Всі ці обстріли - провокації з метою вимушення ЗСУ дати відповідь, - командувач ООС Павлюк

Збройні сили України контролюють ситуацію на лінію фронту та відкривають вогонь у відповідь тільки тоді, коли є загроза для українських військових.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" сказав командувач Операції Об'єднаних сил, генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

"Ми повністю контролюємо ситуацію. У відповідь вогонь відкриваємо тільки тоді, коли дійсно є загроза нашим військовослужбовцям і всі можливі способи припинити вогонь за допомогою моніторингової місії ОБСЄ і СЦКК вичерпані і немає можливості по-іншому зупинити вогонь. Тому що всі ці обстріли - це провокації з метою вимушення ЗСУ дати відповідь, а потім обвинуватити нас перед усім світом, що це ми активізуємо", - пояснив Павлюк.

Він також додав, що наразі не спостерігається ознак просування незаконних збройних формувань ОРДЛО у бік України.

"Ймовірності повномасштабного вторгнення в Україну ми зараз не бачимо. Це провокація та гра м'язами", - вважає командувач ООС.

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