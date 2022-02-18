Уряд запевнив ІКАО, що контролює ситуацію на кордонах України та у повітряному просторі

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова запевнила керівництво Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), що український уряд контролює ситуацію на кордонах України та у повітряному просторі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зокрема, під час зустрічі з президентом ІКАО Сальваторе Шаккітано і генеральним секретарем ІКАО Хуаном Карлосом Салаcаром Джапарова розповіла керівництву організації про поточну безпекову ситуацію в Україні, а також зусилля української влади та світової спільноти зі стримування російської агресії.

При цьому Джапарова запевнила ІКАО, що уряд контролює ситуацію на кордонах України та у повітряному просторі.

"Під час бесіди Еміне Джапарова запевнила представників ІКАО у контролі ситуації на кордонах України та у повітряному просторі. Вона наголосила на тому, що гібридні методи війни, яку Росія веде проти України уже 8 рік поспіль, серед іншого, включають дезінформацію, послаблення української економіки, кібератаки. Жертвами цих інформаційних атак стають також учасники ринку страхування та лізингу авіаційної техніки. Це, у свою чергу, несе загрозу стабільному авіаційному сполученню України зі світом", — зазначили в МЗС.

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Джапарова наголосила, що жертвами цих інформаційних атак стають також учасники ринку страхування та лізингу авіаційної техніки, що несе загрозу стабільному авіаційному сполученню України зі світом.

"Президент та генеральний секретар ІКАО високо оцінили дії української влади та підкреслили важливість подальшої тісної взаємодії з міжнародними авіаційними органами. Вони висловили переконання у тому, що рішення ІКАО та інших авіаційних органів повинні базуватися на офіційних джерелах, відповідно до усталених практик і механізмів", — додали в міністерстві.

Також посадовиця засудила агресивні наміри Кремля легітимізувати спробу анексії Криму в авіапросторі та подякувала ІКАО за тверду позицію щодо невизнання публікацій Росією аеронавігаційної інформації стосовно тимчасово окупованого Криму.

Раніше під час позачергового засідання 13 лютого ухвалив рішення про виділення понад 16,6 мільярда гривень для гарантування безперебійності польотів на території України у зв'язку із загостренням зовнішньополітичних загроз. Ці кошти будуть спрямовані на надання необхідних гарантій для страхових та лізингових компаній.

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