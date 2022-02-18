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Новини Олімпіада-2022
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Українська бобслеїстка Гунько отримала позитивний результат тесту на допінг на Олімпіаді в Китаї

Українська бобслеїстка Гунько отримала позитивний результат тесту на допінг на Олімпіаді в Китаї

В української бобслеїстки Лідії Гунько, який бере участь в Олімпійських іграх 2022 в Пекіні, виявили позитивний результат допінг-тесту. Вона стала другою спортсменкою з України, яка попалася на цьому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міжнародне агентство тестування (ITA).

В аналізі Українки виявили "метаболіт дегідрохлорметил-тестостерону 4α-хлор-18-нор-17β-гідроксиметил, 17α-метил-5α-андрост-13-ен-3α-ол (LTM M3)". Речовина внесена до забороненого списку Всесвітнього антидопінгового агентства.

Зразок був зібраний ITA під управлінням органу з тестування та управління результатами Міжнародного олімпійського комітету (МОК) під час змагального антидопінгового контролю 14 лютого 2022 року в Яньцині.

Зараз українку поінформували про результат тесту і тимчасово відсторонили від змагань до вирішення питання відповідно до світового антидопінгового кодексу і антидопінгових правил МОК, застосовних до Зимових Олімпійських ігор в Пекіні 2022 року.

"Це означає, що спортсмену заборонено брати участь у змаганнях, тренуваннях, або в будь-якій діяльності під час Зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що спортсменка має право оскаржити накладення тимчасового відсторонення в Спортивному арбітражному суді - антидопінговому відділі (CAS ADD). Також вона має право запросити аналіз проби Б.

Нагадаємо, що раніше лижницю Валентину Камінську також відсторонили від змагань на Олімпіаді. Вона стала першою українкою, у якої виявили позитивний допінг-тест.

Автор: 

Олімпіада (687) допінг-контроль (242)


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Топ коментарі
+23
Да вы задрали. Или у кацапов научились, или же китаезы кацам подыгрывают, чтобы не так обидно было. И сразу вопрос. Нафига в бобслее допинг?
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18.02.2022 01:56
+11
"Споривний" бізнес має бути позбавлений держ. фінансування. Хочуть бігати-стрибати-боротися за свої гроші - будь ласка. Нема чого підміняти економічний та соціальний розвиток дешевими понтами хто ширше стрибне в довжину.
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18.02.2022 03:21
+6
Я вибачаюсь ! Но, ВЗАД ТУ ОЛІМПІАДУ В КИТАЇ !
13 ТИС. ЛЮДЕЙ НЕ СПИТЬ... І САМЕ БІЛЬШЕ ЩО ЇХ ТУРБУЕ ЦЕ БОБСЛЕЙТ !!!!!
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18.02.2022 01:59
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Да вы задрали. Или у кацапов научились, или же китаезы кацам подыгрывают, чтобы не так обидно было. И сразу вопрос. Нафига в бобслее допинг?
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18.02.2022 01:56 Відповісти
Та же школа.
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18.02.2022 02:15 Відповісти
Чтобы мощнее бобслеить.
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18.02.2022 02:17 Відповісти
чтобы быстрей скользить...
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18.02.2022 07:51 Відповісти
Вещество улучшает концентрацию внимания
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18.02.2022 07:55 Відповісти
Боже, ну какие идиоты! местная кацапка наверное...
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18.02.2022 01:56 Відповісти
Як все просто, а я то думав що **********-сіцзінпіновська олімпіада така погана. А тут виходить що диктатури і правду матку часом кажуть.
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18.02.2022 02:00 Відповісти
похоже, подкинули одной и другой для дискредитации. Ждем еще.
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18.02.2022 08:10 Відповісти
Нужно сказать, что это все дедушкины лекарства.
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18.02.2022 01:57 Відповісти
Того дедушки,который раньше был бабушкой
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18.02.2022 08:37 Відповісти
Я вибачаюсь ! Но, ВЗАД ТУ ОЛІМПІАДУ В КИТАЇ !
13 ТИС. ЛЮДЕЙ НЕ СПИТЬ... І САМЕ БІЛЬШЕ ЩО ЇХ ТУРБУЕ ЦЕ БОБСЛЕЙТ !!!!!
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18.02.2022 01:59 Відповісти
not forgetting curling...
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18.02.2022 02:03 Відповісти
Люди чекають на новий строк нападу. А бобслєй - то таке, аби побалакати.
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18.02.2022 07:02 Відповісти
дура-2
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18.02.2022 02:01 Відповісти
не ну ладо ті шо бігають, но ті шо їздять? - на зуя?
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18.02.2022 02:07 Відповісти
Наверное шоб не бояться бобслеить закидываются.
ПЫ.СЫ Ногами не пинать - просто предволожение.
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18.02.2022 02:19 Відповісти
та лано
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18.02.2022 02:28 Відповісти
А може вона якраз сама задня у санях? Та що останньою розганяє сани і застрибує в них коли всі вже в них сидять! Кажуть туди ставлять найбільш масивного бобслеїста Вирішуються дві речі: По-перше він надає найсильніший поштовх саням що вже пішли на розгон По-друге - сидячи в задку саней він своєю масою допомагає керувать інерційним рухом саней нахиляючись у відповідний бік А допінг може надає сил для "ривка" при розгоні саней Якщо дійсно "з"їла щось не те" - то колег її жаль - їх кар"єра теж може буть "пересрана"
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18.02.2022 06:31 Відповісти
Тоді вірогідність вживання для початкового "ривка" виростає! Бо судячи з її біографії вона якраз на "ривках" спеціалізувалася - "раніше займалась бодібілдінгом та стронгменша ..у 2016 році стала чемпіонкою світу в становій тязі. У 2017 році перемогла на змаганнях «Арнольд-классік».."
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18.02.2022 07:21 Відповісти
Можливо диверсія, щось можуть підсипати в харчі, воду тощо, вони навіть Навальному труси новачком обробляли.
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18.02.2022 02:10 Відповісти
щоб було до куя ! Їм потрібен дуже різкий розгін! ... долі секунд на розгоні вірішують дужу багато...
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18.02.2022 02:11 Відповісти
if you can't run with big dogs - sit on the porch.
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18.02.2022 02:13 Відповісти
за на 6 шагів пробігти, а далі сидіти мишою теж треба накидатись?
о великий спорт - ти плодиш наркоманів і Колумбія перед тобою стае на коліна.
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18.02.2022 02:26 Відповісти
Я вчора привів слова знайомого тренера футбольної команди - "Будь-які спортивні змагання зараз - це "хімічна олімпіада" в області фармакології!"
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18.02.2022 06:34 Відповісти
Зобов'язати її щоб повернула кошти які були потрачені на неї , тренерів, і інший персонал для поїздки на олімпіаду
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18.02.2022 02:13 Відповісти
А тренер типа не знал, да?
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18.02.2022 02:30 Відповісти
та ніхто не знав - ні тренери, ні дохтура, ні родичі, ні друзі, ні вона сама, а муйня е - парадокс.
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18.02.2022 02:35 Відповісти
А це вже нехай вона сама потім з тренером розбирається. А на даному етапі гроші на бочку і плюс до того вигнати із спорту, нехай курей пасе, а не позорить країну.
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18.02.2022 05:50 Відповісти
вся ця мишина візня навколо оліпмпіади - це як з котиком сфоткатися посередині землетрусу...
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18.02.2022 02:21 Відповісти
Вчера один уже сфоткался с котиком,где то посередине
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18.02.2022 08:41 Відповісти
- УЗБОГОЙСЯ ! ВИ ЯК БАЗАРНА БАБКА під допінгом !
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18.02.2022 02:44 Відповісти
текст заболди, а не тока Caps Lock - став недобачати....
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18.02.2022 03:09 Відповісти
зрада адназначна. всё кацапы виноваты. всю комманду проверить на шпийонов рф.
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18.02.2022 03:03 Відповісти
на кацапії за пригунців, беґунців, їздунців вся фсба, а в видкових оказіях, i сам cцарь за них ссить на аналізи - і ті попалилися...
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18.02.2022 03:16 Відповісти
вона раніше займалась бодібілдінгом та стронгменша ..у 2016 році стала чемпіонкою світу в становій тязі. У 2017 році перемогла на змаганнях «Арнольд-классік»..а там всі на важких анаболіках. Бобслеєм почала займатися лише 2018 році, а з 2019 міжнародні виступи...перша українська боблеїстка на олімпіаді за всю історію ...мать її ..так.. допінг скандалів більше ніж медалей)) ганьба якась
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18.02.2022 03:34 Відповісти
в спорте без этого не бывает.
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18.02.2022 04:24 Відповісти
"Споривний" бізнес має бути позбавлений держ. фінансування. Хочуть бігати-стрибати-боротися за свої гроші - будь ласка. Нема чого підміняти економічний та соціальний розвиток дешевими понтами хто ширше стрибне в довжину.
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18.02.2022 03:21 Відповісти
пан мае рацію але не зо всім погоджуся - профессінальний спортсмен виступае під прапором своеї страни - отже страна мае брати участь в підготовці і нагородженні спортсмена в разі успіху.
проф спортсмен, в багатьох випадках, калічить свое життя на раз, два олімпіаду довгими роками ізнуряння самого себе тренуваннями....
не можешь? - май хоробрість зійти зі сцени і не пробувати нікого наіпать.
це видно, це стидно і закінчуеться тим чим закінчілось...
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18.02.2022 03:42 Відповісти
"Професійні спортсмени" (само собою оксиморон) банально паразитують на патріотичних почуттях і змінюють прапор на раз два, в залежності від оплати.
Хочеться людині ламати своє здоров'я заради трьох хвилин слави - вперед і з піснею. Але не за суспільні гроші.
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18.02.2022 05:04 Відповісти
Бред!
Тогда просто НЕ БУДЕТ ни одного спортсмена!
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18.02.2022 07:45 Відповісти
WADA бы не нашел. ЦРУ не позволило бы. МОК контролируют кацапы.
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18.02.2022 05:56 Відповісти
Президенту можна,а їй тоже захотілось!
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18.02.2022 06:06 Відповісти
Теперь она просто обязана сделать фото в обнимку с кацапами
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18.02.2022 06:55 Відповісти
великий спорт давно помер - перетворившись на змагання фармацевтів, технологій і шахраїв.

Ідея себе вичерпала - як казав Остап Бендер.

Амінь
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18.02.2022 07:10 Відповісти
Опозорила країну, молодець. І взагалі, по хорошому, цю Олімпіаду треба було ігнорувати
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18.02.2022 07:55 Відповісти
У Дианы Ястремской бы совета попросила , как обьяснить попадание допинга в организм))
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18.02.2022 07:58 Відповісти
На фіга у бобслеї допінг? Не розумію. Сів у санки і вниз спустився. Це що важка атлетика чи лижні перегони?
Але відзначилися. Це уже друга з чотирьох десятків членів команди
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18.02.2022 08:00 Відповісти
перед тим як "сісти" в боб його треба потужно і швидко розігнати , а це щось середнє між стартом бігуна на 100 м і штовханням штанги. хто швидче і потужніше розженецця і заскочить в боб той і виграє
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18.02.2022 10:35 Відповісти
якщо на старті забаритися і потужно не розігати то потім важко надолужити...виглядає дhttps://www.youtube.com/watch?v=Bolj57gRfvE&ab_channel=denkuzmin есь так
https://www.youtube.com/watch?v=Bolj57gRfvE&ab_channel=denkuzmin Starting problem of Arndt's team
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18.02.2022 10:54 Відповісти
спорт внє палітікі
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18.02.2022 08:03 Відповісти
Накачуються жінки тестостероном, отримують або металеву висульку, або дискваліфікацію (це вже як пощастить). Олімпіади минають, а потім у цих жінок виявляють рак яєчників з метастазами, індукований, або ж ці жінки стають неплідними. Питання: чи бранзулєтка на стрічці цього варта?
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18.02.2022 08:09 Відповісти
Що і ця взяла приклад з Гундоса. Хай тренер їм розповість, що Гундос тести не здає, а вони мають це робити. Гундос один раз здавав в клініці Пальчевського (кацапу) і за неозвучення результатів, пристроїв його на свій новий телеканал "Дом" чи "Рада" (лайно не дивлюся) і виплачує йому по договору бюджетні мільйони.
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18.02.2022 08:26 Відповісти
Хоть чем то отличились.все мы трошки Президенты,как говорил великий Зе,поэтому допинг это норма.
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18.02.2022 08:35 Відповісти
Решили , догнать русню , и ходить без флага , о чем они плять думают
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18.02.2022 08:41 Відповісти
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18.02.2022 09:03 Відповісти
 
 