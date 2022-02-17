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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Повномасштабної військової операції з боку РФ не спостерігається, але є провокації на Донбасі, - Данілов

Повномасштабної військової операції з боку РФ не спостерігається, але є провокації на Донбасі, - Данілов

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що не бачить на сьогодні ознак того, що Росія розпочне повномасштабне вторгнення до України.

Про це посадовець сказав в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Починаючи з 30 жовтня минулого року ми почали отримувати інформацію від розвідспільноти про ті процеси, які є на сьогодні. Я не можу підтвердити, що все в нас співпадало на 100% з нашими партнерами, але тим не менш, більшість інформації підтверджувалася, ми робили відповідні кроки і не сиділи склавши руки", – сказав секретар РНБО.

"Якщо йдеться про повномасштабну операцію стосовно нашої країни – ми такого не бачимо. Що ми на сьогодні бачимо? Ми бачимо провокації з боку РФ, які вони чинили постійно, але сьогодні це було зухвала і масована провокація", – розповів Данілов.

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"Мета – щоб ми почали військовим шляхом відповідати потужно, для того, щоби нас звинуватити, що нібито ми причетні до того, що вони хотіли, щоби розгорнулось на нашій території", - сказав Данілов. "Ми маємо бути стриманими, не вестися ні на які провокації", - додав посадовець.

Данілов додав, що у РНБО та на рівні президента є чудове розуміння стану армії. "Вона абсолютно готова, мотивована, вона розуміє, що їй потрібно робити", – сказав він.

Також, за словами секретаря РНБО, те, що "Україна отримала переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, охолоджуватиме запал Росії вести повномасштабну війну".

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Відповідаючи на запитання про те, чи ставитиме Україна питання щодо правомочності гарантій Будапештського меморандуму, Данілов відповів, що "у разі, якщо їх нададуть Україні, то буде добре, якщо ні, то Україна має куди кращі гарантії як армія, суспільство та національний опір".

"Будапештським меморандумом треба було починати займатися у 2014 році... Чи можемо ми до нього повернутися? Чи повинні ми?... Там стоять підписи президентів, прем'єр-міністрів великих країн. Чи відмовлятимуться вони від них – я не можу сказати, тому що в мене такої відповіді немає", - додав секретар РНБО.

Автор: 

Данілов Олексій (1259)


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Топ коментарі
+15
47 артобстрілів за день це в зелених провокаціею зветься?
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17.02.2022 22:41
+10
Hellis@13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1494311161453588480 6 ч



Зеленский постоянно пишет, что он готов к встрече с Путиным в "КАКОМ УГОДНО ФОРМАТЕ". У меня одной в голове всплывает сауна и Вова перед высокопоставленными зрителями, завернутыми в мягкие простыни?
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17.02.2022 22:42
+9
и этот сдулся. называйте уже вещи своими именами. когда в тебя прилетает арт снаряд, это война, а не провокация
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17.02.2022 22:39
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и этот сдулся. называйте уже вещи своими именами. когда в тебя прилетает арт снаряд, это война, а не провокация
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17.02.2022 22:39 Відповісти
зеИУДУ ПОД ТРИБУНАЛ ! Он пособник путлера !
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17.02.2022 23:02 Відповісти
47 артобстрілів за день це в зелених провокаціею зветься?
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17.02.2022 22:41 Відповісти
Це колись у 1941 був довбень, який "не піддавався" на "провокації".
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17.02.2022 22:53 Відповісти
маємо другого довбня після 1941 року
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17.02.2022 23:18 Відповісти
Это точно. Того кто решил напасть, формула не вестись на провокации остановить не сможет. Он и спровацирует и сам ответит. Так поступали и Сталин и Гитлер. Путин тоже хочет стать в этот ряд.
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17.02.2022 23:28 Відповісти
Hellis@13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1494311161453588480 6 ч



Зеленский постоянно пишет, что он готов к встрече с Путиным в "КАКОМ УГОДНО ФОРМАТЕ". У меня одной в голове всплывает сауна и Вова перед высокопоставленными зрителями, завернутыми в мягкие простыни?
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17.02.2022 22:42 Відповісти
У цього облизня мати досі в Луганську..так що він, як заручник зараз..виходить.
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17.02.2022 22:42 Відповісти
Повномасштабна військова не спостерігається, але масштабна хакерська атака почалася 15 лютого, та й підготовка до подальшого вторгнення триває.
А вперто виказувати альтернативне бачення - це підігравання ворогу. Західні розвідки послідовно викривають плани Кремля, а союзники тим часом постачають нам зброю. Треба дякувати, а не нести маячню.
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17.02.2022 22:47 Відповісти
Это не маячня , а пособничествоТЕРРОРИСТАМ - УБИЙЦЕ ПУТЛЕРУ ! Просто МРАЗИ ПОДОНК
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17.02.2022 23:08 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.02.2022 22:48 Відповісти
после зимы наступит весна
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17.02.2022 22:52 Відповісти
будемо вивішувати зелення на просушку?
смереки вже ридають так зачекались...
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17.02.2022 23:02 Відповісти
Как же ты, ветеринар, можешь её наблюдать если обучен под хвосты коровам заглядывать?
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17.02.2022 22:53 Відповісти
Какой поп🐲🤡 , таков - приход ! Данилов ,Арахламидия , д'ерьмак ……………
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17.02.2022 23:10 Відповісти
Господи, які ж це кон...чєні зелені клоуни!
Це війна, данілОВ.... ВІЙНА 8 РОКІВ !!!
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17.02.2022 23:00 Відповісти
у него 8 классов и ветеринарное училище
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17.02.2022 23:39 Відповісти
Данилов как там ДОЗ ? уже весь в росийский асфальт закатали!!!
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17.02.2022 23:18 Відповісти
капец !!! кацаповояки по всей границе выстраиваются в боевой порядок для наступления а эти зеленые диверсанты убаюкивают Нас !!! ох и твари !!! нужно говорить людям ПРАВДУ в такой тяжелой ситуации а не на писте ездть и успокаивать - мол ситуация под контролем.. не бзидите !!!
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17.02.2022 23:41 Відповісти
А когда уже будет наступление?Ты же знаешь правду!У вас в Ольгино вам уже сообщили
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18.02.2022 00:39 Відповісти
***.. как вы утомили Шаловливые Пушистики Лоханок !!
давай сербай вонючую лоханку шо калмык дыню и не отвлекайся на пистиж !!
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18.02.2022 00:46 Відповісти
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky·2 чУ военного преступника Пу в войне с Украиной два союзника : Гестапо {ФСБ, вагнеровцы, кадыровцы,) и ВКС. Армия на карательную войну не пойдёт.
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17.02.2022 23:42 Відповісти
Всех паникеров ,что сдесь пишут,на фронт!!!Конечно кроме ольгинских .Ольгинские пишут с РФ.
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18.02.2022 00:40 Відповісти
слушайте своих, Данилов прав
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18.02.2022 08:27 Відповісти
Джо, подари этому дураку "Рей-Бен", какие ты подарил плешивому!
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18.02.2022 09:42 Відповісти
 
 