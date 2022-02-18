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Уряд запевнив ІКАО, що контролює ситуацію на кордонах України та у повітряному просторі

Уряд запевнив ІКАО, що контролює ситуацію на кордонах України та у повітряному просторі

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова запевнила керівництво Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), що український уряд контролює ситуацію на кордонах України та у повітряному просторі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зокрема, під час зустрічі з президентом ІКАО Сальваторе Шаккітано і генеральним секретарем ІКАО Хуаном Карлосом Салаcаром Джапарова розповіла керівництву організації про поточну безпекову ситуацію в Україні, а також зусилля української влади та світової спільноти зі стримування російської агресії.

При цьому Джапарова запевнила ІКАО, що уряд контролює ситуацію на кордонах України та у повітряному просторі.

"Під час бесіди Еміне Джапарова запевнила представників ІКАО у контролі ситуації на кордонах України та у повітряному просторі. Вона наголосила на тому, що гібридні методи війни, яку Росія веде проти України уже 8 рік поспіль, серед іншого, включають дезінформацію, послаблення української економіки, кібератаки. Жертвами цих інформаційних атак стають також учасники ринку страхування та лізингу авіаційної техніки. Це, у свою чергу, несе загрозу стабільному авіаційному сполученню України зі світом", — зазначили в МЗС.

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Джапарова наголосила, що жертвами цих інформаційних атак стають також учасники ринку страхування та лізингу авіаційної техніки, що несе загрозу стабільному авіаційному сполученню України зі світом.

"Президент та генеральний секретар ІКАО високо оцінили дії української влади та підкреслили важливість подальшої тісної взаємодії з міжнародними авіаційними органами. Вони висловили переконання у тому, що рішення ІКАО та інших авіаційних органів повинні базуватися на офіційних джерелах, відповідно до усталених практик і механізмів", — додали в міністерстві.

Також посадовиця засудила агресивні наміри Кремля легітимізувати спробу анексії Криму в авіапросторі та подякувала ІКАО за тверду позицію щодо невизнання публікацій Росією аеронавігаційної інформації стосовно тимчасово окупованого Криму.

Раніше під час позачергового засідання 13 лютого ухвалив рішення про виділення понад 16,6 мільярда гривень для гарантування безперебійності польотів на території України у зв'язку із загостренням зовнішньополітичних загроз. Ці кошти будуть спрямовані на надання необхідних гарантій для страхових та лізингових компаній.

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Автор: 

авіасполучення (3065) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+3
До выборов два года+, выборы будут скорее всего в айфоне, тоесть нарисованные, а вам до них еще надо дожить, растянув на эти два года+ те полвареника, которые остались от "опередників".
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18.02.2022 01:00
+2
Он нет. А вот его избиратели-да.
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18.02.2022 00:51
+2
уряд може забеспечіти адекватність кацапів?
уряд може забеспечіти свою адекватність?
ні і ні.. крапка.
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18.02.2022 01:39
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Да вы содержание своих памперсов не контролируете,зеленая плесень...
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18.02.2022 00:49 Відповісти
Зенелох виделил 16млрд. гривен на ветер чтоб можно было улететь... Ну не ЛОХ ?!
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18.02.2022 00:50 Відповісти
Он нет. А вот его избиратели-да.
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18.02.2022 00:51 Відповісти
не умничайте! народ исправит ошибку на выборах! Люди не виноваты что Зеленько не исполняет свои обещания и оказался чмом.
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18.02.2022 00:53 Відповісти
До выборов два года+, выборы будут скорее всего в айфоне, тоесть нарисованные, а вам до них еще надо дожить, растянув на эти два года+ те полвареника, которые остались от "опередників".
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18.02.2022 01:00 Відповісти
😁 ага, Рафик не уиноуат!
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18.02.2022 01:06 Відповісти
Увас - ошибочка, бо правильно буде дзеленько.
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18.02.2022 01:09 Відповісти
Эта,,ошибка,, минус 10 лет в нормальном развитии Украины,минимум. Вместо обещанной халявы получили опять по хлебалу привычными граблями?
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18.02.2022 08:20 Відповісти
Согласен. Но, я остаюсь при своем мнении ! Люди не виноваты что актер их нагло обманул !!
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18.02.2022 01:05 Відповісти
🤣
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18.02.2022 01:07 Відповісти
Почему не всех? На следующих выборах,опять ,,обмануться ,,будут рады и опять,,неувинаваты,,? И так бег по кругу по граблям. Может как раз жадноватый до халявы ,,нарид,, виноват,а не воровитые жулики,вешающийе ему заведомо невыполнимые обезания?
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18.02.2022 08:27 Відповісти
зелений уряд запевнив... - а з котиком де пост-урядове запевнялово?
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18.02.2022 01:16 Відповісти
от буба запевнив так запевнив,
навіть зелені послідовники не врубають шо трандіти, шо би в струю...
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18.02.2022 01:18 Відповісти
MH-17
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18.02.2022 01:30 Відповісти
уряд може забеспечіти адекватність кацапів?
уряд може забеспечіти свою адекватність?
ні і ні.. крапка.
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18.02.2022 01:39 Відповісти
Величайший все забеспечить ! Готовтесь опладувати генію ! Найкращому зі всіх президентів ********** !
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18.02.2022 01:50 Відповісти
вже треную долоні..
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18.02.2022 02:00 Відповісти
не, ну він же не такий прям сексі
Хотя Зеленько міг би і в порно-фільмі зіграти роль ослика
Такий актор пропадає...
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18.02.2022 02:07 Відповісти
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18.02.2022 07:26 Відповісти
Зелёный уряд контролюе. Какие смешные слова
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18.02.2022 07:28 Відповісти
 
 