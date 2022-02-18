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Байден збирає лідерів ЄС та НАТО, щоб обговорити ситуацію в Україні

Байден збирає лідерів ЄС та НАТО, щоб обговорити ситуацію в Україні

Президент США Джо Байден організує зустріч із главами країн ЄС та НАТО для обговорення ситуації навколо України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє офіс прем'єр-міністра Канади.

"Прем'єр-міністр візьме участь у зустрічі, організованій президентом США Джо Байденом, з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Сполученого Королівства, Європейського Союзу та НАТО, щоб обговорити Україну", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті прем'єра Канади .

В останні тижні США, інші країни НАТО та Київ неодноразово заявляли про загрозу "російського вторгнення". Росія послідовно спростовувала ці твердження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден: Загроза вторгнення РФ дуже висока, Москва готує провокацію й може напасти протягом кількох днів

Міноборони Росії повідомило 15 лютого, що підрозділи Західного та Південного військових округів розпочинають повернення з навчань до пунктів базування, проте військові залишилися на колишніх позиціях.

Байден Джо (2884) вторгнення (380) Канада (2190) НАТО (6431) Євросоюз (13374)


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Топ коментарі
+25
Джо Байден набагато більший патріот України на відміну від багатьох місцевих поцреотів.Байдену-респект.
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18.02.2022 07:33
+12
Чекаємо заяву Найвєлічайшого і Арахамії, що американці брехуни, нагнітають і заважають їм виконати "мінські" в частині вимоги пуйла - встановити "русский мир", незважаючи на невиконання кацапами жодного пункта, а навпаки, зробили купу порушень.
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18.02.2022 08:23
+5
Якщо порахувати скільки тут американської агротехники і на скільки років ми за неї винні врожаїв, а це сотні мільярдів. Без цього весь світ не отримає 1/5 частину їжі і навіть в штатах будуть бідні їсти пальмове масло. Козломордим це ніхто не подарує і їх будуть мочити поки не всерються. Тому тут і Байден і Джавеліни і Стінгери і згадали про Будапештський меморандум. А ще й підісрали самі собі козломорді, коли сказали, що хочуть НАТО 96 року і мити чоботи в Ла Манші.
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18.02.2022 08:01
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Джо Байден набагато більший патріот України на відміну від багатьох місцевих поцреотів.Байдену-респект.
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18.02.2022 07:33 Відповісти
в Україні нафти по самісінькі... вище пупа і злі меріканці хочуть її захопити?
в мене нема іншої відповіді...
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18.02.2022 07:44 Відповісти
а серьезно - до плеч.
і я теж хочу почути вашу відповідь на ваше провокаційне запитання.
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18.02.2022 07:47 Відповісти
то надайте його, очевидного
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18.02.2022 07:56 Відповісти
упс, мабуть шось пішло не так....
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18.02.2022 07:58 Відповісти
Якщо порахувати скільки тут американської агротехники і на скільки років ми за неї винні врожаїв, а це сотні мільярдів. Без цього весь світ не отримає 1/5 частину їжі і навіть в штатах будуть бідні їсти пальмове масло. Козломордим це ніхто не подарує і їх будуть мочити поки не всерються. Тому тут і Байден і Джавеліни і Стінгери і згадали про Будапештський меморандум. А ще й підісрали самі собі козломорді, коли сказали, що хочуть НАТО 96 року і мити чоботи в Ла Манші.
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18.02.2022 08:01 Відповісти
бубу не звіть - не до піаніни і шашликів зараз..
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18.02.2022 07:36 Відповісти
Ой-ой-ой, а если бы и до шашлыков, можно подумать , шо от него не стошнит.
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18.02.2022 08:45 Відповісти
маленьке гімно жере забагато і всі думки в нього про жорево.
ти його до обіда не корми, i в 2:30pm він продасть все на світі за пиріжок з гімном за 5 копійок.
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18.02.2022 08:56 Відповісти
Вы и фокусник, так смачно нарассказывать о шашлыках, да так , шо у нас обрисовался мальчиш-плохиш на
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18.02.2022 09:02 Відповісти
Все, умножили его.
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18.02.2022 09:04 Відповісти
Єта другої -апіська!🤣
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18.02.2022 07:55 Відповісти
Джо, гаси московських сцикунів!
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18.02.2022 08:00 Відповісти
Чекаємо заяву Найвєлічайшого і Арахамії, що американці брехуни, нагнітають і заважають їм виконати "мінські" в частині вимоги пуйла - встановити "русский мир", незважаючи на невиконання кацапами жодного пункта, а навпаки, зробили купу порушень.
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18.02.2022 08:23 Відповісти
Блин, за такие заявы, уже статья - за уклонизм и саботаж во время войны.
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18.02.2022 08:47 Відповісти
Нужны все таки превентивные санкции
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18.02.2022 08:25 Відповісти
Тут треба визначитися, якого калібру повинні бути ті санкції.
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18.02.2022 08:28 Відповісти
А Зе пригласили ?
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18.02.2022 08:33 Відповісти
Будут в 1001-й раз совещаться, как сохранить морду лица хла, так чтобы ботокс не потёк.
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18.02.2022 08:55 Відповісти
Видать, я рановато припёрся сюда, комменты все однообразно-банальные, подожду когда ботоферма проснётся и ольгинские тролли заелозят, рубка начнётсят. Тода поинтереснее будет.Чичас 09.06.
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18.02.2022 09:07 Відповісти
Разнадеялись то как... У них утренний опохмел плавно уходит в обеденный. За наркомовскими еще и очередь отстоять нужно.
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18.02.2022 09:20 Відповісти
Перед вечерним опохмелом мелькнут и снова - в нирвану.
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18.02.2022 09:21 Відповісти
Байден спросит у них: если мы так мешаем арахамии и не услышали ни одного спасибо от зеленского - так может х** с ней - с этой Украиной?
Ведь - обратите внимание - среди приглашённых Украины нету. Это уже просто один в один напоминает Мюнхен 38.
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18.02.2022 09:52 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3748835.html Тектонический сдвиг! Браво, давите свинособак!

Евросоюз в официальном документе Еврокомиссии "Торговля СПГ между ЕС и США" заявил, что Соединенные Штаты в самой ближайшей перспективе должны стать его основным поставщиком голубого топлива.

В комиссии подчеркнули, что "дальнейшее трансатлантическое сотрудничество неизбежно приведёт к тому, чтобы США вытеснят РФ с континента в качестве основного поставщика газа."
* * *
🔥 Вы даже не представляете, насколько важна эта новость!
Она свидетельствует о коренном развороте Евросоюза в сфере энергетики.
И если тезисы, изложенные в документе, будут реализованы, то уже в 2025 году Россия потеряет львиную долю своих клиентов в Европе.
Опять путин всех переиграл?)
Sharp`s
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18.02.2022 12:36 Відповісти
 
 