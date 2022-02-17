Росія не згадується у тексті Мінських угод, - заступник глави МЗС РФ Вершинін на Радбезі ООН

Заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін виступаючі на засіданні Ради Безпеки ООН звинуватив керівництво України у небажанні виконувати Мінські угоди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"На жаль, через сім років у нас з'являється все більше підстав вважати, що реалізація Мінського комплексу заходів у плани наших українських сусідів, як і раніше, не входить. Вони вже говорять про це відкрито", - заявив Вершинін.

Російський дипломат наголосив, що українські політики "намагаються вкорінити на Заході думку про те, що Мінські угоди суперечать інтересам України".

"Інша поширена відмовка подібного роду - про те, що нібито деякі свої зобов'язання щодо Мінських угод не виконує Росія. При цьому очевидно, що така постановка питання не має жодних підстав, оскільки згадки Росії в тексті Мінських угод, немає", - додав заступник глави. МЗС РФ.

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