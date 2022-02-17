Наведений через Прип'ять понтонний міст на російсько-білоруських військових навчаннях - зник, - CNN

Міст, який навели через річку Прип'ять в Білорусі під час військових навчань російської та білоруської армій, зник.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише CNN.

Відзначається, що згідно з новими супутниковими знімками, понтонний міст, побудований через річку в Білорусі, менш ніж за чотири милі від українського кордону - зняли.

Західна розвідка та військові чиновники уважно відстежували будівництво мосту Наразі не зрозуміло, чому його побудували та зрештою демонтували. Можливо, що міст використовувався як частина навчань.

Також можливо, що розгорнуті там російські чи білоруські сили — сили, які, можуть бути використані для вторгнення в Україну з півночі — вже переправили все що було потрібно через ріку й більше не потребують цього мосту.

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