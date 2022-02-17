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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ми не плануємо жодних наступальних операцій, але в окупованому Донецьку готують евакуацію населення, - заява Залужного

Ми не плануємо жодних наступальних операцій, але в окупованому Донецьку готують евакуацію населення, - заява Залужного

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний виступив з офіційною заявою щодо інформації про евакуацію населення на окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, текст заяви оприлюднений в офіційному фейсбуці головнокомандувача. 

В заяві відзначається: "За інформацією, що надходить з ОРДО, у деяких населених пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Донецьку, планується евакуація місцевого населення у зв’язку із можливим загостренням.

Офіційно повідомляємо: Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. Наші дії мають винятково оборонний характер.

Відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованих територіях несе держава-окупант Російська Федерація.

Будь-яка шкода, що може бути завдана людям чи об’єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією.

Українська сторона інформує міжнародні організації про підготовку таких провокацій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повномасштабної військової операції з боку РФ не спостерігається, але є провокації на Донбасі, - Данілов

У заяві підкреслюється: "Станом на 19 годину поточної доби з боку російських окупаційних військ зафіксовано 47 порушень режиму припинення вогню, 38 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Противник здійснив прицільні обстріли об’єктів соціальної інфраструктури, поранень зазнали двоє цивільних осіб. При цьому, використовуючи дезінформацію та пропаганду, російські окупаційні адміністрації звинувачують в обстрілах мирних жителів Збройні Сили України.

Грубі порушення Мінських домовленостей російськими окупаційними військами, що мали місце протягом поточної доби, повинні бути розслідувані. Це дасть змогу в майбутньому діяти більш ефективно з метою підтримання режиму припинення вогню.

Українська делегація у Тристоронній контактній групі звернулась до координатора ТКГ від ОБСЄ щодо невідкладного скликання позачергового засідання робочої групи з питань безпеки, а після цього – засідання ТКГ з питань порушень режиму припинення вогню, які відбувалися впродовж 17 лютого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські терористи поцілили артилерійським снарядом поряд із школою у Врубівці, де було 40 дітей, - журналіст Стек. ФОТОрепортаж

Автор: 

евакуація (2309) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+26
Какое }{уйло гуманное. Из Донецка эвакуируют, а в Москве их просто взрывали с домами.
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17.02.2022 22:53
+25
Значить будуть бомбити...це ж москалі.
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17.02.2022 22:53
+23
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17.02.2022 22:54
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Значить будуть бомбити...це ж москалі.
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17.02.2022 22:53 Відповісти
Угроза может быть из монастырей и лавр московских попов. Много монахов с военной выправкой и охранные структуры из так называемых козаков. Там - гадюшники ФСБ и ГРУ.
Помним, как попы прятали боевиков и оружие в Святогорской лавре.
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17.02.2022 23:37 Відповісти
Какое }{уйло гуманное. Из Донецка эвакуируют, а в Москве их просто взрывали с домами.
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17.02.2022 22:53 Відповісти
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17.02.2022 22:55 Відповісти
Эвакуируют в москву, чтобы потом ещё раз взорвать в домах под снос.
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18.02.2022 01:02 Відповісти
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17.02.2022 22:54 Відповісти
Орда, тільки 21 століття! Їх гнати потрібно мінімум за Урал!
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17.02.2022 22:58 Відповісти
за Уралом уже китайчатина
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17.02.2022 23:03 Відповісти
то нехай в горах сидять
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17.02.2022 23:27 Відповісти
ну то китайці їх і зїдять, "запеченими"
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18.02.2022 08:38 Відповісти
Портрет , прагнуть хочет заклика на подпись)))) Тут я лично рад еще и эгоизму зелика который кривится на того кто подписал из-за личной неприязни)))) бздят.... если получат мясорубку сразу - обосрутся- на 3 мировую не пойдет.... все толстосумы из рашки в Европе прозреют.... тут настроения плохие- боятся за свою жизнь. завалят своиже а свалят на нациков. шато Бордо куршавель
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18.02.2022 01:31 Відповісти
Будут кацапы даунбасовцев в фарш превращать для казус белли
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17.02.2022 22:56 Відповісти
они ж кричали Расея Расея Расеяя, чо хотели то и получили
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17.02.2022 23:44 Відповісти
100% у них уже де Юре паспорта эрэфи
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18.02.2022 01:32 Відповісти
Будуть сєпари місити донєцк...
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17.02.2022 23:01 Відповісти
Ну так он это и заслужил, как шо пусть месят, сами же призвали к себе Мордор придурки дамбасские. Вот терь и получается шо не мала баба клокоту - купила порося...
А мир сейчас как под микроскопом всё видит шо тут делается в Украине, так шо кто куда стреляет и вообще что делает они знают первее, чем в Киеве и мацкве.
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17.02.2022 23:07 Відповісти
аби агенти кремля не розкачували лодку, різними фейковими демонстраціями, фейковими новинами і т.п. то і не було б таких дурнів... вони готувались до цього дуже давно, як мінімум з 2004 року, коли був "Ющенко - ТАК"
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17.02.2022 23:29 Відповісти
А потім буде помста українським ахресорам за зруйновані міста ордили
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18.02.2022 04:59 Відповісти
Та нехай евакуюють разом з орками, за поребрик.
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17.02.2022 23:02 Відповісти
так это же прекрасно-освобождайте город
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17.02.2022 23:05 Відповісти
Очі, дайте йому очі, або хоч куди поглянути
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17.02.2022 23:06 Відповісти
Мав на увазі нелоха
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17.02.2022 23:07 Відповісти
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17.02.2022 23:06 Відповісти
Так може вже треба планувати наступальну операцію?
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17.02.2022 23:11 Відповісти
мо і планують, хто нам скаже
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17.02.2022 23:30 Відповісти
тільки зелені генерали не планують звільняти українську землю ! скільки можно ховатись за мінськими домовленостями , кацапи підтерлись ними тисячу разів ?
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17.02.2022 23:13 Відповісти
от це і зветься провокаціею.
кацапня довбила цілий день по Україні і кацапня сама собі готуе евакуацію і ось оно те про що казав Блінкен - кацпровокація.
а дурко фото з котикамі постить...
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17.02.2022 23:15 Відповісти
але в окупованому Донецьку готують евакуацію населення...

========
Лучше чтобы далеко и навсегда...меньше будет работы для очищеного сбу
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17.02.2022 23:17 Відповісти
Те у кого паспорта РФ в первую очередь. Остальные пусть завидуют и скорее давай получать! Вот бы было здорово это. Если же блефуют этим---а это скорее, то возможно будут провокации и сильнее чем сегодня. Народ нужен тем утыркам как щит. Если ума хватит народу наконец там---пусть разбегаются если могут и есть куда.
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17.02.2022 23:17 Відповісти
во будет то радости эвакуируемым. красоту сибирей и крайних северов скоро своими глазами увидят с их знаменитыми морозами и скульптурами из говна ))
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17.02.2022 23:19 Відповісти
на окупованій території Росія може вчиняти любі військові злочини та геноцид якщо їм буде так потрібно,бо це вже доказано історією.
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17.02.2022 23:26 Відповісти
"За інформацією, що надходить з ОРДО, у деяких населених пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Донецьку, планується евакуація місцевого населення у зв'язку із можливим загостренням. Джерело:
Кремляндії це не допоможе зберегтись від знищення як державі з імперськими амбіціями.
Процес кастрації Кремля почався
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17.02.2022 23:29 Відповісти
Ваші б слова.....
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18.02.2022 00:26 Відповісти
Я так думаю, що сьогоднішнім обстрілом мирняка кацапи намагалися спровокувати нас на вогонь у відповідь, під прикриттям якого підірвати пару будинків чи зупинку, повну своїх же людей і піти в наступ для "засчіти рускаязичних"
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17.02.2022 23:32 Відповісти
Zoren Facktus@zorenfaktus

Як було при ПП?
Є такий обсріл - на 2 тижні закривають ВСІ КПВВ.
Якщо хоч десь є якесь хвилювання - же на тиждень.
Через місяць, коли вольним рюзьке людям стає ***** шо жрать, а в магазинах кінчаються продукти - якось постріли зникають.
Але то треба мать яйко
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17.02.2022 23:45 Відповісти
А куди їх евакують, в мацкву? Ото радість для мєстного насєлєнія , панаєдуть
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17.02.2022 23:36 Відповісти
куда их эвакуировать?)..туда братву от попандопуло кавказского подогнали, грабить до исподнего будут...
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17.02.2022 23:55 Відповісти
Если бы у Осла были мозги , патриотом оно точно не станет не когда , но просто если бы оно умело думать , то сей час ему надо объединиться с Педро , ради Украины и создать коалицию с ЕС и Голосом и назначить его премьером , но увы у власти мы имеем тупорылого имбецила наркомана , который умеет только нюхать и воровать.
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17.02.2022 23:55 Відповісти
Рассейское быдло - это раковая опухоль на земле , от которой страдает весь цивилизованный мир !

Ху@ ло перед смертью разбушевался😠
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17.02.2022 23:59 Відповісти
Україна чекала, коли рф стягне на кордон 150 к. військових, щоб почати наступ на Донбасі...
пздц, це ж якими тупорилими треба бути, щоб в це вірити !? Кацапи вони таки...
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18.02.2022 00:35 Відповісти
...а коли Росія піде в наступ , будуть бомбити...?……
.....
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18.02.2022 00:47 Відповісти
навряд чи, але ми цього не дiзнаемось - ракетнi удари вiдключать ЛЕП, i-нет, тощо...
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18.02.2022 03:46 Відповісти
Так это же хорошо. Как эвакуируют мирняк из Донецка, можно все ровнять с землей.
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18.02.2022 01:31 Відповісти
Как может нести ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях Российская Федерация если это украинская территория? Были же уже инциденты на этих территориях когда ответственность на Россию взвалить так и не получилось?
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18.02.2022 04:26 Відповісти
Якщо я ввалюсь до тебе в дім ( на твою територію ) і влаштую там погром , хто буде в цьому винуватим , ти чи я . ?
Вмикай же мозок , хоч трішки . .
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18.02.2022 05:25 Відповісти
Вы имеете в виду Турцию на Северном Кипре или Идлибе? Мир двуличен нынче - сейчас истина это то что выгодно мне, и никакие принципы не работают. Работает лишь принцип силы.
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18.02.2022 05:33 Відповісти
Жирік ще коли казав що їм необхідно декілька мільйонів за Урал.Цих і потягнуть,хто хитрожопий поховається почнуть шукати снарядами,чухнуть аж в тундру,тільки ще й за свій рахунок.
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18.02.2022 05:27 Відповісти
"Проект ЛДНР" больше не нужен и потому его требуется закрыть.
Не нужен стал "проект ЛДНР" по следующим причинам:
- НАТО в Украине нет (и в ближайшем будущем не будет, этой своей цели Кремль добился, будем справедливы и отдадим им должное)
- траффик метамфетаминов из ЛДНР прекращен. Попытка восстановления траффика наркоты из ЛДНР путем наступления российских танковых армий предотвращена предупреждением руководства Украины, что ударят по Стиролу и тогда по железной дороге Горловка-Мариуполь подштанцы будут уголь из ахметовских копанок возить, а не метамфетамины. Оно надо, уложить столько кадровых 200-х ради угля Ахметова?
- содержать ЛДНР Кремль больше не может, эта черная дыра жрет денег, как не в себя. Печатный станок в РФ с февраля остановлен из-за угрозы гиперинфляции (они помнят, как устроили гиперинфляцию в 90-х, чтобы обесценить сбережения населения, скупить все активы за бесценок и списать номенклатуру ЦК КПСС, а сейчас гиперинфляция спишет в утиль уже номенклатуру РФ, а оно им не надо). Именно из-за того, что в февраля в ЛДНР перестали поступать денежные транши, там начались взрывы, обстрелы и прочие "игрища" обдроченчев: это они так денег просят. Причем ситуация в ЛНР "намного более"(С) хуже, чем в ДНР

Итак, проект ЛДНР идет на списание.
Вопрос: что делать Кремлю с Пушилиным и Пасечником?
Утилизировать?
Как то неловко, ведь это верные служивые люди.
Может, наградить и заменить Пасечником мэра Москвы Собянина, а Пушилиным - мэра Питера Беглова?
Чем не вариант?

P.S. Об острой нехватке денежных средств в РФ из-за выключения денежного станка говорит и тот факт, что за последний месяц "трудовые" мигранты в РФ:
- убили (забили до смерти) продавщицу продмага в Подмосковье
- избили до сотрясения мозга и перелома ноги мать с дочерью в Е-бурге
- избили семью в Обнинске (это где ядерный реактор)

И потому Патрушев, глава Совбеза (!) РФ, селекторное совещание с уралькими губерами поводит, мигрантскую проблему будут решать.
Напомню, что саксаульных мигрантов в РФ только официальных одиннадцать миллионов (!) душ, а сколько неофициальных даже Аллах не знает, и что характерно - все мигранты жарть хотят, а деньги закончились, оттого и события с убийствами и избиениями. То ли еще будет.
И это, как говорится, не может не вселять надежду в то, что в РФ власти скоро будут очень заняты, только не сказочными бИндерами в кисельвизоре, а саксаульными аллах-бабаховцами в реале.
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18.02.2022 06:31 Відповісти
Якось занадто все просто з транзитом наркоти зі Стиролу....
А можна посилання на першоджерело?
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18.02.2022 08:11 Відповісти
Вот сообщение, в котором открытым текстом сказано, что сделают с Украиной, если ВСУ ударит по Стиролу.
https://www.politforums.net/foreign/1644732290.html#1644752677

А тот факт, что производство метамфетанимов является "побочным" производства коксохима, настолько широко известен, что ищете в Гугле сами.

Или Вы думаете, что Пушилин устроил для мировой прессы официальный пресс-релиз и перерезал красную ленточку на официальном открытии линии производства метамфетаминов Стирола?
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18.02.2022 14:40 Відповісти
Самые последние новости по теме:

https://mgbdnr.ru/news.php?id=20220218_00&img_num=0 https://mgbdnr.ru/news.php?id=20220218_00&im...

МГБ ДНР зафиксирована попытка киевского режима осуществления диверсионно-террористического акта, направленного на создание предпосылок к масштабной экологической катастрофе на территории Донецкой Народной Республики и эскалации конфликта.

Так, сегодня, 18 февраля 2022 года около 4 утра по московскому времени украинской диверсионно-разведывательной группой предпринята попытка подрыва емкостей для хранения аммиака на территории завода «Стирол» в г.Горловке. Во время указанной попытки диверсионно-террористического акта ранен охранник предприятия 1957 года рождения, которому оказана необходимая медицинская помощь.

На месте работают правоохранительные органы и спецслужбы Республики."
https://www.politforums.net/ukraine/1645187364.html#1645187507

(текст выделен мной)

Для того, чтобы проследить химичский процесс производства метамфетаминов требуются:
- базовые знания школьной химии
- Википедия
- номеклатура химических продуктов Стирола и коксохима Донбасса
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18.02.2022 15:06 Відповісти
Девушка, политика это не ваша сильная сторона...
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19.02.2022 03:57 Відповісти
Бабушка, расскажите про химические реакции, которые используются при производстве метамфетаминов?
Я Вам подскажу: из возможных реацкий (их несколько), выберите ту, в которой используется аммиак.
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19.02.2022 05:13 Відповісти
Вы и в науке слабы... вот уверен с приготовлением борща у вас проблем быть не должно... внученька.
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19.02.2022 06:26 Відповісти
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19.02.2022 05:14 Відповісти
На Саакашвили в молодости чем-то похож... когда он ширялся и домашним порно видеосъемками промышлял.
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19.02.2022 06:29 Відповісти
И с борщом у меня прекрасно, и книга есть, ищите на Amazon, я пишу под своим именем.
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19.02.2022 07:24 Відповісти
Верю, но про борщ вы написали в ответ про Саакашвили... про борщ смотрите выше
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19.02.2022 20:20 Відповісти
Решила почитать о Пасечнике (понимаю, что вошь, но не все же о веких людях читать, можно и о насекомых).
Глубокие связи у Пасечника с уроженцами города Стаханов, что в ЛНР.
Самым видным государственным деятелем в ЛНР из Стаханов был Болотов.
Помер, правда, скоропостижно в Москве, испил кофейку - и откинулся, "инфарк микарда, от такой рубец" (С)

Посмотрела на градообразующие предприятия Стаханова, ибо экономика, как известно, основа политики.
Среди градообразующих предприятий указано коксохимическое производство, одно из крупнейших в Европе, правда, в 90-е обанкроченное Это они зря, это они обмишулились, потому что "Перед началом первой мировой войны здесь был построен бензольный цех, вырабатывавший 200 - 280 тонн сырого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BB бензола в месяц.
В совейское время
"Завод производил литейный кокс, термоантрацит и каменноугольную смолу." (Википедия)

А каменноугольная смола, то есть бензол - это и есть основной компонент метамфетаминов, по методу Лейкарта:
"Основным прекурсором, применяющимся в таких синтезах, является
3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон (также известный под названиями
3,4-МДП-2-П, 3,4-метилендиоксифенилацетон, пиперонилметилкетон, или
ПМК). 3,4-МДП-2-П - это прекурсор, имеющийся в продаже и находящийся
под международным контролем.
МДМА также можно синтезировать из сафрола (3,4-метилендиоксиаллилбензола), непосредственно или через изосафрол, получаемый изомеризацией
сафрола. Сам сафрол имеется в продаже или его можно экстрагировать из масла сассафраса или других содержащих большое количество сафрола эфирных
масел или частей растений. Еще одним возможным прекурсором для синтеза
3,4-МДП-2-П является пиперонал (гелиотропин, 3,4-метилендиоксибензальдегид) - химикат, широко применяющийся в промышленности.
Самым прямым методом синтеза МДМА является восстановительное
аминирование 3,4-МДП-2-П метиламином и газообразным водородом над
платиновым катализатором (каталитическое восстановление с использованием металла). Синтез также можно обеспечить путем восстановления растворенным металлом с использованием амальгамы алюминия (алюминиевой
фольги и хлорида ртути) или восстановления гидридом металла с использованием цианборогидрида натрия (см. рис. V).
Заменяя метиламин этиламином, можно получить МДЭ; использование
газообразного аммиака п"
https://www.unodc.org/documents/scientific/Recommended_methods_for_the_identification_and_analysis_of_Amphetamine_Methamphetamine_in_SM-R.pdf

Лохи педальные, кто же такое предприятие банкротит?
Разве что конкуренты из соседской респблики Пушилина, дружественной, но столь отличной от ЛНР по нацианальной самоидентификации.
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19.02.2022 07:40 Відповісти
Забыла добавить, извините.
Откуда взялись вот эти вот предсказания Блумберг, CNN и Reuters о "РФ нападет на Украину 16 февраля"?
У новостных агентств есть кроты в Генштабе МО РФ?
Нет, кротов нету.
Просто Блумберг и прочие CNN знают, когда из РФ в ЛДНР траншы денежные должны были прийти...
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18.02.2022 06:47 Відповісти
Ну и правильно, кстати, решили эвакуировать. Люди могут пострадать. А обстрелы идут с обеих сторон.
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18.02.2022 08:38 Відповісти
По-перше, зараз Україна обстрілів не веде.
По-друге, Донецьк окупований вже 7 років, а чому евакуацію вирішили розпочати саме зараз?
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18.02.2022 09:33 Відповісти
А ты уверен, что не ведут ответный огонь? Так во всех сообщениях пишут, что наши воины дали достойный ответ окупантам. Думаешь достойный ответ в чем заключается? Отвечают наши и обстрелы идут в две стороны. Обострение. Людей эвакуировали правильно. Из нашей Станицы тоже неплохо бы эвакуировать. Зачем людей под обстрелами оставлять.
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18.02.2022 14:22 Відповісти
Да взорвите пару разрушенных домов (зафиксируйте) на нашей территории....и дайте достойную ответку.....сами они не отстанут.
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18.02.2022 11:57 Відповісти
Это называется провокация. А это плохо.
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18.02.2022 14:24 Відповісти
так война же..... гибридная.))
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18.02.2022 14:32 Відповісти
 
 