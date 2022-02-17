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Звернення Держдуми РФ щодо визнання "Л/ДНР" повторює сценарій щодо Грузії у 2008 році, - Україна в Радбезі ООН

Звернення Держдуми РФ щодо визнання

Визнання Російською Федерацією так званих "ЛДНР" рівнозначне виходу Москви з Мінських угод. Слабка реакція ООН щодо аналогічних дій РФ у 2008 році призвела до окупації частини території Грузії.

Про це завив постійний представник України при ООН Сергія Кислиця в Радбезі ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Постпред нагадав, що два дні тому Державна дума Росії звернулася до президента РФ з проханням визнати "народними республіками" окуповані частини Донецької та Луганської областей України. "Це рішення суперечить зобов'язанням, узятим на себе Росією як стороною, що підписала Мінські угоди", - підкреслив Кислиця.

Такий крок завдасть серйозного удару по політико-дипломатичному врегулюванню, у просуванні якого Україна та її партнери беруть активну участь, додав постпред. При цьому, за його словами, такий крок не матиме жодних юридичних наслідків.

"Росії не вдасться замаскувати російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей як "незалежні утворення" або свою власну участь як сторони збройного конфлікту на Донбасі", - сказав представник України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна прагне мирного вирішення російсько-українського конфлікту, але у разі нападу захищатиме себе, - постпред України при ООН Кислиця

Якщо президент Росії схвалить постанову Держдуми, "це матиме набагато ширші, руйнівні наслідки для міжнародного порядку, заснованого на правилах, та архітектури глобальної безпеки", підкреслив Кислиця. У Росії є вибір, зауважив він, "стати на шлях деескалації і дипломатичного діалогу або випробувати рішучу консолідовану відповідь міжнародного співтовариства".

Він нагадав, що така сама схема була реалізована у 2008 році, коли звернення Державної думи до президента Росії "про необхідність визнання Республіки Південна Осетія і Республіки Абхазія" передувало відповідному президентському указу. Саме тоді "м'яка і слабка реакція ООН" призвела до окупації частини території Грузії, зазначив постпред України.

Також читайте: Україна звернулася в ООН через рішення Держдуми РФ: Визнання "ЛДНР" матиме руйнівні наслідки для глобальної безпеки

Автор: 

Грузія (1844) росія (65035) Радбез ООН (852) Кислиця Сергій (207)


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Топ коментарі
+9
Мордор постійно повторює власні злочини. Все що він зараз робить та буде робити - то вже колись було.
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17.02.2022 22:32
+8
Йозеф Кнехт@jozefkneht1

https://twitter.com/jozefkneht1/status/1494348442168180743 4 ч



...Той незручний момент, коли посольство США говорить, що дитячий садочок обстріляла росія, а наш президент каже, що це "якісь проросійські сили".

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17.02.2022 22:35
+3
ваш президент может говорить что угодно. он недееспособен
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17.02.2022 22:36
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Мордор постійно повторює власні злочини. Все що він зараз робить та буде робити - то вже колись було.
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17.02.2022 22:32 Відповісти
оон бестолковая говорильня. только выборный орган может иметь полномочия, а до всемирного правительства нам еще лет 500
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17.02.2022 22:33 Відповісти
Йозеф Кнехт@jozefkneht1

https://twitter.com/jozefkneht1/status/1494348442168180743 4 ч



...Той незручний момент, коли посольство США говорить, що дитячий садочок обстріляла росія, а наш президент каже, що це "якісь проросійські сили".

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17.02.2022 22:35 Відповісти
ваш президент может говорить что угодно. он недееспособен
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17.02.2022 22:36 Відповісти
**********, нам очень интересно твое мнение. Оставайся на линии
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18.02.2022 06:20 Відповісти
посмотрите на Грузию и на Обхазию( абизяны агрохимии родина кстати со всеми вытекающими оттуда повадками швондера) - страна, стремящаяся в НАТО (даже при иванишвили совке) и говенная совковая территория.... отпустите шахтеров в безбрежное плавание по просторам Сомали
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17.02.2022 22:41 Відповісти
Тогда же сработало, почему же и да......
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18.02.2022 00:31 Відповісти
У предсказаний очень часто - непредсказуемый финал..(с)
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18.02.2022 00:50 Відповісти
то байден прийшов та як дав путину!
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5.html Цена на нефть в Европе подскочила выше $100
17 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5.html#comments Комментарии: 1
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5.html

Пока рынок фьючерсов на нефть набирается сил, чтобы, может быть, двинуться к отметке 100 долларов за баррель, реальные поставки физического сырья в Европе уже идут по трехзначным ценам.
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5.html#more-153981 Читать далее
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18.02.2022 03:48 Відповісти
+сев.поток 2
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18.02.2022 03:50 Відповісти
Утихомирят пуйла, разберутся с нефтью. Им щас не до этого
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18.02.2022 06:21 Відповісти
 
 