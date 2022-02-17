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Попадання із важкої зброї у житловий будинок сталося в Станиці Луганській ввечері 17 лютого, - Цаплієнко

Попадання із важкої зброї у житловий будинок сталося в Станиці Луганській ввечері 17 лютого, - Цаплієнко

Журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив інформацію, що ввечері 17 лютого у житловий будинок в Станиці Луганській потрапив боєприпас з важкої зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Цаплієнко підкреслив: "17.02.2022 о 21:24 за адресою: Станично-Луганський район смт Станиця Луганська, вулиця Магістральна буд.8, 10 хвилин тому сталось попадання у житловий будинок з важкої зброї. Почалась пожежа, горить будинок. Постраждалих немає".

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Автор: 

обстріл (28357) Донбас (22354) Цаплієнко Андрій (36)


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Топ коментарі
+35
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17.02.2022 22:04
+15
надо просто перестать тупить на избирательном участке
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17.02.2022 22:24
+7
Staryi Haidamaka





Артдуель з важкого між орками та ЗСУ в районі Попасна Золоте - Калинове Первомайськ перешла майже у безперервну канонаду все трясеться....аби хлопці влучно цілили..Смерть ворогам!
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17.02.2022 22:24
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17.02.2022 22:04 Відповісти
Не Найвеличніший?
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17.02.2022 22:10 Відповісти
Це йому Нобелевську премію миру хочуть дати Ермак та Монастирський.
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17.02.2022 22:44 Відповісти
так в разі чого бригада може швидко заняти свої позиції
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17.02.2022 22:20 Відповісти
там все на своих местах, не переживай. если у пуйла случится обострение и он кинет бамбазятский сброд на штурм наших позиций, то об этом просто никто в рашковании не узнает
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17.02.2022 22:31 Відповісти
Staryi Haidamaka





Артдуель з важкого між орками та ЗСУ в районі Попасна Золоте - Калинове Первомайськ перешла майже у безперервну канонаду все трясеться....аби хлопці влучно цілили..Смерть ворогам!
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17.02.2022 22:24 Відповісти
что значит аби? конечно в цель.
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17.02.2022 22:25 Відповісти
мне даже новости не надо читать... открываю окно и слышу, как в Мечникова едут скорые из Подгороднего.
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17.02.2022 22:30 Відповісти
надо просто перестать тупить на избирательном участке
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17.02.2022 22:24 Відповісти
А кто-бы сомневался.. Еще в Мировой истории не было ни одного Начала столетия без Европейско-Московской войны, начиная с конца 15 Столетия, когда Московия напала войной на Литовское Княжество и от Литоввкого княжества Литвы, Украины и Белой Руси получила Кацапия таких ********, что даже, от жалости, на Кацапию Литовское государство своего московитяниа на княжение в Моссковии поставили Князя Дмитрия, который сразу отменил у Московких мокшанцев рабство.

Ровно через 2 года Мокшанские рабы взбунтовлись, что у них рабство отменили, и князю Дмитрию пришлось опять уехать жить в Европу.
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17.02.2022 22:48 Відповісти
 
 