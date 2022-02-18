Українська бобслеїстка Гунько отримала позитивний результат тесту на допінг на Олімпіаді в Китаї
В української бобслеїстки Лідії Гунько, який бере участь в Олімпійських іграх 2022 в Пекіні, виявили позитивний результат допінг-тесту. Вона стала другою спортсменкою з України, яка попалася на цьому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міжнародне агентство тестування (ITA).
В аналізі Українки виявили "метаболіт дегідрохлорметил-тестостерону 4α-хлор-18-нор-17β-гідроксиметил, 17α-метил-5α-андрост-13-ен-3α-ол (LTM M3)". Речовина внесена до забороненого списку Всесвітнього антидопінгового агентства.
Зразок був зібраний ITA під управлінням органу з тестування та управління результатами Міжнародного олімпійського комітету (МОК) під час змагального антидопінгового контролю 14 лютого 2022 року в Яньцині.
Зараз українку поінформували про результат тесту і тимчасово відсторонили від змагань до вирішення питання відповідно до світового антидопінгового кодексу і антидопінгових правил МОК, застосовних до Зимових Олімпійських ігор в Пекіні 2022 року.
"Це означає, що спортсмену заборонено брати участь у змаганнях, тренуваннях, або в будь-якій діяльності під час Зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що спортсменка має право оскаржити накладення тимчасового відсторонення в Спортивному арбітражному суді - антидопінговому відділі (CAS ADD). Також вона має право запросити аналіз проби Б.
Нагадаємо, що раніше лижницю Валентину Камінську також відсторонили від змагань на Олімпіаді. Вона стала першою українкою, у якої виявили позитивний допінг-тест.
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13 ТИС. ЛЮДЕЙ НЕ СПИТЬ... І САМЕ БІЛЬШЕ ЩО ЇХ ТУРБУЕ ЦЕ БОБСЛЕЙТ !!!!!
ПЫ.СЫ Ногами не пинать - просто предволожение.
о великий спорт - ти плодиш наркоманів і Колумбія перед тобою стае на коліна.
проф спортсмен, в багатьох випадках, калічить свое життя на раз, два олімпіаду довгими роками ізнуряння самого себе тренуваннями....
не можешь? - май хоробрість зійти зі сцени і не пробувати нікого наіпать.
це видно, це стидно і закінчуеться тим чим закінчілось...
Хочеться людині ламати своє здоров'я заради трьох хвилин слави - вперед і з піснею. Але не за суспільні гроші.
Тогда просто НЕ БУДЕТ ни одного спортсмена!
Ідея себе вичерпала - як казав Остап Бендер.
Амінь
Але відзначилися. Це уже друга з чотирьох десятків членів команди
https://www.youtube.com/watch?v=Bolj57gRfvE&ab_channel=denkuzmin Starting problem of Arndt's team