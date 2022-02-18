Двох українських воїнів та двох цивільних поранено на Донбасі. За добу війська РФ 60 разів зривали "тишу", - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Так, російсько-окупаційні війська обстріляли:

Новотошківське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Водяне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та протитанкових ракетних комплексів.

Трудівське - з мінометів калібру 82 мм.

Старогнатівку – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Південне і Майорськ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Новоселівку Другу - з протитанкових ракетних комплексів.

Луганське та Старий Айдар – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Мар’їнку – з мінометів калібру 120 мм й 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Світлодарськ– з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

Троїцьке – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Попасну – зі станкових протитанкових гранатометів.

Зайцеве - з мінометів калібру 82мм, автоматичних станкових гранатометів.

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Новозванівку – з артилерії калібру 152 мм.

Станицю Луганську- двічі з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.

Новозванівку - з артилерії калібру 122 мм.

Піски - з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї.

Гольмівський та Майорськ - з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Хрящівку та Сизе - з артилерії калібру 122 мм.

Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське, Донецький, Опитне та Гранітне - з мінометів калібру 120 мм.

Широкине - з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Від дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один – бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця – середньої важкості, травмованого - задовільний.

Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб", - йдеться у повідомленні.

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Також, штабі нагадали, що вчора від ворожих обстрілів пошкоджено споруду дитячого садочку, лінії електропередач, газогін та зруйновано 2 приватні будинки в Станиці Луганській. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії. Окрім цього, збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка та пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи, газогін та приватний будинок.

Зазначається, що завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Також повідомляється, що за поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Болотене та Новогнатівку - з артилерії калібру 122 мм.

Двічі Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

Чермалик – з автоматичних станкових гранатометів.

Шуми – з мінометів калібру 82 мм.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у пресцентрі ОС.

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