зробити свою чорну справу. І не знищить! Не діждеться ні він, ні ви.
Нехай щастить!
Поясніть, як це "стати на захист України", і при тому "Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю". Точно так же как "стати на захист України" и отводить войска от Дебальцево.
Сподіваюсь ви розумієте різницю між конференцію з питань миру та відновленням і зміцненням армії та санкціях ЄС і США проти агресора. Нет не понимаю, на войне все средста хороши, и конференции и санкции и укрепление армии. Р.С. особо "укрепило" армию потеря всех запасов 152мм снарядов.
Тогда вопрос, что за кусок земли между Украиной и Китаем? Может его делить пора 🤷♂️
Его создал Ренато Полонья. Он же был поставщиком мебели для Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна.
Как говорил в таких случаях Жванецкий: Ну, это нам какая-то радость, и надежда.
Алексей Черемушкин
ну так и идите лесом *****
Можно ещё и свисток вставить, для помпезности...
горіти їй за це у пеклі
Другое дело: на войне всегда играет роль только право сильного. У Украины тогда просто не было сил сопротивляться, и Порошенко был вынужден согласиться на ультиматум, чтобы агрессор не пошёл дальше.
Что спорить, если очевидно что петя подписал абсолютно позорный минский договорняк? Причём, по всем направлениям. Причём, выход всё равно состоялся с боем и массовыми потерями. Причём, подписана была капитуляция так, чтобы дать время врагу добить украинцев, находящихся в котле. Т.е. зачем он подписал, если всё равно пришлось на собственных кишках вылазить из этой западни?
Для них самое страшное - если Порох вернётся к власти.
каналов"оружий", охотившихся на умы? Повторный приход пети к власти, в кремле отметят шампанским. Причем, бухать будут пару месяцев.
З фінальним текстом були також ознайомлені представники бантустанів, в чому вони розписалися на полях.
И КТО ВСПОМНИЛ ИМ сейчас их Минские? НИКТО!
Но , схыльный до халявы и чудес наш мудрый нарид, ждать и ковать победу не хочет---он хочет чуда и халявы....
"==========
Пора уже открыто заявить, что соглашения , принятые под угрозой оружия в Минске, являются планом распада Украины.
На цьому вони тоді в черговий раз спалилися.