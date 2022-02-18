Внаслідок вечірнього обстрілу у Станиці Луганській постраждало 3 житлові будинки і перебито газопровід, – ДСНС

Внаслідок вечірнього обстрілу Станиці Луганської з боку російських окупантів постраждали 3 житлові будинки, у 2 місцях перебитий газопровід.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Станом на 23 годину 17 лютого, за фактом отримання повідомлень про виниклі пожежі в смт. Станиця Луганська два відділення чергового караулу ДСНС виїжджали за наступними адресами:

вулиця Магістральна - в результаті обстрілу зруйновано перекриття будівлі, вибито скло в 8 вікнах. Постраждалих не має.

вулиця Магістральна - в результаті обстрілу зруйновано перекриття та покриття, частково розрушено фронтон будівлі, вибито скло в 8 вікнах. В результаті перебиття газопроводо було займання покрівлі на площі 4 м.кв. Постраждалих не має.

вулиця Бузкова - біля нежитлового будинку перебит газопровід, йде витік газу (без горіння), навпроти цього будинку в результаті обстрілу пошкоджено фасад та вибито скло у 3 вікнах. Постраждалих не має.

вулиця Магістральна та вулиця Ватутіна - інформація про пожежу не підтвердилась.

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