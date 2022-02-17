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Новини Війна
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Станом на 22 годину зафіксовано 50 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, - пресцентр ОС

Станом на 22 годину зафіксовано 50 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, - пресцентр ОС

Станом на 22 годину поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 50 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, 39 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

НОВОТОШКІВСЬКЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

ВОДЯНЕ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та протитанкових ракетних комплексів.

ТРУДІВСЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм.

СТАРОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

ПІВДЕННЕ й МАЙОРСЬК – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

ЛОБАЧЕВЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

НОВОСЕЛІВКУ ДРУГУ - з протитанкових ракетних комплексів.

ЛУГАНСЬКЕ та СТАРИЙ АЙДАР – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

МАР’ЇНКУ – з мінометів калібру 120 мм й 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

СВІТЛОДАРСЬК – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

ТРОЇЦЬКЕ – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ПОПАСНУ – зі станкових протитанкових гранатометів.

ЗАЙЦЕВЕ - з автоматичних станкових гранатометів.

НОВОЗВАНІВКУ – з артилерії калібру 152 мм.

СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ- з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.

ПІСКИ - з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів.

ГОЛЬМІВСЬКИЙ та МАЙОРСЬК - з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.

ХРЯЩІВКУ та СИЗЕ - з артилерії калібру 122 мм.

АВДІЇВКУ, ШУМИ, ТРАВНЕВЕ, НЕВЕЛЬСЬКЕ, ДОНЕЦЬКИЙ, ОПИТНЕ та ГРАНІТНЕ - з мінометів калібру 120 мм.

ШИРОКИНЕ - з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Автор: 

обстріл (28357) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
Когда у кацапов начнется жопа,а она точно начнется,желаю вам ,тварям, что бы вас поддержало во всем мире столько же людей,сколько на вашей помойке вышли поддержать Украину.
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17.02.2022 22:59
+3
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17.02.2022 22:52
+1
Фото зели с котиком. Мало?
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18.02.2022 00:07
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статисти)))
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17.02.2022 22:50 Відповісти
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17.02.2022 22:52 Відповісти
для татар, Крым это Украина?
как бы после деоккупации Крыма - татары при поддержке турции не аннексировали снова Крым.. уже сейчас надо отменить автономный статус Крыма, и сделать его просто крымской многонациональной областью Украины..

сейчас не совсем до Крыма, но этот вопрос станет уже в 2023..
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17.02.2022 23:37 Відповісти
Когда у кацапов начнется жопа,а она точно начнется,желаю вам ,тварям, что бы вас поддержало во всем мире столько же людей,сколько на вашей помойке вышли поддержать Украину.
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17.02.2022 22:59 Відповісти
Відповідь яка?!
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17.02.2022 23:17 Відповісти
Фото зели с котиком. Мало?
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18.02.2022 00:07 Відповісти
УВАЖАЕМЫЕ УКРАИНЦЫ! В 2016 ГОДУ ПУТИНСКИЕ АГРЕССОРЫ БОМБИЛИ БОЛЬНИЦЫ В АЛЕППО И СУПЕРМАРКЕТЫ ДАБЫ ЛИШИТЬ ДЕТЕЙ И СТАРИКОВ ПРОДУКТОВ! ЭТО СРАВНИМО С ХОЛОКОСТОМ! В СИРИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ИДЛИБ КОТОРУЮ УТЮЖИЛИ С 2015 ПО 2021 ГОДЫ МИЛЫЕ ВКС РФ НИКОГДА НЕ БЫЛО НИКАКОГО ИГИЛ! МОЖЕТ ТОЛЬКО МАЛЫЕ ОТРЯДЫ ЧЕРТЕЙ ИГИЛОВЦНВ БЫЛИ ТАМ! ТАМ БЫЛИ УМЕРЕННЫЕ ПОВСТАНЦЫ И МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ СИРИИ! ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ УСТАВА ООН!! ОСТАНОВИМ ПУТИНСКУЮ МАШИНУ! МОИ КОЛЛЕГИ КОММУНИСТЫ РАССКАЗЫВАЯ БАЙКИ О ''ПОВТАНЦАХ ШАХТЕРАХ'' И ''ТРАКТОРИСТАХ'' НЕ ПРАВЫ! ЭТИ ШАХТЕРЫ И ТРАКТОРИСТЫ НАЧАЛИ ИНОГДА ПОКЛОНЯТЬСЯ САМОМУ ГИТЛЕРУ! ПРИМЕР СКИНХЕДЫ! ДОЧЬ КОТОРУЮ ЗАБИЛИ СКИНХЕДЫ НА ГЛАЗАХ ЕЕ ОТЦА ЦЕПЯМИ ЗА ЕЕ СМУГЛОЕ ТЕЛО И ЗА ЕЕ СКУЛЫ ПРИМЕР ЭТИХ ''ШАХТЕРОВ И ТРАКТОРИСТОВ''!
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18.02.2022 00:48 Відповісти
Ну и что, армия не будет защищать своих? Будете считать потери?
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18.02.2022 07:20 Відповісти
 
 