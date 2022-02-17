Захід намагається українською кризою "замотать" розмову про гарантії безпеки Росії, - МЗС РФ

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що загострення в Україні використовується Заходом, щоб "замотать" розмову про гарантії безпеки Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Коммерсант.

"Нам деякі послужливо підказують якісь військові сценарії. Зробив це і держсекретар США, який перерахував деякі провокації як приводи для нападу на Україну", — сказав Вершинін. На його думку, такі заяви створюють небезпечну напругу.

"Інформаційна агресія, безперервні заяви про російську військову загрозу — для чого вони потрібні? Для того щоб це було прикриттям. Тому ціль для нас очевидна: є бажання замотать розмову щодо довгострокових юридично зобов'язуючих гарантій безпеки для нашої країни",— пояснив представник російського МЗС.

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Заяви на засіданні Ради Безпеки ООН щодо звернення Держдуми стосовно визнання "Л/ДНР" Вершинін назвав спекуляціями.

"Йдеться про пропозицію розглянути це питання, хоча сама його постановка відображає настрої в російському суспільстві, Донбасі", - зазначив заступник глави МЗС РФ.

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