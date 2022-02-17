Звернення Держдуми РФ щодо визнання "Л/ДНР" повторює сценарій щодо Грузії у 2008 році, - Україна в Радбезі ООН

Визнання Російською Федерацією так званих "ЛДНР" рівнозначне виходу Москви з Мінських угод. Слабка реакція ООН щодо аналогічних дій РФ у 2008 році призвела до окупації частини території Грузії.

Про це завив постійний представник України при ООН Сергія Кислиця в Радбезі ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Постпред нагадав, що два дні тому Державна дума Росії звернулася до президента РФ з проханням визнати "народними республіками" окуповані частини Донецької та Луганської областей України. "Це рішення суперечить зобов'язанням, узятим на себе Росією як стороною, що підписала Мінські угоди", - підкреслив Кислиця.

Такий крок завдасть серйозного удару по політико-дипломатичному врегулюванню, у просуванні якого Україна та її партнери беруть активну участь, додав постпред. При цьому, за його словами, такий крок не матиме жодних юридичних наслідків.

"Росії не вдасться замаскувати російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей як "незалежні утворення" або свою власну участь як сторони збройного конфлікту на Донбасі", - сказав представник України.

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Якщо президент Росії схвалить постанову Держдуми, "це матиме набагато ширші, руйнівні наслідки для міжнародного порядку, заснованого на правилах, та архітектури глобальної безпеки", підкреслив Кислиця. У Росії є вибір, зауважив він, "стати на шлях деескалації і дипломатичного діалогу або випробувати рішучу консолідовану відповідь міжнародного співтовариства".

Він нагадав, що така сама схема була реалізована у 2008 році, коли звернення Державної думи до президента Росії "про необхідність визнання Республіки Південна Осетія і Республіки Абхазія" передувало відповідному президентському указу. Саме тоді "м'яка і слабка реакція ООН" призвела до окупації частини території Грузії, зазначив постпред України.

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