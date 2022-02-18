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Новини Війна
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Внаслідок вечірнього обстрілу у Станиці Луганській постраждало 3 житлові будинки і перебито газопровід, – ДСНС

Внаслідок вечірнього обстрілу Станиці Луганської з боку російських окупантів постраждали 3 житлові будинки, у 2 місцях перебитий газопровід.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Внаслідок вечірнього обстрілу у Станиці Луганській постраждало 3 житлові будинки і перебито газопровід, – ДСНС 01

Станом на 23 годину 17 лютого, за фактом отримання повідомлень про виниклі пожежі в смт. Станиця Луганська два відділення чергового караулу ДСНС виїжджали за наступними адресами:

  • вулиця Магістральна - в результаті обстрілу зруйновано перекриття будівлі, вибито скло в 8 вікнах. Постраждалих не має.
  • вулиця Магістральна - в результаті обстрілу зруйновано перекриття та покриття, частково розрушено фронтон будівлі, вибито скло в 8 вікнах. В результаті перебиття газопроводо було займання покрівлі на площі 4 м.кв. Постраждалих не має.
  • вулиця Бузкова - біля нежитлового будинку перебит газопровід, йде витік газу (без горіння), навпроти цього будинку в результаті обстрілу пошкоджено фасад та вибито скло у 3 вікнах. Постраждалих не має.
  • вулиця Магістральна та вулиця Ватутіна - інформація про пожежу не підтвердилась.

Також читайте: Попадання із важкої зброї у житловий будинок сталося в Станиці Луганській ввечері 17 лютого, - Цаплієнко

Автор: 

обстріл (28357) ДСНС (5097) операція Об’єднаних сил (6725) Станиця Луганська (196)


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И КАК ВСЕГДА ЗЕЛЕНЬКО НАСЦ#Л CЕБЕ ВРОТ ! ХОТЯ ЧТО ОНО МОЖЕТ СКАЗАТЬ...
ОНО ЖЕ И ДАЛЬШЕ ХОЧЕТ ЗАГЛЯНУТЬ ПУЙЛУ В ГЛАЗ...
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18.02.2022 00:57 Відповісти
А какое там количество населения? Возможно есть смысл эвакуировать?
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18.02.2022 08:33 Відповісти
На фотографии нежилой дом.
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18.02.2022 09:16 Відповісти
На вчорашньому відео він горів
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18.02.2022 09:34 Відповісти
 
 