10 948 10
Попадання із важкої зброї у житловий будинок сталося в Станиці Луганській ввечері 17 лютого, - Цаплієнко
Журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив інформацію, що ввечері 17 лютого у житловий будинок в Станиці Луганській потрапив боєприпас з важкої зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Цаплієнко підкреслив: "17.02.2022 о 21:24 за адресою: Станично-Луганський район смт Станиця Луганська, вулиця Магістральна буд.8, 10 хвилин тому сталось попадання у житловий будинок з важкої зброї. Почалась пожежа, горить будинок. Постраждалих немає".
Топ коментарі
+35 olele
показати весь коментар17.02.2022 22:04
+15 Иван Иван #488996
показати весь коментар17.02.2022 22:24
+7 Светлана Науменко
показати весь коментар17.02.2022 22:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Артдуель з важкого між орками та ЗСУ в районі Попасна Золоте - Калинове Первомайськ перешла майже у безперервну канонаду все трясеться....аби хлопці влучно цілили..Смерть ворогам!
Ровно через 2 года Мокшанские рабы взбунтовлись, что у них рабство отменили, и князю Дмитрию пришлось опять уехать жить в Европу.