УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11091 відвідувач онлайн
Новини Війна
4 397 33

Всі ці обстріли - провокації з метою вимушення ЗСУ дати відповідь, - командувач ООС Павлюк

Всі ці обстріли - провокації з метою вимушення ЗСУ дати відповідь, - командувач ООС Павлюк

Збройні сили України контролюють ситуацію на лінію фронту та відкривають вогонь у відповідь тільки тоді, коли є загроза для українських військових.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" сказав командувач Операції Об'єднаних сил, генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

"Ми повністю контролюємо ситуацію. У відповідь вогонь відкриваємо тільки тоді, коли дійсно є загроза нашим військовослужбовцям і всі можливі способи припинити вогонь за допомогою моніторингової місії ОБСЄ і СЦКК вичерпані і немає можливості по-іншому зупинити вогонь. Тому що всі ці обстріли - це провокації з метою вимушення ЗСУ дати відповідь, а потім обвинуватити нас перед усім світом, що це ми активізуємо", - пояснив Павлюк.

Він також додав, що наразі не спостерігається ознак просування незаконних збройних формувань ОРДЛО у бік України.

"Ймовірності повномасштабного вторгнення в Україну ми зараз не бачимо. Це провокація та гра м'язами", - вважає командувач ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станом на 22 годину зафіксовано 50 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, - пресцентр ОС

Автор: 

обстріл (28357) операція Об’єднаних сил (6725) Павлюк Олександр (216)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
ну да треба дати відповідь,наприклад байрактарами -точно по мавпах в чому проблема?не треба засипати їх снарядами треба точно вальнути по путінососах!!Чи це мало загинути 30 дітей і ви б тоді їм насипали??Шо за дурацкі пояснення?Я куєю дітей врятувало що вони були на той час в іншій кімнаті,ви шо бліать не розумієте завжди так щастити не буде!Ми відкриваємо вогонь коли є загроза життю військовослужбовцям,ну зашебісь а то що загроза для тридцяти дітей виявляється то не загроза,ви чьо там дурні чи шо???Та ви б..ь мали за тих дітей так насипати щоб і думки в орків не було більше так робити.А вони контролюють ситуацію цирк якийсь...
показати весь коментар
18.02.2022 00:15
+10
Значить просто терпіти? Дивна тактика...
показати весь коментар
17.02.2022 23:56
+6
Цікаво.... чисто теоретично- як що дружину цього дядька гвалтуватимуть він теж буде ігнорувати й казати "це з метою щоб отримати відповідь " ?!
Б#ядь як так можно зневажати себе й принижувати країну?!!!
показати весь коментар
17.02.2022 23:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значить просто терпіти? Дивна тактика...
показати весь коментар
17.02.2022 23:56 Відповісти
Не переживай. Ответка прилетает. Только не орут об этом
показати весь коментар
17.02.2022 23:58 Відповісти
Та дай бог, шобы не было безкарно.
показати весь коментар
18.02.2022 00:12 Відповісти
Ні фіга не видно!
показати весь коментар
18.02.2022 00:32 Відповісти
ниже
показати весь коментар
18.02.2022 00:33 Відповісти
Скрин от челика из ЛыНыРы
показати весь коментар
18.02.2022 00:32 Відповісти
РІВНО - мало!

От коли на одного нашого загиблого будуть щонайменьше 5 їхнії жмуриків, от тільки тоді вони будуть сцятись досилати снаряди! Вони рахуються тільки з тими, хто їм дає по зубах, і то з процентами!
показати весь коментар
18.02.2022 00:40 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2022 23:58 Відповісти
Цікаво.... чисто теоретично- як що дружину цього дядька гвалтуватимуть він теж буде ігнорувати й казати "це з метою щоб отримати відповідь " ?!
Б#ядь як так можно зневажати себе й принижувати країну?!!!
показати весь коментар
17.02.2022 23:57 Відповісти
З чого ти взяв що немає вогню у відповідь? Далеко не все військові розказують і так має бути, бо є державна таємниця і в придачу йде інформаційна війна.
показати весь коментар
18.02.2022 01:18 Відповісти
З того що орки кацапські не вищать про "злиє Укри разбамбілі мірний танк/пушку/мінімйот" .
З того що 50 обстрілів а мали бути подавлені після першого.... а не "нас **#ть а ми крепчаєм".
показати весь коментар
18.02.2022 13:58 Відповісти
оскільки деякі міста біля Донецька евакуйовують, то будуть обстрілювати ще більше, потім скажуть, що це ЗСУ
показати весь коментар
17.02.2022 23:57 Відповісти
Цікаво, а Байрактари для чого?
показати весь коментар
18.02.2022 00:06 Відповісти
Хай все кругом горить, але, якщо дійсної загрози військовослужбовцям немає, відповідати не будемо.
показати весь коментар
18.02.2022 00:15 Відповісти
кацапи таки ждуть відповідь, шо би звинуватити ві всьому ЗСУ.
для цього і "еякуляція Донецька".
саме той той випадок, коли і відповісти треба і розуміешь,
шо тебе кацапня розводить.
але е і гарна новина - ЗЕ України не в отрубоні,
просто малюк приїхав на бамбас погратися з котиками...
показати весь коментар
18.02.2022 00:13 Відповісти
ну да треба дати відповідь,наприклад байрактарами -точно по мавпах в чому проблема?не треба засипати їх снарядами треба точно вальнути по путінососах!!Чи це мало загинути 30 дітей і ви б тоді їм насипали??Шо за дурацкі пояснення?Я куєю дітей врятувало що вони були на той час в іншій кімнаті,ви шо бліать не розумієте завжди так щастити не буде!Ми відкриваємо вогонь коли є загроза життю військовослужбовцям,ну зашебісь а то що загроза для тридцяти дітей виявляється то не загроза,ви чьо там дурні чи шо???Та ви б..ь мали за тих дітей так насипати щоб і думки в орків не було більше так робити.А вони контролюють ситуацію цирк якийсь...
показати весь коментар
18.02.2022 00:15 Відповісти
Не верещи..без тебя разберемся..иди лучше Земана в сраку поцелуй
показати весь коментар
18.02.2022 01:05 Відповісти
як ви, пан, навчитеся навіть не відповідати на комменти,
а не лізти під них, починаючі з образ того під кого ви підлізли?
то може діло і буде....
показати весь коментар
18.02.2022 04:05 Відповісти
Еще один советчик вылез..да что же вас так тянет советы то давать? Я уж как нибудь разберусь, что мне делать без советчиков..а тебе напомню одну пословицу- не говори, что мне делать, а не скажу куда тебе идти..Договорились?
показати весь коментар
18.02.2022 08:04 Відповісти
запитання до командуючого - тварі стріляли з окупованих терріторій чи з за поребріка теж?
і чі е докази все це підтвердити дукументально?
показати весь коментар
18.02.2022 00:24 Відповісти
Народ, ви реально дурачки і вірите тут, шо наші атвєтку не дають?!
Насипають повній і правильно роблять, тільки тихо і без шуму на весь світ!
показати весь коментар
18.02.2022 00:33 Відповісти
Я правільно зрозумів генерал-лейтенанта ЗСУ - наші військові захищають лише себе?
показати весь коментар
18.02.2022 00:34 Відповісти
А кого мають захищати, сєпарів?!
показати весь коментар
18.02.2022 00:45 Відповісти
А там всі виключно сепари?
показати весь коментар
18.02.2022 00:52 Відповісти
ну якось так, у блiндаж не поцiлили, голову не вiдiрвало - i на тому спасибi
показати весь коментар
18.02.2022 04:13 Відповісти
А якщо вжепучленці почнуть просуватись вперед, то щоб не провокувати - будете відходити назад? Інтересне пояснення .
Це таке придумав наш Найвеличніший Головнокомандувач Генералісімус Архістратег Кловун з кварталу95?
Так він просто сцикло і тупорилий артист.
Він вам накомандує.
показати весь коментар
18.02.2022 00:53 Відповісти
ну то дайте видповидь
показати весь коментар
18.02.2022 06:21 Відповісти
Да им пофигу будет ответ или нет, решение о вторжение уже принято, и почти все готово в течении 4 дней все начнется, скорее всего 22 февраля, нужно готовится к обороне и проводить мобилизацию
показати весь коментар
18.02.2022 07:02 Відповісти
Зеля казав терпіти до Київа, а потім ми їм дамо.
показати весь коментар
18.02.2022 07:16 Відповісти
 
 