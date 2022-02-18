Терористи "ЛНР" ухвалили попереднє рішення про масові обстріли позицій ЗСУ вночі 18 лютого, - Аваков

Російські окупанти, які знаходяться на Луганщині попередньо вирішили вести масові обстріли позицій українських військовослужбовців вночі 18 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, посилаючись на дані української розвідки, заявив 17 лютого в ефірі YouTube-шоу "ГОРДОН" ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"У мене зараз дані нашої розвідки є. Це стосується наших людей. Щойно закінчилися наради у 2-му армійському корпусі, це, як росіяни називають, "армія ЛНР". Там попередньо ухвалено рішення про масові обстріли позицій Збройних сил України зі стрілецької зброї та мінометів по всій лінії зіткнення 2-го армійського корпусу. Також дозволяється застосовувати артилерію на розсуд місцевих командирів. Початок обстрілів – 00.30 за київським часом", – сказав він.

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Крім того, зазначив Аваков, близько половини бойовиків отримали російські паспорти.

"18 числа вони оголошують так звані республіканські навчання. З цією метою мобілізують практично весь особовий склад "армії ЛНР". Їм дано наказ мати запас продуктів на три-чотири дні та документи. Основні напрямки удару – Щастя, Слов'яносербськ та Жовте", – повідомив він.

Ексглава МВС закликав українців бути готовими до провокацій. "Будемо сподіватися, що ми про це сказали і, можливо, почувши це, негідники остерігаються", - додав він.

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