Росія повертає війська до місць дислокації після військових навчань, але для цього потрібен час, - Пєсков
Для повернення російських військ у місця постійної дислокації потрібен час, це неможливо зробити за один день. Про розміщення російських військ в Білорусі "не йдеться".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає російське державне інформаційне агентство ТАСС.
Пєсков заявив, що про розміщення російських військ на території Білорусі після завершення спільних білорусько-російських навчань наразі "не йдеться". Він також повідомив, що повернення військових у місця постійної дислокації не може відбутися за один день та займатиме якийсь час.
У російському міністерстві оборони, тим часом повідомили, про виведення ешелону військової техніки з території окупованого Росією Криму після завершення навчань.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Когда Пентагон или МО Британии скажут, что войска отошли, тогда и поверим
От шоб вас всех, на обратной дороге вши заели, москали ***...чи.
но - справедливый...
Це результат розграбування казарми грузинського війська ,2008 рік.
Один з них кричав: " У них всьо йесть.Бері всьо!"Спецназ по унітазам
і матрасам добре попрацював. Ось що значить дірка в голові та в
зручностях на вулиці! Ото і нас чекає якщо розпустимо шмарклі!
Яна Супоровська@YanaSuporovska
До речі, Леся Українка в листах весь час писала "кацапи". Хто я така, щоб не цитувати геніальну землячку?
В 8 км от границы Гомельской области (участок трассы между Добрушем и российской Злынкой) сегодня произошло (https://t.me/flagshtok/6999) лобовое столкновение военного КамАЗа с фурой.
Пострадали три военных грузовых автомобиля МО РФ (один из пострадавших автомобилей зарегистрирован в Чукотском автономном округе - 6,7 тыс. километров от Беларуси и имеет уникальный самодельный комуфляж). Авто сопровождения с кодом Московской области.
Двоих военных в тяжёлом состояние отправили в больницу.
Информация об этом и фото с места ДТП появились в ВКонтакте в группе Тревожный Брянск. https://t.me/charter97_org/62169 https://t.me/charter97_org/62169
@prof_preobr
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https://twitter.com/prof_preobr/status/1493970145840095235 16 февр.
Лавров: Россия может принять закон о санкциях против лиц, связанных с Лондоном.
Неужели мы сами введём санкции против Абрамовича, Усманова, Шувалова, Брилёва, сыновей Пескова и Якунина и сотен других чиновников, депутатов Госдумы и олигархов, у которых в Лондоне семьи и деньги?
наверное помогать ускорять процесс
@VALMICHEL7
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https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1494402716415799302 14 мин
Зеленский: Нужен документ между ведущими государствами, где были бы зафиксированы гарантии безопасности Украины.
Владимсаныч, такой документ существует. Он называется North Atlantic Treaty. Чтобы его подписать, надо строить не дороги за откаты, а армию.
верим тибе писькофф !
рыбы высоко летають
птицы глубоко плавають,
а на заборе слово МЕЛ написано не х#ем...
Цитата слов Евгения Кисельова на вчерашнем гордоновском шоу. Поржал))