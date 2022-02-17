Росія повертає війська до місць дислокації після військових навчань, але для цього потрібен час, - Пєсков

Для повернення російських військ у місця постійної дислокації потрібен час, це неможливо зробити за один день. Про розміщення російських військ в Білорусі "не йдеться".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає російське державне інформаційне агентство ТАСС.

Пєсков заявив, що про розміщення російських військ на території Білорусі після завершення спільних білорусько-російських навчань наразі "не йдеться". Він також повідомив, що повернення військових у місця постійної дислокації не може відбутися за один день та займатиме якийсь час.

У російському міністерстві оборони, тим часом повідомили, про виведення ешелону військової техніки з території окупованого Росією Криму після завершення навчань.

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