Всі ці обстріли - провокації з метою вимушення ЗСУ дати відповідь, - командувач ООС Павлюк
Збройні сили України контролюють ситуацію на лінію фронту та відкривають вогонь у відповідь тільки тоді, коли є загроза для українських військових.
Про це в ефірі телеканалу "1+1" сказав командувач Операції Об'єднаних сил, генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.
"Ми повністю контролюємо ситуацію. У відповідь вогонь відкриваємо тільки тоді, коли дійсно є загроза нашим військовослужбовцям і всі можливі способи припинити вогонь за допомогою моніторингової місії ОБСЄ і СЦКК вичерпані і немає можливості по-іншому зупинити вогонь. Тому що всі ці обстріли - це провокації з метою вимушення ЗСУ дати відповідь, а потім обвинуватити нас перед усім світом, що це ми активізуємо", - пояснив Павлюк.
Він також додав, що наразі не спостерігається ознак просування незаконних збройних формувань ОРДЛО у бік України.
"Ймовірності повномасштабного вторгнення в Україну ми зараз не бачимо. Це провокація та гра м'язами", - вважає командувач ООС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От коли на одного нашого загиблого будуть щонайменьше 5 їхнії жмуриків, от тільки тоді вони будуть сцятись досилати снаряди! Вони рахуються тільки з тими, хто їм дає по зубах, і то з процентами!
Б#ядь як так можно зневажати себе й принижувати країну?!!!
З того що 50 обстрілів а мали бути подавлені після першого.... а не "нас **#ть а ми крепчаєм".
для цього і "еякуляція Донецька".
саме той той випадок, коли і відповісти треба і розуміешь,
шо тебе кацапня розводить.
але е і гарна новина - ЗЕ України не в отрубоні,
просто малюк приїхав на бамбас погратися з котиками...
а не лізти під них, починаючі з образ того під кого ви підлізли?
то може діло і буде....
і чі е докази все це підтвердити дукументально?
Насипають повній і правильно роблять, тільки тихо і без шуму на весь світ!
Це таке придумав наш Найвеличніший Головнокомандувач Генералісімус Архістратег Кловун з кварталу95?
Так він просто сцикло і тупорилий артист.
Він вам накомандує.