Байден збирає лідерів ЄС та НАТО, щоб обговорити ситуацію в Україні

Президент США Джо Байден організує зустріч із главами країн ЄС та НАТО для обговорення ситуації навколо України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє офіс прем'єр-міністра Канади.

"Прем'єр-міністр візьме участь у зустрічі, організованій президентом США Джо Байденом, з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Сполученого Королівства, Європейського Союзу та НАТО, щоб обговорити Україну", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті прем'єра Канади .

В останні тижні США, інші країни НАТО та Київ неодноразово заявляли про загрозу "російського вторгнення". Росія послідовно спростовувала ці твердження.

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Міноборони Росії повідомило 15 лютого, що підрозділи Західного та Південного військових округів розпочинають повернення з навчань до пунктів базування, проте військові залишилися на колишніх позиціях.