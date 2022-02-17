Ми не плануємо жодних наступальних операцій, але в окупованому Донецьку готують евакуацію населення, - заява Залужного

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний виступив з офіційною заявою щодо інформації про евакуацію населення на окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, текст заяви оприлюднений в офіційному фейсбуці головнокомандувача.

В заяві відзначається: "За інформацією, що надходить з ОРДО, у деяких населених пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Донецьку, планується евакуація місцевого населення у зв’язку із можливим загостренням.

Офіційно повідомляємо: Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. Наші дії мають винятково оборонний характер.

Відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованих територіях несе держава-окупант Російська Федерація.

Будь-яка шкода, що може бути завдана людям чи об’єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією.

Українська сторона інформує міжнародні організації про підготовку таких провокацій".

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У заяві підкреслюється: "Станом на 19 годину поточної доби з боку російських окупаційних військ зафіксовано 47 порушень режиму припинення вогню, 38 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Противник здійснив прицільні обстріли об’єктів соціальної інфраструктури, поранень зазнали двоє цивільних осіб. При цьому, використовуючи дезінформацію та пропаганду, російські окупаційні адміністрації звинувачують в обстрілах мирних жителів Збройні Сили України.

Грубі порушення Мінських домовленостей російськими окупаційними військами, що мали місце протягом поточної доби, повинні бути розслідувані. Це дасть змогу в майбутньому діяти більш ефективно з метою підтримання режиму припинення вогню.

Українська делегація у Тристоронній контактній групі звернулась до координатора ТКГ від ОБСЄ щодо невідкладного скликання позачергового засідання робочої групи з питань безпеки, а після цього – засідання ТКГ з питань порушень режиму припинення вогню, які відбувалися впродовж 17 лютого".

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