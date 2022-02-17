Обстановка така ж напружена, як і всі 8 років війни. Панікувати не треба, - радник голови ОП Беззубенко
Держава збереже стабільність за будь-якого сценарію, Україна вийде із цього чергового загострення набагато сильнішою.
Про це пише у фейсбуці позаштатний радник голови Офісу президента Микола Беззубенко, інформує Цензор.НЕТ.
Він запевнив, що обстановка на фронті зараз - така ж напружена, як і всі 8 років війни.
"Паніка виникає не лише від свідомо перебільшених, а й від недостатньо конструктивних новин. Брак обнадійливої інформації теж породжує паніку. Думаю, влада має в такий момент бути максимально чесною із суспільством щодо оцінки всіх ризиків та наших заходів по запобіганню загрозі", - пише Беззубенко.
Радник голови ОП наголошує, що всі структури безпеки та оборони мобілізують нові ресурси та можливості, відпрацьовують бойові завдання. А держава збереже стабільність за будь-якого сценарію.
"Тому коли ми говоримо: "Не треба паніки", - це не просто слова, за цим насправді стоїть величезна праця сотень тисяч наших громадян, які несуть службу, робота сотень тисяч волонтерів, добровольців, резервістів. Упевнений, що Україна вийде із цього чергового загострення набагато сильнішою", - пише він.
"Люди мають знати, що керівництво держави робить усе можливе для попередження війни та забезпечення миру в нашій країні!" - підсумував Беззубенко.
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цей знається на обороні Держави...
я не панікер, але з такою кротівнею-корупцівнею бездарних рукожопів Україна пропаде.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1956184-zmi-rozpovili-yak-radnik-yermaka-bezzubenko-zbuduvav-skhemi-na-mitnitsi
То давайте позитивні новини, не розганяйте паніку. Найбільші панікери - це зелені та їх лохторат.
Это даже не пятое колесо от телеги. Но тоже о чем то рассуждает. Оно нам надо?!
https://fr24.com/XCCRM/2ad9a688
нехай вже копитом по грудях себе вдарить і щось гугукне по своему,
по зеленому....
ох і не прав був Дарвін, не всі мавпи дорозвивалися,
переодяглися тільки і хвости в штаніни поховали.
Дефицит солярки же имеет место быть повсюду в мире, потому как мировых производителей два: Рф и Китай, и они на настоящий момент союзники.
Захотят - постявят солярку, не захотят - не поставят.
Но чтобы этого не предусмотреть - это надо быть не просто придурками.
Это надо быть иностранными агентами, то есть по-просту предателями.
Обстановка настолько хорошая в Украине и денег так много в казне, что можно продолжать ковидобеситься.
Жду, что Ляшко локдауны введет, а Педалик запретит Силам Теробороны принимать в свои ряды без 3-го бустера.
Продолжайте ковидобесие, вбейте остатки экономики Украины в пыль, помогите, подонки на Банковой, подонки в Минздраве Украины сдать страну соседям.
На крайний случай будете жить, как в Мельбурне Австралия, городе - мировом рекордсмене по локдаунам.
В Мельбурне уже закрылись физиотерапевты, к которым ходил мой муж.
Сегодня узнали, что мозалистка (podiatrist - это высшее образование в Австралии, между прочим), больше не работает. Она нам еще в декабре прошлого года жаловалась, что пациентов у нее больше нет. Вероятно, уехала на родину, в Японию (Мики - японка), из нашей мельбурнской клоаки что ей здесь делать без работы?
Следующие на закрытие - врачи общего профиля и оптометристы.
Давай, Ляшко.
Давайте, Банковая.
Вбейте экономику Украины в пыль, подонки, как это сделали в Австралии.