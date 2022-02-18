Терористи "ЛНР" ухвалили попереднє рішення про масові обстріли позицій ЗСУ вночі 18 лютого, - Аваков
Російські окупанти, які знаходяться на Луганщині попередньо вирішили вести масові обстріли позицій українських військовослужбовців вночі 18 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це, посилаючись на дані української розвідки, заявив 17 лютого в ефірі YouTube-шоу "ГОРДОН" ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
"У мене зараз дані нашої розвідки є. Це стосується наших людей. Щойно закінчилися наради у 2-му армійському корпусі, це, як росіяни називають, "армія ЛНР". Там попередньо ухвалено рішення про масові обстріли позицій Збройних сил України зі стрілецької зброї та мінометів по всій лінії зіткнення 2-го армійського корпусу. Також дозволяється застосовувати артилерію на розсуд місцевих командирів. Початок обстрілів – 00.30 за київським часом", – сказав він.
Крім того, зазначив Аваков, близько половини бойовиків отримали російські паспорти.
"18 числа вони оголошують так звані республіканські навчання. З цією метою мобілізують практично весь особовий склад "армії ЛНР". Їм дано наказ мати запас продуктів на три-чотири дні та документи. Основні напрямки удару – Щастя, Слов'яносербськ та Жовте", – повідомив він.
Ексглава МВС закликав українців бути готовими до провокацій. "Будемо сподіватися, що ми про це сказали і, можливо, почувши це, негідники остерігаються", - додав він.
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и зачем откладывать до выборов?
ЗЕбуіни не повинні заважати людям
...шумова завіса для входження на території основного контингенту з РФ?
Якщо брати до уваги той факт, що влада як в Україні, так і в Росії, абсолютно антинародна, що ні в кого не викликає сумніву, то все виглядає цілком логічно
А 300 голосів, в нашій раді не набереться, щоб тут не трапилось.
С началом этих движений ихний рубль и все остальное обвалиться так ЧТО фюрер прозреет... и он это знает! Вова попугает другого Вову, и тот поскачет СМОТРЕТЬ В ГЛАЗ и подписывать Минск 3...
Кто Зеленьку мозг вставит !? Будем надеяться на мистера Байдена и мамину сковородку!
чорткоментує то що не потрібно йому коментувати, ти чого ще втік як твій дегенерат Кива шарікоффф, якого ти привів? Який в АТО займався здирництвом на блокпостах. Це ти замість рефоми поліції збудував злочинне угруповання, це ти Сабаков пересадив патріотів по тюрмах..В тебе є ще совість коментувавти і гавкати..Це ти гнида і твої ставленики "пітушиний МАРШАЛ" Жуков-шокер і доужок твого синочка укурок Зозуля по вказівці Монастирського приховали відео з Трухою. Мразь яка під виглядом реформ накрала більше чим річний бюджет ОЗУ під назвою МВС.
Шановні украінці, не ведіться на уловки цієі кримінальноі гниди. Чорт є чортом та чортом залишиться назавжди! Будьте пильними до прихованих ворогів Націі.
Слава Украіні!
Він кто такий.?
Аааааа...він друг Всесвітньо Відомого шпійона Джеймса Гордона..то він йому злив на флешці ці розвіддані.
Афігєнно.
Да и зассало бы оно туда поехать, если бы знало что обстрел возможен.
Оно - резидент.
-грузи́нська війна́ 2008 року - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 збройний конфлікт між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F Грузією з одного боку та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росією і сепаратистськими угрупованнями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%8F Південної Осетії та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F Абхазії з іншого. Війна розпочалася навколо збройного протистояння в Південній Осетії у серпні https://uk.wikipedia.org/wiki/2008 2008 року. У військових діях проти Грузії, крім регулярних збройних сил Південної Осетії і Росії, брали участь бойовики з Росії і Абхазії. Сторони звинувачували одна одну у провокуванні бойових дій. Вранці 7 серпня
2008 року російські регулярні, не миротворчі військові сили перетнули кордон Грузії через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C Рокський тунель і вторглися на територію Грузії, хоча в російських ЗМІ представляють ситуацію так, ніби вони увійшли на грузинську територію після початку військових дій грузинською стороною, а саме 8 серпняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(2008)#cite_note-5 [5] .
У ніч на https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 8 серпня після обстрілів грузинських сіл, збройні сили Грузії заявили про намір «відновити конституційний лад» на території невизнаної республіки і в результаті боїв зайняли більшу частину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%85%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96 Цхінвалі . Того ж дня Росія «офіційно» втрутилась у конфлікт на стороні південноосетинських сепаратистів та ввела війська, в тому числі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 танкові бригади , на територію Грузії, піддала бомбардуванню грузинські міста, порти та військові об'єкти. Військові дії поширилися далеко за межі Південної Осетії на інші міста Грузії та Абхазію, де з'єднання абхазьких загонів та російських «добровольців» атакували позиції грузинських військ та захопили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Кодорську ущелину . Після окупації частини Грузії російськими військами та етнічних чисток грузинських сіл навколо Південної Осетії за участі міжнародних посередників було досягнуто припинення вогню. Згідно з досягнутими домовленостями, вивід російських військ з грузинської території мав закінчитись до 1 жовтня 2008 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(2008)#cite_note-6 [6]
И нет необходимости озвучивать лишнехромосомным дополнительные "красные линии", после которых война будет официально признана войной с последуюшими санкциями