Повномасштабної військової операції з боку РФ не спостерігається, але є провокації на Донбасі, - Данілов

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що не бачить на сьогодні ознак того, що Росія розпочне повномасштабне вторгнення до України.

Про це посадовець сказав в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Починаючи з 30 жовтня минулого року ми почали отримувати інформацію від розвідспільноти про ті процеси, які є на сьогодні. Я не можу підтвердити, що все в нас співпадало на 100% з нашими партнерами, але тим не менш, більшість інформації підтверджувалася, ми робили відповідні кроки і не сиділи склавши руки", – сказав секретар РНБО.

"Якщо йдеться про повномасштабну операцію стосовно нашої країни – ми такого не бачимо. Що ми на сьогодні бачимо? Ми бачимо провокації з боку РФ, які вони чинили постійно, але сьогодні це було зухвала і масована провокація", – розповів Данілов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден: Загроза вторгнення РФ дуже висока, Москва готує провокацію й може напасти протягом кількох днів

"Мета – щоб ми почали військовим шляхом відповідати потужно, для того, щоби нас звинуватити, що нібито ми причетні до того, що вони хотіли, щоби розгорнулось на нашій території", - сказав Данілов. "Ми маємо бути стриманими, не вестися ні на які провокації", - додав посадовець.

Данілов додав, що у РНБО та на рівні президента є чудове розуміння стану армії. "Вона абсолютно готова, мотивована, вона розуміє, що їй потрібно робити", – сказав він.

Також, за словами секретаря РНБО, те, що "Україна отримала переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, охолоджуватиме запал Росії вести повномасштабну війну".

Також читайте: Україна готова до припинення поставок палива з Білорусі, - Данілов

Відповідаючи на запитання про те, чи ставитиме Україна питання щодо правомочності гарантій Будапештського меморандуму, Данілов відповів, що "у разі, якщо їх нададуть Україні, то буде добре, якщо ні, то Україна має куди кращі гарантії як армія, суспільство та національний опір".

"Будапештським меморандумом треба було починати займатися у 2014 році... Чи можемо ми до нього повернутися? Чи повинні ми?... Там стоять підписи президентів, прем'єр-міністрів великих країн. Чи відмовлятимуться вони від них – я не можу сказати, тому що в мене такої відповіді немає", - додав секретар РНБО.