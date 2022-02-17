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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Наведений через Прип'ять понтонний міст на російсько-білоруських військових навчаннях - зник, - CNN

Наведений через Прип'ять понтонний міст на російсько-білоруських військових навчаннях - зник, - CNN

Міст, який навели через річку Прип'ять в Білорусі під час військових навчань російської та білоруської армій, зник.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише CNN.

Відзначається, що згідно з новими супутниковими знімками, понтонний міст, побудований через річку в Білорусі, менш ніж за чотири милі від українського кордону - зняли.

Західна розвідка та військові чиновники уважно відстежували будівництво мосту Наразі не зрозуміло, чому його побудували та зрештою демонтували. Можливо, що міст використовувався як частина навчань.

Також можливо, що розгорнуті там російські чи білоруські сили — сили, які, можуть бути використані для вторгнення в Україну з півночі — вже переправили все що було потрібно через ріку й більше не потребують цього мосту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські військові перекинули понтонний міст через Прип’ять за 4 км від кордону Білорусі й України (оновлено). ФОТО

Автор: 

Білорусь (7927) міст (1231) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+28
Пропили мабудь).
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17.02.2022 23:29
+7
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17.02.2022 23:39
+5
Новая секретная модель понтонного моста это. Притопили от аэроразведки спрятали. Потом вдруг раз---и всплыл, танки промчались, ветер поднимая, и опять---опа ча---притопили. А потом всё сначала. Кулибин то был кацап!
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17.02.2022 23:34
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Пропили мабудь).
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17.02.2022 23:29 Відповісти
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17.02.2022 23:39 Відповісти
дивись стрім Бутусова:
південніше Припяті, біля українського кордону "образовалась" нова батальонно-тактична група
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18.02.2022 00:57 Відповісти
"..развернутые там российские или белорусские силы - силы, которые могут быть использованы для вторжения в Украину с севера - уже переправили все, что было нужно, через реку и больше не нуждаются в этом мосту "
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18.02.2022 00:57 Відповісти
Так шо можжа сжигать, сбегать некуда.
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18.02.2022 01:38 Відповісти
Мені цікаво: Той хто написав - трохи тямить у тактиці і військових операціях? Загнать військове угрупування у "коридор" шириною в 4 км - з одного боку український кордон а з другого - річка з заболоченими берегами і відрізать від лінії забезпечення пальним і ************ - це треба буть "стратигом" типу "казкарів" Куликовської битви які розказували що після переправи для битви князь наказав потопить і спалить човни щоб воїнам відступать не було куди Ліквідацією переправи угрупування позбавляється можливості маневру і потрапляє під можливий удар СРЗВ Завезення купи *********** пального і МТО на передовий плацдарм обмежений територією і перебуваючий в радіусі удару СРЗО - ще дурніше виглядить Ну - напхають його туди А як ним потім розпоряджаться? У них там що - "окремий фронт" відкриваться буде? Адже якщо їх там "затиснуть" і зупинять наступ то вони змушені будуть обороняться то як їм потім перекидать резерви та підкріплення? А напхають туди "купу "в три поверхи" - то буде більша вірогідність що потраплять під вогневий удар А серйозних фортифікаційних споруд для укриття о/с техніки *********** і пального там немає Та й тримать значні запаси без діла там звідки їх взять не можна в потрібний момент - ідіотизм
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18.02.2022 07:13 Відповісти
А якщо через міст переправили майже до нашого кордону якусь ракетну пускову установку? І орки лупануть як в 14 по MH-17.
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18.02.2022 08:29 Відповісти
такие вещи не ставят на линии соприкосновения.такие ракеты и называются оперативно тактическими,и используются с глубины от 100 до 1500-2000 км.
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18.02.2022 08:38 Відповісти
Я маю на увазі що можуть орки лупанутиб а сказати що це "хунта" бесчинствует і "нас там не било".
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18.02.2022 08:46 Відповісти
так уже зафиксированно,что были и есть .
а пакость они могут придумать какую угодно.но все меньше тех,кто им поверит.
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18.02.2022 09:10 Відповісти
"Казка" про "стрелявших хахлов" була придумана потім - коли вони зрозуміли "в яке гімно вляпалися" - бо до того вони були впевнені що збивають наш літак А на Поліссі в тому районі немає аеродромів тому літать там нікому - хіба-що вертольоти А для них і переносного ЗРК досить - який у надувному човні переправить можна
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18.02.2022 09:38 Відповісти
А як ти її потім звідти виводить будеш? Знову міст наплавлять? Заради однієї установки? Для подібних ракет 4 км великої ролі не грають - це тобі не "Тунгуска" чи "Оса"
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18.02.2022 09:33 Відповісти
А навіщо виводити? Пускову установку взірвати і втопити в поліському болоті.
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18.02.2022 09:49 Відповісти
А ти знаєш СКІЛЬКИ вона коштує? Такого марнотратства навіть американці собі дозволить не можуть! А кацапня - тим більше! Казали хлопці що у них у військах стараються берегти ту техніку що при Союзі випускалася - вона якісніша А те що вже випущене в РФ - "гайками сере"
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18.02.2022 10:00 Відповісти
Що це ти так за орків переживаєш? Забув мабуть один з девізів московії: "ми за ценой не постоім"? Я між ними прожив 10 років, то всяке бачив і чув.
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18.02.2022 10:11 Відповісти
Я не "преживаю" а "реально дивлюся на ситуацію"
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18.02.2022 10:41 Відповісти
Реально орків прорахувати мабуть неможливо. В 80-і в Польщі знайомий прапор з ДШБр розказував ,як при десантуванні пускали в утіль автотехніку. А з вертольтного полку, як те саме робили з бойовими машинами. Десь в 86 році літуни в н.п. Хоцянув влупили по фазенді і загинув польський фермер. Тоді ж біля н.п. Тшебінь взірвався склад ***********. Наша частина в Легніці була біля складу КЕЧ, то бачив як за ніч забрали все скло щоб засклити вікна полякаів. Це так що пригадав ....
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18.02.2022 11:09 Відповісти
Я йому "стрижене" а він мені - брите"! Ти розумієш що одне - розбита вантажівка і зовсім інше - знищена доргуща бойова одиниця? А різницю між "розбитою випадково" і "знищеною навмисно" розумієш? За це стаття в КК РФ є! Бойова одиниця може буть знищена лише у випадку загрози потрапляння в руки ворога Чи ти надивився кіна "Гарячий сніг" коли з-за того що машина заглохла іі з мосту скинули (замість того щоб руками з мосту виштовхать на берег і на обочину)
Так і з твоїм ЗРК - сам подумай: навіщо гнать техніку туди де вона може буть захоплена ворогом чи знищена? Заради одного пуску? Це ж тобі не "Шмєль" одноразовий!
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18.02.2022 11:25 Відповісти
...агась, угнали й здали в металобрухт
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17.02.2022 23:30 Відповісти
Нацгвардійців що розгорнуті біля Київської ГЕС чекає доволі суттєве разове підвищення грошового забезпечення.
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17.02.2022 23:32 Відповісти
хвалити Богу, хоч гроші все ж не в асфальт....
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18.02.2022 00:59 Відповісти
Припять в Дніпро впадає, міст по течії дійде десь до греблі десь завтра.
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18.02.2022 01:07 Відповісти
А був міст?
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17.02.2022 23:32 Відповісти
Мост был. Но его разобрали. Надо будет снова соберут.
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17.02.2022 23:34 Відповісти
Полетів у вирій. З кінцями.
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17.02.2022 23:35 Відповісти
Вчора був. Сьогодні нема. Але може з'явитися знов. Буквально за кілька годин.
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17.02.2022 23:36 Відповісти
Вчера его уже не было. Но цензор отстает в новостях на день-два часто.
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17.02.2022 23:39 Відповісти
Ну это я образно выразился. Типа того что мост не стационарный, как говорится - сегодня тут, а завтра там.
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17.02.2022 23:54 Відповісти
А патаму шо тяжєлєє вади (( он утанул ((
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17.02.2022 23:34 Відповісти
Вазможно он аказался лєхче воздуха і єво унєсло парывом вєтра 🌪
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18.02.2022 00:57 Відповісти
вьетнамці притоплювали переправи, але кацапи-рукожопи на таке не здатні - скоріш за все зняли і сховали у лісі подалі від нашої Вільхи
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18.02.2022 01:01 Відповісти
Ви маєте рацію, можливо навіть не одну..
Швидше за все його притопили хитрющі в'єтнамці ((
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18.02.2022 01:09 Відповісти
Новая секретная модель понтонного моста это. Притопили от аэроразведки спрятали. Потом вдруг раз---и всплыл, танки промчались, ветер поднимая, и опять---опа ча---притопили. А потом всё сначала. Кулибин то был кацап!
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17.02.2022 23:34 Відповісти
Та пусть. Лишь бы плотины не стали строить---бобры отомстят потом.
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18.02.2022 00:00 Відповісти
"литвина" работа)) на свою дачу уволок ))
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17.02.2022 23:35 Відповісти
Його там нема, і ніколи не було!
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17.02.2022 23:35 Відповісти
Іхтамнєт?
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17.02.2022 23:37 Відповісти
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17.02.2022 23:37 Відповісти
лохи, не смогли придумать как объяснить его существование, бо для учебных целей он бесполезен, если ты собираешься "типа обороняться"
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17.02.2022 23:38 Відповісти
Ну понтонні мости складаються і розкладаються дуже-дуже швидко... На навчаннях відпрацювали і забрали, але ж за потреби можуть знову швидко розкласти...
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17.02.2022 23:38 Відповісти
Вот бы еще и ордынское войско щезло, всьо до последнего солдата
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17.02.2022 23:42 Відповісти
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17.02.2022 23:42 Відповісти
Ну собрать обратно, это несколько часов работы.
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17.02.2022 23:53 Відповісти
Магия млять. Ждите этот мост 23 февраля.
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17.02.2022 23:53 Відповісти
Може і з кримським так можна)
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17.02.2022 23:55 Відповісти
Бобры подсуетились.
От радиации они теперь большие и жрут всё вплоть до танков.
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17.02.2022 23:55 Відповісти
Главное чтобы не пытались форсировать, сомы там тоже не менее агрессивные по той же причине что и бобры.
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18.02.2022 01:12 Відповісти
" ОН УТОНУЛ..."
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18.02.2022 00:00 Відповісти
Распалсся на атомы от радиации.
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18.02.2022 01:42 Відповісти
Зараз хламідія розповість нам, що якби не всякі CNN, то ніхто б про цей міст не знав би і він і досі стояв би. Лізуть зі своїми попередженнями, заважають уйлу нападати. Хламідія в шоці.
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18.02.2022 00:05 Відповісти
Так міст через Прип'ять, **** неясно? Снорки із Зони Відчуження шастали, от і розібрали на шматки.

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18.02.2022 00:06 Відповісти
Многие сегодня так же маски носят.
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18.02.2022 02:11 Відповісти
повінь змила.... разом з кацапськими танками...
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18.02.2022 00:44 Відповісти
Он утонул
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18.02.2022 00:48 Відповісти
Он просто под водой!
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18.02.2022 01:07 Відповісти
Беспонтовый мост.
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18.02.2022 01:13 Відповісти
Бєспонтовийнаномост одним словом
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18.02.2022 01:20 Відповісти
Безмостовый понт.
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18.02.2022 02:12 Відповісти
Так и будет. Будут подвозить запасы крови, запасы бурятов, отводить, опять подвозить. Они ж с Америкой воюют, но нападая на Украину.
П.С. Ну это блеф. Рашка может бить только в спину, нихрена они не нападут.
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18.02.2022 05:59 Відповісти
Он картонный был. То декорация мосфильма.
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18.02.2022 06:02 Відповісти
А может это были учения именно по установке и снятию мобильного понтонного моста?
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18.02.2022 06:11 Відповісти
А может репетиция.
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18.02.2022 06:35 Відповісти
Какая неожиданность. Понтонный мост исчез.
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18.02.2022 06:14 Відповісти
Утром навели мост - днем разобрали.
Днем навели мост - вечером разобрали,
Вечером навели мост - ночью разобрали.

Ну, вы поняли.
Трудно ли умеючи.
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18.02.2022 06:42 Відповісти
И проверяющий с секундомером. Классика жанра, на учениях.
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18.02.2022 07:03 Відповісти
Правда?
Не знала.
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18.02.2022 07:54 Відповісти
Можливо готують теракт на Чорноюильській АЕС і по цьому мосту перекинули все необхідне для цього.
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18.02.2022 09:25 Відповісти
Сожгли мост, чтоб не возвращаться.
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18.02.2022 10:27 Відповісти
 
 