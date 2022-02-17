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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія повертає війська до місць дислокації після військових навчань, але для цього потрібен час, - Пєсков

Росія повертає війська до місць дислокації після військових навчань, але для цього потрібен час, - Пєсков

Для повернення російських військ у місця постійної дислокації потрібен час, це неможливо зробити за один день. Про розміщення російських військ в Білорусі "не йдеться".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає російське державне інформаційне агентство ТАСС.

Пєсков заявив, що про розміщення російських військ на території Білорусі після завершення спільних білорусько-російських навчань наразі "не йдеться". Він також повідомив, що повернення військових у місця постійної дислокації не може відбутися за один день та займатиме якийсь час.

У російському міністерстві оборони, тим часом повідомили, про виведення ешелону військової техніки з території окупованого Росією Криму після завершення навчань.

Читайте також: Захід намагається українською кризою "замотать" розмову про гарантії безпеки Росії, - МЗС РФ

Автор: 

армія рф (17291) Пєсков Дмитро (1611)


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Топ коментарі
+36
Ткнули в вранье, вот и оправдывайся!

Когда Пентагон или МО Британии скажут, что войска отошли, тогда и поверим
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17.02.2022 22:14
+33
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.02.2022 22:13
+27
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17.02.2022 22:16
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я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.02.2022 22:13 Відповісти
это менталитет козломордых - врать, быть агрессивным, злым и упоротым, убежденным в своей правоте
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17.02.2022 22:27 Відповісти
неделя месяц год 5 лет.... как получится...
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17.02.2022 23:15 Відповісти
Ткнули в вранье, вот и оправдывайся!

Когда Пентагон или МО Британии скажут, что войска отошли, тогда и поверим
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17.02.2022 22:14 Відповісти
Посмотрели на Карпати и Днипро могучий?
От шоб вас всех, на обратной дороге вши заели, москали ***...чи.
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17.02.2022 22:15 Відповісти
строгий ты!
но - справедливый...
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17.02.2022 22:16 Відповісти
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17.02.2022 22:18 Відповісти
Верим свинособакам ,ну.
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17.02.2022 22:15 Відповісти
подібна галіматня від кремлівських виродків лише підтверджує що від планів вторгнення вони ще не відмовились, а цей висер розрахований виключно на внутрішнє споживання, щоб при нагоді рашапідам втирати що внаслідок "провокації " з боку України були змушені терміново повертатися щоб захистити "Родину".
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18.02.2022 09:36 Відповісти
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17.02.2022 22:16 Відповісти
Как говорил Кива, освободители рузкоязычных Уходя нужно все минировать даже унитазы. А на столе бутылку водки с цианистым калием
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17.02.2022 22:30 Відповісти
Дорого и сложно достать. И палево - запах миндаля. То ли дело метил денатурат - пахнет как надо, действует не сразу - помучается и больший охват, и достать легко. Всему учить надо...
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17.02.2022 23:09 Відповісти
О! Впізнаю кацапських мародерів! Особливо того гімнюка з теліком.
Це результат розграбування казарми грузинського війська ,2008 рік.
Один з них кричав: " У них всьо йесть.Бері всьо!"Спецназ по унітазам
і матрасам добре попрацював. Ось що значить дірка в голові та в
зручностях на вулиці! Ото і нас чекає якщо розпустимо шмарклі!
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18.02.2022 13:05 Відповісти
Пропоную "Цензору" змінити комбінацію "В Білорусі, або в росії" на правильні правописні "На росії, та На Білорусі"
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17.02.2022 22:16 Відповісти
а також привести у відповідність з академічним словником А. Кримського назву протиборчої сторони

Яна Супоровська@YanaSuporovska



До речі, Леся Українка в листах весь час писала "кацапи". Хто я така, щоб не цитувати геніальну землячку?

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17.02.2022 22:20 Відповісти
Згоден з Вами на 100%
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17.02.2022 22:24 Відповісти
На Московії і на Біломосковії ...
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17.02.2022 22:24 Відповісти
Первые небоевые потери РФ

В 8 км от границы Гомельской области (участок трассы между Добрушем и российской Злынкой) сегодня произошло (https://t.me/flagshtok/6999) лобовое столкновение военного КамАЗа с фурой.
Пострадали три военных грузовых автомобиля МО РФ (один из пострадавших автомобилей зарегистрирован в Чукотском автономном округе - 6,7 тыс. километров от Беларуси и имеет уникальный самодельный комуфляж). Авто сопровождения с кодом Московской области.
Двоих военных в тяжёлом состояние отправили в больницу.
Информация об этом и фото с места ДТП появились в ВКонтакте в группе Тревожный Брянск. https://t.me/charter97_org/62169 https://t.me/charter97_org/62169

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17.02.2022 22:18 Відповісти
Там грузовичек валяется на обочине, а рядом плакат -Выкинул мусор на обочину - ты чмо.
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17.02.2022 22:22 Відповісти
Слава партизанам Вейшнории!
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17.02.2022 22:26 Відповісти
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17.02.2022 22:50 Відповісти
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1493970145840095235 16 февр.



Лавров: Россия может принять закон о санкциях против лиц, связанных с Лондоном.
Неужели мы сами введём санкции против Абрамовича, Усманова, Шувалова, Брилёва, сыновей Пескова и Якунина и сотен других чиновников, депутатов Госдумы и олигархов, у которых в Лондоне семьи и деньги?
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17.02.2022 22:19 Відповісти
ну вон ,там байден сказал,что экстренно в Вашингтон возвращается.
наверное помогать ускорять процесс
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17.02.2022 22:20 Відповісти
головне ,щоб не заблукали як завжди ...
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17.02.2022 22:20 Відповісти
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1494402716415799302 14 мин



Зеленский: Нужен документ между ведущими государствами, где были бы зафиксированы гарантии безопасности Украины.

Владимсаныч, такой документ существует. Он называется North Atlantic Treaty. Чтобы его подписать, надо строить не дороги за откаты, а армию.
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17.02.2022 22:21 Відповісти
Есть же прекрасный Будапештский меморандум.
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17.02.2022 22:23 Відповісти
і не горить же, падло ершaте, від стиду і не соромиться...
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17.02.2022 22:22 Відповісти
Музразрядка - https://youtu.be/tRrCLdn8Xp0 I'm In Love With My Car
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17.02.2022 22:41 Відповісти
Зараз на flightradar24:
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17.02.2022 22:24 Відповісти
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17.02.2022 22:24 Відповісти
В основном - вдоль северной границы.
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17.02.2022 22:55 Відповісти
Ага, верим. Шли в казарму и зашли по пути в Украину шмальнули по детсому саду и школе
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17.02.2022 22:26 Відповісти
Ничего, подучатся немного, и снова... Образование у них - бесплатное и лучшее в мире

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17.02.2022 22:28 Відповісти
ага
верим тибе писькофф !
рыбы высоко летають
птицы глубоко плавають,
а на заборе слово МЕЛ написано не х#ем...
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17.02.2022 22:29 Відповісти
Может полезных санкций, шоб придать ускорение?
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17.02.2022 22:29 Відповісти
"але для цього потрібен час, і екскаватори" - додав Пєсков.
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17.02.2022 22:51 Відповісти
Ну, мля... Казахский тренаж забыли?Шо, опять дядюшку СИ от дел отрывать ? От трибун ? И в течение 12-ти часов все загрузиться, отвалит и разгрузиться.
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17.02.2022 22:55 Відповісти
пэсков снова врёт, оно врёт всегда, и пэсков - должен в Гааге идти с ****** как соучастник военных преступлений против человечества..
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17.02.2022 23:00 Відповісти
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17.02.2022 23:01 Відповісти
для цього потрібна петелька зі сталевого дроту 0,025мм і верба... ідеальне повернення в нікуди ))
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17.02.2022 23:13 Відповісти
В переводе: Мы еще не все стянули к границам, нужно время
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17.02.2022 23:14 Відповісти
Ну раз письков сказав, всі йоршики унітазів аплодують
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17.02.2022 23:32 Відповісти
письков опять пистит !!!
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17.02.2022 23:35 Відповісти
як дихає!
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18.02.2022 09:41 Відповісти
серйозно? а чому цього ніхто не бачить?
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17.02.2022 23:41 Відповісти
Ты кому врешь, *** усатый?
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17.02.2022 23:42 Відповісти
Які чесні очі у бандита Пєскова! Чесніші напевно тільки у українського бомжа Арахамії...
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18.02.2022 11:58 Відповісти
"Песков это отставной козы барабанщик!"
Цитата слов Евгения Кисельова на вчерашнем гордоновском шоу. Поржал))
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18.02.2022 13:28 Відповісти
 
 