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Ми рішуче засуджуємо обстріл дитячого садка в Станиці Луганській, - заява високого представника ЕС Борреля

Ми рішуче засуджуємо обстріл дитячого садка в Станиці Луганській, - заява високого представника ЕС Борреля

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель виступив із заявою у зв'язку з обстрілами дитячого садка у Станиці Луганській.

Текст заяви поширено у четвер Зовнішньою дипломатичною службою ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Європейський Союз рішуче засуджує обстріл дитячого садка у Станиці Луганській. Такий невиборний обстріл цивільної інфраструктури абсолютно неприйнятний і є явним порушенням режиму припинення вогню та Мінських домовленостей", - йдеться в заяві.

"Європейський Союз закликає до негайного припинення ескалації насильства, що триває, і висловлює вдячність Україні за її незмінну стриманість", - заявив Боррель.

Він також запевнив, що "як Європейський Союз ми єдині в нашій непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів". "Європейський союз повністю підтримує роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та закликає до її безперешкодного доступу на всю територію України відповідно до її мандату", - наголосив Високий представник ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якщо буде війна між Росією та Україною, "Північний потік-2" не функціонуватиме", - Боррель

Автор: 

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А шо там СП-2? Хай буде, кацапи ж потратились на снаряди?
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17.02.2022 22:42 Відповісти
Мне снился нынче страшный сон,
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.(c)
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17.02.2022 22:43 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.02.2022 22:49 Відповісти
А где озабоченность?
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17.02.2022 22:53 Відповісти
А стурбованість чого не висловили?
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17.02.2022 23:28 Відповісти
а як не по дитячих садках, а по закладах середньої,
вищої освіти і просто по Україні то можна?
світ перевернувся......
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18.02.2022 01:24 Відповісти
ґундосий козел номер 2, без клепкі
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18.02.2022 01:25 Відповісти
Боррель наверно не слышал, что сказал кацапский дипломат - рашистам насрать на их озабоченность
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18.02.2022 02:31 Відповісти
 
 