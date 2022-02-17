Попадання із важкої зброї у житловий будинок сталося в Станиці Луганській ввечері 17 лютого, - Цаплієнко

Журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив інформацію, що ввечері 17 лютого у житловий будинок в Станиці Луганській потрапив боєприпас з важкої зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Цаплієнко підкреслив: "17.02.2022 о 21:24 за адресою: Станично-Луганський район смт Станиця Луганська, вулиця Магістральна буд.8, 10 хвилин тому сталось попадання у житловий будинок з важкої зброї. Почалась пожежа, горить будинок. Постраждалих немає".

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