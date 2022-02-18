Байден збирає лідерів ЄС та НАТО, щоб обговорити ситуацію в Україні
Президент США Джо Байден організує зустріч із главами країн ЄС та НАТО для обговорення ситуації навколо України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє офіс прем'єр-міністра Канади.
"Прем'єр-міністр візьме участь у зустрічі, організованій президентом США Джо Байденом, з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Сполученого Королівства, Європейського Союзу та НАТО, щоб обговорити Україну", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті прем'єра Канади .
В останні тижні США, інші країни НАТО та Київ неодноразово заявляли про загрозу "російського вторгнення". Росія послідовно спростовувала ці твердження.
Міноборони Росії повідомило 15 лютого, що підрозділи Західного та Південного військових округів розпочинають повернення з навчань до пунктів базування, проте військові залишилися на колишніх позиціях.
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в мене нема іншої відповіді...
і я теж хочу почути вашу відповідь на ваше провокаційне запитання.
ти його до обіда не корми, i в 2:30pm він продасть все на світі за пиріжок з гімном за 5 копійок.
Ведь - обратите внимание - среди приглашённых Украины нету. Это уже просто один в один напоминает Мюнхен 38.
Евросоюз в официальном документе Еврокомиссии "Торговля СПГ между ЕС и США" заявил, что Соединенные Штаты в самой ближайшей перспективе должны стать его основным поставщиком голубого топлива.
В комиссии подчеркнули, что "дальнейшее трансатлантическое сотрудничество неизбежно приведёт к тому, чтобы США вытеснят РФ с континента в качестве основного поставщика газа."
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🔥 Вы даже не представляете, насколько важна эта новость!
Она свидетельствует о коренном развороте Евросоюза в сфере энергетики.
И если тезисы, изложенные в документе, будут реализованы, то уже в 2025 году Россия потеряет львиную долю своих клиентов в Европе.
Опять путин всех переиграл?)
Sharp`s