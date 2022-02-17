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Новини Війна
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Обстановка така ж напружена, як і всі 8 років війни. Панікувати не треба, - радник голови ОП Беззубенко

Обстановка така ж напружена, як і всі 8 років війни. Панікувати не треба, - радник голови ОП Беззубенко

Держава збереже стабільність за будь-якого сценарію, Україна вийде із цього чергового загострення набагато сильнішою.

Про це пише у фейсбуці позаштатний радник голови Офісу президента Микола Беззубенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він запевнив, що обстановка на фронті зараз - така ж напружена, як і всі 8 років війни.

"Паніка виникає не лише від свідомо перебільшених, а й від недостатньо конструктивних новин. Брак обнадійливої інформації теж породжує паніку. Думаю, влада має в такий момент бути максимально чесною із суспільством щодо оцінки всіх ризиків та наших заходів по запобіганню загрозі", - пише Беззубенко.

Радник голови ОП наголошує, що всі структури безпеки та оборони мобілізують нові ресурси та можливості, відпрацьовують бойові завдання. А держава збереже стабільність за будь-якого сценарію.

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"Тому коли ми говоримо: "Не треба паніки", - це не просто слова, за цим насправді стоїть величезна праця сотень тисяч наших громадян, які несуть службу, робота сотень тисяч волонтерів, добровольців, резервістів. Упевнений, що Україна вийде із цього чергового загострення набагато сильнішою", - пише він.

"Люди мають знати, що керівництво держави робить усе можливе для попередження війни та забезпечення миру в нашій країні!" - підсумував Беззубенко.

Автор: 

паніка (30) Офіс Президента (2021) Беззубенко Микола (1)


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Топ коментарі
+10
Позаштатний. Радник. Голови офису. Президента.

Это даже не пятое колесо от телеги. Но тоже о чем то рассуждает. Оно нам надо?!
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17.02.2022 23:06
+9
Пора усіх цих радників, вішати на гілляки, як і самого!

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17.02.2022 23:25
+7
А это кто такой успокаитель???
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17.02.2022 22:58
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оу охфис вавия подал голос а где видосик бидоси
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17.02.2022 22:55 Відповісти
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Радник голови Офісу президента, екс-керівник першого управління ГУ контррозвідувального захисту економіки СБУ Микола Беззубенко може мати вплив на керівників щонайменше шести митниць та бути причетним до пов'язаних з ними корупційних схем. Про це пише https://delo.ua/economy/kak-vnestatnyi-sovetnik-glavy-op-andreya-ermaka-otstraivaet-sxemy-na-tamozne-389974/ Delo , передає УНН.

цей знається на обороні Держави...

я не панікер, але з такою кротівнею-корупцівнею бездарних рукожопів Україна пропаде.
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18.02.2022 01:06 Відповісти
краще було б зубатий))
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17.02.2022 22:55 Відповісти
А это кто такой успокаитель???
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17.02.2022 22:58 Відповісти
Особа Приближенная к Императору
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18.02.2022 00:02 Відповісти
ось тут про цього схематоза:

https://www.unn.com.ua/uk/news/1956184-zmi-rozpovili-yak-radnik-yermaka-bezzubenko-zbuduvav-skhemi-na-mitnitsi
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18.02.2022 01:08 Відповісти
"Паніка виникає не лише від свідомо перебільшених, а й від недостатньо конструктивних новин."

То давайте позитивні новини, не розганяйте паніку. Найбільші панікери - це зелені та їх лохторат.
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17.02.2022 22:59 Відповісти
Ну який "радник" з беззубенка?!
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18.02.2022 05:36 Відповісти
хай краще розкаже нащо приймають рішення про дистанційне голосування!? опзж та інші будуть голосувать з Європи, куди побігли при загрозі....
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18.02.2022 09:49 Відповісти
Сегодняшние заявления Зеленского это чистая истерика. Также как и у кучи властных прихлебателей. Так что какой пример вы подаете, так и реагируют.
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17.02.2022 23:02 Відповісти
А шо це за дядя ??
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17.02.2022 23:04 Відповісти
Николай Беззубенко - бывший начальник первого управления ГУ контрразведывательной защиты экономики СБУ. В 2020 году покинул службу и начал заниматься бизнесом. Но юрист по специальности не до конца разорвал связи с государством и сейчас исполняет обязанности внештатного советника руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
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18.02.2022 00:08 Відповісти
https://www.unn.com.ua/uk/news/1956184-zmi-rozpovili-yak-radnik-yermaka-bezzubenko-zbuduvav-skhemi-na-mitnitsi
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18.02.2022 01:09 Відповісти
Позаштатний. Радник. Голови офису. Президента.

Это даже не пятое колесо от телеги. Но тоже о чем то рассуждает. Оно нам надо?!
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17.02.2022 23:06 Відповісти
О така акула, руснi в дупу.
https://fr24.com/XCCRM/2ad9a688
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17.02.2022 23:06 Відповісти
Ащо каже прибиральниця Офісу,баба Галя ?
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17.02.2022 23:07 Відповісти
откуда они знают какая обстановка была все эти 8 лет?
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17.02.2022 23:08 Відповісти
👏👏👏👏👏
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18.02.2022 05:15 Відповісти
глядя на верховного найвеличнішого главнокамандующего запаникует даже Сфинкс.
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17.02.2022 23:10 Відповісти
Пора усіх цих радників, вішати на гілляки, як і самого!

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17.02.2022 23:25 Відповісти
на жаль той голод витравив в українців їхнє днк, перетворивши їх в "какая разница"
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18.02.2022 09:51 Відповісти
випускайте вжеагромавпу.
нехай вже копитом по грудях себе вдарить і щось гугукне по своему,
по зеленому....
ох і не прав був Дарвін, не всі мавпи дорозвивалися,
переодяглися тільки і хвости в штаніни поховали.
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17.02.2022 23:32 Відповісти
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17.02.2022 23:40 Відповісти
той шо зліва друґий - це той коґо я мав на увазі
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17.02.2022 23:45 Відповісти
забагато арахамій
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18.02.2022 02:10 Відповісти
Не хочеться в це вірити, невже ця людина є радником ОП. Жах, хто нами керує.
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17.02.2022 23:34 Відповісти
Рэкетир Беззубенко подал голос? https://youtu.be/M5FGv-8zRdg Каких отбросов собрал вокруг себя Зеленский))
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17.02.2022 23:42 Відповісти
В ОПГ Зеленского без судимости не попадешь.
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18.02.2022 08:32 Відповісти
Це той хто миє шампура після шашликів.
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17.02.2022 23:48 Відповісти
без'яйченко
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17.02.2022 23:48 Відповісти
после того как забыли купить уголь и соляру для военных - я вам верю
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18.02.2022 00:07 Відповісти
Уголь они не забыли, уголь нынче очень дорог, и потому они уголь за валюту за рубеж загнали.
Дефицит солярки же имеет место быть повсюду в мире, потому как мировых производителей два: Рф и Китай, и они на настоящий момент союзники.
Захотят - постявят солярку, не захотят - не поставят.
Но чтобы этого не предусмотреть - это надо быть не просто придурками.
Это надо быть иностранными агентами, то есть по-просту предателями.
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18.02.2022 01:59 Відповісти
"Обстановка такая же напряженная, как и все 8 лет войны. Паниковать не надо, - советник главы ОП Беззубенко" Источник: Нет. что Вы.
Обстановка настолько хорошая в Украине и денег так много в казне, что можно продолжать ковидобеситься.
Жду, что Ляшко локдауны введет, а Педалик запретит Силам Теробороны принимать в свои ряды без 3-го бустера.

Продолжайте ковидобесие, вбейте остатки экономики Украины в пыль, помогите, подонки на Банковой, подонки в Минздраве Украины сдать страну соседям.

На крайний случай будете жить, как в Мельбурне Австралия, городе - мировом рекордсмене по локдаунам.
В Мельбурне уже закрылись физиотерапевты, к которым ходил мой муж.
Сегодня узнали, что мозалистка (podiatrist - это высшее образование в Австралии, между прочим), больше не работает. Она нам еще в декабре прошлого года жаловалась, что пациентов у нее больше нет. Вероятно, уехала на родину, в Японию (Мики - японка), из нашей мельбурнской клоаки что ей здесь делать без работы?
Следующие на закрытие - врачи общего профиля и оптометристы.

Давай, Ляшко.
Давайте, Банковая.
Вбейте экономику Украины в пыль, подонки, как это сделали в Австралии.
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18.02.2022 01:56 Відповісти
Ладно ОПГ послухали, а що говорить про обстановку представник банди Наріка ?
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18.02.2022 08:30 Відповісти
а що з трухіним?!
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18.02.2022 09:52 Відповісти
Я поражалась что есть должность глава АП...... но нет, есть ещё советник))))
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18.02.2022 10:29 Відповісти
 
 