Ми рішуче засуджуємо обстріл дитячого садка в Станиці Луганській, - заява високого представника ЕС Борреля
Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель виступив із заявою у зв'язку з обстрілами дитячого садка у Станиці Луганській.
Текст заяви поширено у четвер Зовнішньою дипломатичною службою ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Європейський Союз рішуче засуджує обстріл дитячого садка у Станиці Луганській. Такий невиборний обстріл цивільної інфраструктури абсолютно неприйнятний і є явним порушенням режиму припинення вогню та Мінських домовленостей", - йдеться в заяві.
"Європейський Союз закликає до негайного припинення ескалації насильства, що триває, і висловлює вдячність Україні за її незмінну стриманість", - заявив Боррель.
Він також запевнив, що "як Європейський Союз ми єдині в нашій непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів". "Європейський союз повністю підтримує роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та закликає до її безперешкодного доступу на всю територію України відповідно до її мандату", - наголосив Високий представник ЄС.
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И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.(c)
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
вищої освіти і просто по Україні то можна?
світ перевернувся......