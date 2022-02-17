Обстановка така ж напружена, як і всі 8 років війни. Панікувати не треба, - радник голови ОП Беззубенко

Держава збереже стабільність за будь-якого сценарію, Україна вийде із цього чергового загострення набагато сильнішою.

Про це пише у фейсбуці позаштатний радник голови Офісу президента Микола Беззубенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він запевнив, що обстановка на фронті зараз - така ж напружена, як і всі 8 років війни.

"Паніка виникає не лише від свідомо перебільшених, а й від недостатньо конструктивних новин. Брак обнадійливої інформації теж породжує паніку. Думаю, влада має в такий момент бути максимально чесною із суспільством щодо оцінки всіх ризиків та наших заходів по запобіганню загрозі", - пише Беззубенко.

Радник голови ОП наголошує, що всі структури безпеки та оборони мобілізують нові ресурси та можливості, відпрацьовують бойові завдання. А держава збереже стабільність за будь-якого сценарію.

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"Тому коли ми говоримо: "Не треба паніки", - це не просто слова, за цим насправді стоїть величезна праця сотень тисяч наших громадян, які несуть службу, робота сотень тисяч волонтерів, добровольців, резервістів. Упевнений, що Україна вийде із цього чергового загострення набагато сильнішою", - пише він.

"Люди мають знати, що керівництво держави робить усе можливе для попередження війни та забезпечення миру в нашій країні!" - підсумував Беззубенко.