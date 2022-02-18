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Новини
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Родина нардепа ВР Шуфрича придбала та зареєструвала нерухомість у окупованому Криму за законами Росії – "Схеми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Родина народного депутата України від ОПЗЖ Нестора Шуфрича у 2019 році зареєструвала своє нерухоме майно в окупованому Криму за законами Російської Федерації, таким чином визнавши юрисдикцію Кремля на українському півострові. Йдеться про маєток та велику земельну ділянку у селищі Сімеїз на південному березі Криму. Окрім того, родина Шуфричів купувала нерухомість тут і після анексії, посвідчуючи ці угоди лише за російськими законами. Сам Шуфрич підтвердив, що його сім’я має нерухомість на окупованому півострові, та заявив, що українське законодавство дозволяє оформлювати майно в Криму за російськими законами, хоча це не відповідає дійсності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні "Шуфрич, Крим, визнання законів РФ?" програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода на телеканалі UA:Перший).

Журналісти з’ясували, що незадовго до анексії родина Шуфрича придбала у Віктора Медведчука недобудовану віллу площею 4500 квадратних метрів на березі моря прямо по сусідству із його маєтком у селищі Сімеїз. Ця територія, яка раніше відійшла у приватні руки під приводом будівництва профілакторію для спортсменів "Динамо-Київ", а згодом опинилася в розпорядженні Віктора Медведчука, має свій власний, приватизований пляж, – усупереч українському законодавству, йдеться у розслідуванні.

У результаті угоди купівлі-продажу цей об’єкт був оформлений як власність української компанії "Авто бізнес груп", заснованої батьком Шуфрича та його помічником. В українському реєстрі нерухомого майна це досі власність української фірми.

Родина нардепа ВР Шуфрича придбала та зареєструвала нерухомість у окупованому Криму за законами Росії – Схеми 01

Об’єкт досі не добудований, але власники його не закинули – у 2021 році тут з’явилась охорона і табличка з написом "приватна власність".

Родина нардепа ВР Шуфрича придбала та зареєструвала нерухомість у окупованому Криму за законами Росії – Схеми 02

"Схеми" з’ясували, що в російському реєстрі нерухомості цей маєток та декілька земельних ділянок під ним із 2019 року значаться як власність російської компанії "Естейт холдинг груп", зареєстрованої у Москві. Засновники цієї фірми ті ж самі – батько депутата Нестора Шуфрича – Іван та помічник депутата Віктор Сидорук.

Журналісти звернули увагу, що оформлення кримської нерухомості на російську фірму відбулось не відкрито, а через схему, яку складніше простежити.

Зокрема, українська "Авто бізнес груп" стала засновницею російської "Естейт холдинг груп" і як частку в статутний капітал внесла загадану кримську нерухомість. На це вказує і той факт, що в цей період капітал "Естейт холдинг груп" різко збільшився до кількох сотень мільйонів рублів. Після цього російські органи влади внесли запис про право власності російської фірми Шуфричів на цю нерухомість у державні реєстри Російської Федерації.

"Схеми" також з’ясували, що родина народного депутата не лише оформила за російськими законами свою нерухомість, яку мала до анексії. Але і розширювала свої володіння вже після анексії Криму – придбавши за російськими законами тут ще більше майна, а саме – ще більше землі навколо недобудованого маєтку.

У 2017-му році колишній депутат Сімеїзської селищної ради Тімур Шемшедінов, також у статусі співзасновника "Естейт холдинг груп", вніс на її баланс двоповерховий літній будиночок та дві земельні ділянки біля пляжу – сумарною площею у 25 соток – і за кілька місяців вийшов зі складу засновників компанії. Зрештою, у кінцевих бенефіціарах фірми залишились лише батько (через українську компанію, – прим.) та помічник народного депутата України Нестора Шуфрича. Після чого російські органи влади теж внесли запис про право власності російської фірми Шуфричів і на цю кримську землю в державні реєстри Російської Федерації.

При цьому в українському кадастрі це досі земля попереднього власника. Це означає, що угоду не посвідчили в Україні і не провели за українськими законами – для України такі домовленості не є легітимними, йдеться у розслідуванні "Схем".

Родина нардепа ВР Шуфрича придбала та зареєструвала нерухомість у окупованому Криму за законами Росії – Схеми 03

У коментарі журналістам Нестор Шуфрич підтвердив, що його родина володіє нерухомістю в Криму, але про її реєстрацію в юрисдикції РФ спілкуватись не захотів.

Водночас депутат заявив, що оформлення майна в Криму за російськими нормами "дозволено українськими законами".

"Це дозволено українським законом. І це нормально. Ви не знаєте? В 2019 році було прийнято 2 спеціальних закони, які дозволили заради захисту майнових прав наших громадян в АРК український, тимчасово діяти за тими правилами, які були встановлені російською стороною", – заявив Шуфрич у коментарі журналісту "Схем".

Правознавці та офіційні представники профільних органів державної влади, з якими поговорили журналісти, спростували, що такі закони коли-небудь ухвалювали в Україні.

"Мені невідомо, про які закони може йти мова і які конкретно закони, прийняті в 2019 році – тим більше. Ми не визнаємо діяльність так званих органів влади, які РФ на порушення і українського законодавства і норм міжнародного права створила на цих територіях, і ми не визнаємо будь-які акти, рішення і документи, які ці так звані органи окупаційні продукують, виносять, або якими змінюють певні правовідносини на цій окупованій території", – повідомила перша заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Дар’я Свиридова.

Помічник нардепа Віктор Сидорук не захотів коментувати угоди. Зазначив, що з цього питання з журналістами зв’яжуться його юристи. Також "Схеми" передали прохання про коментар Тімуру Шемшедінову. Відповіді до публікації не отримали.

Родина нардепа ВР Шуфрича придбала та зареєструвала нерухомість у окупованому Криму за законами Росії – Схеми 04

Автор: 

Крим (14137) нерухомість (886) Шуфрич Нестор (391)


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Топ коментарі
+52
На восьмому році війни колаборанти і зрадники в Україні-недоторканні! Ну от як це можна пояснити?
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18.02.2022 00:15
+42
Ця гнида повинна давно вже висіти на гілляці, а воно продовжує забруднювати повітря країни.
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18.02.2022 00:26
+37
Тому що зрадники сидять і в ОПі.
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18.02.2022 00:19
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И шо, вот это в Раде сидит и керует законами? Чегож к Алине Паш претензии возникли......
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18.02.2022 10:26 Відповісти
А тепер розкажіть мені падли, яким це таким "своїм" шляхом має йти Україна по версії Шуфрича?
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18.02.2022 10:29 Відповісти
На самом деле проблема не в "Шуфриче" (и ему подобных). Проблема в том, что он реально не нарушил не один закон Украины.
"Так может в консерватории что-то подправить?" (с)
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18.02.2022 10:42 Відповісти
а он срулил,?
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18.02.2022 10:45 Відповісти
это нац терроризм иметь виллу в оккупированном крыму в симеизе...встати там все переделали кацапы есть кацапий блогер..с укр фамилией..всю торговлю в симеизе на набережной убрали только лежаки и пристань спилили...типа коммунизм..парки лавочки..-а ты жди атаки сидя в 9 этажке
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18.02.2022 10:50 Відповісти
Так... але у вас фотка ця, помаранчева, має адресу - вкантактє.
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18.02.2022 22:07 Відповісти
Надеюсь, оплачивать счета будут более тщательно, чем наш ЗЕнедокомандувач.
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18.02.2022 11:18 Відповісти
Это чмо разбогатело на спекуляциях с украинскими углеводородами. (По сути ,скомуниздив у народа.) И обуяла его жажда власти! Выучив несколько стереотипов, он постоянно их повторяет....О том как он (а кто он такой?) договорился с ху@лом "прекратить войну",а Порошенко помешал!??? Всё было бы смешно ,кабы не находились люди ,кто ему верит и голосует за него!?? Самозваный миротворец давно заслужил звездюлей с конфискацией и пора преступить....
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18.02.2022 11:30 Відповісти
ДАПАШЛИВЫ
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18.02.2022 11:35 Відповісти
мало його били
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18.02.2022 12:04 Відповісти
Звичайно мало!!! Бутусов трошки помордячив Шуфрича.
А ось отй єврей Шустер взагалі не повинен являтися в
студії. Він бачите пригрозив Бутусову вляпати по " морді".
Ця єврейська ***** живе Італії і приїздить трошки грошенят
нахапати. Ця курва спецом запрошує кацапських покидьків
типа шуфричів,черносраких мураєвих задля влаштвування
тупих провокацій. Єврей! Тобі не місце в Україні! Здохни!!!
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19.02.2022 19:27 Відповісти
И никто его не сажает в тюрьму. Просто все органы в Украине фейковые!
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18.02.2022 12:25 Відповісти
все таки зря в 14 м всю эту пи.до.ту не добили, теперь пожинаем плоды. А все наша демократичность
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18.02.2022 14:43 Відповісти
Єдине питання - КОЛИ ВЖЕ ОПЗЖ ВИЗНАЮТЬ СЕПАРАТИСТСЬКОЮ ПАРТІЄЙ І
ПОЧНУТЬ СЛІДСТВО ЗА ІЇ АНТИУКРАЇНСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ???
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18.02.2022 14:58 Відповісти
Купило или окупанты дали в качестве взятки? Теперь понятно почему ето падло каждый день отрабатывает росийские деньги против того чтобы Украина вернула крым и дамбас. Ведь Украина пока не признает росийские документы и домик оказывается незаконно оформлен и подлежит изьятию
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18.02.2022 16:33 Відповісти
--- Коли ж побачу цю гидоту : ---шлунок у судомах тяжких -- все викида ... А сьогодні у владі нашій --- 99% шуфричів колотять нами... Отож скажіть .що " вождь" пролетаріату володя ленін був НЕ правий . коли прорік : ---Будь яка революція чогось варта . лише тоді .коли спроможна захищатися! Терміново потрібний залізний ФЕЛІКС !
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18.02.2022 17:31 Відповісти
"хорошо быть пдрсм" - подумал Щурфрич
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18.02.2022 18:09 Відповісти
А кто виноват что таких повыбирали? Не американцы с канадцами или европейцами пришли и дали им власть а сами украинцы. Терпите их уже 30 лет значит все устраивает- теприте дальше.
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18.02.2022 18:31 Відповісти
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18.02.2022 21:50 Відповісти
десь нормальних людей вбивають в украіні а такого гондона шуфрича не можуть завалити м. львів
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19.02.2022 19:30 Відповісти
Дружина "гаранта" теж купила житло в Ялті...Це НОРМАЛЬНО при нинішній владі...
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18.03.2022 07:02 Відповісти
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