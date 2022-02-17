Наведений через Прип'ять понтонний міст на російсько-білоруських військових навчаннях - зник, - CNN
Міст, який навели через річку Прип'ять в Білорусі під час військових навчань російської та білоруської армій, зник.
Як інформує Цензор.НЕТ про це пише CNN.
Відзначається, що згідно з новими супутниковими знімками, понтонний міст, побудований через річку в Білорусі, менш ніж за чотири милі від українського кордону - зняли.
Західна розвідка та військові чиновники уважно відстежували будівництво мосту Наразі не зрозуміло, чому його побудували та зрештою демонтували. Можливо, що міст використовувався як частина навчань.
Також можливо, що розгорнуті там російські чи білоруські сили — сили, які, можуть бути використані для вторгнення в Україну з півночі — вже переправили все що було потрібно через ріку й більше не потребують цього мосту.
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південніше Припяті, біля українського кордону "образовалась" нова батальонно-тактична група
а пакость они могут придумать какую угодно.но все меньше тех,кто им поверит.
Так і з твоїм ЗРК - сам подумай: навіщо гнать техніку туди де вона може буть захоплена ворогом чи знищена? Заради одного пуску? Це ж тобі не "Шмєль" одноразовий!
Швидше за все його притопили хитрющі в'єтнамці ((
От радиации они теперь большие и жрут всё вплоть до танков.
П.С. Ну это блеф. Рашка может бить только в спину, нихрена они не нападут.
Днем навели мост - вечером разобрали,
Вечером навели мост - ночью разобрали.
Ну, вы поняли.
Трудно ли умеючи.
Не знала.