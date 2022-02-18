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За розвідданими США,Росія під чужим прапором може здійснити хімічну атаку, - WР

За розвідданими США,Росія під чужим прапором може здійснити хімічну атаку, - WР

Оголошене Росією відведення військ від кордону з Україною було навмисними хитрощами, щоб замаскувати свої справжні наміри – розвіддані свідчать, що РФ може під чужим прапором здійснити хімічну атаку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це пише The Washington Post.

Зокрема, американський чиновник заявив, що Вашингтон отримав "достовірну інформацію про те, що заяви Росії можуть бути частиною дезінформаційної кампанії, спрямованої на те, щоб ввести США в оману". Двоє інших офіційних осіб США та один європейський чиновник незалежно один від одного підтвердили, що вони знайомі з розвідданими. Усі чотири чиновники говорили на умовах анонімності.

Двоє офіційних осіб США заявили, що є додаткові розвіддані, які вказують на те, що Росія під чужим прапором використовуватиме хімічну речовину, яка знерухомить мирних жителів, а потім використає трупи, щоб створити враження, що українці отруїли газом і вбили мирних жителів. Один із чиновників сказав, що вина може бути покладена і на американців.

Офіційним особам США ще належить надати більшу частину доказів, що лежать в основі їх тверджень про пересування військ або операції під чужим прапором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС щодо заяви Росії про американців і хімзброю на Донбасі: Створюють прикриття для подальших провокацій

Виступаючи в Раді Безпеки ООН у четвер, держсекретар Ентоні Блінкен перерахував можливості, які Росія може використати як приводи для втручання, включаючи організацію атаки з використанням хімічної зброї. Блінкен сказав, що потенційні російські дії під чужим прапором можуть включати "сфабрикований так званий терористичний акт на території Росії", фальшиву масову могилу, інсценовану атаку безпілотників на цивільних осіб або "фальшиву, навіть справжню атаку із застосуванням хімічної зброї".

Нагадаємо, 17 лютого Сполучені Штати повідомили, що Росія збільшила кількість військових біля кордонів України на 7 тисяч, незважаючи на заяви Кремля про відведення військ.

агресія (1194) розвідка (3854) США (22395) хімічна зброя (344)


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Топ коментарі
+63
Сєпари, вас московити будуть травити!
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18.02.2022 08:01
+35
Сєпари, ви мясо-тушонка для пуціна!
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18.02.2022 08:02
+34
Смердючі лапатнікі вже сторіччями смердять на увесь світ.Це і є хімічна атака...
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18.02.2022 08:03
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У разведки США очень богатая фантазия, ребята трудятся не покладая рук. Следующий шаг - инфа про ядерный удар и бесчисленные гулали! А, про гулаги уже было
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18.02.2022 13:26 Відповісти
"

МГБ ДНР зафиксирована попытка киевского режима осуществления диверсионно-террористического акта, направленного на создание предпосылок к масштабной экологической катастрофе на территории Донецкой Народной Республики и эскалации конфликта.

Так, сегодня, 18 февраля 2022 года около 4 утра по московскому времени украинской диверсионно-разведывательной группой предпринята попытка подрыва емкостей для хранения аммиака на территории завода «Стирол» в г.Горловке. Во время указанной попытки диверсионно-террористического акта ранен охранник предприятия 1957 года рождения, которому оказана необходимая медицинская помощь.

На месте работают правоохранительные органы и спецслужбы Республики."
https://mgbdnr.ru/news.php?id=20220218_00&img_num=0

Расскажите, зачем нужен аммиак?
Очень люботыно послушать про промышленный выпуск метамфетаминов.
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18.02.2022 15:09 Відповісти
Нашатырный спирт отрезвит слуг и всех поднебесных мира сего.
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18.02.2022 15:51 Відповісти
Наверное начнут с парламента и дворцов олигархов. Нужно выставить карту с точными указаниями месторасположения онных. Я правильно пишу господин президент? Как раз для Вашей реформы то самое и дом Арахамии укажите.
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18.02.2022 15:49 Відповісти
ТАК ДЕЛАЙТЕ ПРЕВЕНТИВНЫЙ ЯДЕРНЫЙ УДАР !!!
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18.02.2022 15:52 Відповісти
ТАК РЕАЛЬНЕЙ БУДЕТ !) А ТО США МАРС ОСВОЯТ И ВООБЩЕ РОССИИ ПЗДА СРАЗУ !)
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19.02.2022 00:32 Відповісти
Ну а чё, дома в мацквабаде взрывали, чёб не травануть ватников малёха...
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18.02.2022 16:54 Відповісти
Виступаючи в Раді, РЕЗНІКОВ вкотре наголосив, що агресія України щодо білоруського народу неможлива в принципі, адже за таке "нас проклянуть наші нащадки".

Міністр розповів про практичні кроки, які здійснюють оборонні відомства обох країн. Зокрема після https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/14/7323943/ розмови міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.

Пряма мова: "Український аташе з питань оборони наступного ж дня після нашої розмови відвідав навчання у Білорусі. 16 лютого ми приймали на Рівненщині білоруського аташе з питань оборони, який спостерігав за нашими навчаннями.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/18/7324458/
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18.02.2022 17:03 Відповісти
Александр Лукашенко на совещании с белорусскими силовиками заявил, что если конфликт между Украиной и пророссийскими группировками в Донецке и Луганске - или непосредственно с Российской Федерацией - вспыхнет с новой силой,

то ОН https://www.radiosvoboda.org/a/news-lukashenko-********-kordony/31585015.html ВСТУПИТ В ВОЙНУ НА СТОРОНЕ РОССИИ.
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18.02.2022 17:04 Відповісти
Мальчика в трусиках газом травили..
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18.02.2022 18:27 Відповісти
это они типа пердеть начнут.....
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18.02.2022 19:11 Відповісти
Боже, они просто больные....
вспоминая "боинг с трупами", кацапы могут пойти на все...
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18.02.2022 23:04 Відповісти
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